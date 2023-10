Test: WALRUS AUDIO Canvas Re-Amp, Effektgerät

Re-Amp im Pedalformat

Ach, wie gern wir doch mit Amps spielen, nicht wahr? Ob beim Üben, im Proberaum, auf der Bühne oder im Studio, mit echtem Amp macht’s meist doch am meisten Spaß und man spielt auch direkt anders als mit digitaler Box oder Plug-in, was nicht heißt, dass diese schlechter sind. Ich nutze sie sehr gerne und ich will hier auch keinen Glaubenskrieg lostreten, weil doch jedes Geräte seinen Einsatzort hat und dort wunderbar funktioniert. Was passiert aber im Studio, wenn man etwas aufnimmt und sich über den Sound noch nicht final sicher ist., aber mit analogem Gear arbeiten möchte. Unter Umständen kann der „falsche“ Gitarrensound am Ende im Mix dem Engineer das Leben schwermachen oder wenn sich der Vibe des Songs im Laufe einer Produktion ändert, kann es sein, dass auch einfach ein anderer Sound gefragt sein. Blöd, wenn dann DER Take schon gespielt ist, beispielsweise bei Soli. Das Thema Re-Amping ist hier ein gebräuchliches und nützliches Tool, das es dem Produzent erlaubt, bereits aufgenommene Gitarrensignale erneut durch einen Amp zu jagen und das dann aufzunehmen. Coole Sache. Da Audiointerfaces mit anderen Levels, Impedanzen etc. arbeiten als E-Gitarren und Effektgeräte, benötigt man hier eine Schnittstelle: die Re-Amping Box.

Heute schauen wir uns einen keinen Helfer von WALRUS AUDIO an, der genau das macht. Hier ist die WALRUS AUDIO CANVAS RE-AMP Box. Let’s unbox this unit!

UNBOXING – WALRUS AUDIO Canvas Re-Amp, Effektgerät

Die Re-Amping-Box wird im klassischen Walrus Audio Karton geliefert. Wie gewohnt, liegt der Unit bei: ein Produktkatalog der Firma, ein Plektrum, zwei Aufkleber (Walrus Audio & „Hey, I love you“), eine Kurzbeschreibung des vorliegenden Artikels, aufklebebare Füßchen, dass das Pedal nicht wegrutscht und eine Stofftasche zum Transport des Canvas Re-Amp.

Walrus Audio Canvas Re-Amp

SPECS & FACTS – WALRUS AUDIO Canvas Re-Amp, Effektgerät

Die Canvas Re-Amp-Box ist sehr kompakt mit ihren 12,1 x 6,6 x 3,6 cm (B x T x H) Abmessung. Leicht ist sie auch noch: nur 345g schwer. Also perfekt fürs Studio-Pedalboard. Mega, weil schick sieht das kleine Stück Gear auch noch aus mit dem weißen Schriftzug unten auf schwarz lackiertem Gehäuse und vier farbigen Strichen oben!

Verbaut sind im inneren „Custom“-Trafos für eine kompromisslose Klangübertragung und sehr niedrigem Klirrfaktor. Somit bietet die Box einen linearen Frequenzband von 20 bis 20000 Hz.

Die Potis und Anschlüsse sind an den Seiten rechts und links angebracht. Rechts findet man als 6,3 mm Standard-Klinkenbuchsen ausgeführten Input und Output, einen 3-poligen XLR-Input und ein Volume-Poti. Mit Letzterem lässt sich die Ausgangslautstärke einstellen und somit bestimmen, wie laut das Signal in das erste Gerät der Kette gehen soll. So lassen sich verschiedene Gain-Stufen von Zerrpedalen oder Amps, vergleichbar mit dem Volume-Poti an der Gitarre, erreichen.

Auf der gegenüberliegenden linken Seite des Canvas findet man vier Druckknöpfe. Diese sind zuständig für die Parameter:

GND LIFT (Ground-Lift) zur Unterdrückung von Brummen/Erdungsproblemen

MUTE zum Stummschalten

PHASE zum Drehen der Phase, wichtig wenn man beispielsweise mehrere Amps auf diese Art und Weise nutzen möchte und zusammenwischen will

HPF (High Pass Filter) beschneidet tiefe Frequenzen

Sehr übersichtlich, aber dabei auch alles, was man braucht.

Sieht man sich die kleine Box an, erkennt man, dass kein Stromanschluss vorgesehen ist. Klar, das gute Stück arbeitet komplett passiv und benötigt keine Stromzufuhr! Coole Sache.

PRAXISTEST: HANDLING – WALRUS AUDIO Canvas Re-Amp, Effektgerät

Das Design der Re-Amp-Box ist sehr übersichtlich, alle Anschlüsse, Potis und Knöpfe sind eindeutig beschriftet und man findet sich schnell zurecht, wenn einem das Prinzip vonm Re-Amping bekannt ist.

KURZ WORKSHOP REAMPING

Mit folgender Signalkette könnte die Canvas Re-Amp genutzt werden:

Recording DI: E-Gitarre -> (ggf. Effektpedale) -> Klinkenkabel -> Canvas Mono DI Box -> XLR-Kabel -> Audiointerface-Input

Re-Amping: DAW -> Audiointerface-Output -> Walrus Audio Canvas Re-Amp -> (ggf. Effektpedale) -> Tube-Amp -> Cabinet mit Speakern -> Mikrofon -> Audiointerface-Input -> DAW

Man schaltet also beim Recording Prozess eine DI-Box zwischen Gitarre und Amp und nimmt so (zusätzlich zum Amp) auch das DI-Signal parallel auf.

Möchte man später das aufgenommene Signal reampen, schickt man das DI Signal aus der DAW über einen Output des Interfaces auf die CANVAS Re-Amp-Box und von dort in den Input eines Effektgerätes und dann auf einen Amp oder direkt zum Amp. Dieser wird dann wie gewohnt mikrofoniert und aufgenommen. Nur kommt eben das Signal aus der DAW und nicht aus einer Gitarre. So lassen sich auch allerlei spannende Sounds erzeugen, indem man andere Sounds als Gitarren durch Amps schickt und aufnimmt.

Andere Einsatz Szenarien:

Auch lassen sich mithilfe von Reamping-Boxen im Studio Setups generieren, sodass Amp und Spieler nicht im selben Raum sein müssen. Beispielsweise kann der Spieler in der Regie sitzen, während der Amp im Aufnahmeraum steht. Dann sieht die Verkabelung folgendermaßen aus: Gitarre -> Pedalboard -> DI-Box -> Wallbox/Patchbay des Studios in der Regie

Patchbay/Wallbox des Studios im Recording-Room -> Re-Amp-Box -> Amp

So baut man eine Brücke mit XLR-Leitungen, durch die das Signal übertragen werden kann.

Das ginge natürlich auch live, wenn man beispielsweise Amps nicht auf der Bühne stehen haben möchte (bei InEar-Monitoring), um dort keinen unnötigen Lärm/Übersprechen auf andere Mikrofone (z. B. Vocals, Drums etc.) zu verursachen, sondern die Amps lieber unter/hinter die Bühne stellt. Die Formel: Gitarre -> Pedalboard -> DI-Box -> XLR-Kabel -> Reamp-Box -> Amp löst auch dieses Problem.

Die Qualität (made in the USA) der Walrus Audio Boxen ist großartig, sowohl technisch als auch akustisch passt hier alles zusammen!

Klangbeispiele sind hier nicht sinnvoll, da die Box selbst keinen Eigenklkang produziert.