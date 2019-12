Behringer Cat Synthesizer, ein Octave Cat Klon

Octave Cat Analogsynthesizer von Behringer

Behringer hat soeben den Behringer Cat Synthesizer vorgestellt, einen Klon des eher seltenen Oktave Cat.

Das eigentlich Interessante daran ist, dass bereits der Octave CAT Synthesizer 1976 eine Kopie des ARP Odyssey war. Der Behringer Cat ist damit also der Klon eines Klons. Da stellt sich natürlich die Frage, ist das sinnvoll?

Auch wenn die Erbauer des Octave Cat den ARP Odyssey als Vorbild hatten, so ist ihnen am Ende doch ein eigenständiger Synthesizer gelungen, der in einigen Punkten den ARP Odyssey sogar noch übertraf.

Das Original sah übrigens so aus:

Selbstverständlich gibt es zum Octave Cat auch hier auf AMAZONA.de einen ausführlichen BLUE BOX Report (HIER KLICKEN). Wer jedoch gerade keine Zeit hat, den kompletten Report zu lesen (schließlich ist Silvester-Abend), dem reicht vielleicht das Fazit von Moogulator:

„Der Cat ist ein hervorragender Synthesizer. Er kann sogar sehr gut gegen einen Minimoog antreten oder andere große Klassiker. Er muss sich jedoch gefallen lassen, dass er ein Clone ist. Während Roland seinen Odyssey-Kontrahenten Roland SH-5 optisch vollkommen anders verpackt hat und dessen Sound ebenfalls total anders ist, eben Roland-typisch, versuchte man mit dem CAT den Odyssey in Aufbau und Sound tatsächlich zu kopieren. Man muss dem CAT aber auch zugestehen, dass er in einigen Punkten den Odyssey übertrifft (FM-Komplexität, Sub-Oszillatoren, Übersichtlichkeit, Duophonie etc). Hier darf man den CAT getrost innovativ nennen, nur hätten diese Innovationen als Odyssey B vielleicht von ARP selbst kommen müssen. So wird der CAT auf Grund seiner Seltenheit wohl ein Geheimtipp bleiben, gibt es doch deutlich weniger Cats als Odysseys.“

Dass der Behringer Cat ein Geheimtipp bleibt, davon ist erst mal nicht auszugehen. Der Look ist jedenfalls schon mal gelungen:

Behringer First Look Video zum Behringer Cat

Trotzdem bietet der Behringer Cat weitaus mehr Grund zur Diskussion als die bisherigen Behringer Modelle , denn die Ähnlichkeit zum Odyssey ist eben nicht zu verleugnen. In einigen Foren wurde ja schon darüber gewitzelt, wann Behringer sich selbst klont. Nun, nachdem es bereits den Behringer Odyssey gibt, dürften diese Sticheleien wieder zunehmen.

Wir waten jedenfalls gespannt auf den ersten Prototypen und freuen uns mal wieder auf viele Kommentarbeiträge. Damit steigt das neue Jahr doch schon wieder mit einem echten Forums-Knaller ein – also lasst es krachen.

Guten Rutsch!!!