Test: the box pro Gala Set 404/112 A, Aktiv-PA für Bands und DJs

Erschwingliches aktives PA-System für Gala-Bands und Hochzeit-DJs

Die the box pro Gala Set 404/112 A Aktiv-PA der Thomann-Hausmarke the box pro präsentiert sich als kompakte und preisgünstige Beschallungsanlage für Gala-Bands und DJs bei einer Publikumsgröße von 150-250 Personen. Ob die aktive PA auch in der Praxis zu überzeugen weiß, erfahrt ihr in diesem Testbericht.

the box pro

Unter der Marke the box pro verkauft das Musikhaus Thomann Beschallungslösungen für den Bühneneinsatz wie Subwoofer, Fullrange-Lautsprecher, Line-Arrays, Monitorlautsprecher und mehr. Die Produkte werden für Thomann von Herstellern gefertigt, die auch für andere Marken fertigen. Die Produkte zeichnen sich durch professionelle Features und durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Neben den Einzelprodukten stellt Thomann verschiedene Sets zusammen, die dann für einen bestimmten Zweck vermarktet werden. Ein solches Set ist auch das the box pro Gala Set 404/112 A, das uns zum Test zur Verfügung steht.

the box pro Gala Set 404/112 A Aktiv-PA

Das Bundle besteht aus insgesamt 12 Teilen. Vier Kaltgerätekabel, zwei XLR-Kabel, zwei K&M 21337 Distanzsrohre, zwei the box pro Achat 404 A als Topteile und zwei the box pro Achat 112 Sub aktive 12″ Subwoofer.

the box pro Achat 404 A Topteil

Das aktive the box pro Achat 404 A Topteil ist zusammengesetzt aus vier 4“ Breitbandtreibern und einem 1“ Linientreiber von BMS. Der für derartige Säulenlautsprecher schon fast typische Abstrahlwinkel beträgt 150° in der Horizontalen und 30° in der Vertikalen. Dabei wiegen die beiden Aktivboxen jeweils lediglich 8 kg und kommen mit einer 200 W Endstufe auf 117 dB Maximalpegel in einem Wirkungsbereich von 160 Hz – 20 kHz. Rückseitig sind sie mit einem Lautstärkeregler, einem Standby-Schalter sowie zwei XLR-Buchsen für Eingang und Ausgang bestückt. Ein Betriebsschalter und der Anschluss für das Netzkabel schließen die Ausstattung des Topteils ab.

the box pro Achat 112 Sub Subwoofer

Die dazugehörigen aktiven 12“ Subwoofer the box pro Achat 112 Sub werden durch je einen Class H Verstärker mit 350 W Leistung (RMS) angesteuert und generieren einen maximalen Schalldruck von 124 dB in einem Wirkungsbereich von 40-250 Hz. Dieser kann mittels eines intern verbauten Hi-Cut-Filters bis 80 Hz heruntergeregelt werden. Zudem ist der the box pro Achat 112 Sub A mit einem M20 Hochständerflansch ausgestattet, in den die mitgelieferten K&M Distanzstangen hineingedreht werden können, um so die Topteile aufzustecken.

Die Bedienelemente sind auch hier auf das Nötigste beschränkt – Lautstärke, Betriebsschalter und das erwähnte Hi-Cut-Filter. Rein geht es in den Sub über eine Combobuchse, raus über den XLR-Output, der das Eingangssignal weiterleitet. Mehr braucht es auch nicht, denn Bands oder DJs, die solche PAs benutzen, haben auch ein Mischpult im Gepäck. 23 kg bringt ein Subwoofer auf die Waage.

Mit 62 kg Gesamtgewicht für die the box pro Gala Set 404/112 A Aktiv-PA hält sich das Gewicht in angenehmen Grenzen. Die Beschallungsanlage kann von einer Person ohne Probleme aufgebaut werden. Die zwei pro snake XLR-Kabel haben eine ausreichende Länge und sind qualitativ in Ordnung. Bei regelmäßiger Nutzung und vielen Standortwechseln empfehle ich allerdings, auf hochwertigere Kabel zurückzugreifen, um mögliche Störungen zu vermeiden.

Praxis

Der Aufbau war schnell gemacht. Zuerst die Subwoofer ausrichten, dann die Distanzstange hineindrehen, eine passende Höhe einstellen, die Topteile aufstecken und die beiden XLR-Kabel verbinden. Dabei erwiesen sich die Distanzstangen von K&M als äußerst stabil und sind doppelt sicherbar.

Doch dann stellte sich eine Frage: Wie hoch setzt man den Hi-Cut für den Subwoofer? Nun das lässt sich pauschal natürlich nicht beantworten, doch mir ist aufgefallen: Der Hi-Cut-Regler besitzt bei 120 Hz extra eine Markierung. Also habe ich es erstmal damit ausprobiert und mir die Frage für eine Messung aufgeschrieben – dazu später mehr.

Klang der Thomann Aktiv-PA

Das System klingt gut. Die Topteile habe ich direkt um ein paar Dezibel abgesenkt, da der Bassanteil für meinen Geschmack zu unterrepräsentiert war. Jetzt wirkte der Gesamtklang stimmig, wenn auch ein wenig die aus HiFi Produkten bekannte Badewannenkurve durchkam. Folglich waren die Mitten insgesamt etwas weniger präsent, aber auch bei hohen Lautstärken wurde es für die Ohren nicht unangenehm. Gerade DJs werden sich über das Klangprofil freuen, denn abgespielte Musik klang durch das the box pro Gala Set 404/112 A sehr überzeugend und brachte den gewohnten „Radiosound“ mit sich. Getestet habe ich hier sowohl mit akustischer Musik von Luke Combs und Chris Stapleton, aber auch elektronisch erzeugter Musik von Illenium.

Besonders bemerkbar machte sich der horizontale Abstrahlwinkel von 150 Grad. Ein Stereobild war auch dann noch erkennbar, wenn ich 1,5 m vor einem Topteil stand. Nun hatte ich eine Woche zuvor den JBL IRX One zum Testen hier und typisch für Säulen PAs hatte auch er einen recht breiten Abstrahlwinkel. Das Topteil des Gala-Sets erinnert im Aufbau deutlich an einen Säulensatelliten und strahlt ebenso breit ab. Das kann unter Umständen problematisch werden, wenn ein solches System nah an den Seitenwänden steht, wodurch Kammfiltereffekte entstehen können. Bei meinem Test unter ähnlichen Bedingungen blieben solche Erscheinungen nach eigener Empfindung nahezu komplett aus, wobei das natürlich enorm vom Raum abhängt. Auch die Empfindlichkeit auf Rückkopplung hielt sich im Rahmen. Natürlich sollte man sich mit einem Mikrofon nicht vor der PA positionieren, dahinter traten Rückkopplungen allerdings nicht häufiger auf als bei anderen vergleichbaren Systemen.

Auch unterschiedliche Höhen der Topteile machten sich im Klangbild nicht sonderlich bemerkbar. Durch die Positionierung des Hochtöners in der Mitte von jeweils zwei Breitbändern oberhalb und unterhalb macht es für eine große Person tatsächlich fast keinen Unterschied, ob sie nun sitzt oder steht. Das ist für Gala-Bands, die Räume mit Sitzplätzen an Tischen und eine Tanzfläche zu beschallen haben, verständlicherweise sehr erfreulich und macht den Job eines Tontechnikers wesentlich einfacher. Der akustische Übergang von Breitbändern zum Hochtöner ist dezent und flüssig gelungen. Zwar ist der Hochtöner an sich durchaus präsent, klingt allerdings zu keiner Zeit spitz oder unangenehm.

Vocals wurden klar abgebildet, ohne bei hohen Lautstärken bissig oder scharf zu werden. So klingt auch ein Shure SM58 ohne EQ-Einsatz auf Anhieb gut und setzt sich durch.

Einstellen des Subwoofers

Im Bassbereich wurde es nun interessant. Grundsätzlich habe ich die Subwoofer mit einer eher schwachen Transientenwiedergabe wahrgenommen. Das hat sich aber in dem Moment verändert, als ich den Hi-Cut mal komplett herabgedreht habe. Jetzt war der Bass wesentlich differenzierter zu erkennen und wirkte präsenter. Beim Öffnen des Hi-Cuts auf 250 Hz merkte man direkt, wie der Subwoofer arbeiten musste, um solche Frequenzen überhaupt zu erreichen – auf Kosten des Low-Ends.

Gleichzeitig ergab sich wie oben beschrieben der Eindruck, dass die Subwoofer weniger träge reagierten. In Kombination mit dem Topteil ergab sich somit in meinem Setup eine ideale Hi-Cut-Frequenz von etwa 100 Hz. So ist das Low-End präsent zu hören und der Übergang zum Topteil passt.

Tipp: Aktiv-PA mit DSP Controller steuern

Da es sich bei der Hi-Cut-Schaltung des Subwoofers um eine analoge Schaltung handelt und der Audioausgang des Subwoofers nicht über eine Frequenzweiche verfügt, würde sich das Ergebnis mit einem DSP-Controller oder einem guten digitalen Pult mit entsprechender Filtereinstellung in den Ausgangsbussen deutlich verbessern lassen. Hierbei wird der Subwoofer und das zugehörige Topteil separat angesteuert, wodurch die Übergangsfrequenz wesentlich genauer und vor allem mit höherer Flankensteilheit geregelt werden kann. Ich habe hierzu ein Behringer Wing Digitalpult genutzt und die einzelnen Subs und Topteile in der Matrix auf 100 Hz Trennfrequenz angelegt. Den Hi-Cut des Subwoofers habe ich auf 250 Hz gestellt, so dass die interne Schaltung gar nicht arbeitet. Siehe da – das Ergebnis hat sich nochmal hörbar verbessert. In einem solchen Setup gibt es dann außerdem noch die Möglichkeit, die Wege getrennt zu filtern, eigene Limiter/Kompressor-Einstellungen vorzunehmen, per Delay die Laufzeiten anzugleichen und vieles mehr. Thomann hat günstige DSP-Controller unter der Hausmarke the t.racks im Programm. Der the t.racks DSP 204 Controller würde sich zum Beispiel sehr gut als Ergänzung zu dieser Aktiv-PA eignen.

Für wen ist das the box pro Gala Set 404/112 A also geeignet? Anwendungsbereiche gibt es viele. Bands bekommen hier eine günstige, aber dennoch leistungsstarke PA, die sich gleichzeitig hervorragend transportieren lässt. Natürlich darf man nicht das Klangvolumen von Systemen mit mehr und größeren Breitbandtreibern in den Säulen und 15″ oder gar 18″ Subwoofer-Membranen erwarten, dennoch ist das Set eine hervorragende PA für Bands und DJs, die häufig auf Hochzeiten, Galas oder ähnlichen Veranstaltungen spielen beziehungsweise auflegen.

Alternativen

Der Markt der Säulenlautsprecher bietet eine große Auswahl an Systemen, die eine ähnliche Funktion erfüllen. Zu nennen wäre zum Beispiel der HK Audio Polar 12 Säulenlautsprecher oder das dB Technologies ES503. Letzteres lässt sich sogar mit nur einem einzigen 12″ Subwoofer als Stereosystem betreiben, indem man die aus zwei Elementen bestehende Säule trennt und die einzelnen Elemente rechts und links der Bühne aufbaut. Mit zwei dB Technologies ES503 erhält man ein leistungsfähiges Beschallungssystem für Bands und DJs, das darüber hinaus mit viel Leistung und einer integrierten Class-D-Endstufe samt DSP-Controller sowie einem 3-Kanal-Digitalpult zu punkten weiß.

Auch die HK Audio Polar 12 Säule verfügt über ein integriertes 4-Kanal-Mischpult und Leistung satt aus der 2000 W Class-D-Endstufe. Der 12″ Langhub-Subwoofer ergänzt die aus sechs 3″ Breitbandlautsprechern und einem 1″ Kompressionstreiber mit CD-Horn bestehende Säule und tiefe Frequenzen. Mit zwei HK Audio Polar 12 Säulen erhält man ein gutes System für Bands und DJs.

Da bei den genannten Alternativen die Satelliten allerdings passiv sind und von der im Subwoofer integrierten Endstufe versorgt werden, ist der Einsatz eine getrennte Ansteuerung der einzelnen Wege wie beim the box pro Gala-Set nicht möglich.