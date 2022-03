Behringer Model 15, semi-modularer Synthesizer

Essenz der Moog Klon-Module

Behringer Model 15 ist ein semi-modularer Synthesizer, der auf den Schaltungen der Moog Klon-Module aufbaut, aber auch einige Erweiterungen bietet. Der Synthesizer entspricht in seiner Ausstattung nicht ganz nicht ganz dem modularen Moog System 15 oder seinem Eurorack-Pendant Behringer System 15, stellt aber eine günstige Alternative dar.

Model 15 besitzt zwei VCOs, wobei VCO 2 auch über eine Sub-Einstellung verfügt. In einem Mixer kann das Signal eines Noise Generartors hinzugemischt werden. Das Filter ist ein klassischer 24 dB Tiefpass mit Ladder-Schaltung. Es gibt eine ADSR-Hüllkurve, einen LFO und einen VCA mit On-Modus für Drones. Als Utilities sind ein Attenuator mit Highpass-Filter vorhanden.

Außerdem ist ein Arpeggiator / Sequencer integriert. Im Sequencer-Modus können drei Sequenzen mit bis zu 256 Noten gespeichert werden. Es gibt verschiedene Playback-Modi und die Sequenz kann über ein Keyboard transponiert werden. Der Arpeggiator verfügt über eine Hold-Funktion, verschiedene Spielrichtungen und Oktavumfänge. Ein integriertes Reverb emuliert einen Federhall.

Amazona.de-Testbericht zu verschiedenen Behringer-Modulen der 900-Serie findet ihr unter diesem Link (Teil 1) und diesem Link (Teil 2).

Model 15 ist, wie die Synthesizer Behringer Proton und Neutron, mit einem umfangreichen Patch-Feld für Audio-, CV- und Gate-Signale ausgestattet. Er kann als Desktop-Gerät betrieben oder in eine Eurorack-System eingesetzt werden. Für mehrstimmige Anwendung lassen sich bis zu 16 Einheiten über eine Poly-Chain-Funktion miteinander verbinden.

Auf der Rückseite befinden sich nochmals Anschlüsse für Audioausgang und MIDI-Eingang sowie zusätzlich USB.

Auch beim Behringer Model 15 gilt, was auch bei allen anderen Ankündigungen der letzten Zeit mitgeteilt wurde: das Gerät ist fertig entwickelt und bereit zur Produktion, allerdings ist man von der Verfügbarkeit bestimmter Bauteile abhängig. Der Preis soll 299,- US-Dollar betragen.

Behringer Model 15 Features:

– Analog synthesizer with dual VCO design allows for insanely fat music creation

– Authentic recreation of circuits from the legendary “Model 15” modular synthesizer

– Semi-modular design requires no patching for immediate performance

– Pure analog signal path based on authentic VCO, VCF and VCA designs

– Dual oscillators with 4 waveforms, oscillator sync, pulse width modulation and sub-oscillator

– Classic 24 dB ladder filter with resonance for legendary sound performance

– Advanced step sequencer with 3 separate 256-step memory slots, key transpose and multiple playback modes

– Arpeggiator featuring hold function and multiple playback modes for recording and playing back your melodies and riffs

– Fully analog LFO with 4 waveforms and dedicated controls for pitch, filter and pulse width modulation

– Spring reverb emulation for inspiring sound effects

– 48 patch points for advanced modular connection and integration with external equipment

– 37 controls give you direct and real-time access to all important parameters

– Complete Eurorack solution – main module can be transferred to a standard Eurorack case

– 16-voice Poly Chain allows combining multiple synthesizers for up to 16 voice polyphony

– Comprehensive MIDI implementation with MIDI channel and Voice Priority selection