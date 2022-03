Behringer Proton, semi-modularer Synthesizer

Das große Patchen

Der Behringer Proton ist die Weiterentwicklung des semi-modularen Synthesizer Neutron oder vielmehr in Behringers Sicht, ein Partner, der den Neutron ergänzen soll.

Proton verfügt über zwei Oszillatoren, für die es auch einen paraphonen Modus gibt. Beiden Oszillatoren ist jeweils ein Suboszillator angegliedert. Außerdem kann mit der Shape-Funktion stufenlos zwischen Pulse, Square, Saw, Triangle und Sine übergeblendet werden. Sync und PWM erweitern das Spektrum.

Mit zwei Multimode-Filtern (Tief-, Band- und Hochpass) sowie einem Wave Folder wird der Klang anschließend bearbeitet.

Zur Modulation sind zwei ADSR-Hüllkurven, zwei loopbare ASR-Hüllkurven und zwei LFOs mit Phase, One Shot-Funktion und MIDI-Clock-Sync vorhanden. Weiterhin gibt es zwei Attenuatoren, Multiples, Signal/CV-Mixer und Summierer.

Über insgesamt 64 Patch-Buchsen kann der Signalweg modifiziert sowie externe Audio- und Steuersignale in den Proton eingebunden werden. Leider sind wie schon beim Neutron und den anderen Behringer-Synthesizern die Buchsen mit der Oberfläche wieder nicht verschraubt.

Der Behringer Proton kann wahlweise im Desktop-Gehäuse oder eingebaut in ein Eurorack-System betrieben werden. Auch hier gilt wie bei all den anderen Vorankündigungen der letzten Tage, dass der Synthesizer bereit zur Produktion ist, aber man auf die Lieferung bestimmter Bauteile warten muss. Der anvisierte Preis beträgt 299,- US-Dollar.

Behringer Proton Features

– Paraphonic mode allows both oscillators to be independently controlled for multi-timbral sounds

– Semi-modular design requires no patching for immediate performance

– Pure analog signal path based on authentic VCO, VCF and VCA designs

– Dual oscillators with 5 waveforms, oscillator sync, pulse width modulation and individual sub-oscillators

– Oscillator waveform control blends seamlessly between 5 shapes (tone mod, pulse, sawtooth, triangle and sine)

– 2 self-oscillating, multi-mode VCFs can be configured in parallel or series with linkable CVs

– 2 ASR envelopes with reverse/inverse/loop/bounce options to control VCAs and wave folder

– 2 analog ADSR generators for modulating the VCFs for unique sound performance

– Multi-mode wave folder adds rich harmonic content and massive flexibility to the LFOs

– 2 flexible LFOs with 5 waveforms, MIDI clock sync, key sync, phase and depth controls

– Noise generator dramatically expands waveform generation

– External audio can be summed into one or both VCFs to massively enhance sound generation

– Utility functions include attenuverters, multiples, signal/CV mixer and summer for creative patching

– External audio input with level control and soft clipping circuit for processing external sound sources

– 64 patch points for advanced modular connection and integration with external equipment

– 68 controls give you direct and real-time access to all important parameters

– Complete Eurorack solution –main module can be transferred to a standard Eurorack case

– Comprehensive MIDI implementation with MIDI channel and Voice Priority selection