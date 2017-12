Test: Memorymoon ME80 V2.4, CS-80 Software-Clone

Danke, danke für diesen Tipp!! Hab mir das erstaunlich günstige Instrument gekauft und es spielt sich einfach herrlich ausdruckstark… Haptik hin oder her, das ist was für Tastenspieler ;) spiele es mit einer ordentlichen, gewichteten Tastatur mit Aftertouch (leider nicht polyphon), aber was da schon in Sachen Dynamik rüberkommt, alle Achtung..

hatte dieses Spielgefühl bei Synthesizern bisher nur mit dem SCI T8(!). Und der sound macht echt Laune, da is mir echt egal was für eine Art Klangerzeugung dahinter werkelt – meine Finger interagieren mit dem sound jedenfalls bestens.. :)