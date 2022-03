Behringer Toro, analoger Bass-Synthesizer nach Moog Taurus

Bass-Spezialist

Mit dem Behringer Toro geht die jüngste Ankündigungswelle weiter. Toro wird als Bass-Synthesizer vorgestellt, der als „authentic recreation of the legendary Moog Taurus Revision 1“ beschrieben wird.

Toro hat einen vollständig analogen Signalpfad. Er verfügt über zwei oktavierbare und gegeneinander verstimmbare VCOs und das berühmte Ladder-Tiefpassfilter. Der Tonumfang beträgt fünf Oktaven. Selbst die drei Presets lassen sich wie beim Vorbild direkt anwählen, hier heißen sie: Toro, Tuba und Bass.

Im Variable-Modus kann der Sound mit Fadern für Oszillator-Mix, Cutoff und Emphasis sowie die beiden Hüllkurven für VCF (Cutoff) und VCA eingestellt werden. Außerdem gibt es eine justierbare Glide-Funktion mit separaten On/Off-Schalter. Für spontane Eingriffe gibt es zusätzlich zwei große Regler, mit denen sich die Lautstärke und (noch einmal) Cutoff bedienen lassen – vergleichbar zu den beiden per Fuß zu bedienenden Schieberegler am Original. Darüber hinaus gibt es für die Cutoff einen eigenen CV-Eingang, um sie mit einer externen Quelle modulieren zu können.

Toro verfügt über MIDI sowie zusätzliche CV- und Gate-Eingänge. Via MIDI können bis zu 16 Geräte als Polychain verbunden werden. Wie die bisherigen Behringer Desktop-Synthesizer kann alternativ auch Toro in ein Eurorack-Modularsystem eingesetzt werden.

Auch bei dem Prototypen des Behringer Toro heißt es, dass die Entwicklung abgeschlossen ist, der Produktionsbeginn jedoch von der Verfügbarkeit der verwendeten Chips abhängt. Der voraussichtliche Preis ist mit 199,- US-Dollar angegeben.

Eine Vintage-Story zum Moog Taurus 1 findet ihr unter diesem Link.