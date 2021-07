Behringer Wave, Klon des PPG Synthesizers ist bald fertig

Die Betatests können beginnen

Der Behringer Wave heißt zwar nicht mehr BBG, aber dafür ist die Entwicklung der Firmware des Synthesizers weitestgehend abgeschlossen. Behringer hat ein neues Bild des Prototypen veröffentlicht. Darauf sieht man die Namensänderung sowie leichte Änderungen zum vorherigen Foto, wie die nun nicht mehr beleuchteten Wheels. Das könnte möglicherweise jedoch nur für die Testgeräte so gelöst worden sein. Insgesamt werden laut Behringer nun 50 Vorseriengeräte gefertigt, mit denen ein ausführliches Testprogramm durchgeführt werden soll. Dafür werden 20 Betatester gesucht, die jedoch einige Voraussetzungen erfühlen müssen, wie der Besitz eines Originals zum Vergleich und das Betreiben eines YouTube-Kanals für entsprechende Vergleichsvideos – Werbung inklusive.

Ab hier die Meldung vom 19. August 2020

Hermann Seib steigt in das BBG Development-Team ein

Kommt diese Nachricht nach den Tagen des aktiven Buschfunks wirklich überraschend? Auf jeden Fall wird die Entwicklung des Behringer BBG Wave durch die Unterstützung von Hermann Seib, einem ausgemachten PPG Wave-Spezialisten, der unter anderem die Software WaveSim entwickelte, einen ordentlichen Schub bekommen.

Auf der Facebook-Seite von Behringer wurde folgendes Statement veröffentlicht:

“My main motivation is to help recreate the Wave to ensure it gets as close as possible to the original, as the legacy and “soul” of this synthesizer is very dear to me. And because it’s blue ?. I am very much looking forward to collaborating with the Behringer engineering team and participate in the testing and comparison with the original unit since I have a deep understanding of the original code the makeup of the unit. We’re currently discussing the development of an app for wavetable management. I am very excited to be part of the Behringer Wave synthesizer project to make sure the legacy of this legendary synthesizer will live on.”

Ab hier die Meldung zum BBG vom 11. August 2020

Behringer lehnt sich mal wieder aus dem Fenster und zeigt den ersten Protoypen eines Klons des PPG Wave. Auch wenn das Facebook-Posting nicht viel sagt, der BBG Wave soll schon funktionieren.

Es ist der ersten Wavetable-Synthesizer von Behringer und wie auch bei den ganzen Analogsynthesizern handelt es sich wiederum um den modernisierten Nachbau eines Klassikers. Hier stand natürlich ein PPG Wave von Wolfgang Palm Pate. Es wird jedoch nicht erwähnt, welches spezielle Modell hierfür zum Vorbild genommen wurde: Wave 2, Wave 2.2 oder Wave 2.3? Sinnvoll wäre natürlich die 2.3-Version mit der alternativen 12 Bit Auflösung (bei Sample-Import via Waveterm) und dem achtfachen Multimode. Das Display zeigt zwar 2.2 V6 an, aber wäre es interessant die Möglichkeit die Version umschalten zu können?

Einen Blue Box-Artikel zu den Synthesizern PPG 2.2 und 2.3 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Das Keyboard des BBG Wave ist mit vier Oktaven etwas kürzer als das Vorbild und auch insgesamt wirkt der BBG weniger imposant als ein PPG. Das Panel scheint von den Bedienelementen her weitestgehend identisch zu sein, jedoch ist ein kleines zusätzliches Display (OLED?) vorhanden.

Laut Statement ist man aufgrund der komplexen Firmware noch weit davon entfernt, ein serienreifes Modell präsentieren zu können. Aber diese überfrühen Ankündigungen sind wir ja von Behringer gewohnt.

Zum Stand der Entwicklung aller Behringer-Synthesizerprojekte haben wir einen Statusbericht zusammengetragen.