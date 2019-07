Test: Moog Sirin monophoner Analog-Synthesizer

Moog Minitaur im neuen Gewand?

Der Moog Sirin basiert auf der Klangerzeugung des Moog Minitaur und beide sind von dem legendären Moog Taurus inspiriert. Der Moog Sirin ist auf 2500 Stück weltweit limitiert. Er wurde für die Moog House of Electronicus Feier entwickelt, die 2019 stattfand. Was er auf dem Kasten hat, erfahrt ihr hier.

Moog Sirin vs. Moog Minitaur Design

Als ich zum ersten Mal Fotos vom Moog Sirin sah, kam es mir so vor, als hätte ich ihn schon mal irgendwo gesehen – klar er steckt im selben Gehäuse wie mein Moog Minitaur.

Und auch technisch sind sich beide weitestgehend ähnlich. Ich empfehle daher als Grundlage auch unseren Moog Mitfuhr-Test – HIER KLICKEN.

Worin genau liegen denn nun die Unterschiede der beiden Geschwister?

Fangen wir bei den Äußerlichkeiten an

Der Moog Sirin wurde in einem gebürsteten Metallgehäuse verbaut und das Panel ist mit einer Kunststoffplatte beklebt, die an das Material von Maus-Pads erinnert.

Ich hätte mir gewünscht, dass der Moog Sirin bedruckt ist, weil dies edler aussieht als eine Kunststoffplatte. Wenn man ein Spielkind ist, zupft man unwillkürlich an diesem Pad herum, um zu überprüfen, ob es sich ablösen lässt. Gut verarbeitet scheint das Ganze schon zu sein.

Die neue Farbgestaltung folgt der neuen Generation von Moog Instrumenten, wie dem Moog Grandmother und dem Moog Matriarch. Die Farben stehen dem Moog Sirin sehr gut, sie sind lebensbejahend und schön anzusehen. Die Sektoren des Synthesizers wurden farblich unterschiedlich gestaltet, was dabei hilft, den Weg der Klangerzeugung besser nachzuvollziehen.

Der Stier des Minitaur wurde von einer Taube abgelöst, die wohl an die Namensgebung erinnern soll, Sagengestalten in Vogelkörpern mit Frauenköpfen.

Der technische Aufbau des Moog Sirin

Auf den ersten Blick gibt es in Fragen des Aufbaus keinen Unterschied zum Moog Minitaur. Da Synthman schon den Moog Minitaur getestet hat, nur eine kurze Zusammenfassung.

Wir haben es hier mit einem monophonen Synthesizer zu tun, der über zwei Oszillatoren verfügt, die über die Schwingungsformen Rechteck und Sägezahn verfügen.

Man bekommt das typische fette Moog Ladder-Filter geliefert und einen LFO, der auf VCO und VCF wirken kann.

Dazu zwei ADSR-Hüllkurvengeneratoren für das Filter und den Amplifier.

An Anschlüssen stehen MIDI-Input, Audio-In, CV-Inputs, USB und ein Kopfhörerausgang zur Verfügung. Auf der Rückseite des Geräts findet man auch ein Kunststoff-Pad, auf dem die Bezeichnungen der Anschlüsse aufgedruckt sind.

Die Klangerzeugung:

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Moog Sirin und Moog Minitaur

Mein Stimmgerät misst beim Moog Sirin einen Tonumfang von C-1 bis B6. Beim Moog Minitaur messe ich A-2 bis C4. Aber auch der Moog Sirin eignet sich sehr gut für Bässe, weil man sich bei -2 Oktaven schon im Bereich des schwer hörbaren Tons befindet. Wenn man über eine mega-krasse Subbassanlage verfügt, spürt man mehr, als man hören würde. Der Tonumfang ist somit für Bässe vollkommen ausreichend.

Die ganze Klangerzeugung vom Moog Sirin und Moog Minitaur beruht auf dem Moog Taurus und somit ist es seine Aufgabe, die Wände zum Wackeln bringen. Tatsächlich kam ich mal in den Genuss einer Moog Taurus Bass-Massage und das ist unvergleichlich.

Da ein Sirin sich nach der Mythologie nahe dem Paradies aufhalten, ist er befähigt, Leads zu spielen oder Sequenzen in einem höheren Tonspektrum wiederzugeben. Das ist sehr hilfreich bei Sequenzen, die im Hintergrund das Geschehen bestimmen – oder monophone Melodien können in höheren Tonlagen glänzen.

Der Moog Sirin klingt wie der Moog Minitaur auch, fett, satt und kraftvoll. Das liegt mit Sicherheit an dem Moog Ladder-Filter, das auch zur Eigenschwingung fähig ist.

Für manche scheint das typische Moog Filter mittlerweile langweilig zu sein. Ich empfinde es immer noch als großartig. Der Moog Sirin liefert einen erstklassigen Moog Sound, da gibt es nichts zu meckern. Fett, zupackend, warm und kraftvoll.

Oszillator Vergleich

Die Schwingungsformen Rechteck und Sägezahn pur. Viel Spaß beim Vergleich.

Der Editor des Moog Sirin

und die Unterschiede zum Moog Minitaur Editor

Die meisten Unterschiede zum Test von Synthman liegen darin, dass sich für den Moog Minitaur mit dem Update auf Version 2.2. sehr viel unter der Haube getan hat. Den gleichen Funktionsumfang und ein paar Extras hat der Moog Sirin von Haus aus mitgeliefert bekommen.

Dazu wurde vor allem die Software erweitert, die Zugriff auf Funktionen erlaubt, die von der Oberfläche nicht zu erreichen sind.

Das hat seine Vor- und Nachteile. Die Bedienung über einen Bildschirm ist äußerst komfortabel und praktisch. Man ist nicht auf Tastenkombinationen angewiesen, die notwendig sind, um Patches zu speichern oder andere Funktionen aufzurufen.

Auf der anderen Seite besteht immer die Gefahr, dass sich Moog irgendwann dagegen entscheidet, die Software weiterzuentwickeln und man damit von den zusätzlichen Funktionen auf neuen Betriebssystemen nicht mehr profitieren kann.

Es gibt nur ein paar wenige Details, in denen sich die Software vom Moog Sirin und vom Moog Minitaur unterscheiden. Da es sich um einen Moog Sirin Test handelt, werde ich im Weiteren nur noch vom Moog Sirin schreiben. Wenn es Unterschiede zum Moog Minitaur gibt, werden diese selbstverständlich erwähnt.

Auf den Editor hat man kostenlosen Zugriff, wenn man seinen Moog Sirin registriert hat. Die Software liegt standalone und als AAX, VST, VST3 und Audio-Unit vor. Man verbindet den Moog Sirin über USB mit dem Rechner.

In der Software gibt es drei Fenster. Eine Oberfläche spiegelt den Moog Sirin als Hardware wider. „Under the Hood“ zeigt die Funktionen an, welche nur mit der Software zu erreichen sind. Das „Extended“-Fenster vermählt das „Hardware“-Panel mit „Under the Hood“ und stellt alle Funktionen übersichtlich dar.

„Settings“ ist die Verwaltungszentrale vom Moog Sirin. Hier ist es z. B. möglich, die CV-Eingänge allen anderen Parametern zuzuweisen. Das macht den Moog Sirin unglaublich flexibel und anschlussfähig mit Modularsystemen und Equipment mit CV-Steuerung.

Von allen Fenstern hat man Zugriff auf die sehr übersichtlich gestaltete Preset-Bibliothek.

Doch werfen wir ein Blick auf das Extended-Fenster. Sofort fällt auf, dass man in der LFO-Sektion Zugriff auf 5 Schwingungsformen und Filter-EG hat.

Das weiß natürlich zu gefallen und als alter Sample&Hold Fan freue ich mich besonders, diese Schwingungsform in der LFO- Sektion anzutreffen. Daneben findet man noch Rechteck, 2 Sägezähne und Dreieck. Die LFOs lassen sich zum MIDI-Tempo synchronisieren und Key-Trigger lässt sich einstellen.

Dass der LFO nur auf Oszillator 2 reagieren kann, ist eine sehr gute Idee. Um diesen Effekt hörbar zu machen, ist es aber unbedingt notwendig, VCO LFO Amount und VCF LFO Amount auf null zu stellen.

Nach diesem Schritt ist es möglich, Oszillator 2 mit der LFO-Rate zu beeinflussen. Wenn man aber VCO LFO Amount und VCF LFO Amount dazumischt, ist es leider egal, ob man VCO2 only aktiviert hat. Sofort werden beide Oszillatoren von VCF LFO und VCO LFO moduliert.

Ich würde mir wünschen, dass in diesem Modus wirklich nur Oszillator 2 vom LFO gesteuert wird, einschließlich VCO LFO und VCF LFO Amount.

Trotzdem ist es schön, wenn man die Schwingungsform von Oszillator 2 mit dem LFO modulieren kann, während Oszillator 1 nur stur vor sich hin oszilliert. Feine rhythmische Schwingungen kann man so über monophone Lead-Sounds legen.

Für das Filter stehen zusätzlich Velocity–Sensibility und Keyboard-Tracking zur Verfügung. Funktionen, die Keyboard-Wizards das Leben erleichtern und generell die klanglichen Ausdrucksmöglichkeiten erweitern.

In der Envelope-Sektion gibt es eine vollwertige ADSR-Sektion für das Filter und die Oszillatoren. Hier zeigt sich auch ein großer Unterschied zum Moog Minitaur. Beim Moog Sirin sind Decay und Release nicht voneinander abhängig, sondern lassen sich unabhängig kontrollieren.

Das macht mich als Moog Minitaur Besitzer nun schon ein bisschen neidisch, weil man so doch viel mehr Möglichkeiten in der Klanggestaltung hat. Leider hat sich Moog dafür entschieden, dem Moog Sirin nur 3 Regler für die ADSR-Hardware zu spendieren. Hier muss man zwischen 2 Funktionsmodi auswählen, die es ermöglichen, mit einem Druck auf die Taste „Release“ Decay oder Release zu kontrollieren. Trotzdem: 4 Regler für ADSR würden mehr Spaß machen.

In der Oszillator-Sektion gibt es auch ein paar spezielle Funktionen, die sich der Moog Sirin mit dem Moog Minitaur teilt. Hard- und Note-Sync ist möglich für fette Lead-Sounds. Außerdem kann die Beat-Frequency für Oszillator 2 bestimmt werden.

Moog Sirins doppelt belegte Regler und Taster

Einige der Bedienelemente kann man auch auf der Oberfläche vom Moog Sirin bzw. Moog Minitaur erreichen, indem man die Taste „Glide“ hält und einen der Regler dreht, der jeweils für eine bestimmte Funktion steht.

Insgesamt sind so 12 Funktionen steuerbar, z. B. Hardsync, Ext.-Input-Level, EG-Trigger-Mode usw. So lässt sich auch der Drone-Modus aktivieren, auf dem man in der Software keinen Zugriff hat.

Drone traut man so einem kleinen Synthesizer eigentlich gar nicht zu. Damit ist es möglich, den Moog Sirin vor und nach Auftritten vor sich hinwabbern zu lassen oder mit Effekten Soundlandschaften zu erzeugen. Er wird mithilfe der synchronisierbaren LFOs auch zu einem Taktgeber.

Es ist natürlich lobenswert, dass Moog sich entschlossen hat, auch eine tiefergehende Bedienung auf der Oberfläche zuzulassen.

Im Alltag wird man sicher nicht alle 12 Kombinationen kennen müssen, aber der Musiker wird sicher mit seinen Lieblingskombinationen schnell verinnerlicht haben. Außerdem hat man auch nicht immer einen Computer zur Hand, um alles an der Software einzustellen.

Mit Drücken spezieller Tastenkombinationen ist es auch möglich, Sounds im Gerät zu speichern.