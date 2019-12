Test: Moog Matriarch, Analog-Synthesizer semi-modular

Analog, Semi-Modular, Moog.

Es kommt, wie es kommen musste: Nach den semimodularen Analog-Synthies „Mother 32“ (Dezember 2015) und dem „Grandmother“ (Sommer 2018) hat Moog jetzt also folgerichtig das weibliche Familienoberhaupt zum Namenspatron seines neuen Synthesizers, dem „Matriarch“, gemacht. Seit der im April 2019 auf dem Moogfest in Durham/North Carolina präsentiert worden war, gehört der Großmutter-Nachfolger sicherlich zu den begehrtesten Synthesizern auf dem Markt, auch weil Moog den einsetzenden Hype durch spärliche Meldungen und Videos befeuerte; nicht wenige Shops melden da „Lieferung wieder in Kürze“ oder „derzeit nicht vorrätig“. Umso erfreulicher, dass wir eines der wenigen verfügbaren Testmuster für Sie ergattern konnten, um der großen Synthie-Dame auf den analogen Zahn zu fühlen.

Der Analog-Synthesizer Moog Matriarch

Der Moog Matriarch ist ein 4-stimmig paraphoner semi-modularer Synthesizer mit analoger Klangerzeugung durch vier Oszillatoren, einem 256 Step Sequencer, Arpeggiator und Patch-Option über 90 Patch-Punkte. Gespielt wird er über ein 49- Tasten-Keyboard von Fatar.

Intermezzo: Paraphonie

Der Matriarch ist ein „paraphoner“ Synthesizer. Ursprünglich bedeutete „Paraphonie“ das Parallelsingen in Quart- und Quintintervallen; in der elektronischen Musik hat es die Bedeutung von „Pseudopolyphonie“, das heißt, dass zwar mehrere Oszillatoren vorhanden sind, die sich aber dann zum Beispiel einen Filter, eine Hüllkurve oder dergleichen teilen – alle Oszillatoren durchlaufen also denselben Signalweg. Im Gegensatz dazu hat bei der Polyphonie jeder Oszillator sein eigenes Filter, eigenen VCA und so weiter.

Zu den bekannten Paraphonie-Synthesizern gehören zum Beispiel ältere Modelle wie der Korg Poly 800 oder der ARP Omni, wo die Paraphonie aus Kostengründen zum Einsatz kam, aber auch Synthesizer neueren Datums, wie etwa der Waldorf Pulse 2, der Behringer Neutron 2.0 oder der Delta CEP A von Radikal Technologies. Auch Moog hat dieses Konzept mit dem Subsequent 37 wieder aufleben lassen.

Ein erster Blick auf den Moog Patriarch

Meinen ersten Moog packte ich 1981 aus. Es war – nein, kein Minimoog (der war für mich als Student im dritten Semester da noch völlig unbezahlbar) – ein Moog Prodigy, der bei mir – trotz seiner wackligen Budget-Potis – bis heute überdauert hat und zum Einsatz kommt, auch wenn er hier und da schon etwas kratzt.

Und auch wenn das jetzt vielleicht etwas kitschig klingen mag: Für Keyboarder ist das schon ein dezent magischer Moment, so einen neuen Moog aus seiner Verpackung zu holen. Die hier dann noch im Inneren stilecht und liebevoll mit Logos und Schaltdiagrammen bedruckt ist. Enthalten sind – neben dem Matriarch selber – das 12V-Netzteil mit Kaltgerätestecker, vier Patchkabel-Pärchen in den (ca.) Längen 20/40/55 und 70 cm plus dazugehöriger Stoffbeutel, ein deutsches, gedrucktes und sehr ausführliches Benutzerhandbuch im DIN-A-4-Format (was im Zeitalter der „PDF-druck es Dir halt selber aus-Handbücher“ schon eine Erwähnung wert ist) sowie ein „Exploration Patchbook“ mit 14 Beispiel-Sounds zum Nachbauen inklusive Poti- und Schalterstellungen und Verkabelungen, mit Namen wie „Dirty Duo“, „Instant Beat“ oder (meinem Lieblingssound in dem Heftchen) „Space Orchestra“. Das ist wunderbar für eine erste Reise durch den Matriarch, die dann auch zum gezielteren Rumprobieren ermuntert („Was passiert wohl, wenn ich drehe/das Patchkabel stattdessen hierher stecke?“) und für erste Aha-Erlebnisse sorgt – sehr gelungen. Derartiges findet sich übrigens auch in meinem Handbuch zum Prodigy (da heißen die Sounds dann „Frankenfunk“, „Pulsar“ oder „Bowed Strings“), Moog setzt damit also eine lange Tradition fort – aber das nur nebenbei.

Am Ende des Manuals finden sich dann auch einige Blanko-Patchsheets an, wo man seine Erkenntnisse einzeichnen kann; wer da nicht so gerne im Handbuch rummalt, kann sich die aber auch von der Webseite von Moog herunterladen. Warum Patchsheets? Weil der Matriarch keine Speicherplätze für die Presets hat. Da fühlt man sich doch direkt wieder jung: Ich bin in den 80ern nie ohne diese Patchsheets für den Prodigy oder den Juno 6 auf die Bühne gegangen – nur so war der schnelle Soundwechsel zwischen den Songs gesichert.

Haptik und Äußerlichkeiten

„Das ist doch….“, „Haben die etwa…?“ – nein, „die“ haben mir nicht das falsche Testmuster geschickt, auch wenn die Ähnlichkeit mit dem Grandmother in der ersten Schrecksekunde erst einmal nicht zu übersehen ist – was vor allem an der doch sehr prägnanten, fast einzigartigen Farbgebung liegt. „Fast einzigartig“, weil Moog bereits 1981 mit dem Moog Source schon einmal Mut zur Pastellfarbpalette bewies (von Spöttern auch als „Fisher Price Design“ bezeichnet), während die Konkurrenz meist noch in seriös-nüchternem Schwarz verharrte. Allerdings ist der Matriarch aber auch deutlich größer als der Grandmother; spätestens mit dieser Feststellung hat man die erste Schrecksekunde dann ad acta gelegt.

Der erste Eindruck – mit dem Prodigy mit seinen Holzteilen und der Metall-Oberfläche im Hinterkopf: „Hm. Etwas arg viel Kunststoff.“ Schon richtig, der Matriarch spart da nicht mit den Produkten aus dem Plaste & Elaste-Kombinat, macht aber trotzdem insgesamt mit seinen knapp 11 Kilo Gewicht doch einen recht stabilen und wertigen Eindruck. Die Knobs sind groß, griffig und sitzen vor allem bombenfest (lediglich die weiße Kennlinie wurde es schüchtern aufgebracht, was das Ablesen mitunter erschwert), die beiden 60mm-Sustain-Fader im ADSR-Modul sind mit ihrer Leichtgängigkeit der Traum eines jeden DJs, die Oktav/Waveform-Umschalter rasten deutlich hör- und spürbar ein (und sind auch besser abzulesen als die Knobs) und die insgesamt 10 Taster sind groß und gut beleuchtet – da kann man gar nichts verkehrt machen.

Das Pitch- und das Mod-Wheel sehen noch genauso aus wie bei meinem Prodigy, nur dass das Pitchwheel jetzt eine Rückholfeder hat, die schon einiges an Kraftaufwand im linken Daumen erfordert – aus Versehen betätigt man das sicher nicht, und das ist gut so. Etwas skeptisch schaue ich nur auf die sieben Mini-Schalter im ARP-, Modulation-, Filter- und Outputbereich, haben die doch ein wenig Spiel in alle Richtungen und machen – im Gegensatz zum Rest – einen etwas zerbrechlichen Eindruck. Die 49er-Tastatur von Fatar schließlich gefällt mir gut – nicht zu leichtgängig, ohne aber in den Bereich Finger-Expander abzugleiten.

Wie klingt der Moog Matriarch

Ja, ich weiß, die Sache mit den Sounds kommt ja normalerweise ganz zum Schluss. So als Belohnung für all die, die das Trommelfeuer nüchterner Fakten bis dahin durchgehalten haben. Aber mal ehrlich: Was macht man, wenn man einen Synthie auf dem Tisch hat? Richtig – dransetzen und rumprobieren. Und genau das habe ich auch getan: bevor ich auch nur einen Blick ins Handbuch geworfen hatte, habe ich mich erst einmal durch die Beispiel-Patches geschraubt und diese jeweils noch ein wenig abgeändert und gleich erste Eigenkreationen geschaffen; der erste (Hör)eindruck ist schließlich der entscheidende. Und ich konnte schon nach den Tönen erleichtert feststellen: Der Matriarch klingt, wie ein Moog klingen muss. Begleiten Sie mich also auf eine kleine musikalische Erkundungstour durch Moogs neues Flaggschiff! Wie das alles funktioniert, klären wir danach.

01 – Swirling Stereo

Schönes Beispiel für Stereo-Panning. Der linke Attenuator bestimmt dabei die LFO-Rate, der rechte das Stereo-Panning. Alle Oszillatoren laufen in 8’er Lage und mit Pulsschwingung.

02 – Robot Destruction

Hier steuert die Dreieckschwingung des LFOs das Stereo-Delay, was den spacigen Sound kreiert. Die Filter sind seriell (HP, LP) geschaltet.

03 – Dancing Bells

Voice Mode auf Unisono, Filter im Parallel-Mode. Die OSC-Regler im Mixer halten sich vornehm zurück, um keine Verzerrungen zu provozieren. Der zusätzliche Ping-Pong-Effekt verstärkt den Glocken-Effekt.

04 – Instant Beat

Der Moog Matriarch als Beatmachine. Die Filter befinden sich im Stereo-Modus, der Noise-Generator moduliert OSC 3. Der Arpeggiator wird über die Play-Funktion gestartet; dank 4-stimmiger Paraphonie lassen sich zum laufenden Betrieb auch weitere Töne hinzufügen, Änderungen am Cutoff ändern den Klang.

05 – Space Orchestra

Vier gesyncte Oszillatoren, wobei OSC2 über den S/H Out des Modulation-Moduls gepatcht wird. Die Rate des LFOs wird mit jeder neuen Note vom Envelope Generator (Filter) moduliert.

06 – Dirty Duo

Das Signal VCF1 wird anstelle des Rauschsignals dem Mixer zugeführt. OSC1/OSC2 und OSC3/OSC4 sind synchronisiert, wobei OSC2 und 4 jeweils 7 Halbtöne nach oben gesetzt wurden. Daraus resultiert wegen des Sync-Buttons aber keine Tonhöhen-, sondern eine Klangveränderung – was den Sound dann etwas „dirty“ klingen lässt. Am Ende habe ich den Cutoff zurückgefahren.

07 – Wide FM Bass

Schöner Bass, bei dem die beiden Envelopes die VCAs ansteuern, was den Sound noch etwas knalliger macht. OSC1 hat eine Sägezahn-Waveform, OSC 2 bis 4 springen im Rechteck. Dank Arpeggiator im Play-Modus kann man so – trotz monophonem Modus – noch schöne Lines mit anderer Klangfarbe oben drauf packen.

08 – Free Sample

Sample /& Hold für die zufällige Bewegung plus Filter-Feedback für den charakteristischen dünnen, mittigen Sound. Waveform: 4x Puls.

09- Rubber Bass

Dieser Sound kommt ganz ohne Verkabelung und Patch-Punkte aus. Die Oszillatoren (2x Sägezahn, 1x Rechteck, 1x Puls) stehen in der tiefsten Fußlage; wer mag, kann den Matriarch aber noch Oktavweise weiter runtersetzen – leider fehlt da dann die optische Rückmeldung, in welcher Oktave man gerade unterwegs ist. Die Änderungen des Sounds werden durch das Cutoff der Stereofilter erreicht.

10 – Bendy Organ

Netter Orgelsound, bei der Envelope Amount des Filters für den charakteristischen Klick sorgt. Im zweiten Teil habe ich den dann voll aufgedrehten Noise-Generator über den VCF2 angesteuert, was einen leicht rauchig-verzerrten Sound ergibt.

11 – Flutter Friends

Fetter ELP Sound, bei dem das Keyboard (via KB Gate Out -> MOD Sync In) die Schwingung (Modulation auf Random) bei jedem Tastaturanschlag neu startet. Die vier Oszillatoren nutzen dabei alle Fußlagen von 16‘ bis 2‘.

12 – Stereo Shred

Hier lässt der Moog Matriarch mal seine Solo-Muskeln spielen: Alle Fußlagen, OSC1 mit OSC2 und OSC3 mit OSC4 synchronisiert, wobei OSC2 und 4 verstimmt wurden, was sich – wg. Sync Enable – nur klanglich auswirkt. OSC1 und 2 liegen auf dem linken Kanal, OSC3 und 4 auf dem rechten, feines Stereo. Im Keller wird der Sound dann so richtig fett.

13 – MOD & Filter

Schöne Solo-Sound-Eigenkreation mit einigen Modulations- und Filterspielereien am Ende.

14 – Moog Prodigy an Matriarch

Hier habe ich meinen Prodigy über den Instrumenteneingang des Matriarch über dessen Filter manipuliert. Die Oszillatoren des Matriarch wurden dabei stumm geschaltet.

15 – Sequencer

Ein- und mehrstimmige Spielereien am Sequencer

Der Aufbau des Matriarch (Teil 1: Basics)

Wie macht der das nur?

Am Anfang des Signalweges stehen die vier Oszillatoren (blaue Module), die weitgehend identisch aufgebaut sind und laut Moog auf denen des Moog Voyager basieren sollen, die wiederum von Moogs klassischem 921 Oszillator-Modul abgeleitet sind. Jeder Oszillator hat die Schwingungsformen Dreieck, Sägezahn, Rechteck und schmalen Puls, vier Fußlagen (16‘, 8‘, 4‘, 2‘) sowie jeweils vier identische Patch-Punkte für Frequenzmodulation, Tonhöhenmodulation und Pulsweitenmodulation plus Wave Out für die direkte Ausgabe des Audiosignals. Die Oszillatoren zwei bis vier können mittels Frequenzregler um +/-7 Halbtöne gegenüber Osc1 verstimmt werden; außerdem lassen sie sich über eigene Taster zum jeweils vorherigen Oszillator frei synchronisieren. Die Oszillatoren sind äußerst stimmstabil, wünschen sich aber nach dem Einschalten ein paar Minuten zum Warmlaufen.

Im Mixer (schwarzes Modul), der auf den Schaltungen des CP3 Moduls basiert, werden alle Signalquellen zusammengeführt und ihre Anteile gemischt. Zu den vier Oszillatoren gesellt sich noch ein Rauschgenerator, der weißes Rauschen liefert; es lässt sich aber auch ein Hochpassfilter nachschalten, der das weiße Rauschen dann in farbiges Rauschen ändert. Über die Patch-Punkte im Mixer-Modul können die eigentlich festverdrahteten Signalquellen unterbrochen und durch externe Audiosignale (wie etwa aus Eurorack-Modulen) ersetzt werden.

Die beiden sanft bis brachial zugreifenden Filter (4-Pol mit 24 dB Flankensteilheit, grüne Module), die auf den Schaltungen des klassischen 904A-Moduls basieren, arbeiten in den drei Modi seriell, parallel und stereo (hinter der Filtersektion ist der Signalweg stereo ausgelegt). Dabei arbeitet VCF 1 entweder als Hoch- oder Tiefpass, VCF 2 grundsätzlich nur als Tiefpass. Die Arbeitsweisen werden über einen dreistufigen Wahlschalter eingestellt; besonders interessant ist da die Stellung „LP/LP Stereo“, in der beide Filter unabhängig voneinander als Tiefpässe fungieren und dasselbe Signal vom Mixer erhalten. VCF1 gibt das dann an VCA1 weiter, VCF2 an VCA2, ein echtes Stereo-Signal also. Über einen Spacing-Knob lässt sich die Cut-Off-Frequenz von VCF1 gegen die von VCF2 verschieben, damit lassen sich dann sogar Panning-Effekte erzielen. Mit dem Keyboard-Tracking kann die Cut-Off-Frequenz auch abhängig von der Tonhöhe verändert werden. Über die Filter-Patch-Punkte eröffnen sich weitere Modulationsoptionen; so können zum Beispiel externe Audiosignale auf die Filter oder auf Cutoff, Spacing oder Envelope geschaltet werden, oder auch das Signal von VCF1 und VCF2 abgegriffen werden, um es auf andere Matriarch- oder externe Module weitergeleitet zu werden. Zum Klang der Moog-Filter muss man wohl nichts mehr sagen, die klingen einfach amtlich.

Die beiden Envelope Generatoren (ADSR, schwarze Module) – einer für die Filter, einer für die Amplitude – die die Schaltungen des Moog 911-Moduls als Grundlage haben, besitzen ganz klassisch die Parameter Attack, Decay, Sustain und Release, wobei – etwas ungewöhnlich – Sustain über einen üppig dimensionierten 60mm-Fader gesteuert wird. Die Regelwege der Hüllkurven scheinen mir hier ein wenig indifferent und nicht ganz gleichmäßig zu sein, da müsste Moog mittels Update vielleicht noch einmal nachbessern. Die Generatoren lassen sich über Patch-Punkte auch mittels anderer Signalquellen als das Keyboard triggern, sowohl vom Matriarch als auch von externen Quellen.

Der Output (schwarzes Modul) schließlich – dem das Moog 902 Modul zugrunde liegt – besitzt zwei VCAs (zuständig für den rechten und linken Kanal). Über einen dreistufigen Kippschalter kann man wählen, ob die beiden VCAs vom Lautstärken-Envelope-Generator gesteuert werden (AMP ENV), oder ob das bei VCA1 stattdessen der Filter-Envelope-Generator übernimmt (SPLIT). Dritte Möglichkeit ist, die Generatoren ganz aus dem Spiel zu lassen und die Steuerung stattdessen der Steuerspannung anzuvertrauen, die auf die Patch Punkte VCA 1 CV IN und VCA 2 CV IN liegt. (DRONE).

Der wichtigste Schalter im Output-Modul sind aber wohl der Voice-Mode-Schalter und der Multi Trig-Taster, entscheiden die doch darüber, wie sich die Soundengine des Matriarchs verhält, wenn man mehr als nur eine Taste auf einmal spielt. Im monophonen Modus werden alle vier Oszillatoren für einen Ton genutzt, im 2-stimmig paraphonen Modus nutzt der zuerst angeschlagene Ton Oszillator 1 und 2, die darauf folgende Taste die Oszillatoren 3 und 4 und im 4-stimmig paraphonen Modus ein Oszillator für jede Taste – bei maximal vier gleichzeitig gespielten. Über den Multi Trig-Taster lässt sich zudem festlegen, ob die Envelope-Generatoren bei jeder gespielten Taste ein Trigger-Signal erhalten oder erst dann, wenn alle zuvor gespielten Tasten losgelassen wurden.

Der Aufbau des Matriarch (Teil 2: Boni)

Das war aber natürlich noch nicht alles – ein paar Extra-Module habe ich noch unterschlagen. So zum Beispiel das analoge Stereo Delay (lila Modul), das auf dem Delay-Modul der Moog 500er Serie basiert, zwischen VCAs und Main Out geschaltet ist und den Hall aus dem Grandmother ersetzt. Es besteht aus zwei getrennten BBD-(Eimerketten)-basierten Delays, die aber gemeinsame Bedienelemente besitzen, wie zum Beispiel den Time Regler. Zum Ausgleich gibt es hier – wie beim Filter auch – einen Spacing-Regler, der Delay 1 gegen Delay 2 verschiebt, was im Zusammenspiel mit der PingPong-Taste interessante Klänge generiert. Das Stereo-Delay kann mittels Sync/Tap-Funktion entweder zu einer externen oder internen Quelle synchronisiert werden (z.B. zum ARP/SEQ) oder auf ein „eingetapptes“ Tempo reagieren, was gut funktioniert. Außerdem lässt sich das Delay-Modul sogar als eigenständiges Effektgerät nutzen, wenn man es über zwei Input-Patch-Punkte mit externen Audiosignalen füttert – ganz schön vielseitig.

Um die Möglichkeiten des Moog Matriarch zu potenzieren, haben ihm seine Entwickler zwei Utility Module (schwarze Module) spendiert, das erste mit einem 4-Wege-Multi (Signalvervielfacher) und zwei Abschwächern (Attenuatoren) mit Invertierfunktion, das zweite mit nur einem Attenuator, aber dafür mit einem zusätzlichen LFO als weitere Modulationsquelle. Die Abschwächer lassen sich mittels Patch-Kabeln auch zur Ringmodulation nutzen, um zum Beispiel schöne metallische Sounds zu erzeugen.

Zentrale im Modulation – Modul ist der LFO mit sechs Schwingungsformen (inklusive Treppe und Zufall), dessen Frequenz von 0,07 Hz bis 1,3 kHz reicht. Über einen Kippschalter lassen sich wahlweise OSC 1 und 3, OSC 2 und 4 oder alle Oszillatoren vom LFO modulieren. Der LFO kann über Patch-Buchsen auch mit dem ARP/SEQ synchronisiert werden, bietet aber auch Noise Out, S/H Out und Wave Out als Spielwiese für Bastler.

Mein persönliches Highlight aber sind der Arpeggiator und der Sequencer, die – wie beim Grandmother auch – in einem Modul (gelb) untergebracht sind. Während bei Arpeggiator alles beim alten geblieben ist (Direction, Forward/Backward, Random, 1-3 Oktaven), wurde der Speicher des Sequencers auf 12 Speicherplätze für ebenso viele Sequenzen erweitert. Jede Sequenz kann bis zu 256 Steps enthalten, jeder Step bis zu vier Noten – es sind also dank Paraphonie auch Akkorde möglich. Das Einspielen erfolgt einfach Step-by-Step im Rec-Mode, über drei Taster werden Pausen, Ties und Repeats eingefügt; das geht in wenigen Minuten in Fleisch und Blut über. Abgeschossen werden die Sequenzen dann auf Tastendruck, wobei man über die Hold-Funktion das Ding auch alleine laufen lassen kann, um währenddessen zum Beispiel am Filter zu schrauben oder was auch immer. Über Patch-Punkte auf der Rückseite des Moog Matriarch lassen sich Arpeggiator und Sequencer auch zu anderen analogen Instrumenten synchronisieren.

Dank der vierstimmigen Paraphonie des Moog Matriarch ist der Spaßfaktor hier noch deutlich höher als beim Grandmother. Da jeder Oszillator ja mit eigenen Schwingungsformen und Oktavlagen gefüttert werden kann und die sich im 4-stimmigen Modus nacheinander abrufen lassen, kommt man so – gerade bei „ungeraden“ Sequenzen – zu lebendigen, sich ständig ändernden Verläufen.

Die Anschlüsse des Moog Patriarch

Werfen wir noch kurz einen Blick auf die reichlich bestückte Rückseite des Moog Matriarch. Da finden sich – neben den Standards wie MIDI-Trio, MIDI-USB, Netzbuchse, Powerschalter, Main Out Left/Right, Headphone samt Mini-Volume-Regler sowie zwei Pedalanschlüssen auch diverse (recht schwer erreichbare) Patch-Buchsen, die auch nur auf der Rückseite, nicht aber oben auf der Frontplatte beschriftet sind.

Das macht dann die Verkabelung an diesen Stellen etwas arg kompliziert; aber gut, woanders war dann wohl auch kein Platz mehr. Zu diesen Patch-Punkten gehören neben einigen Keyboard- und einem ModWheel-Out (zur Weitergabe an externe Geräte) auch zwei „Euro Outs“ (über die die Main Outs im Eurorack-üblichen Pegel weitergereicht werden), Ausgänge und Sync In für das Stereo-Delay sowie Clock In/Out für den Sequencer/Arpeggiator. Damit ist es dann ein Leichtes, ein vorhandenes Eurorack mit dem Moog Matriarch zu verbinden – eine tolle Sache.

Die Sache mit den Globalen Einstellungen

Da der Moog Matriarch nun mal kein Display hat (das würde auch gar nicht zu ihm passen), müssen die globalen Einstellungen von „Notenpriorität“ über „Delay Filter Helligkeit“ und MIDI-Funktionen bis hin zum „ARP/SEQ Swing-Faktor“ über die Keyboard-Tasten eingegeben werden; Rückmeldung gibt’s dann über das Blinken des Sync-Enable-Tasters. Das funktioniert zwar ganz ordentlich, ist aber schon umständlich – ohne Handbuch ist man da aufgeschmissen; niemand wird sich die 46 Parameter alle merken können. Das ist nicht schön, aber na ja – so oft muss man da ja auch nicht ran, außerdem bleiben die Einstellungen – anders als die Soundeinstellungen – nach dem Ausschalten erhalten.