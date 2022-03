Behringer AKS mini, analoger Synthesizer

Mini-Synth mit EMS-Anlehnung

Nachdem Behringer den Fortschritt zum VCS 3 mitgeteilt hat, zeigt man nun das Rendering zum AKS mini. Eine weitere Idee zum Ausbau der Serie mit CS mini, Model D mini, Hirotribe, Pro VS Soul und Saturn Soul.

Dem Bild nach zu urteilen wird der Synthesizer einen Oszillator, ein 24 dB Tiefpassfilter sowie einen LFO und eine Hüllkurve haben. Die vom VCS 3 bekannten Elemente Trapezoid und Joystick sind auch zu sehen. Ein Pin-Matrix hat man indes nicht mehr unterbringen können. Offenbar soll es auch hier Speicherplätze und den Motion Sequencer geben, wie es bei allen Geräten der Serie der Fall ist. Zusätzlich wird anscheinend ein Delay mit Tap-Tempo-Taste eingeplant. Nach dem Rendering kann man nur vermuten, dass es am Oszillator eine separate Möglichkeit zum Einstellen des Fine-Tunings geben soll. Optisch ist das Tune-Poti ein klein wenig an die Frequency-Regler des Originals angelehnt, doch mit Sicherheit wird es nicht die gleiche aufwendige Mechnik haben. Für die Okatvelage sind zwei Taster vorhanden, der Tune-Bereich des Reglers geht also nicht wie beim EMS über mehrere Oktaven.

Die Stromversorgung erfolgt via USB und es gibt einen 5-Pin MIDI-Eingang und eine analoge Sync-Buchse sowie einen Audio/Phones-Ausgang.

Wie üblich: Der Behringer AKS mini ist ein früher Entwurf, es wird also noch lange dauern, bis das Gerät gebaut und zu erwerben sein wird. Der Preis soll voraussichtlich 99,- US-Dollar betragen,