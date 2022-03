Behringer CS mini, Yamaha CS-80 als Mini-Voice?

Ist ein Miniatur CS-80 sinnvoll?

Wenn das heute gezeigte Rendering des Behringer CS mini eine ernsthafte Planung ist, dann kann man beim besten Willen nicht von einem Klon sprechen. Es wäre bestenfalls ein sehr entfernter Verwandter.

Dass Behringer schon lange Zeit an einem Klon des Yamaha CS-80 arbeitet, ist kein Geheimnis. Er soll DS-80 heißen, wenn er denn fertiggestellt wird. Aber taugt dieser Klassiker mit seinem opulenten Ausmaßen für eine Miniatur-Version? Oder begeht man hiermit ein Sakrileg?

Der Entwurf des CS mini reiht sich in die Riege der bislang als Soul-Serie (Saturn, Pro VS, Model D, Hirotribe) bezeichneten Kleinsynthesizer ein. Das Gerät soll möglicherweise dreifach polyphon werden und über den Motion-Sequencer verfügen, den auch die anderen Modelle besitzen. Die Struktur ist einfach gehalten: VCO, Suboszillator, Noise, Ring Modulation, Low Pass Filter, LFO und ADSR-Hüllkurve. Man kann zwischen einem Poly- und eine Uni-Mode wählen, wobei es für den einstimmigen Betrieb auch Oct- und 5th-Einstellungen gibt.

Es gibt einen MIDI-Eingang, analoge Sync-I/O und einen USB-Port. Auch Speicherplätze scheinen vorgesehen zu sein.

Der Behringer CS mini soll wie die anderen Synthesizer der Reihe einen Endpreis von 99,- US-Dollar haben. Obwohl es nur eine Vorankündigung ist, kamen bereits die ersten Fragen nach einer Eurorack-Version auf, wie sie auch für den Pro VS Modul angedacht ist.