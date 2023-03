Behringer MS-5 Synthesizer, Synthesizer nach Roland SH-5

Fertig zum Beta-Test

Vor fast genau einem Jahr gab es die letzte Meldung zum Behringer MS-5. Jetzt gibt Behringer bekannt, dass der Klon des Roland SH-5 fertig sei und an Beta-Tester für einen letzten Check geht. Anschließend soll die Produktion beginnen. Immerhin wurden nun größere Bilder veröffentlicht, auf denen das Panel und die Funktionen sowie die Anschlüsse gut zu erkennen sind. Über die bislang bekannten Details hatten wir in der Vergangenheit schon berichtet, wie ihr es in den unteren Meldungen nachlesen könnt. Auf unsere Vintage-Story zum Roland SH-5 weisen wir an dieser Stelle gern nochmals hin.

Da das Original nur sehr selten zu bekommen ist, dürfte das Interesse an diesem Klon-Synthesizer recht groß sein. Leider gibt es noch keine Angabe zum Preis.

Ab hier die Meldung vom 18. März 2022

Was wurde eigentlich aus dem Behringer MS-5? Der Vollständigkeit halber aktualisieren wir auch die Meldung zum MS-5, denn die Ankündigung zum Klon des Roland SH-5 stieß auf sehr großes Interesse.

Mehrere Monate lang gab es keine Neuigkeiten zum Stand der Entwicklung. Kürzlich wurden aber zwei Bilder des Prototypen veröffentlicht. Laut Behringer ist die grundsätzliche Entwicklung abgeschlossen (es wird also keine Veränderungen oder Ergänzung mehr an der Hardware geben, auch wenn es auf Facebook die eine oder andere Anfrage dazu gab), sondern man arbeitet derzeit am Abgleich der Schaltung, damit der MS-5 dem Vorbild möglichst nahekommt. Gegenüber den ersten Bildern scheinen sich die Seitenteile von Holz zu Kunststoff gewandelt zu haben oder sie wurden lackiert.

Immerhin spricht Behringer davon, dass es demnächst Videos zu verschiedenen Synthesizern geben soll, deren Entwicklung abgeschlossen ist. Namentlich wurden der Pro-800 und der Edge erwähnt. Hoffentlich trifft das auch auf den MS-5 zu.

Ab hier die Meldung vom 3. August 2021

Und täglich grüßt das Kloneltier. Mit dem Behringer MS-5 wird ein weiteres Klon-Projekt vorgestellt, diesmal soll es der Roland SH-5 sein, der vielleicht begehrteste Synthesizer der Roland SH-Reihe.

„What would you think if we made an MS-5 synth?“ Das ist die einzige Zeile, die Behringer zu den beiden Fotos des Prototypen gepostet hat. Nun ist diese Phrase einerseits nicht sehr informativ und andererseits auch recht überflüssig. Denn wer wird hier „Macht das bloß nicht!“ rufen?

Auf dem Foto sieht der Prototyp mit den hübsch drapierten Beschriftungstapes dem Vorbild zwar recht ähnlich, doch sind die Bedienelemente teils anders angeordnet. Die Sektion mit den beiden LFOs und der S&H-Einheit samt dem eigenwilligen Routing-System, das so markant für den Roland SH-5 ist, wurde recht direkt übernommen und auch die beiden VCOs, der Ringmodulator und der Mixer mit der Zuweisungsmatrix sind vergleichbar aufgebaut.

Hingegen wurden das VCF, das Band Pass Filter, das sehr zum Eigencharakter des SH-5 beiträgt, und auch der VCA wurde wohl aus Platzgründen anders positioniert. Denn der Prototyp des Behringer MS-5 hat mit drei Oktaven eine etwas kürzere Tastatur als das Original. Er wird auch nur als normales Keyboard ausgeführt sein und nicht das klobige Case-Gehäuse des Roland SH-5 besitzen.

Zum Roland SH-5 gibt es auf AMAZONA.de natürlich auch eine Vintage-Story, die ihr unter diesem Link nachlesen könnt.

Ähnlich wie beim Klon des Kobol, der im Januar angeteasert wurde, sieht auch die Ankündigung des Behringer MS-5 Synthesizers nach einem Versuchsballon aus, der eher die Begehrlichkeiten auslotet, welches Projekt man zeitnäher umsetzen will. Das von den Reaktionen die tatsächliche Realisation abhängig gemacht wird, scheint schwer vorstellbar.

Wer langsam den Überblick verliert über die Behringer-Synthesizer -Ankündigungen und all die Produkte die schon im Handel sind, möge bitte einen Blick in unseren Behringer-Status-Report werfen.

