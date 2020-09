Behringer Pro-800 Synthesizer-Klon des Prophet-600 mit GliGli-Mod

Erweiterter Sequential Prophet-600

Behringer kündigt den nächsten Analogsynthesizer an. Die Entwicklung des Behringer Pro-800 Analogsynthesizers ist offensichtlich abgeschlossen und es wurden Bilder auf Facebook gepostet. Der achtstimmige Racksynth ist dem Sequential Prophet-600 nachempfunden. Doch durch die Unterstützung des Entwicklers GliGli wurde der Pro-800 mit einer Anzahl zusätzlicher Modifikationen ausgestattet. Was genau die GliGli-Erweiterung beim Original verbessert hat, könnt ihr HIER nachlesen.

Was kann das GliGli-Upgrade für den Behringer 800 tun?

Vorab aber hier schon mal die GliGli Verbesserungen am Prophet 600:

höhere Parameterauflösung

schnellere und geschmeidigere Hüllkurven-Generatoren, linear und exponentiell

negative Hüllkurvenwerte für Filter und Polymod

LFO mit erweitertem Frequenzbereich (0,05 – 60 Hz) sowie die neuen Schwingungsformen Sinus, Sägezahn, Random und Noise

LFO kann Oszillator A und B nun auch getrennt ansteuern

Stimmung der beiden Oszillatoren stufenlos oder in Oktavschritten einstellbar

zusätzliches Vibrato, unabhängig vom LFO; Geschwindigkeit, Tiefe und Delay einstellbar

Möglichkeit der Übersteuerung der VCOs im Filtereingang

Unison Detune und Voice Spread; Verstimmung aller 6 Stimmen einstellbar

Random- und Transpose-Funktion für den Arpeggiator

polyphoner, transponierbarer Step-Sequencer à la Roland JX3P

Synchronisationsquelle wählbar zwischen Intern, MIDI oder Trigger Clock

Pitch- und Modulationswheel sind programmierbar in Ziel und Intensität

erweiterte MIDI Implementierung: freie Kanalwahl, MIDI-CC und MIDI-Dump

voll anschlagsdynamisch spielbar über externen MIDI-Keyboard-Controller

und vieles mehr: verbessertes Autotuning Prozedere, Voice Priority Modes etc.

Wie nah kommt der Behringer Pro-800 mit GliGli dem Prophet 5?

Unser Autor Piet66 urteilte über das GliGli-Upgrade wie folgt – und das mag vor allem in Hinsicht auf den Behringer 800 von besonderem Interesse sein:

„Das Prophet-600 GliGli P600fw Upgrade ist ohne Übertreibung eine Offenbarung für alle Prophet-600 Besitzer. Galt der Prophet-600 bislang zwar als klanglich charaktervoller, aber leider auch etwas limitierter Synthesizer, hievt das Upgrade ihn in eine andere, höhere Liga. Unweigerlich stellt sich die Frage: Wie groß ist noch der Abstand zum großen Bruder, dem Prophet-5 (Rev3 Modell)? Nun, an dessen geschmeidige HiFi-Qualität kommt auch der „neue“ Prophet-600 nicht ganz heran, er bleibt im Kern – trotz neu gewonnener Agilität – ein eher rauer Zeitgenosse.“

2021 erhältlich der Behringer Pro-800 Synthesizer

Behringer gibt an, dass man versucht den Verkaufspreis unter 600,- Dollar zu halten. Das Gerät soll voraussichtlich ab Januar 2021 erhältlich sein.

Wer zu allen Behringer-Synthesizer-Projekten den aktuellen Status wissen möchte, der klickt jetzt HIER zu unserem Behringer-Status-Report.

Ab hier die Meldung vom März 2020 zum Behringer Pro-800

Zwischen den Facebook-Meldungen der letzten Tage ist das Posting zum Behringer Pro-800 ein wenig ins Hintertreffen geraten. Mit dem simplen Satz „That’s what keeps us busy…“ wird ein Bild mit Control-Board und einer Platine gezeigt.

Letztes Jahr gaben Behringer und Gligli ihre Zusammenarbeit bekannt, natürlich ohne dass man konkrete Auskünfte über ein Projekt verriet. Der nun angekündigte Synthesizer Pro-800 scheint jedoch eben die Frucht dieser Kooperation zu sein. Denn das ambitionierte Prophet-600 Upgrade des französischen Entwicklers Gligli hatte sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Mit einer von Grund auf neu programmierten Firmware und einem zusätzlichen Microcontroller wurden Schwächen, wie treppenartige Signalverläufe und die ursprünglich dürftige MIDI-Interplementation ausgeglichen, der Klang verbessert, die Hüllkurven beschleunigt, der LFO-Bereich sowie Sequencer und Arpeggiator erweitert und vieles mehr. Kurzum, aus dem früheren Low-Budget-Synthesizer wurde so viel wie nur irgend möglich rausgeholt und das Gerät auf ein modernes Level gehoben.

Zum Sequential Prophet-600 mit Gligli Upgrade verweisen wir auf den ausführlichen Testbericht, den ihr unter diesem Link findet.

Ist der Behringer Pro-800 exakt ein Sequential Pro-600

Was sagt uns nun das FB-Bild? Der Arbeitstitel Pro-800 und das Bedienfeld mit den Sensortasten sind recht unzweideutig, welcher Synthesizer hier das Vorbild der Entwicklung war. Allerdings legt die Zahl 800 eine 8-stimmiges Version nahe, während das Original 6-stimmig war.

Die weiteren Bedienelemente sind allerdings anders angeordnet als beim Propheten, was sicherlich damit zu tun hat, dass der Pro-800 offensichtlich auch das Rack-Format (möglicherweise auch mit der Option für den Betrieb im 3 HE Modularsystem) wie die anderen Behringer-Synthesizer haben soll. Oben rechts erkennt man die von anderen Behringer-Synths her bekannte Anordnung von CV/Gate-Buchsen sowie den MIDI-Eingang.

Bei der zweiten Platine auf dem FB-Bild scheint es sich um ein Voice-Board zu handeln, auf dem tatsächlich acht Gruppen zu sehen sind, was in der Tat bedeuten würde, dass es sich um einen achtstimmigen Synthesizer handelt.

Wie wir es bereits in der Vergangenheit erlebt haben, bedeutet das Posting eines Platinenbildes noch lange nicht, dass man mit diesem Synthesizer noch in diesem Jahr rechnen könnte.