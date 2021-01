Test: Behringer MonoPoly, paraphoner Synthesizer

Der ultimative, paraphone Synthesizer?

Die Ankündigung des Behringer MonoPoly im Mai 2020 erregte einiges an Aufsehen, handelt es sich doch dabei um einen weiteren Synthesizer mit Legendenstatus, der von den akribischen Ingenieuren der MusicGroup nachgebaut wurde. Oder anders gesagt, dem Klon des Vintage-Klassikers Korg Mono/Poly.

Die Auslieferung ließ noch einige Zeit auf sich warten, doch nun ist der neue Spross endlich erhältlich und steht zum Antesten in meinem kleinen Studio bereit. Ich muss vorausschicken, dass ich den originalen Mono/Poly von Korg nicht besitze, ein Audio-Vergleichstest folgt demnächst von unserem Chefredakteur.

Ich versuche, mich dem neuen MonoPoly so unbefangen wie möglich zu nähern. Für mich geht es in erster Linie um den musikalischen Wert des Instrumentes aus heutiger Sicht. Historische Vergleiche und etwaige Unterschiede zum Original stehen für mich nicht im Vordergrund, viel eher die Klangqualität, das Bedienkonzept sowie die Frage, für wen dies das passende Instrument sein könnte.

Äußerlichkeiten des MonoPoly Synthesizers

Vom Design her orientiert sich der Behringer MonoPoly ganz klar an seinem Vorbild: Poti-Layout, Beschriftungen und auch das Farbkonzept wurden übernommen oder besser gesagt kopiert, während die Tastatur mit einem Umfang von drei Oktaven eine halbe Oktave kürzer ausgefallen ist. Die Vermutung liegt nahe, dass man für den neuen MonoPoly auf das Gehäuse des Behringer Poly D zurückgriff, von dem er übrigens auch das verstellbare Bedienfeld geerbt hat. Mit 10 kg bringt der MonoPoly ein stattliches Gewicht auf die Waage. Insgesamt macht er einen sehr wertigen Eindruck, das Bedienpanel ist aus Aluminium gefertigt, die Seitenteile aus massivem Holz.

Die Potis lassen sich butterweich drehen, während die Drehschalter für meinen Geschmack etwas zu viel Widerstand bieten.

Sie wirken ein bisschen billig, auch wenn es mir schwerfällt, dieses Gefühl sachlich zu begründen. Auch die Tastatur bekommt von mir nicht die Höchstnote, da der Druckpunkt etwas unklar wirkt. Die Fatar Tastatur meines Moog Grandmother ist um einiges griffiger und lässt sich präziser spielen. Die Unterschiede sind nicht gravierend und fallen nicht weiter ins Gewicht.

Die Anschlüsse des MonoPoly liegen alle auf der Rückseite, beziehungsweise auf der Oberseite, wenn das Bedienfeld hochgeklappt ist. Nebst Audio- und Kopfhörerausgang finden sich CV- und Trigger Ein- und Ausgänge, letztere sogar mit umschaltbarer Polarität; ferner zwei Eingänge für eine externe Modulation der Oszillator- und Filterfrequenz; eine externe Steuerung des Portamentos und eine Synchronisationsbuchse für den Arpeggiator. Außerdem ein vollständiges MIDI-Trio, eine USB-Buchse sowie ein Gleichstrom-Eingang für das externe 12 Volt Netzteil.

Oszillatoren: Vier gewinnt

Der MonoPoly verfügt über vier VCOs mit vierstufigen Fußlagenschaltern und den Schwingungsformen Dreieck, Sägezahn sowie Puls mit manueller und modulierter Pulsbreite. Jeder Oszillator lässt sich in der Lautstärke regulieren; praktische On/Off-Schalter, wie man sie vom Minimoog her kennt, bietet der MonoPoly hingegen nicht.

Ungewohnt sind die Tune-Potis mit einem Regelbereich von gerade mal einem Halbton in beide Richtungen. Einerseits kann man damit sehr feinfühlige Verstimmungen erzeugen, doch sind Quinten- und Quarten-Stacks erstmal nicht auf die gewohnte Art möglich. Ein Workaround ist die Chord-Memory Funktion, dazu später mehr. Zudem findet sich ein allgemeiner Detune-Regler, der alle Oszillatoren gleichzeitig verstimmt.

Die VCOs können crossmoduliert, frequenzmoduliert und synchronisiert werden, entweder alle zu VCO 1 oder paarweise. Und dies auch alles gleichzeitig und nach Wunsch durch die Filterhüllkurve oder einen LFO gesteuert. Da parallel die Pulsbreite unabhängig moduliert werden kann, wird einem langsam klar, dass der MonoPoly nicht ohne Grund als kleines Modulationsmonster gilt.

Die Filter des Behringer MonoPoly

Das MonoPoly Filter ist ein vierpoliges Tiefpassfilter mit Resonanz bis zur Eigenschwingung. Die Hüllkurve kann invertiert werden, das Keyboardtracking reicht bis 150 %, was für sich genommen eine Seltenheit darstellt. In der Praxis ist es aber auch etwas mühsamer, ein oktavreines Tracking einzustellen. Klanglich haben wir es mit einem eher aggressiven Filter zu tun, das auch bei höheren Resonanzwerten in den tiefen Frequenzen kaum ausdünnt.

Modulationen und Arpeggiator

Mit zwei vollständigen analogen ADSR-Hüllkurven rückt der MonoPoly den Klängen zeitlich zu Leibe. Sie sind ausreichend schnell, wenn auch nicht ganz so knackig wie bei einigen anderen Synthesizern. Die beiden LFOs – in typischer KORG Manier als Modulation Generator bezeichnet – decken einen Frequenzbereich von 0,1 bis 20 respektive 0,1 bis 30 Hz ab, was aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr als der Weisheit letzter Schluss gilt. Für Modulationen im Audiobereich ist man auf die bereits erwähnte Crossmodulation angewiesen.

Der Arpeggiator ist eher simpel, aber effizient. Der Umfang lässt sich zwischen einer, zwei und allen drei Oktaven umschalten, ferner gibt es die drei üblichen Betriebsarten Up, Down und Up/Down. Eine Latch-Funktion ist auch vorhanden. Im Tempo folgt er dem zweiten LFO oder einer externen Clock.

Monophon, Paraphon und Chord Memory

Der MonoPoly verfügt über drei Arten der Stimmenzuweisung oder wie dies damals von den Korg Entwicklern genannt wurde. Im Unisono-Modus erklingen alle vier Oszillatoren stets zusammen für einen sehr mächtigen monophonen Sound, wobei sie natürlich über die eigenen Volumen-Potis auch ausgeblendet werden können.

Der Zusatz Poly im Namen rührt daher, dass der MonoPoly auch vierfach paraphon gespielt werden kann, mit vier unabhängigen VCOs, die anschließend durch das Filter und die Hüllkurven bearbeitet werden. Dies ist zwar kein valabler Ersatz für einen echten polyphonen Synthesizer, klanglich ist es aber nicht minder interessant, da die VCOs unterschiedlich klingen und gestimmt werden können.

Der dritte Modus Unison/Share ist eine Kombination aus Monophonie und Paraphonie und weist die Stimmen dynamisch zu, je nachdem, wie viele Tasten gleichzeitig gespielt werden.

Dann gibt es noch die Chord-Memory-Funktion, über die beliebige Tastenkombinationen gespeichert und abgerufen werden können, wodurch auch Quinten-Leadsounds möglich sind.

Software

Synthribe nennt sich die allgemeine Steuerungssoftware für alle Behringer Analog-Synthis und wird kostenlos für Mac und PC angeboten. Sie ist übersichtlich aufgebaut und bietet nebst Firmware-Updates Zugang zu globalen Parametern wie Note-Priority, MIDI-Settings, Transpositionen, Anschlagdynamik und verschiedenen Synchronisationsmodi zu internen oder externen Quellen. Etwas irritierend ist, dass das Programmfenster starr und nicht in der Größe veränderbar ist. Somit ist es nicht möglich, alle Parameter ohne Scrollen zu überblicken. Verbuchen wir dies unter „Kinderkrankheiten“ und hoffen auf ein Update.

Konzeptuelle Eigenheiten

Die Entwickler von Behringer hielten sich streng an die knapp vierzigjährige Vorgabe des MonoPoly. Der neue ist eine ziemlich genaue Kopie des alten, sowohl optisch wie konzeptuell. Dies wird viele Enthusiasten erfreuen, aber als eher pragmatisch denkender Musiker, werde ich nicht zu 100 % glücklich. Ich hätte wirklich nichts dagegen einzuwenden, wenn der MonoPoly über einige der heute selbstverständlichen Features anderer Analog-Synthis verfügen würde. Wie zum Beispiel Anschlagdynamik, Aftertouch oder synchronisierbare LFOs. Anfang der 80er war dies nicht Standard, technisch zwar umsetzbar, aber teuer und eher luxuriös. Man darf nicht vergessen, dass der Korg Mono/Poly kostengünstig konzipiert wurde. Er war die Antithese zu den damals erhältlichen Luxus-Synthis der amerikanischen Hersteller. Der Mono/Poly sollte ein Massenprodukt werden, ein löbliches Konzept, das vielen Musikern den Einstieg in die elektronische Musik ermöglichte. Er war nicht unbedingt besser als ein ARP, Oberheim oder Moog, sondern in erster Linie günstiger.

Ich persönlich hätte nichts dagegen einzuwenden, wenn der Behringer MonoPoly Velocity-Daten intern umsetzen könnte und die LFOs zum Arpeggiator synchronisierbar wären. Dies würde natürlich voraussetzen, dass man sich vom ursprünglichen Konzept loslösen müsste, was man bei Behringer offensichtlich nicht im Sinn hatte. Ich denke aber nicht, dass eine behutsame Anpassung des Konzeptes an die heutige Zeit die Leute vom Kauf abhalten würde. Die wahren Puristen werden sich ohnehin am Behringer Logo stören und schon deshalb das Original vorziehen. Alle anderen, zu denen ich auch mich selbst zähle, sehen in erster Linie das Instrument, mit seinen Stärken und (vermeidbaren) Schwächen. Dabei hätte es ja genügt, den MonoPoly mit Eurorack-tauglichen Patch-Buchsen zu versehen, wie dies Behringer bei anderen Klonen schon erfolgreich praktizierte. Übrigens ist es am MonoPoly nicht möglich, externes Audiomaterial einzuspeisen. Auch dies wäre mit wenig Aufwand umsetzbar gewesen.

Der Sound des Behringer MonoPoly Synthesizers

Der Behringer MonoPoly hat einen ganz eigenen Sound: durchsetzungsstark, charakteristisch, von sanft bis aggressiv und durch und durch analog. Am meisten erstaunte mich, dass der MonoPoly auch ohne externe Effekte zu überzeugen vermag. Die mit Effects betitelte Frequenz- und Crossmodulation bringt ordentlich Dreck und Kraft in die Sounds, dabei erweist sich der dazugehörige Schalter als sehr praxis- und livetauglich und mildert etwas den Umstand der fehlenden Programmspeicher, da so immer zwei verschiedene Sounds auf Knopfdruck zur Verfügung stehen. Ähnlich einem Gitarristen, der für ein Solo den Verzerrer einschaltet. Gleiches gilt übrigens für die Chord-Memory-Funktion, die auf Knopfdruck die gespeicherten Intervalle abruft.

Die Paraphonie hat ihren eigenen Reiz. Gerade in Kombination mit der Crossmodulation und dem polyphonen Portamento findet man sehr eigenwillige Klänge, die auf herkömmlichen polyphonen Synthesizern nicht möglich wären.

Alle Klangbeispiele erfolgten ohne externe Effekte. Als Interface diente ein Mackie Onyx 820i, aufgenommen wurde mit Logic X.

Über Behringer

Der MonoPoly ist der erste Behringer Synthesizer, den ich für längere Zeit unter den Fingern hatte. Klang und Verarbeitung sind allen Unkenrufen zum Trotz sehr professionell. Etwas anders sieht es bei den immateriellen Dingen im Zusammenhang mit dem MonoPoly aus. Angefangen bei der Bedienungsanleitung, die in Form eines Quickstarts wirklich nur das Allernötigste aufzählt. Besondere Tricks und Hintergrundwissen sucht man vergeblich. Kein Vergleich zu den Anleitungen, die beispielsweise von Moog mitgeliefert werden. Aber wir wollen ja nicht nörglerisch sein, gedruckte Anleitungen sind nicht unbedingt notwendig. Bloß schade, dass man auch im Netz keine weiteren Informationen findet, auch keine Klangbeispiele mit dazugehörigen Patch-Sheets. Es gibt lediglich einen Default-Patch in der gedruckten Anleitung.

Alternativen

Vierfach paraphone Synthesizer sind nicht gerade häufig. Die einzige direkte Konkurrenz mit vergleichbarem Konzept sind der Moog Matriarch und der Arturia Matrixbrute, die notabene mehr als das Doppelte kosten, sowie der Poly D von Behringer selbst, der auch als Mischung zwischen Minimoog und MonoPoly betrachtet werden kann. Zu nennen wäre auch der Pro 3 von Sequential, der zwar nur drei Oszillatoren bietet (und somit dreifach paraphon ist), aber ansonsten sehr umfangreich ausgestattet ist.

Der Behringer MonoPoly on YouTube