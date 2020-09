Test: Behringer System 100 Eurorack, VCO 112, LFO 150, VCA 140, Multip.173

Pop will eat itself - Behringer System 100

Grundlegendes zum Behringer System 1oo Test

Heute haben wir die ersten Module des Behringer System 100 Modular Systems im Test. Dieser Test wird ein zweiteiliger Test. Im ersten Teil werden wir uns grundlegend mit den zur Verfügung stehenden Modulen befassen und werden ein erstes Zwischenfazit ziehen. Die hier zur Verfügung gestellten Klangbeispiele haben eher illustrierenden Charakter, da für eine vollständige Bewertung und Demoerstellung die Module 121 Dual VCF und 130 Dual VCA nicht zur Verfügung standen. Kurzerhand wurde aus der Not eine Tugend gemacht und für Filter und VCA kamen das Roland System 1m und der Behringer Neutron zum Einsatz.

Ebenso wird hier zunächst ein Blick auf die Module von Behringer gemacht. Der Vergleich mit dem originalen System 100 von Roland ist präsent, aber nicht Baustelle dieses Tests. Wenn auch hier und da die Literatur und das Ohr zum Vergleich bemüht wird.

Modul 112 Dual VCO

Die Kernkomponente eines modularen Systems ist der VCO. Hier der Name impliziert es, haben wir den dualen VCO, mit der Nummer 112. Generell und das gilt für alle hier getesteten Module, haben wir die gleichen Rastermasse mit jeweils 16 TE und 3 HE. Das bedeutet, ich brauche für die derzeit erhältlichen 6 Module mindestens zwei Rack-Einheiten. Hier gibt es das Behringer Eurorack Rack, das wir am Ende des ersten Teils besprechen. Modul 112 macht beim Auspacken schon mal einen wertigen Eindruck. Man meinte es mit der Verpackung allerdings etwas zu gut. Das ist keine Kritik, aber wenn man etwas einpackt, sollte man sich schon mal überlegen, wie der Kunde das wieder auspackt. Dies gilt für alle Module.

Unser Dual VCO wird nun also ins Eurorack wandern, das geht hier gut von der Hand. Die Verarbeitung und Haptik ist sauber. Bus-Stecker ist für Anfänger mit einem Verpolschutz angefertigt und beiliegende M3-Schrauben ermöglichen eine rasche Verschraubung. Bus-Stecker verbinden und fertig. Die Regler, (Dreh-) Schalter und Buchsen entsprechen dem, was der Autor Industriestandard nennen würde. Die Regler sind nicht zu leichtgängig und laufen präzise und ohne zu großen Kraftaufwand. Die Klinkenbuchsen haben entsprechendes Spiel, so dass es nicht klappert, aber auch beim Stecken eines Patch-Kabels nicht quietscht.

Nummer 112 – und das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Module – nimmt uns an die Hand und zeigt uns einen schlüssigen Signalfluss auf. Eingänge und Ausgänge sind immer gruppiert. Blockschaltbild, Pfeile und Linien weisen uns den Weg. Es ergibt durchaus Sinn, diese Nomenklatur beizubehalten und fortzusetzen, da dies Anfängern einen leichteren Einstieg in die Eurorack-Welt ermöglicht. Und der Fortgeschrittene Patches und Verbindungen schneller durchblicken kann.

Der VCO liefert als Grundschwingungen Sägezahn, Dreieck und Rechteck, der dann in der Pulsbreite moduliert werden kann. Fußlage ist jeweils 32′ und lässt sich auf bis 2′ erhöhen. Die beiden VCOs können dann jeweils synchronisiert und moduliert werden. Über die unteren Regler der als MOD 1-3 bezeichneten Buchsen lässt sich die Intensität einstellen. Der Sync der beiden VCOs lässt sich weak und strong einstellen.

Wie sich damit sinnvoll arbeiten lässt, werden wir dann im Anschluss feststellen.

Modul 150 Ringmodulator, Noise, S&H, LFO

Dieses Modul war mehr oder minder immer das klangformende und prägende Modul des Roland Systems 100m. Behringer hat neben den Potikappen auch noch weitere Design-Anpassungen vorgenommen. Zunächst fällt auf, das die Regler keinen Fußkranz haben, was bei dem Formfaktor sinnvoll ist. Die Fader haben allesamt eine LED-Beleuchtung. Was für verschiedene Beleuchtungssituationen gut ist, im Studio teilweise aber zu hell. Gewöhnungsbedürftig ist jedoch, dass alle Fader in der unteren Hälfte etwas schwerer laufen als am Ende des Fader-Bereichs.

Behringer hat am Signalfluss nichts verändert, sind X und Y nicht gesteckt, liegt hier an X Noise und Y der LFO. Dies ermöglichte damals wie heute eine Vielzahl von Anwendungen. Wir könnten jetzt zum Beispiel unser ringmoduliertes Noise auf den S&H Generator schicken, dazu stellen wir den Quellenschalter auf EXT und patchen eine Verbindung, da in den Stellungen LFO und NOISE jeweils der interne Signalfluss abgegriffen wird. Nun ergeben sich für EXT Clock einmal die Beschaltung durch einen externen Taktgeber oder LFO. Hier gibt’s nun die Möglichkeit, den internen oder den LFO des Modul 140 Dual VCA zu nehmen.

Der LFO des Modul 150 kennt wie sein Original die Bereiche Low, Mid, High. Damit gehen wir weit in den Audiobereich hinein. Und können mit dem Ringmodulator die klassischen Elemente des Electro abfeiern.

Wie auch beim Modul 112 ist der Eurorack-Formfaktor hier kein Hindernis. Die Rastermaße der Regler, Fader und Buchsen sind gut gewählt. Auch wenn sie teilweise eine leicht andere Position im Vergleich zum Original haben.

Modul 140 Dual VCA, LFO

Generell sind zwei Hüllkurven immer vorteilhaft. Umso mehr, wenn ich den Output der positiven Hüllkurve doppelt abgreifen kann, um den Klang anzufetten und parallel mit der negativen Hüllkurve noch weitere Sachen machen kann. Behringer weicht hier vom originalen Entwurf insofern ab, dass wir immer über externes Gate triggern. Beim originalen Roland Modul gab es hier noch einen Schalter für die Modi Ext, Gate+Trigger, Gate. Auch der LFO ist etwas anders gebaut, hier wurde der Schalter Keyboard-Trigger weggelassen. Dies dürften Konzessionen an das Eurorack-System sein. Ob das die Kreativität einschränkt, sei dahingestellt. Bei den LFOs ist immer zu beachten, dass es einmal die Schalterstellung x 1/10 und x 1 gibt. Dies regelt die Amplitude des LFOs, der LFO kann entweder phasennormal oder invertiert abgegriffen werden. Im Gegensatz zum Original kann der LFO nicht nur mit einer FREQ CV moduliert werden, sondern auch getriggert werden. Da wir hier einen klassischen LFO haben, finden wir hier Sinus, Dreieck. Rechteck, Ramp Up, Ramp Down.

In Verbindung mit dem Modul 150 dürften sich hier viele Patches ergeben, die relativ einfach zu erreichen sind, aber komplexe Klanggebilde hervorbringen.

Modul 173 Quad Gate / Multiple

Es wäre eine Minuspunkt, ein System 100 ohne Quad Gate und Multiple geht nicht. Dazu muss man anführen, dass sich über die triggerbaren Gate mit logischen Operationen die Sequenz oder den Sound steuern kann. Signal an Gate In 1 wird geschaltet von Trigger 1, am Out 1 wird wieder abgegriffen. Der Trigger kann dann eine negative Flanke oder eine positive Flanke einer Rechteckschwingung sein.

Die Multiples haben zwei Funktionen, ich kann entweder Signale zusammenführen oder verteilen. Somit kann ich zum Beispiel meinen LFO aufteilen. Oder auch Signale einschleifen. Die Buchsen einer Zahl wie 1 sind hier zusammengeschaltet. Die Gruppen A-D sind hier die „Spalten“.

Behringers Eurorack Rack

Gut mitgedacht hat Behringer auch beim Eurorack, hier haben wir einen 19 Zoll Rahmen und eine entsprechende Eurorack konforme PSU mit 2 Bus Ports. Im Rack sind 2x 52 M3 Rack-Muttern verbaut. Mittels der zwei beiliegenden Buskabel können in Summe 14 Module befeuert werden, wobei hier maximal 3000 mA Strom gezogen werden dürfen. Die PSU hat einen Hauptschalter und kommt mit einer ausreichend starken Stromtretmine daher. Alle Buskabel und Buchsen sind verpolungssicher. Ein Blick auf das Typenschild verrät pulsierende 13 V / 39 Watt. Da heißt es, die 3000 mA als maximalen Stromzug seien strikt. Da dieser Rahmen in ein Rack gehört, ist eine Bodenplatte nicht unbedingt sinnvoll.

Zwischenfazit

Nach soviel Theorie nun zur Praxis. Wie klingt es und was fange ich damit an. Bis hier machten die Module einen überzeugenden Eindruck. Die Verarbeitung ist zum Preisaufruf angemessen. Nun heißt aber wirklich einmal Nudelsalat mit alles und scharf.

Der erste Patch

Patchen macht hier wirklich Spaß, auch wenn noch zwei Module fehlen. Die Patch-Verbindungen sind einfach zu stecken und zwischen den Buchsen ist kein großer Unterschied festzustellen. Mit den vorhandenen Modulen lassen sich relativ komplexe Patches erstellen. Zwei LFOs und das Modul 173 mit Gates und Multiples helfen hier schon sehr. Die Übersicht ist relativ einfach zu behalten, wenn verschiedenfarbige Patch-Kabel eingesetzt werden.

Das Behringer System 100 on YouTube

Zusammenfassung und Ausblick

Für das System 100 das Eurorack-Format zu wählen, hier hat es geklappt. Die Anpassungen und Veränderungen die dieser Formfaktor mit sich bringt, sind angemessen und angebracht. Klanglich ist die Referenz zum System 100 auf jeden Fall vorhanden. Es sind aber durch aus Unterschiede zu einem PlugOut auf dem Roland System 1m zu hören, wenn man dies als Referenz nehmen mag. Als System für sich ist die Behringer Variante sehr gut. Ob und wie, das wird der zweite Teil zeigen.

Die Klangbeispiele wurden sowohl trocken als auch mit sanfter Effektierung und Prozessierung aufgenommen. Innerhalb der DAW wurden nur noch die Pegel normalisiert und anschließend MP3 generiert. Ebenso bitte beachten, dass hier die Komponenten VCA/VCF durch das System 1m mit S 100 PlugOut und Neutron zum Einsatz kamen. Freuen wir uns also auf den zweiten Teil.