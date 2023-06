Test: Behringer Pro-800, Analogsynthesizer (Sequential Prophet-600 Klon)

Der Behringer Pro-800 im Test

Mit dem Pro-800 holt Behringer einen weiteren Vintage-Synthesizer aus der Versenkung. Dieses Mal ist es ein Klon des Sequential Circuits Prophet-600 (wie der Name schon verrät eben mit 8 statt 6 Stimmen).

ANZEIGE

Vom Prophet-600 zum Behringer Pro-8

Als dieser 1982 als Nachfolger des legendären Prophet-5 (1978) und des Prophet-10 (1980) folgte, war es der erste mit MIDI ausgestattete Synthesizer auf dem Markt. Und obwohl der Prophet-600 eine Stimme mehr als der Prophet-5, einen Sequencer, einen Arpeggiator und eine Auto-Tune-Funktion hatte, konnte er nicht an den Erfolg anknüpfen. Einer der Faktoren hierfür war sicher auch der Veröffentlichungszeitpunkt – das digitale Zeitalter brach an und ein Jahr später kam z. B. der Yamaha DX-7 auf den Markt. Bis 2015 galt der Prophet-600 als günstige Alternative auf dem Gebrauchtmarkt. Mit etwas Glück bekam man hier immerhin originalen Sequential Circuit Sound für einen mittleren 3-stelligen Betrag.

Behringer Pro-8 mit integriertem GliGli

Seit dem GliGli-Upgrade 2015, welches den Synth um einige Features erweitert und verbessert hat, und der erhöhten Nachfrage nach analogen Synthesizern, sind die Preise natürlich wieder um ein Vielfaches gestiegen. Umso erfreulicher für uns alle, dass Behringer mit seiner Replikation auch dieses Feature anbietet.

Hier zuerst die wichtigsten Details des Pro-800 im Überblick:

8-stimmig

2 Oszillatoren pro Stimme (Sägezahn, Dreieck, Rechteck)

Rauschgenerator

Poly-Mod-Sektion (Modulation von Osc A und Filterfrequenz durch Osc B und Filterhüllkurve)

4-Pol-Tiefpassfilter

LFO (Dreieck/Rechteck, Sinus/Random , Sägezahn/Noise)

2 Hüllkurven (VCF und VCA)

Glide-Funktion

Unisono- & Chord-Modus

Arpeggiator

Sequencer

digitales Menü für weitere Parametereinstellungen

Speicherfunktion (400 Presets)

MIDI In/Out

MIDI-CC-Steuerung

Sync- und Filter-CV-Eingänge (3,5 mm Klinke)

2 Line-Ausgänge (6,3 mm und 3,5 mm Klinke)

Kopfhörerausgang (Stereo, 3,5 mm Klinke)

Fußschaltereingang (6,3 mm Klinke)

USB-Anschluss

Der Pro-800 Synthesizer von außen

Der Behringer Pro-800 hat mit seiner schwarzen Oberfläche, weißen Beschriftung und Holzseitenteilen ein stillsicheres Design und ähnelt seinem Vorbild sehr. Auch das Programm-Bedienfeld sieht relativ identisch aus und unterstreicht den Vintage-Look. Mit einer Größe von 424 x 136 x 97 mm (BxTxH) und einem Gewicht von 1,65 kg sollte man noch einen geeigneten Platz in jedem Studio finden können. Mit 80 TE Breite für ein Eurorack System wird das Ganze schon schwieriger. Die Verarbeitung möchte ich als solide beschreiben und gleicht ähnlichen Produkten von Behringer wie Neutron, Model D, K-2, Pro-1, Cat und Wasp.

Für den Behringer Pro-800 wurden für die Potis und Kippschalter Plastikteile verwendet und die Potis haben weniger Drehwiderstand im Vergleich zum Neutron beispielsweise. Dafür sitzen sie sowie auch die Ein- und Ausgangsbuchsen fest und stabil. Durch die überschaubare Anzahl an Bedienreglern auf der Oberfläche und deren klassischen Anordnung findet man sich schnell zurecht. Im Lieferumfang befinden sich ein Handbuch, 2 Patch-Kabel, 1 Flachbandkabel, USB-Kabel und ein Netzteil mit dazugehörigem Kaltgerätestecker. Das Handbuch beschränkt sich auf die wesentlichsten Funktionen und einige Passagen aus dem Handbuch des Prophet-600 wurden hier 1:1 übernommen. Auch wenn es kein komplexer Synthesizer ist, hätte es meiner Meinung nach nicht geschadet, die eine oder andere Sektion etwas ausführlicher zu beschreiben.

Die Anschlüsse des Behringer Pro-800

Auf der Vorderseite des Pro-800 finden wir neben dem MIDI-Eingang auch 3,5 mm Klinkeneingänge für Sync (1 PPS, 2 PPQ, 24 PPQ, 48 PPQ) und Filtermodulation (0 V bis +10 V) sowie Ausgänge für Kopfhörer und Line-Signal (+20 dBu). Auf der Rückseite gibt es noch einen 6,3 mm Klinkenausgang (+5 dBu), einen Eingang für ein Pedal, Schalter für die Auswahl des MIDI-Kanals, eine MIDI Out/Thru-Buchse (5-Pol DIN), USB-Port, Ein-/Ausschalter und den Anschluss zur Stromversorgung. Nimmt man den Pro-800 aus seinem Case heraus, findet sich noch einen Anschluss zur Stromversorgung für ein Eurorack-System. Bei den wenigen CV-Ein- und Ausgängen ergibt das allerdings keinen Sinn bzw. würde der Pro-800 mit seinen 80 TE einfach viel Platz für wenige Möglichkeiten in Anspruch nehmen.

Alles zur Bedienung des Behringer Pro-800

Da man auf die meisten und wichtigsten Parameter direkten Zugriff hat und das Menü des Bedienfelds überschaubar ist, kann man sich sehr schnell mit dem Behringer Pro-800 anfreunden. Über die Perf-Taste kann man vom Preset-Modus in den manuellen Modus wechseln und die Bedienelemente werden aktiv. So kann man mit beiden Tasten zwischen dem ausgewählten Preset und der aktiven Einstellung wechseln. Möchte man ein Preset wechseln, muss immer eine zweistellige Nummer eingegeben werden (00-99), zum Wechseln der Bänke hält man die Preset-Taste gedrückt und wählt mit den Tasten 1-4 zwischen Bank A, B, C oder D. Ab Werk ist Bank A mit verschiedenen Sounds und zwei Sequenzen vollgepackt und die anderen 3 sind frei für eigene Presets. Über die Setting-Taste kommt man in das Menü für globale Einstellungen, über die Perf-Taste zu den Zusatzparametern wie beispielsweise Vibrato oder Aftertouch. Wie bereits beim Prophet-600, gibt es auch hier eine Auto-Tune-Funktion, bei der mit einem Knopfdruck Oszillatoren und Filter gestimmt werden. Dieser Vorgang dauert im Schnitt etwa 20 Sekunden.

Im Gegensatz zum Bedienfeld und dessen Menüführung fühlen sich die Bedienelemente weniger gut an. Für meinen Geschmack zu wenig Widerstand beim Bewegen der Drehregler und auch die Kippschalter fühlen sich nicht sonderlich hochwertig an. Man könnte das natürlich wieder durch den Preis rechtfertigen, jedoch wurde das bei anderen Geräten von Behringer (habe aktuell auch einen Neutron zum Vergleich hier) schon besser gelöst. Zudem ist es auch nicht unbedingt einfach, bei hohen Parameterbereichen eine exakte Zahl zu wählen, mein Master-Tuner z. B. sprang immer nur von 439 Hz auf 441 Hz und hierfür braucht man schon ein recht ruhiges Händchen. Als Letztes sei noch zu erwähnen, dass alle Parameter auch über MIDI-CC angesteuert werden können.

ANZEIGE

Die Oszillatoren des polyphonen Synthesizers

Beide Oszillatoren des Behringer Pro-800, bestehend aus CEM 3340 VCO-Chips, bieten Dreieck-, Sägezahn- und Rechteck bzw. Pulsschwingungsformen zur Auswahl, wohlgemerkt auch in Kombination. Die Oszillatoren sind natürlich auch mit Reglern für Frequenz (über 4 Oktaven), Pulsbreite und Lautstärke ausgestattet. Die Frequenz lässt sich in 3 verschiedenen Modi einstellen: Oktave, chromatisch oder frei. Ab dem Wert 5 der Lautstärkeregler beginnen die Oszillatoren leichte Obertöne hinzuzufügen. Der erste Oszillator über einen einen Schalter für Sync, der zweite stattdessen einen Finetuning-Regler für maximal einen Halbton ab- oder aufwärts. Zusätzlich gibt es noch einen einfachen Rauschgenerator, den man übrigens von einer sehr raren, japanischen Version des Prophet-600 (Version MMI 6E3.1) übernommen hat. Im Vergleich mit anderen Synths brauchen die Oszillatoren sich nicht zu verstecken, auch wenn sie in manchen Fällen etwas weniger Bass und etwas weniger Obertöne aufwiesen. Allerdings war das auch kein fairer Vergleich, da alle anderen Synths mit weitaus weniger Stimmen ausgestattet sind und trotzdem deutlich mehr kosten. Übrigens: Neben dem polyphonen und dem Unison-Modus gibt es noch die Option für einen Chord-Modus. Hierzu hält man lediglich eine beliebige Taste gedrückt, während man den Kippschalter auf Unisono stellt. Über die Tastatur lassen sich die Akkorde dann transponieren.

Das analoge Tiefpassfilter

Das Filter des Behringer Pro-800 ist ein einfaches, klassisches 4-Pol-Tiefpassilter (24 dB/Okt). Neben Reglern für Frequenz, Resonanz und Hüllkurvenmodulation gibt es noch einen Schalter für das Keyboard-Tracking mit den Optionen Off, 1/2 und Full. Off unterdrückt bei höheren Noten die Obertöne, Full bedeutet klassisches Filter-Keytracking (Filter öffnet sich je höher die Note ist) und die Einstellung 1/2 erzeugt einen Effekt dazwischen. Bei erhöhter Resonanz schafft es das Filter auch, selbst zu oszillieren. Den Klang des Filters würde ich als eher weich beschreiben, Resonanz macht sich erst bei mittleren bis höheren Werten deutlich bemerkbar und ein geschlossener Cutoff blendet das Signal beinahe komplett aus. Alles in allem klingt es zwar nicht sonderlich spannend, muss es aber vielleicht auch gar nicht, da es eine guten, sauberen Job macht.

Die Poly-Mod-Sektion

Die Poly-Mod-Sektion bietet dem für heutige Verhältnisse doch eher spärlich ausgestatteten Synthesizer eine gute Möglichkeit, sein Klangspektrum zu erweitern. Hier lassen sich Oszillator A und Filter-Cutoff von Oszillator B und der Filterhüllkurve modulieren. Für die Filterhüllkurve und den Oszillator B gibt es einen Drehregler, für die Filterhüllkurve hat dieser negative und positive Werte. Über Schalter für die Frequenz des Oszillator A und das Filter werden diese als Modulationsziele festgelegt. Hiermit kann man vor allem metallische und sehr geräuschbetonte Klänge erstellen. Aber bei manchen Patches kann man damit seinem Sound auch nochmals einen angenehmen Feinschliff verleihen.

Modulationsquellen des Behringer Pro-800

Die Schwingungsform des LFOs erfolgt im Zusatzparameter-Menü und wird paarweise zugewiesen. Man hat somit 6 Schwingungsformen zur Auswahl im Menü und kann über das Bedienfeld immer auf jeweils 2 davon schalten. Auch der angegebene Bereich von 0,08 Hz bis 20 Hz ist unterteilt in 2 separate Bereiche. Ob man den langsameren oder schnelleren Bereich nutzt, wird ebenfalls über das Menü ausgewählt (Anmerkung: Im Handbuch ist an einer Stelle noch der Wert 0,25 Hz – 20 Hz angegeben, nach dem GliGli-Upgrade des Prophet-600 sollte man meinen der Wert beträgt zwischen 0,05 Hz und 60 Hz. Da er aber im Fast-Modus definitiv eher 20 Hz statt 60 Hz erreicht, gehe ich davon aus, dass der genannte Bereich von 0,08 Hz – 20 Hz korrekt ist).

Hüllkurven gibt es im Behringer Pro-800 jeweils für VCF und VCA. Diese sind identisch und auch deren Zeitwerte und Verhalten sind unterteilt und im Menü abrufbar. Hierfür gibt es die Optionen schnell/exponentiell, schnell/linear, langsam/exponentiell und langsam/linear. Ist die Hüllkurve auf einen der beiden exponentiellen Modi eingestellt, ist für meinen Geschmack die Release-Zeit etwas zu exponentiell und könnte sanfter ausklingen. Ansonsten bieten die Hüllkurven aber ausreichend Spielraum von sehr kurz und knackig bis wirklich sehr langsam. Genaue Zeitwerte findet man im Handbuch leider nicht.

Das Modwheel kann als Vibrato genutzt werden oder den LFO steuern. Zudem lässt sich ein Reaktionsverhalten (Min/Low/High/Full) und ein Delay hierfür einstellen. Das Pitchwheel kann VCO, VCF oder VCA steuern und der Pro-800 lässt hier einen Bereich von 0 bis 24 zu, welcher sich über das Menü natürlich auch eingrenzen lässt. Aftertouch lässt sich über das Menü für VCA, VCF und LFO einstellen. Mit den weiteren Optionen im Menü gibt es somit doch schon einige Möglichkeiten, seine Sounds und die Spielweise zu erweitern.

Der Arpeggiator

Der Arpeggiator des Behringer Pro-800 ist mit 4 verschiedenen Typen (aufwärts, abwärts, auf- und abwärts sowie auf- dann abwärts) eher schlicht gehalten. Zusätzlich kann man noch über die Arp-Assign-Taste zwischen gespielter und zufälliger Reihenfolge wechseln. Drückt man die Arp- und Rec-Taste gleichzeitig, schaltet man die Hold-Funktion ein, welche sich auch über einen Fußschalter aktivieren lässt.

Der 2-Track-Sequencer

Der Behringer Pro-800 bietet darüber hinaus einen polyphonen 2-Track-Sequencer. Die beiden Sequencer-Tracks umfassen bis zu 400 Noten bzw. Steps, welche sie sich allerdings teilen. Überschreitet man bei der Programmierung diese Anzahl, so werden die Noten vom anderen Sequencer gelöscht, immer von der letzten Note an. Die Clock des Sequencers lässt sich jeweils 4-mal teilen oder multiplizieren und kann ebenso in die Sequenz programmiert werden. Im Handbuch wird zwar erwähnt, dass logischerweise auch Pausen einen Step kosten, jedoch nicht, wie diese eingefügt werden. Eine Sequenz zu editieren, ist leider nicht möglich. Wohlgemerkt funktionieren die beiden Sequencer-Tracks global für alle Patches. Hier hätte man gerne etwas vom Original abweichen können, um das Ganze funktionell etwas zeitgemäßer zu gestalten. Aber zum Glück hat ja jeder entweder in einem Hardware-Gerät oder seiner DAW einen Sequencer am Start. Und völlig nutzlos ist der des Pro-800 mit seinen 400 Noten und die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu variieren, nun auch nicht. Das Tempo ist übrigens zwischen 50 und 400 BPM einstellbar.

Wie klingt der Behringer Pro-800?

Ich finde trotz der genannten Mängel lässt sich der Pro-800 Synthesizer mit einem geeigneten Master-Keyboard angenehm spielen und hat einen Grundklang, der mir wirklich sehr gut gefällt. Vor allem für Sounds wie Pads und Strings ist er wunderbar geeignet und hat es gar nicht immer nötig, sich von einem Hall oder ein Delay ausschmücken zu lassen. Und natürlich auch Lead-Sounds gelingen hervorragend, darüber hinaus ist er durch die Poly-Mod-Sektion auch toll für harsche Sounds und Noise-Effekte. Wie bereits beschrieben, hat er in meinem Vergleich leichte Defizite in den tiefen Frequenzbereichen, fairerweise muss man aber sagen, dass die meisten mit denen ich den Pro-800 vergleichte, zum Teil deutlich teurer sind und weniger Stimmen aufweisen. Für Brass- oder Bass-Sounds würde ich dann wohl etwas anderes heranziehen, was den Sound des Pro-800 nicht unbedingt mindern soll.

Der Behringer Pro-800 on YouTube