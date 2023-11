Test: Arturia AudioFuse 16Rig, USB-Audiointerface

Unendliche Möglichkeiten: Das Arturia AudioFuse 16Rig

Arturia hat auf der diesjährigen AES Show in New York das neue 16 Kanal Audiointerface AudioFuse 16Rig vorgestellt und ich durfte das neue Gerät schon im Vorfeld testen. Jetzt ist ja generell an einem neuen Audiointerface nichts Besonderes, aber … weit gefehlt. Wie schon in der Vergangenheit haben uns die Franzosen auch mit dem 16Rig mehr als überrascht, denn es ist so viel mehr, als „nur“ ein weiteres Audiointerface im dichten Markt der 1.500,- Euro Klasse.

Arturia AudioFuse 16Rig: Worum geht es?

… und diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn die Franzosen haben für 1.279,- Euro ein Technikpaket geschnürt, das seines Gleichen sucht. 16 Inputs, naja – das kann ich bei Focusrite auch deutlich günstiger haben (Scarlett 18i20 3rd Gen), aber die Art, wie das Gerät designed wurde, hebt es deutlich von der Masse ab. Warum? Durch das Onboard-Display kann es grundsätzlich komplett DAW-less als Stand-Alone-System betrieben werden.

Die wichtigsten Funktionen können relativ einfach über das simple wie geniale Bedienkonzept auf dem Frontbildschirm aufgerufen und bearbeitet werden. Ihr RME kann das auch? Nun, nichts gegen RME, aber in Sachen Bedienfreundlichkeit liegt man bei Arturia Lichtjahre voraus!

Schneller Zugriff der Hauptfunktionen durch Direct Access Buttons, ein Farbdisplay und ein Dreh-Drück-Encoder helfen bei der intuitiven Bedienung des 16Rig. Und wenn man sich mal verfranst, dann bringt einen der „Back“-Button zurück auf den richtigen Weg.

Das AudioFuse 16Rig ist eine fantastische Steuerzentrale mit nahezu allem, was in modernen Tonstudios benötigt wird. Daher auch der Name „Rig“ – zu Deutsch „die Ausrüstung“ und ja, damit sind Sie im Studio komplett ausgerüstet.

Die Hardware des AudioFuse 16Rig

Das 1HE Rackmountgehäuse ist im Vergleich zu anderen Audiointerface eher unkonventionell bestückt: Auf der Vorderseite haben wir neben der zentralen Steuereinheit mit Direkt Access Buttons, Encoder, Back-Button und Display auf der rechten Seite zwei Ausgängen (!), zwei Eingängen als XLR/Klinke-Kombibuchse (Input 1&2) und eine 3,5 mm Stereoklinkenbuchse für Eingang 3&4. Diese Eingänge sind Spiegel der rückseitigen Klinkenbuchsen-Armada und man kann individuell einstellen, ob die Ports auf der Front- oder Rückseite aktiv sein sollen.

Rechts neben der Steuerzentrale die Monitorsektion mit Volume Regler, Mute-Taste und einer frei belegbaren Teste für Mono, DIM oder als Umschalter für alternative Monitore.

Dann die Kopfhörersektion mit Pegelregler und zwei Ausgängen: Einer 6,3 mm Stereobuchse und eine weitere Klinke mit 3,5 mm. Rechts dann zwei USB-A Stecker für USB-Geräte (HUB) und MIDI über USB. Der „Arturia“-Knopf mit dem Logo schaltet das Gerät an der Front ein und aus.

Alleine über dieses Frontdesign könnte ich seitenweise schwärmen. Schnell einen Synthesizer oder Mikrofon anschließen. Einen MIDI-Controller wie den Keystep anstöpseln oder das Signal über die Outputs 3&4 abnehmen – wir wissen, wie hilfreich dies im Studioalltag ist. Ich konnte „eben mal“ mein BOSS GT-1000Core Multieffektpedal durchschleifen und die Effekte in die Kanäle mischen.

Umschalten zwischen zwei Monitor-Paaren und den erwähnten Keystep anschließen. Da komme ich aus dem Loben kaum raus, denn es sind eben diese kleinen Dinge, die einen etwas auf die Schnelle ausprobieren lassen. Die Alternative wäre, wieder einmal hinter das Rack zu kriechen und schauen, wo man noch ein Kabel einstecken kann. Ohne genaue Dokumentation der Ports (z.B. in der Software) geht da gar nichts.

Die Rückseite ist bis auf wenige Quadratzentimeter mit Buchsen übersäht:

16 Mono Line Inputs (Input 1&2 alternativ mit Mikrofonverstärker)

2 dedizierte Monitorausgänge und 8 weitere Klinken-Outputs

2 TOSLINK-Anschlüsse für die ADAT-Erweiterung um 16 Eingangs- und 16 Ausgangskanäle

BNC-Buchsen für Wordclock IN & OUT

Eine Klinkenbuchse für Wordclock Out (zusätzlich liegt hier die MIDI-Clock als analoges Clock-Signal an)

5-polige DIN-Buchsen für MIDI IN, OUT und THROUGH

Ein USB-A für weitere USB-Geräte

Ein USB-C für die Verbindung mit dem Computer / der DAW

Und ein mit einem Gewinde sicherbarer Port für das externe Netzteil

Dazu ist im Lieferumfang ein Pärchen USB-Kabel (USB-A auf USB-C und USB-C/USB-C) und die vom Arturia 8Pre bekannten orangefarbenen Rackmount-Ohren enthalten, die auch als Standfüße verwendet werden können.

Vollwertige MIDI-Buchsen, mehrere USB-Ports und ein gesicherter Port für das Netzteil? Wenn das nicht schon eindrucksvoll genug wäre, hat sich die Synthesizer Fraktion bei Arturia offensichtlich zu Wort gemeldet und gerufen: Wir wollen mehr! Na gut, dann machen wir eben alle Outputs DC-Coupled – was bedeutet, dass nicht nur das Audiosignal transportiert wird, sondern auch eine DC-Steuerspannung (CV) für externe Synthesizer und Effekte. So kann ich beispielsweise die LFOs einer Moog Mother-32 über CV modulieren.

Und wenn mir zwei Kopfhörerausgänge nicht genügen, dann kann ich zwei weitere Ausgänge zu Kopfhörerausgängen konfigurieren. Und dort jeweils einstellen, ob der angeschlossene Kopfhörer weniger als 50 Ohm, zwischen 50 und 150 Ohm, oder mehr als 150 Ohm Impedanz hat. Idealerweise würde man die Kopfhörerfunktion in so einem Setting den vorderen Ausgängen 3&4 zuordnen.

In Sachen ADAT ist man natürlich an die Spezifikationen der Schnittstelle gebunden: Entweder man betreibt 16 Kanäle mit 44,1 oder 48 kHz oder man kann 8 Kanäle mit 88,2 oder 96 kHz verwenden.

Die Eingänge 1&2 ermöglichen den Betrieb von Mikrofonen (optional mit 48V Phantomspannung), Line oder HI-Z Signale für E-Gitarren und Bässe. Hier sind optional eine Pad Funktion (-20 dB) und eine Phasenumkehr einstellbar. Natürlich auch Mute und Solo.

Dazu beherrscht das Arturia AudioFuse 16Rig das Reamping, bei dem man das Rohsignal einer Gitarre aufnehmen kann und optional dieses auch wieder herausführt und Pedaleffekte einschleift. Dieses Reamping ermöglicht es, dass man beispielsweise bei einem Gitarrentrack mit mehreren verschiedenen Verzerrerpedalen experimentieren kann.

Auch kann ein weiteres Output-Pärchen als Monitor OUT definiert werden und hier kommt dann der Speaker A/B-Umschalter an der Front zum Einsatz.

Dazu gibt es umfangreiche Wordclock Optionen (Pass Through, Terminierung, etc.) und die Möglichkeit, das 16Rig als zentralen MIDI-Controller einzusetzen. Ob Stand Alone, Hosted, Routing Optionen und Aktivitätstracking – nur spezialisierte Geräte, wie die iConnectivity Devices können hier noch einen Hauch mehr.

In der Digital-Abteilung können die verwendeten Wandler bis 24 Bit/192 kHz verarbeiten und in Sachen Inputs steht eine Dynamik von bis zu 118 dBA zur Verfügung – 117 dBA für die Mikrofoneingänge. Die Lautsprecherausgänge dürfen sich gar über 126 dBA freuen – in während meines gesamten Tests war Rauschen überhaupt kein Thema. Die Dynamik des Geräts ist fantastisch. Wer die Testergebnisse im Einzelnen sehen möchte, dem empfehle ich gerne das YouTube Video von Julian Krause – seine Messungen decken sich mit meinen Beobachtungen.

Das AudioFuse Control Center

Ist das 16Rig fest installiert, so dürfte bei den Meisten Anwendern die Bedienung über das AudioFuse Control Center Vorrang haben. Diese Software erweitert die Bedienung über das Frontdisplay nochmals deutlich. Insbesondere die MIDI-Konfiguration und das Routing entfaltet in der Software seine gesamte Bandbreite.

Grundsätzlich läuft die kostenlose Software (für Mac & PC) sehr stabil und ohne Ruckler oder Aussetzer. Ein Neustart war nie fällig – das sieht schon mal gut aus. Wenn man wie ich von den UA Apollos kommt, dann ist schon einiges an Umgewöhnung nötig. Während die Amerikaner mit der Apollo Console das Look & Feel einer Mini-DAW simulieren, ist das AudioFuse Control Center eher eine echte Konfigurationssoftware. Der erste Screen zeigt alle Analogen In- und Outputs, den Loopback und die ADAT-Ports.

Hier wie da ist ein Firmware-Update möglich, aber man muss schon sehr strukturiert an die Sache herangehen, um das 16Rig über die Software im Griff zu halten.

Der Mixer im zweiten Screen wird vom Anwender manuell mit den benötigten Kanälen (Analog, Digital, USB) gefüllt. Hier definiert man die Channels, die auf Main Out oder die vier AUX-Schnittstellen ausspielen. Der Cue Mix Screen ist identisch aufgebaut.

Dann kommt die Routing Matrix, wo ich jeder Quelle (Source) einem anderen Kanal (Destinations) zuordnen kann. Dabei ist es etwas verwirrend, dass ich jeder Source zwar mehrere Destinations parallel routen kann, aber nicht mehrere Sources auf eine Destination. Hier muss man den Weg über DAW gehen, wo solche Routings problemlos möglich sind (bei mir mit Logic).

Dann noch der erwähnte MIDI-Screen mit unzähligen Optionen. Durch die DIN und USB Midi Ports sind hier die wildesten Settings möglich.

Natürlich ermöglicht das Control Center auch die Einstellung der Sample Rate, Clock Settings und, und, und.

Im ersten Impuls neigt man als Tester vielleicht dazu das alles als „zu kompliziert“ oder „unübersichtlich“ abzutun. Dabei vergisst man aber auch schnell, wie umfangreich die Ausstattung des Arturia ist. Analoge Ein- und Ausgänge, ADAT, frei konfigurierbare Ports, MIDI, etc. Ich sehe, dass der französische Hersteller viel Gehirnschmalz investiert hat, diese Funktionsvielfalt so einfach wie möglich in einer Software zu gestalten und dies auch gut gelungen ist. Nichtsdestotrotz wird ein Neuling mit diesem Gerät einfach nur überfordert sein.

Wie klingt das Arturia AudioFuse 16Rig?

Dazu habe ich mein Universal Audio Apollo X6 zum Vergleich herangezogen, das in Sachen Wandler und Preamps zu den anerkannten Referenzen im Studiobereich gehört. Abgehört mit den hochauflösenden Focal Trio6 Aktivmonitoren konnte ich folgende Tendenzen hören und reproduzieren:

Hochaufgelöste, unkomprimierte Musiktracks klingen über den Apollo etwas sonorer und natürlicher. Das Arturia tendiert minimal(!) zum Ausdünnen der Vocals

Dynamisch liegen die Audiointerfaces gleichauf – weder hier noch da hat man den Eindruck, das fein- oder grobdynamisch irgendetwas fehlen würde.

Auch in Sachen Räumlichkeit keine reproduzierbaren Unterschiede. Mal meint man, das Apollo leuchtet den Raum mehr aus aber dann punktet das Arturia wieder. Ein Patt.

Auch ohne die Unison Preamps der internen DSPs des Apollo ist die Aufnahme des Universal Audio mit dem Lewitt LCT640 TS eine Nasenspitze vorne – das 16Rig klingt immer eine Spur zu schlank im direkten Vergleich.

Beim Vergleich mit dem Focusrite eines Freundes macht das AudioFuse kurzen Prozess: Räumlich exakter, in den Transienten genauer und mit mehr Bassenergie merkt man hier, dass das Arturia in einer viel höheren Liga spielt.

Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass es sich hier um klangliche Nuancen handelt und deswegen habe ich mir die Audiobeispiele auch gespart. Ein Hauch mehr Gain am Apollo oder am 16Rig und schon verschiebt sich die klangliche Balance. Das ist in einem kurzen Audiobeispiel nicht zu reproduzieren. Ich bin über Tage an dem Gerät gesessen und habe unzählige Male hin und her geschaltet, Freunde konsultiert, verworfen und wieder neu getestet.

Conclusio

Auch wenn das (deutlich teurere) Universal Apollo X6 hier und da einen Hauch besser klingt, so kann ich dem Arturia AudioFuse 16Rig nur die Amazona.de Bestnote „Best Buy“ bescheinigen. Die Ausstattung, die Verarbeitung, die Flexibilität und die Bedienung sind auf Augenhöhe mit den hochpreisigen Studioreferenzen. Ich möchte auch klarstellen, dass die festgestellten minimalen Klangunterschiede in der Praxis nicht auffallen und das innovative Bedienkonzept mit Ein- und Ausgängen an der Front, bis zu vier Kopfhörerausgängern, Speaker A/B Optionen und die Fülle an Schnittstellen im täglichen Arbeiten viel schwerer wiegen, als eine klangliche Nuance. Dazu kommt – wie immer bei Arturia- dass das Gerät mit einem schönen Softwarepaket kommt: Das Arturia Premium FX Bundle ist nicht einfach nur ein billiges Giveaway: Die Effekte sind erstklassisch. Ich möchte besonders das Rev Plate 140 und das Delay Tape 201 herausheben.