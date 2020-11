Test: Behringer Filtamp 1006 Eurorack Modul nach ARP 2500

ARP 2500 Klassiker als Eurorack

Die Firma Behringer wird immer aktiver, was die Veröffentlichung von Eurorack-Modulen anbelangt. Zuerst das umfangreiche Behringer System 55, das eine Kopie der gleichnamigen Moog Schrankwand ist, dann das System 100, angelehnt an das Roland Modularsystem und nun wird sich auch noch an einem weitaus seltenerem System, aber nicht weniger sagenhaft, abgearbeitet, dem ARP 2500 Modularsystem. Behringer spricht hierbei von der „Series 2500“.

Hier in diesem Kurztest geht es um das selbsterworbene Modul Filtamp 1006. Der Name lässt es erahnen: Ein Filter und ein Amp, sprich ein Lowpass-VCF und ein VCA befinden sich in einem 16 TE breiten Modul.

Das Äußere des Behringer Filtamp 1006

Rein optisch wurde vom Original wieder die Optik übernommen. Als Beleg hier ein Bild des originalen Moduls aus den 70er-Jahren, allerdings bitte nicht wundern: Das ARP System wurde nicht mit Kabeln verbunden, sondern mit Matrixschaltermodulen versehen, die durch Schieberegler bestimmt haben, welches Signal wo hinführen soll. Deswegen gibt es hier keine Buchsen für Patch-Kabel.

Die Aufteilung der Bedienelemente im Eurorack-Format ist sehr übersichtlich, logisch und farblich gut gelungen. Die bunten Potikappen lassen sich mit geschmeidig gutem Widerstand bewegen, ebenso die beiden größeren Moog ähnlichen Kappen, die ein schnelles, sicheres Greifen ermöglichen. Das Blockschaltbild ist nochmals auf dem schön gebürsteten Alupanel aufgedruckt. Die Beschriftung ist ebenso sehr gut lesbar, auch im Dämmerlicht. Das Modul ist in SMD-Technik aufgebaut und entsprechend leicht, aber sehr gut verarbeitet und stabil, einzig der Umschalter der VCA-Kurve fühlt sich sehr billig an.

Anschlüsse des Eurorack Filtamp 1006

Die interne Schaltung soll laut Hersteller dem Original 1:1 nachempfunden worden sein. Die Funktionen sind recht üppig und fangen schon mit zwei Audioeingängen an (IN A und IN B), die jeweils eine Lautstärkeregler besitzen und einen Pegel bis zu +14 dBu vertragen. Es gibt 3 CV-Eingänge. CV1 und CV2 können jeweils im Anteil für das Filter oder den Amp geregelt werden. Der dritte CV-Eingang ist für das Keytracking reserviert. Der Audioausgang muss zwangsläufig auch vorhanden sein und das ist er auch. Laut Datenblatt kann dieser bis zu +14 dBu abgeben. Das Lowpass-Ladder-Filter ist 4-polig und die Filterresonanz geht bis in die Selbstoszillation. Die Lautstärke regelt das Gain-Poti oder eben eine Hüllkurve, die je nach Bedarf an einem CV-Eingang anliegt.

Klangeigenschaften des Behringer ARP 2500 Clones

Ob und inwieweit dieses Modul wie das damalige reagiert und klingt, können nur die Wenigsten überprüfen! Das Filter klingt, wie ein 4-Pol-Ladder-Filter eben klingen sollte. Es schließt smooth. Es gibt keine Ausreißer im Regelweg. Je nachdem was eben an den CV-Eingängen anliegt, reagieren das Modul und die Schaltung anstandslos und setzen das Eingebrachte um. Das klingt zwar langweilig, ist es aber nicht unbedingt. Wir haben es hier mit einem Filter zu tun, das je nach Bedarf eingestellt werden kann und musikalisch agiert. Ich empfehle, das Video anzuschauen, um sich einen umfangreichen Eindruck vom Klangcharakter zu machen. Geschmack, gerade bei Filtermodulen ist ja sowieso immer sehr individuell.

Was in dem Video nicht vorkommt ist: Es gibt Nebengeräusche in Form von Einstreuungen oder eine Art hochfrequentes Bizzeln, aber auch nur dann, wenn man die Ausgangsverstärkung auf das Maximale stellt. Bei normaler Nutzung sollte das keine Rolle spielen, muss von mir an dieser Stelle der Ordnung halber erwähnt werden.

