Test: Behringer Eurorack Go Case mit 2x140TE

Behringer Eurorack-Case to Go

Das ging jetzt aber schnell! Kaum in unseren News angekündigt, ist das Behringer Eurorack Go Case auch schon bei uns im Testlabor. Wir werden testen, wie es um die Qualität bestellt ist, ob das vielversprechende Go im Namen hier auch mobil bedeutet und was das Case wo möglich sonst noch für den aufgerufenen Preis bietet.

Go! Ausgepackt!

Da steht nun die riesige Kiste und der erste Gedankenblitz ist: Also für ein mobiles Case vielleicht ein wenig groß geraten – oder? Aber die Entwarnung kommt beim Auspacken: Thomann hat es wie immer mit der Umverpackung sehr gut gemeint, das Case kam sicher ver- und eingepackt in perfektem Zustand an und entpuppt sich dann doch als durchaus handlich.

Aus der Verpackung schält sich kurz darauf das auf den ersten Blick sehr robuste, aber schicke schwarze Case, dazu das Handbuch mit dem schon obligatorisch beiliegendem Behringer-Sticker und die kabelmäßig zweigeteilte Stromversorgung, hier als externes Netzteil. Das mehrsprachige und gut strukturierte Handbuch gibt es auch auf der Webseite zum Behringer Eurorack Go Case als PDF im umweltfreundlichen Download.

Was ist das Behringer Eurorack Go Case?

Das Behringer Eurorack Go bietet als leicht angewinkeltes Gehäuse auf zwei Reihen (6 HE) Platz für je 140 Teileinheiten, also insgesamt 280 TE für die Aufnahme von Modulen im Eurorack-Format. Es kann liegend, aber auch durch einen auf der Rückseite angebrachten ausklappbaren Standfuß stehend betrieben werden. Der ausgeklappte Standfuß gibt dem Case einen rutschfesten und stabilen Halt, da wackelt nichts.

Der Arbeitswinkel, sowohl im Standbetrieb als auch im liegenden Betrieb, ist ergonomisch gut vorgewählt, deshalb benötigt man auch keine weiteren Einstellmöglichkeiten, die womöglich die Stabilität des Gehäuses beeinträchtigt hätten. Auf der Rückseite befindet sich mittig oben ein eingearbeiteter Tragegriff sowie seitlich ein Netzschalter und eine Power-Eingangsbuchse für die Aufnahme des Netzsteckers aus dem externen Netzteil.

Das Case besteht aus äußerst stabilem Kunststoff und wirkt durch die Verarbeitung mit geringen Spaltmaßen sehr wertig. Dieses wertige Gefühl wird durch das ordentliche Gewicht von 3,9 kg durchaus subjektiv verstärkt.

Die äußeren Abmessungen des Go betragen 311 x 723 mm, wobei das Case 112 mm tief ist. Diese Tiefe lässt sich aber als verbindliche Einbautiefe durch die innenverbaute Technik natürlich nicht nutzen, sodass in der oberen Reihe eine Einbautiefe für Module nur von bis zu 40 mm Tiefe zur Verfügung steht und in der unteren Reihe Module mit maximal 62 mm Einbautiefe Platz finden können.

Durch den in das Gehäuse eingelassenen Standfuß reduziert sich diese Einbautiefe für Module in der unteren Reihe im mittleren Bereich von 57 mm auf ganz mittig gesehen dann maximale 47 mm.

Die Stromversorgung des Behringer Eurorack Go

Das Netzteil ist definitiv ausreichend stark dimensioniert und liefert ohne nennenswerte Nebengeräusche auf der +12 V Leitung 3000 mA, auf der -12 V Leitung 1000 mA und auf der selten genutzten 5 V Leitung ebenfalls erstaunliche 1000 mA.

Das Bus-System im Case ist in drei Zonen eingeteilt und hier sollte man laut Handbuch auch tunlichst darauf achten, dass man die Module auf diese Zonen sauber aufteilt und nicht eine Zone die Hauptlast aller Module trägt. Dazu stehen dann auch satte 32!!! (in Worten zweiunddreißig) Steckplätze für die Stromversorgung von Modulen zur Verfügung. Beim Einbau der Eurorack-Module folgt praktischerweise auch gleich ein erstes kleines Aha-Erlebnis:

Erst hatte ich die obere Reihe bestückt und dann sah ich plötzlich die Stecker des Bus-Systems nicht mehr! Aber keine Panik! Man kommt auch von der unteren Reihe her bequem an die benötigten Sockel heran, da diese für die untere Reihe auch verpolungsfrei, aber hier abgewinkelt nach unten zugänglich angebracht sind. Da haben sie in der Entwicklungsabteilung bei Behringer wirklich mitgedacht!

Streit der Bequemlichkeit

Für die zwei Reihen stehen für den Einbau von Modulen 96 Gleitmuttern, sogenannte Sliding Nuts im Format M3 zur Verfügung. Klingt viel, aber wird natürlich durch vier geteilt, sodass am Ende pro Reihe nur 24 Muttern für einzubauende Module zur Verfügung stehen. Bei vielen kleinen Eurorack-Tools im 4 TE-Format wird das hier Angebotene trotz ausreichender Power-Steckplätze womöglich eng.

Persönlich finde ich die Entscheidung von Behringer, auf Sliding Nuts zu setzen, eher suboptimal, denn ich bevorzuge lieber Rails mit Threaded Strips, da dieses Muttern Verschieben und Ausrichten bei einem schnellen Modulwechsel eher hinderlich ist, aber das ist natürlich Geschmacks- und auch Geduldsache. Bastler sagen einfach: Mir doch egal! Aber ehrlich? Diese Threaded Strips bieten den Vorteil, immer gleich genormter Lochabstände und man hat dadurch immer ein Loch für die Aufnahme der Schraube zur Verfügung. Diese bequeme Option fiel sicher dem Rotstift zum Opfer und hätte wohl auch den Preis des Behringer Eurorack Go Case in die Höhe getrieben. Naja, so wird der Einbau der Module für mich zu einer gewissen Fummelei. Hilfreich ist hierbei auf jeden Fall der Trick, sich mit einem kleinen Magneten die Muttern zur Schraubenöffnung des Modules zu ziehen.

Beachten sollte man beim Einbau von Modulen auch, dass man im besten Fall immer unter einem Modul noch Reservemuttern freilässt, sonst muss man bei einem spontanen Umbau im Case gleich alle Module wieder herausnehmen um die nun benötigten Muttern zu suchen oder eben diese für die Montage nebenan freigeben zu können. Das spricht also nicht unbedingt für ein mobiles Case, bei dem dann doch ab und zu mal ein spontaner Modulwechsel ansteht.

Mobiles oder stationäres Eurorack?

Und überhaupt? Wofür das Go im Namen des Cases nun genau steht, erschließt sich mir irgendwie nicht wirklich: Ja durch den eingebauten Handgriff ist es tragbar und ich kann es an diesem auch wunderbar von einem zum anderen Zimmer tragen, aber längere Touren würde ich mit einem vollen Case mit dem Gewicht nicht machen wollen, da dieses ja je nach Modulauswahl noch einmal ordentlich zulegt. Man kennt das ja: 5 kg können auf einem längeren Weg schon seltsam schwer werden.

Auch in einen vollbeladenen Tourbus würde ich ein vollbestücktes Behringer Eurorack Go Case nicht unbedingt legen wollen. Warum? Ganz einfach! Es fehlt ein Deckel und so würden die teuren Module bei unsanfter Fahrweise möglicherweise Schaden nehmen. Das Risiko wird wohl niemand auf sich nehmen wollen – oder?

Bleibt also nur das Studio oder natürlich auch das Heimstudio und da macht das Behringer Eurorack Go tatsächlich eine sehr gute und elegante Figur. Hat man seine endgültige Modulkonfiguration gefunden, entfällt ja quasi auch das lästige Mutternsuchen.