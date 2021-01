Test: Behringer System 100, Modul 110 VCO/VCF/VCA Eurorack

Alter Wein in neuen Schläuchen

So nach und nach vervollständigt sich das Behringer System 100 für das Eurorack-Modularsystem auf dem hiesigen Markt. Einen ausführlichen Report zum Original Vintage-Modularsystem Roland System 100m, findet IHR HIER (klicken).

Ein Modul, auf das sicher viele Nutzer sehnsüchtig gewartet haben, ist nun endlich erhältlich und natürlich sofort bei uns im Test: Behringer 110 VCO/VCF/VCA Synth Voice, ein 3 in 1 Eurorack-Modul für den perfekten Einstieg.

Ich hatte ja das wirkliche Vergnügen, den Behringer 182 Sequencer für das Behringer System 100 testen zu dürfen und konnte ihm dabei perfekte Verarbeitung, schnörkellose Bedienung und einen hohen Spaßfaktor bescheinigen. Natürlich hoffe ich bei der Synth Voice hier auf die gleichen guten Tugenden.

Die Synth Voice 110 von Behringer kommt in der gleichen mausgrauen Optik, wie die bisher in unserem zweigeteilten Artikel getesteten Module 112, 150, 140, 173 und 130, 121, passt damit natürlich optisch perfekt in das Behringer System 100.

Wenn man aus diesem System nur ein Modul in einen bereits vorhandenen Eurorack-Kosmos einbaut, wirkt die extravagante Farbe vielleicht noch irgendwie befremdlich, aber hat man erst einmal zwei, drei Module nebeneinander eingebaut, ist die Wirkung echt famos.

Überhaupt wirkt die Bedienoberfläche in solch einer Systemzusammenstellung dann plötzlich richtig aufgeräumt. Die zielführend weiße Beschriftung unterstützt den geneigten Nutzer beim Patchen mit Pfeilen und Kennzeichnungen von zusammengehörigen Bereichen, das wirkt alles sehr stimmig und sieht zudem noch richtig cool aus. Da gibt es von mir schon mal den ganz dicken Daumen nach oben: sehr hübsch!

Die Behringer 110 Synth Voice ausgepackt

Der Verpackungsinhalt, der sich aus der Behringer-typischen weißen Hochglanzschachtel schält, setzt sich aus den üblichen Beigaben zusammen: natürlich das wieder sehr gut verpackte Behringer 110 Modul, ein Eurorack-Powerkabel und ein Schraubenset zur Rack-Montage. Natürlich fehlt auch der übliche Sticker mit Behringer-Logo nicht und diesmal ist auch ein Quick-Start-Guide in englischer Sprache dabei. Gut so, denn auf der Website des Herstellers zum Behringer 110 Synth Voice ist die Suche danach derzeit vergebens.

Schauen wir noch schnell auf die Rückseite: Die gelbe Platine ist übersäht mit kleinsten Mikrochips und etlichen SMD-Bauteilen. Zwischen einer Unmenge an sauber ausgeführten Lötstellen ragen die verpolungssicher ausgelegte Eurorack-Powerbuchse und zwei Trimmpotis wie einsame Hochhäuser aus der ansonsten flachen Landschaft.

Wie die anderen bereits getesteten Module aus dem Behringer System 100 ist mit 46 mm auch dieses Modul sehr flach und damit natürlich ebenfalls Skiff-tauglich. Das 16 Teileinheiten breite Eurorack-Modul benötigt für seinen Dienst im Case auf der +12 Volt-Leitung 80 mA sowie 50 mA auf der -12 Volt-Leitung. Die 5 Volt Leitung des Busses wird für den Betrieb nicht benötigt.

Ein bisschen schade finde ich, dass man bei Behringer nicht etwas mutiger gewesen ist und die reproduzierten Module nicht auch gleich verbessert hat. So hätte man die Behringer 110 Synth Voice zum Beispiel die CV-Pitch- und Gate-Signale direkt über den Eurorack-Bus abnehmen lassen können. Diese kleine Modifikation mit deutlichem Mehrwert wäre mit Sicherheit kein großer Aufwand gewesen: Kabelwirrwarr ade, Übersicht okay. Aber gut, wir Modularisten wollen ja patchen oder? Und genau das ist auch das Stichwort für den schnellen Einbau des Modules in das Test-Case, bei mir natürlich mit Washern unter den Schrauben, denn ich hasse Rackrash.

Der Rundgang über die Frontplatte der Synth Voice

Wie immer in meinen Tests begeben wir uns als Erstes auf einen kleinen Rundgang über die Frontplatte und ich erkläre im Gehen dabei kurz die Bedienelemente, deren Funktionen und erwähne mögliche Besonderheiten dazu. Wer hier gut aufpasst, kann das Handbuch danach direkt auch zur Seite legen.

Klangliche Grundlage: Die VCO-Sektion

Der Behringer 110 ist in drei Funktionseinheiten durch weiße Striche auch optisch unterteilt. Ganz links finden wir den VCO, dem wir uns in diesem Bereich ausnahmsweise einmal mittig nähern. Omnipräsent erkennt man dort zwei große Drehregler für die Range des VCOs oben und den Pitch unten.

Über den Regler für die Range stellt man die Tonlage in Oktaven ein und über den Regler Pitch kann man diese dann feintunen. Ein Stockwerk höher findet man das Herzstück der Klangerzeugung, die Schwingungsformen des VCOs. Rechts befindet sich ein kleiner Wahlschalter für die Schwingungsformen Dreieck, Sägezahn und Rechteck. Letztere ist ihrer Pulsbreite durch ein links daneben angebrachtes Stummelpoti manuell einstellbar. Über diesem Poti befindet sich aber auch ein Modulationseingang PW MOD für die Rechteckschwingung, mit der man diesen Vorgang mit eingehender Control Voltage dann automatisieren kann und damit die Hand für andere Dinge wieder frei ist. Einfach einen LFO einpatchen und schon schweben wir auf der Rechteckschwingung davon. Rechts neben dem PW MOD-Eingang finden wir eine Ausgangsbuchse, die das reine VCO-Ausgangssignal für weitere externe Bearbeitungen bereitstellt.

Ganz unten befinden sich zwei Eingangsbuchsen samt Abschwächer für die Tonhöhenmodulation der VCO-Sektion, auch als Ziel angezeigt durch die weißen Pfeile in der Beschriftung. Hier patcht man üblicherweise den 1 V/Oct.-Ausgang von Keyboard und/oder Sequencer ein.

Guter Kaffee ist teuer! Die Filtersektion des Behringer 110

Kommen wir zur mittigen Sektion des Behringer 110, der Filtersektion. Das Filter ist ein typisches analoges Roland Tiefpassfilter mit Resonanz, sehr cremig, schmatzt und zirpt, dass es eine wahre Freude ist. Im oberen Bereich der Resonanz dünnt es ein wenig aus, was sich aber durch die Pegelregler im Patch dann wieder ausgleichen lässt. In jedem Fall ist das Filter sehr musikalisch und lässt sich auch immer durch gezielte Maßnahmen wieder bändigen, wenn es mal über das Ziel hinausschießt. Im mittleren Bereich erkennt man zwei beleuchtete Fader mit ausreichend langem und tatsächlich gut aufgelöstem Regelweg, einer für Cutoff und einer für Resonance des Filters.

Darüber gibt es zwei Signaleingangsbuchsen mit Pegelreglern. Hier kann man externe Signale zum Filtern einschleifen. Das Signal aus dem VCO ist auf das Filter intern bereits vornormalisiert und kann mit dem linken Pegelregler in seiner Intensität eingestellt werden. Wenn man in die linke Signaleingangsbuchse ein Signal einspeist, wird die interne Normalisierung aus dem VCO unterbrochen. Ganz unten gibt es dann wieder die externen Modulationsmöglichkeiten als Eingangsbuchsen für Control Voltage mit dazugehörigem Abschwächer. Auch hier zeigen die weißen Pfeile ihr Ziel.

Wir brauchen Verstärkung! Der VCA der Synth Voice

Ganz rechts finden wir den VCA der Behringer 110 Synth Voice. Dieser ist relativ unspektakulär, aber eben doch funktional aufgebaut. Ganz oben zwei Signaleingänge für externe Nutzung mit Pegelregler, natürlich auch hier vom Filterausgang normalisiert auf den Eingang. Auch hier unterbricht ein Signal im linken Eingang die Vornormalisierung. Darunter links eine Low- und rechts ein High-Level-Ausgangsbuchse für den bearbeiteten Output des VCA mit Anzeigen für Übersteuerung und zwischengeschaltetem Gain-Regler.

Darunter finden wir auch hier die Modulationseingangsbuchsen mit Abschwächer. Hier kommen für die subtraktive Bearbeitung in der Regel ADSR-Hüllkurven ins Spiel. Man beachte dabei auch die Abhängigkeiten in der Modulationsintensität, auch hier wieder angezeigt durch weiße Pfeile in der Beschriftung.

Die Bedienung des Behringer 110 gestaltete sich im Testalltag absolut problemlos. Eine sehr wertige Verarbeitung kann auch diesem Modul bescheinigt werden. Die von Behringer gewählte Methode der Befestigung der Bedienelemente und Buchsen sitzt auch hier absolut wackelfest. Fader und Potis haben einen sehr gut aufgelösten Regelweg und lassen sich griffig bedienen. Über die Stummelpotis hatte ich mich ja bereits beim Sequencer-Test zum Behringer 182 ausgelassen, sie sind nun mal da: Punkt. Hier erklärt euch Götz Müller-Dürholt von Behringer die Behringer 110 Synth Voice noch einmal direkt am Objekt.

Ist das Behringer 110 Modul nun schon ein richtiger Synthesizer?

Für ein solch komplexes Modul gibt es hier tatsächlich relativ wenige Bedienelemente, dafür aber umso mehr Ertrag. Natürlich umso mehr, wenn man die angebotenen Modulationseingänge auch intensiv nutzt, denn allein ist die Behringer 110 Synth Voice zwar spielbar, aber eben doch noch kein richtiger Synthesizer. Klänge erwachen seit Urzeiten erst durch Modulation zu wirklichem Leben und so ist das Behringer 140 Dual Envelope Modul mit seinen zwei Hüllkurven und dem zusätzlichen LFO zum Behringer 110 Synth Voice der kongeniale Partner.

Die Einzelheiten zu diesem Modul findet Ihr hier in unserem Test. Mit beiden Modulen im Verbund lassen sich dann aber tatsächlich schon erstaunlich komplexe Patches realisieren. Die beiden Hüllkurven des Behringer 140 Dual Envelope auf das Filter und den VCA gepatcht, den LFO auf die Pulsbreitenmodulation des VCOs und schon ist man im siebten Synthesizerhimmel. Beide Module in Kombination sind für den Einstieg in die Modularwelt eine absolute Spaßgarantie und für den Gesamtpreis sowieso unerreichter Wahnsinn. Wer es auf die Spitze treiben will, nimmt noch den Behringer 182 Sequencer dazu und ist fürs Erste rundum glücklich.

Glücklich? Bis, … ja bis dann das gewohnte GAS durchkommt und man sein System mit weiteren Modulen aus dem Behringer System 100 um diesen Mikrokosmos erweitert und die eigene Lernkurve Stück für Stück erhöht. Diese drei Module würde ich nach meinem Empfinden als den perfekten Einstieg in die Eurorack-Modularwelt bezeichnen, klanglich, leistungstechnisch und vor allem preislich.

Der Vergleich: Ist die Synth Voice historisch korrekt geschrumpft?

Zu guter Letzt darf natürlich ein optischer Vergleich zum Vorbild aus dem Roland System 100m nicht fehlen. Ist das Behringer 110 Modul historisch korrekt für das Eurorack-Format geschrumpft?

Natürlich nicht! Es ist, als hätte jemand mit dem Hammer oben auf das Modul draufgehauen und es in die Breite getrieben, wobei die kurzen Fader für die Modulation oder Abschwächung gestaucht und zu Stummelpotis wurden. Wie beim Behringer 182 Sequencer wohl auch hier ein Knicks an die Bedienbarkeit des Moduls. Optisch wurden dafür aber die Fader und damit die Regelwege für das Filter länger. Im Großen und Ganzen erkennt man aber trotz der Metamorphose der Frontplatte das Vorbild aus dem Roland System 100m ganz deutlich.