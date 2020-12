Test: Behringer Dual Envelope 1003, 1033, ARP 2500, Eurorack

Hüllkurven Eurorack Module nach ARP 2500

Die Modulflut von Behringer für das Eurorack-Format reißt nicht ab, und derzeit trudeln so manche Module der 2500 Serie bei den Händlern ein und sind verfügbar. Getestet wurde von mir schon das Filter 1006! Nachzulesen unter diesem Link.

Nun geht es um die frisch gelieferten beiden 2-Kanal-Hüllkurven-Module (ENV) der Arp Serie. Das DUAL ENVELOPE GENERATOR MODULE 1003 und das DUAL ENVELOPE GENERATOR MODULE 1033. Wo ist der Unterschied, beides klingt doch nahezu gleich? Nun ja, fast. Bei dem Modul 1033 gibt es zwei Potis mehr. Da der Unterschied so miminal ist, erwähne ich die Besonderheit während des Tests an geeigneter Stelle.

Die Serie 2500 ist ein Nachbau im Eurorack-Format des sehr seltenen und sehr teuren Arp 2500, welcher vor etwas über 40 Jahren in überschaubarer Menge hergestellt wurde und vorbehaltlich an Forschungseinrichtungen und zahlungskräftige Kunden geliefert wurde, und zwar als „Wohnzimmerschrankversion“. Um diesen klassischen Signalweg und dessen Klang dem interessierten Musiker auch heutzutage zur Verfügung zu stellen, wurde dies seitens Behringer realisiert.

Beide Module liegen in der gewohnt bunten Umverpackung. Wenn man Glück hat, befindet sich ein Quick-start-Guide in der Packung. Bei einem war es der Fall, beim anderen nicht. Warum Behringer nach wie vor Aufkleber des B-Logos beilegt, erschließt sich mir nicht, da gerade der Modulkäufer nicht unbedingt in jeder Packung diesen Aufkleber benötigt. Bitte einfach mal wegsparen. Ich bin mir sicher, die wenigsten Käufer würde dies stören. Oder Behringer bringt einfach mal etwas Abwechslung mit verschiedenen Varianten ins Spiel. Schwarze Schrauben sind ebenfalls enthalten und natürlich das Ribbon-Kabel zum Anschluss.

Optik und Funktionen der Behringer Dual Envelopes

Beide Envelope Module sind 16TE in der Breite und in der Tiefe skifftauglich, also flach, und fühlen sich in jedem Rack wohl. Optisch gibt es ein gebürstetes Alupanel, welches sehr edel mit gut lesbarer und logischer Beschriftung daher kommt. Die griffigen Potis sind ebenfalls optische Nachbauten des Original Arps. Da neben den Potis auch die Funktion als Grafik aufgedruckt ist, kommt das jedem Anfänger oder dem im Dunkeln und in Hektik agierenden Live-Musiker zu Gute. Strom benötigt das Modul kaum, es sind nur 50mA bei +12V und 20mA bei -12V.

Zwei verschiedene Hüllkurven lassen sich einstellen, werden jedoch von einem einzigen anliegenden Signal aktiviert, um zu starten. Von oben nach unten es auf jeder Seite folgende Regler: Attack, Inital Decay, Sustain Level und Final Decay Time. Klassisch formulieren kann man es auch als ADSR. Das R steht für Release und bedeutet Abklingzeit. Beim 1033 Modul gibt es zusätzlich ganz oben einen Regler mit der Bezeichnung „Gate Delay“. Das ist eine zusätzliche Verzögerung, bis die Attackphase beginnt; ansonsten ist alles weitere identisch. Nach den Drehreglern folgt ein manueller Kippschalter mit der Bezeichnung „Trigger Mode“. Das ist auch für mich etwas Neues aus der „alten Zeit“, doch dazu mehr etwas weiter unten. Danach folgen noch manuelle Trigger-Knöpfe, um die beiden Hüllkurven separat auch ohne eingehendes Signal zu aktivieren. Als Eingänge finden wir einen Gate- und einen Trigger-Eingang. Eine LED zeigt pro Kanal das eingehende Signal an. Jedoch wird nicht die gesamte Hüllkurvenspanne mit Helligkeitsschwankung der LED dargestellt, sondern es gibt nur ein An oder Aus. Als Ausgänge stehen pro Seite ein positiver und ein invertierter Ausgang der Hüllkurve zur Verfügung.

Wir sind durch mit den trockenen Fakten, aber es wird nicht fröhlicher, denn so eine Hüllkurve macht ja nichts außer eine Spannung zu erzeugen, diese aufrecht zu halten und irgendwann wieder abfallen zu lassen. Das formt die Beschaffenheit eines Klangs, also ob er kurz oder lang und in welcher Intensität vorliegen soll. Die Profis verzeihen mir bitte diese Erklärung, aber es kommen auch neue Musiker nach, die über jede einfache Erklärung dankbar sind.

Übrigens: Das Modul ist zwar recht groß geraten, allerdings schreiten auch hier die Technik sowie der Preisdruck voran und man findet die nahezu gesamte Elektronik eines Kanals auf gerade mal 1x2cm in SMD Technik. Ein paar Elkos sind auch noch neben den Potis zu finden, aber das war es dann schon. Faszinierend!

Die beiden Euroreck-Module in der Praxis

Griffig und mit tollem Widerstand lassen sich die Potis drehen, die Schalter sowie die Drucktaster sind gut zu erreichen und verrichten ihren Dienst ruhig und ohne Nebenwirkungen. Dank der Größe des Moduls ist auch alles ganz entspannt zu orten und zu bedienen. Beim Einbau ist mir eine silberne Regler-Abdeckung aus dem Poti gefallen. Das ist natürlich nicht schön, aber ein Klecks Kleber auf das Poti und das Aluplättchen sitzt wieder an seinem Platz.

Folgende (Zeit-)Werte können mit den Potis geregelt werden:

Gate Delay (nur Modell 1033): 0 s – 2,5 s

Attack: 1 ms – 2 s

Initial Decay: 5 ms – 6 s

Sustain: -10V bis +10V

Final Decay: 5 ms – 6 s

Man sieht, hier bewegt sich das Modul im schnellen und mittleren Hüllkurvenbereich, der für die meisten Sounds absolut ausreichend ist. Langsam startende oder ganz langsam abnehmende Sounds sind damit nicht möglich. Dosieren kann man die Werte sehr gut und auch sehr fein, somit kann man ganz nuanciert seinen Wert einstellen. Die für mich bisher unbekannte Funktion der Trigger Modes erschließt sich mir nur zaghaft und auch nur rein theoretisch. Im Single Mode wird die Hüllkurve ausgelöst, wenn ein Gate Signal anliegt, so wie bei jedem anderen ENV-Modul. Im Multimode wird die Hüllkurve nochmals ausgelöst, wenn zusätzlich ein positives Trigger-Signal am Trigger-Eingang anliegt.

Im Video kann man sich ein Bild davon machen, da ich auch einen Oszillator eingeschleift habe, der den Envelope Graphen auch optisch darstellt. Zumindest öffnet sich mir hier eine erweiterte Komplexität, die man nur dankend entgegennehmen kann, um zu experimentieren.

Vergleich der Module 1003 und 1033 zum ARP-Original

Wer die Bilder studiert, wird feststellen, dass es beim 1003 und beim 1033 einen ganz entscheidenden Unterschied zum Behringer Pendant gibt. Beim Clone gibt es nur einen Gate und Trigger-Eingang für beide Hüllkurven, aber beim Original hat jede Hüllkurve ihren eigenen Gate-Eingang. Das ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen, da nur am unteren Rackrand die Eingänge aufgedruckt sind, weil diese in einem separatem Modul als Slider zur Verfügung stehen. Warum das bei den Behringer Modulen nicht berücksichtigt wurde, kann ich nur mutmaßen: Entweder wurde es übersehen, einfach wegrationalisiert, oder man nahm in Kauf, dass man sich auch zwei Module kaufen kann. Nichtsdestotrotz tut es der Funktion als solche keinen Abbruch, ganz im Gegenteil, denn so kann man mit einem Gate gleich zwei Parameter gleichzeitig einstellen, z.B. um ein VCA und ein Filter gleichzeitig mit zwei zeitlich unterschiedlichen Hüllkurven zu füttern.

Die beiden Behringer ARP-Envelopes in YouTube

Hier noch ein Video, das mehr analytisch herangeht, aber nur mit dem 1003 Modul!