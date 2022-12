Workshop & Sounds: Behringer Neutron Synthesizer-Patches

Futter für den Behringer Neutron

Willkommen zu unserer neuen Patches-Serie, den Anfang machen Behringer Neutron Patches. Hier wollen wir euch eine Reihe von Patches für die verschiedensten Hardware-Synthesizer ohne Speichermöglichkeit vorstellem. Ach ja – die guten alten Patch-Sheets. Lustigerweise habe ich die noch von 20 Jahre alten MC-202 Patches. Alte Plug-in-Patches sind hingegen im Orkus der Nullen und Einsen verschwunden. Papier ist geduldiger als Festplatten, wie es scheint.

Da also analog das Thema ist, hier eine Vorbemerkung zu den Patch-Sheets. Obwohl heutzutage die Fertigungstoleranzen wesentlich enger sind als zu den Pionierzeiten der Moogs und Arps, heißt das nicht, dass es sowas nicht mehr gibt. Allein Durchschnitts-Potis haben eine Fertigungstoleranz von 20 %. 100 kΩ können dann eben 120 kΩ oder auch 80 kΩ sein. Meistens wird das Poti in der Schaltung aber so eingesetzt, dass die Toleranz nicht so arg zu Buche schlägt. Das bedeutet, dass die Einstellungen, die hier gezeigt werden, ein wenig angepasst werden müssen, möchte man zum selben Klangergebnis gelangen.

ANZEIGE

Vor allem sollen die Patches als Anregungen gedacht sein, eigene Experimente zu starten, denn das ist ja schließlich der Vorteil eines solchen halbbeinahmodularenaberaufeinerplatinehockenden, normalisierten Synthesizers. Dem Experiment sind Tür und Tor geöffnet. Und wie heißt es doch so schön? Nur Versuch macht klug.

Ich möchte hier den Behringer Neutron nehmen, da ich ihn für einen vielseitigen Synthesizer halte, der mehr als nur „Moog-Ersatz“ kann. Ich habe mir also 5 Kategorien,

Bass,

Lead,

FX,

Drone,

Drum

vorgenommen und für jede Patches gemacht, notiert und aufgenommen.

Auf der Website Patch Library könnt ihr die Patches finden und auch verändern. Da die Punkte der Potis doch arg klein geraten sind, haben wir die Markierungen in unseren Abbildung hervorgehoben. Fotorealismus in allen Ehren, aber manchmal möchte man genau sehen, wo die Markierung zur Einstellung ist.

Behringer Neutron Patch Birdland Bass

Beginnen wir mit einem Klassiker. Sowohl als Intro für eines der bekanntesten Jazz-Fusion-Lieder aller Zeiten, als auch für technoide Sequenzen geeignet, vereint der Birdland Sequencer Bass das Beste aus beiden Welten. Entscheidend für den richtigen Klang ist dabei die Wahl des Detunings, wie bei allen anderen Patches eigentlich auch. Es darf nicht zu klein sein, sonst wird die Interferenz-Schwingung zu schnell als störend empfunden – zu lang und man beginnt ein Intervall zu hören. Wenn man die Neutron-Software installiert hat, kann man das Tuning dort vornehmen. Ansonsten bietet sich das Tune-Gerät in der DAW der Wahl an. Für den Birdland Sequencer Bass sollten die Oszillatoren 30 Cent auseinander liegen.

Behringer Neutron Patch Dirty Sine Bass

ANZEIGE

Dieser Bass ist für alles Sub-ige geeignet, Jungle, Trap, Dubstep. Damit es aber nicht bloß ein schnöder Sinus-Bass ist, wird das Ganze etwas aufgeraut. Erreicht wird das über den Oszillator-Sync und den Einsatz des eingebauten Overdrive. An diese Stelle sei angemerkt, dass ich alle Patches etwa auf die gleiche Lautstärke eingepegelt habe, so dass einem nicht überraschenderweise die Membranen um die Ohren fliegen.

Behringer Neutron Patch Organ House Bass

Einfacher als gedacht kommt hier 1990er-Feeling auf. Mit dem Bass hat man die Kraft und schnappt den einen oder anderen Hit auf. Alles was dazu in der Patch-Bay nötig ist, ist der gleichzeitige Einsatz von Hüllkurve 2 bei Pulsbreitenmodulation und Filter. Das Filter ist hier natürlich mit Hüllkurve 2 vorverdrahtet. Für eine zusätzlichen Filterverlauf sorgt dann der LFO, der durch seine Einstellung das gewünschte Timbre hervorbringt.

Behringer Neutron Timpani Bass

Um dem Attack-Teil mehr Geltung zu verleihen, wird die Hüllkurve 2 (Filter) auf den Oszillator 2 geroutet. Der Oszillator Sync ist dabei aktiviert. Zusätzlich bleibt Hüllkurve 2 auch auf dem Filter. Wenn jetzt der Cutoff-Wert relativ niedrig eingestellt wird, bekommt man eine Art Pauken-Klang im Anschlag. Bei weiterem Aufdrehen kommen immer aggressivere Töne hinzu.

Behringer Neutron Patch Bandpass Lead

Einen einfachen Lead-Sound, der sich gut durchsetzt, erreicht man mit einem Bandpass-Filter. Wer möchte, kann hier noch den ASSIGN-Ausgang mit Mod-Wheel oder Channel-Pressure belegen und damit den Filter-Cutoff steuern.

Behringer Neutron Patch Pressure Sync Lead

Dieser Klassiker darf einfach nicht fehlen. Hier nutze ich den ASSIGN-Out, den ich auf Channel-Pressure eingestellt habe. Dieser geht über einen Abschwächer auf Oszillator 2. Dieser wiederum ist über Oszillator-Sync an Oszillator 1 gekoppelt. Die Klangfarbe kann dann über das MIDI-Tastatur-Channel-Pressure beeinflusst werden. Hier ist Feingefühl am Abschwächer gefragt; die Einstellung hängt auch sehr vom jeweiligen Keyboard (oder Key-Pad, wie in meinem Fall) ab.

Behringer Neutron Patch Flute Lead

Um einen Flöten-Klang zu emulieren, braucht es etwas mehr Patch-Kabel. Entscheidend ist hier der Einsatz des Rauschgenerators. Allerdings nicht plakativ einfach so. Stattdessen geht das Rauschen über einen Abschwächer auf den Filter-Cutoff. Außerdem variieren wir noch die Schwingungsform des ersten Oszillators über den unipolaren genutzten LFO – ebenfalls über einen Abschwächer.

Behringer Neutron Patch Ring Distortion Lead

Dieser Patch kommt wieder ohne Kabel aus. Wir nutzen den LFO im Audiobereich, um über die Filtermodulation diesen typischen metallischen Klang zu erzeugen. Die Einstellung des LFOs entscheidet dabei über hui oder pfui. Im Endeffekt muss man ihn je nach gespielter Melodie anpassen. Für eine „echte“ Ringmodulation könnte man den LFO auf den VCA-CV-Eingang routen. Ein Abschwächer dazwischen ist selten eine schlechte Idee.

Behringer Neutron Patch Pentium Computer FX

Abgeleitet vom klassischen Old-School-Sci-Fi „hier rechnet ein Computer“-Sound, ist diese Änderung moderner. Anstatt den Sample & Hold Ausgang einfach auf die Oszillatoren-Tonhöhe zu geben, leitet wir diesen stattdessen auf die LFO-Rate. Der Sample & Hold Eingang wird standardmäßig vom Rauschgenerator versorgt. Über die Multiples könnte man das Sample & Hold Signal auch noch anderweitig verteilen.

Behringer Neutron Patch Space Probe FX

Dieser Patch funktioniert hauptsächlich durch das Delay und den Rauschgenerator, der diesmal auch tatsächlich auf dem Audioweg liegt. Ein Bandpass-Filter und zusätzliche Filtermodulation über den LFO geben dem Ganzen etwas mehr Lebendigkeit. Wer mehr Space möchte – immer ran an an die Delay-Einstellungen.

Behringer Neutron Patch Digi Panther FX

Welcome to the Jungle. Weiter geht’s mit einem etwas komplexeren FX-Patch. Um den digitalen Panther zu erwecken, benötigen wir einiges an Modulation. Hüllkurve 2 geht über den Abschwächer 1 auf die Tonhöhe von Oszillator 1. Hüllkurve 1 hingegen steuert die LFO-Rate. Und der LFO moduliert schließlich seine eigene Schwingungsform. Dadurch erzeugen wir eine aufgeraute, unregelmäßige LFO-Form. Über den Regler Mod-Depth wird dann schließlich das Filter moduliert.

Behringer Neutron Patch Counter Drone

Weiter geht’s mit den Drohnen. Diesmal eine ausgefeiltere Version. Hier wird der LFO genutzt, um die Schwingungsformen beider Oszillator gleichzeitig zu verändern – allerdings entgegengesetzt. Dazu wird das LFO-Signal zuerst in den Multiple gegeben. Ein Multiple-Ausgang geht dann direkt auf Oszillator Shape 1, der andere wird über den Inverter geschickt und geht dann an Oszillator Shape 2. Mit Der Rate kann man dann die Timbre-Veränderung regeln. Interessant auch, hier den LFO in den Audiobereich zu drehen. Das ist dann aber nicht mehr so drohnisch.

Behringer Neutron Patch Dark Dune Drone

Diese Drohne vermittelt das Gefühl einer endlosen Wüste, inklusive Sandwürmer mit der gewissen Würze. Wie immer ist hier der LFO sehr entscheidend für die Entwicklung der Drohne. Der Patch ist derselbe wie vorher bei der Counter Intuitive Drone. Ohnehin ist dieser Patch mit den sich verändernden gegenläufigen Schwingungsformen eine gute Ausgangsbasis für eine Vielzahl von Drone-Sounds.

Behringer Neutron Patch Human Base Drum

Kommen wir zur Kick-Drum. Dieser Patch ist eher so eine Art Sample-Generator, denn er erzeugt am laufenden Band unterschiedliche Variationen. Erreicht wird das vor allem durch das Routing des LFOs in den Hüllkurven-Gate-Eingang. Der geräuschhafte Anteil kommt wieder indirekt zu Stande. Diesmal wird das Noise-Signal in Oszillator Shape 1 gegeben. Da Oszillator 2 den Oszillator 1 moduliert, können natürlich sehr unterschiedliche Timbres durch Verstellen des Tunings der beiden Oszillatoren erreicht werden.