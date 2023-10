Black Lion Audio Revolution EXP, ADAT-Interface

Erweiterung mit 8 Ein-/Ausgängen

Erst vor wenigen Wochen hat Black Lion Audio sein neues Interface Revolution 6×6 vorgestellt, hier unsere News dazu. Nun folgt mit dem Revolution EXP ein ADAT-Interface mit dem ihr euer Setup um weitere 8 Ein- und Ausgänge erweitern könnt.

Black Lion Audio Revolution EXP

Wer ein gut funktionierendes und klingendes Interface mit ADAT-Schnittstelle sein Eigen nennt, die Anzahl der Ein- und Ausgänge aber erweitern möchte, muss nicht zwangsläufig zu einem neuen, größeren Audiointerface greifen, sondern kann sein bestehendes Setup über ADAT erweitern. Black Lion Audio hat hierfür ab sofort das Revolution EXP im Angebot.

ANZEIGE

Die acht Ein- und Ausgänge des Revolution EXP liegen allesamt im Klinkenformat vor, so dass sich die Erweiterung vor allem zur Aufnahme von Synthesizern, Keyboards, Drumcomputern etc. anbietet. Wer mehr XLR-Eingänge für Mikrofonsignale benötigt, sollte entsprechend zu einem anderen ADAT-Interface greifen. Black Lion Audio sieht das Revolution EXP dazu auch im Mehrkanal-/Surround-Bereich oder als Möglichkeit mehrere Signale von der DAW in einen externen Summierer zu schicken.

Jeder Kanal des Black Lion Audio Revolution EXP verfügt über ein 8-stelliges LED-Meter und auf Wunsch lässt sich jeder Eingangskanal individuell um 10 dB absenken, um so auch lautere Signale passend aufnehmen zu können.

Eine Besonderheit des Revolution EXP stellt das MMC-Clocking dar, so dass die ADAT-Erweiterung auf Wunsch als Clock für das komplette Studio dienen kann. Alternativ synchronisiert sich das Gerät auch über die beiden rückseitigen ADAT-Ports bzw. über den BNC-Wordclock-Anschluss. Die verbaute USB-C-Schnittstelle dient dagegen lediglich für Firmware-Updates. Das Interface unterstützt Sampleraten mit bis zu 192 kHz.

Hier das offizielle Video zum Black Lion Audio Revolution EXP:

ANZEIGE Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.089,- Euro. Erhältlich sein wird der Revolution EXT ab Ende 2023.