Roland TR-6S, TR-06 & TR-606 – Drum Machines

TR-606 in 3-facher Wiederbelebung

Ohne jegliche Vorwarnung präsentiert Roland gleiche drei Drumcomputer, die sich um die alte TR-606 Drumatix drehen: die TR-6S, eine kleine Ausgabe der TR-8S, die TR-06, eine Drum Machine im Stil der Boutique-Serie und den TR-606 Software Rhythm Composer .

Die TR-6S ist eine sehr kompakte Version der TR-8S, so wie sich MC-707 und MC-101 zueinander verhalten. Sie verfügt nur über sechs Spuren, kann aber die gleichen Sounds wie die große Schwester erzeugen, also mit ACB-Technologie generierte Drums a la TR-808, TR-909, TR-606, TR-707 und weitere. Außerdem gibt es einen großen Pool an Sample-Sounds und es lassen sich eigene Samples importieren. Die mit dem jüngsten TR-8S-Update eingeführte FM-Soundengine ist hier gleich enthalten.

Der Step-Sequencer speichert 128 Patterns und kann neben der normalen Programmierung auch mit Funktionen wie Sub-Steps, Flams, Step-Loops, Motion Recording und mehr aufwarten.

Ausgangsseitig sind nur ein Stereopaar und Phones-Buchse vorhanden. Die TR-6S kann mit Batterien oder USB-Bus Power betrieben werden und ist auch als USB Audio/MIDI-Interface einsetzbar.

Die Roland TR-06 ist eine Nachbildung der alten TR-606 und entspricht damit der TR-08. Sie ist optisch an die Drumatix stark angelehnt, arbeitet intern aber mit der ACB-Techologie und besitzt auch einige zusätzliche Features. Das Drumkit entspricht dem Original, wobei für Kick, Snare, Toms und Cymbal Klangvarianten vorhanden sind.

Der Sequencer hat 128 Patterns und verfügt über Funktionen wie Flam, Sub Step, Step Loop, Intro / Fill In und Probability.

Die Sounds können mit Compressor, einem Effekt mit Algorithmen wie Pan Delay, Tape Echo, Reverb, Flanger, Filter sowie einem Overdrive mit Saturator, Bit Crusher oder Distortion bearbeitet werden.

Die TR-06 hat zwei Trigger-Outs sowie einen Trigger-In und natürlich MIDI-I/O und USB.

Das 6er-Trio wird durch den TR-606 Software Rhythm Composer komplettiert. Nach den Emulationen der TR-808 und TR-909 war es durchaus zu erwarten, dass auch die Drumatix in die Roland Cloud folgen wird.

Auch die Software-Version (VST3, AU, AAX) geht über das Original hinaus. So ist zum Beispiel die Editierung der Sounds mit Tune, Decay und Snappy in einem gesonderten Panel möglich und für den Sequencer kann eine mehrspurige Darstellung aufgeklappt werden. Außerdem bietet jedes Pattern acht Variationen für sich entwickelnde Sequenzen und die Pattern können in die TR-8S exportiert werden.

Informationen zu Preise und Lieferbarkeit kommen hoffentlich in Kürze.