Behringer DS-80 Synthesizer, Yamaha CS-80 Klon

Durchbruch beim Klonen des Yamaha CS-80

Wer dachte, Behringer hätte den CS-80 Klon DS-80 auf Eis gelegt, der wird nun eines besseren belehrt. Nach über zwei Jahren Funkstille aus dem Hause Behringer zum Projekt DS-80 Synthesizer meldet der Hersteller nun einen Durchbruch. Der Weg zum CS-80-Klon scheint zwar noch weit zu sein, aber ganz offensichtlich verfolgt Behringer das Projekt weiterhin hartnäckig.

Heute erschien auf der Behringer-Website folgende Meldung zum oben veröffentlichten Bild:

„DS-80 Durchbruch. John von unserem britischen Büro in Manchester arbeitet derzeit an der Nachbildung des 50 Jahre alten CS-80-Voiceboards. Heute haben wir einen großen Erfolg gefeiert, da alle kritischen Funktionen wie VCF und Hüllkurven jetzt zu 100% identisch funktionieren.

Ein fast 50 Jahre altes Design zu überarbeiten ist nicht trivial. Keiner der Chips ist mehr verfügbar und auch jegliche Dokumentation zu diesen Halbleitern ging verloren.

John misst akribisch jede Funktion des CS-80-Voiceboards und gestaltet die Schaltung mit aktuellen Komponenten neu. Allein diese Aufwand hat rund ein Jahr gedauert, denn der CS-80 verwendet ein sehr ungewöhnliches VCO-, VCF- und Wave-Shaper-Design, dass dem Synthesizer seinen einzigartigen und unglaublich schönen Klang verleiht.

Der nächste Schritt besteht darin, die VCO- und Waveshaper-Schaltung fertigzustellen und dann unser eigenes Voice-Board für abschließende Tests und Vergleiche zu bauen.

John ist unser „analoger Guru“. Er ist seit 20 Jahren bei Midas, während er über 40 Jahre in der Audiobranche für Unternehmen wie Amek aber auch direkt mit Rupert Neve gearbeitet hat. Er ist einer der besten Analogingenieure der Welt und wenn jemand den DS-80 entwickeln kann, dann John.

Wir freuen uns alle sehr darauf, einen 100% authentischen CS-80 zu bauen und ihn für jeden erschwinglich zu machen. Bleiben Sie dran…“

Und noch ein kleiner Hinweis: Den uns bekannten Status zu allen Behringer Synthesizer-Projekten findet ihr in zwei Reportagen:

Meldung vom 16. Mai 2019

Es gibt ein kurzes Up-Date von Behringer:

„DS-80 Round 2. Thank you for all the valuable input we have received from you. We went back to the drawing board and made some changes. Let us know your thoughts. Uli“

Hier Bilder von Version 2 mit digitalem Speicher ohne den manuellen Speichern, die auch die original-Version hatte (links oben)

Meldung vom 11. Mai 2019

Nachdem vor ca. 10 Tagen Yamaha in einem Forums-Aufruf die Community befragt hat, ob sich ein Yamaha CS-80 Reissue lohnen würde, hat Behringer eine ähnliche Umfrage gestartet, dabei aber gleich in Aussicht gestellt, demnächst schon ersten Rendering-Studien vorzulegen.

Einen Status-Report zum Stand alle bislang angekündigten Behringer-Synthesizer findet ihr übrigens HIER.

Diese 3D-Animationen des sogenannten Behringer DS-80 sind nun tatsächlich veröffentlicht worden. Außerdem hat uns Behringer soeben eine offizielle Datenliste dazu gesandt.

Auch wenn Behringer offiziell immer noch „nur“ von einer Umfrage spricht, so sind die Vorbereitungen für diese Projekt doch offensichtlich weiter fortgeschritten als zunächst vermutet.

Eine der größte Frage der weltweiten CS-80 Fan-Base lautet dabei aber vor allem: „Wird der DS-80 über polyphonen Aftertouch verfügen?“ Wir sahen die Chance darauf eher als sehr gering an.

Da sicher auch bei diesem Produkt der Preis für Behringer eine enorme Rolle spielen wird und dies sicher auch ein Grund ist, warum die Renderings nur über eine 61er Tastatur verfügen, gingen wir davon aus, dass es sich um eine Standard-Kunststofftastatur mit einfachem Aftertouch handeln würde – in der aktuellen Factsheet ist allerdings von einer Tastatur mit polyphonem Aftertouch die Rede.

Besonderes Augenmerk verdient bei der folgenden Datenliste übrigens der letzte Punkt.

Factsheet zum Behringer DS-80

Incredible 8-voice polyphonic analog synthesizer based on CS-80*

Two independent synthesizer channels per voice for layered and thick sounds

Instantly recognizable and naturally detuned strings, brass and drone sounds, etc.

22 legendary factory presets as used by countless artists on stage, music albums and film scores

5-octave full-size keyboard with polyphonic aftertouch for unmatched dynamic control

4 user settings with illuminated faders can be stored and recalled

Unique Ribbon Controller for intuitive and creative glissando and portamento performance

Authentic analog signal path based on original VCO, VCF and VCA designs

Each oscillator featuring saw, square/PWM and sine waves as well as noise for unparalleled sound width

Famous low- and high-pass resonant filters for unparalleled sound pallets

Powerful Ring Modulator with dedicated envelope and LFO controls for tremolo and metallic sounds

LFO with sine, saw, ramp, square, noise and external signal for vibrato, tremolo and wah effects

2 envelope generators per channel for control of VCF´s and VCA’s

Unlimited storage of presets via USB and external App

Authentic analog tremolo and chorus effects for rich and wide stereo sounds

224 controls for complete and real-time access to all sound parameters

Stereo audio and powerful headphones outputs

Comprehensive MIDI implementation (including NRPN/ CC control of all parameters and bulk load/save)

Designed and engineered in Italy

Behringer DS-80 Projekt

Meldung vom 2. Mai 2019

Behringer plant Yamaha CS-80 Nachbau

Yamaha hat letztes Jahr ein eignes Ideascale Forum ins Leben gerufen, wo sich Kunden über Keyboards und Synthesizer austauschen können. Konkret handelt es sich hier um ein spezifisches Forum der japanischen Marke und somit eins, was in den Synthesizer Communitys nicht so bekannt ist. Das mit der Bekanntheit hat sich seit dieser Woche jedoch schlagartig verändert.

Ben Israel, der R&D Planning Manager von Yamaha hat vor Kurzem eine Rundmail an die Mitglieder versendet, mit der Frage, wie sie sich einen CS-80 Synthesizer heute vorstellen würden. Weiter, ob es eine Vintage-Neuauflage oder doch eine moderne Evolution/Weiterentwicklung sein soll. Hier ein Screenshot von der Rundmail.

Eines ist klar, so eine Mail lässt nicht nur die Mitglieder des Forums, sondern alle Synthesizer-Begeisterten aufhorchen. Ob wir wirklich einen Yamaha CS-80 in den kommenden Jahren wiedersehen, ist nicht bekannt. Eine Antwort schulden uns noch die Japaner. Mission Possible/Impossible? Man kann aber schon mal gemeinsam überlegen, was spannender wäre. Aus meiner Sicht wäre eine Weiterentwicklung, die wohl spannendste Idee, mit der man den Technologiestand von 2019 mit dem Sound-Herzen des CS-80 verschmelzen kann.

Funktionen wie MPE, polyphoner Aftertouch, neue Synthesemöglichkeiten, Presets etc. wären nur schnelle Überlegungen, was man alles in eine Weiterentwicklung einbauen könnte. Sicher wäre eine Neuauflage des Vintage-Synthesizers auch reizvoll, man würde aber technisch den CS-80 nicht nach vorne bringen. Mit dem Deckards Dream hat Black Corporation bereits einen CS-80 artigen Synthesizer im Programm, der kein Klon sein will, aber indirekt ist. Dieser macht bereits das, was der Vintage-Synthesizer kann und sogar mit modernen Funktionen wie Presets, MPE und mehr. Geschweige, was ein Yamaha CS-80 Nachbau kosten würde, so ist der Deckards Dream mit etwas über 3000 Euro noch relativ erschwinglich. Auch kann man sich in dieser Thematik die Frage stellen, ob Yamaha noch eine analoge Synthesizer-Abteilung hat, die dieses lengendäre Gerät wiederbeleben kann. Viele Fragen und keine Antworten.

Plant Behringer einen Yamaha CS-80 Klon?

Gleich mal vorab: HIER findet ihr einen kompletten Status-Report zu allen jemals angekündigten Behringer-Synth-Projekten.

Wenn es um das Wiederbeleben oder Klonen von alten analogen Synthesizern geht, darf Uli Behringer nicht fehlen, so auch hier. Kurz nachdem die Information publik wurde, meldete sich Uli in mehreren Facebook Posts zu Wort, in denen Bilder eines alten Yamaha CS-80 zu sehen sind. Das Gerät besitzt die Seriennummer 1430 und befindet sich nach meiner Meinung in guten Zustand. Beide Postings sind mit kleinen Anmerkungen versehen, die die Synthesizer-Freunde aufhorchen lässt: „And then this showed up… Uli“ und „I’ve been thinking about this…“ Uli.

Was will Uli Behringer uns mit diesen beiden Postings sagen? Will er ihn originalgetreu klonen (Achtung Yamaha) oder verkleinern und in einen Eurorack-Kasten pressen? Klar ist, er oder seine Firma ist nun im Besitz eines Yamaha CS-80 Synthesizers. Was er damit vorhat, können wir nur spekulieren. Der einfachste Synthesizer ist der CS-80 sicherlich nicht zum Klonen, da dieser nicht auf den bekannten CEM- oder SSM-Chips basiert, die Cool Audio (Musicgroup) im Programm hat. Ein CS-80 wäre sicherlich ein Verkaufsschlager, wenn dieser erschwinglich und wie ein originaler CS-80 klingen würde.

Aber Schluss jetzt mit dem Glaskugelspiel. Weder von Behringer noch von Yamaha wissen wir, ob ein CS-80 Nachbau in Planung ist. Nach diesen Neuigkeiten brodelt die Gerüchteküche stark, sogar abseits der Superbooth 19 Welle. Wir sind gespannt, was beide Firmen uns in Zukunft präsentieren werden.