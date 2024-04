Vintage-Analog: Korg MS-10 Analogsynthesizer (1978)

Klein aber Fein - Korg MS-10

Ein Jahr nach nachdem Korg mit der PS-Serie bewiesen hat, dass sie in der Lage sind große und komplexe Polyphone Synths mit vielen Patch-Möglichkeiten zu bauen, entschied man sich dazu, dieses Konzept auf eine Serie günstiger monophoner Geräte zu übertragen.

Der Korg MS-10, der von 1978 bis 1981 produziert wurde, ist ein analoger Einsteiger-Synthesizer, der trotz seiner kompakten Größe und des vergleichsweise günstigen Preises eine beeindruckende Klangvielfalt bietet. Es wurden ca. 9.000 Stück produziert, was für damalige Verhältnisse recht viel war. In den folgenden Jahren entwickelte sich der kleine Bruder des MS-20 zu einem Kultklassiker. Viele Enthusiasten bezeichnen den MS-10 heute als den optimalen Einstieg in die Welt der Vintage-Synthesizer.

In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf den kleinsten der MS-Brüder.

Aufbau und Ausstattung

Der MS-10 verfügt über einen Oszillator mit drei Wellenformen (Dreieck, Sägezahn, Rechteck) sowie einen Noise-Generator. Dazu gibt es einen VCA und einen Tiefpass-Filter mit Resonanz.

Auf der Modulationsseite finden sich ein klassischer ADSR-Hüllkurvengenerator mit Hold-Funktion (HADSR). Die Zeit, die über den Hold-Parameter eingestellt werden kann, bestimmt wie lange die Note automatisch gehalten wird, nachdem sie auf der Tastatur bereits losgelassen wurde. Mit diesem Parameter lassen sich sehr lange drone-artige Sounds erzeugen.

Der LFO, in der Korg-Terminologie als Modulation-Generator bezeichnet, bietet Sägezahn und Pulswelle als Wellenformen. Diese können über ein Poti stufenlos ineinander gemorpht werden.

Die zweite Seite des Bedienpanels wird von der für die MS-Serie gewohnten Patchbay eingenommen. Da der Synth normalisierte Verbindungen hat, muss kein Kabel gesteckt werden, um einen Sound aus dem Gerät zu bekommen.

Dem 32 Tasten-Keyboard wurde von Korg ein rudimentäres Modulationsrad zur Verfügung gestellt. Die Stromversorgung erfolg über ein ins Gerät integriertes Kabel. Die Master-Lautstärke und der Hauptschalter sind in einem Poti kombiniert.

Das Front-Panel und das Gehäuse bestehen aus stabilem Metall und die Seitenteile aus günstiger und doch sehr haltbarer Plastik.

In einigen wenigen Onlinequellen finden sich Geräte, die einen Momentary-Switch im Signalweg des Hüllkurvengenerators aufweisen. Zusätzlich bietet diese Revision einen Taster über dem Modulationsrad, der so auch im MS-20 zu finden ist. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um eine recht späte und seltene Version des MS-10.

Klang und Einsatzmöglichkeiten

Der MS-10 zeichnet sich durch seinen warmen, satten und kraftvollen Klang aus. Er ist ideal für die Erzeugung von Bässen, Leads und FX-Sounds geeignet. Durch die Patchbay und die anderen Extras ist der MS-10 aber auch ein sehr vielseitiger Synthesizer, der für experimentelle Soundscapes und Effekte hervorragend geeignet ist.

Der MS-10 wurde von vielen bekannten Musikern wie Aphex Twin, Gary Numan, The Human League, Kraftwerk und Jean-Michel Jarre verwendet.

Click Click – Keyboard & Performance Controls

Vom 32 Tasten (2,5 Oktaven) großen Keyboard des MS10 sollte man nicht zu viel erwarten. Zum Release war der Synthesizer ein absolutes entry-level Produkt, was sich natürlich auch in der Tastaturqualität niederschlägt.

Die Tasten folgen dem high-note-priority Konzept. Wenn mehrere Tasten gehalten werden, wird immer die höchste der Noten gespielt. Alle anderen werden ignoriert. Der Hüllkurvengenerator wird beim Triggern einer neuen Note nicht erneut gestartet solange eine andere Note aktiv ist.

Eine interessante Besonderheit des Keyboards ist die Möglichkeit mittels der Hüllkurve eine Art Velocity-Sensitivity-Effekt zu erzeugen. Wenn eine Taste losgelassen wird, bevor das Ende der Decayzeit erreicht ist, springt die Hüllkurve direkt in die Releasephase. Die Länge des Ausklingens einer Note lässt sich so durch den Zeitpunkt des Loslassens der Taste beeinflussen.

Das Keyboard sendet Signale im Hz/V System. Das erschwert die Integration des MS-10 in die meisten anderen Umgebungen, welche meist dem V/Oct Standard folgen. Abhilfe schafft hier die Verwendung des günstigen Korg SQ-1. Der SQ-1 ist eine Neuauflage des SQ-10 der im Vintage-System von Korg die Rolle des analogen Sequencers einnahm. Dieser punktet mit einem USB-Interface und kann so den MS-10 mit DAW´s und anderen MIDI-Geräten kompatibel machen.

Kabelsalat – Aufbau und Möglichkeiten der Patchbay

Die Patchbay des Korg MS-10 ist ein zentrales Element des Synthesizers und ermöglicht es, die verschiedenen Module miteinander zu verbinden und so komplexe Klanglandschaften zu erzeugen. Sie ist mit 15 Patchpunkten und dem Main-Out ausgestattet und halbnormalisiert. Das bedeutet, dass der interne Signalfluss unterbrochen wird, sobald ein Kabel in die entsprechende Buchse gesteckt wird.

Eine coole Besonderheit des Patchpanels ist, dass der Signalfluss und einige Parameter-Ranges der Ein- und Ausgänge aufgedruckt sind. Hier spiegelt sich der Designfokus auf Einsteiger wieder.

Neben den Standart Ein- und Ausgängen finden sich ein paar Besonderheiten auf die wir an dieser Stelle noch etwas genauer eingehen wollen.

Ext. Signal:

Der Eingang für ein externes Signal kann zum Beispiel genutzt werden, um Sounds von einer anderen Quelle, wie einem Synthesizer oder einer Gitarre (natürlich nur mit einem zwischengeschalteten Pre-Amp) zu filtern. Der External Signal Poti auf dem Frontpanel steuert in diesem Fall die Eingangslautstärke. Damit das Filter aktiv ist, muss entweder über das Keyboard oder den CV-Eingang, eine Note gehalten werden. Um den Oszillator stumm zu schalten, kann die Pulsbreite im Square-Modus auf 0 reduziert werden.

Control Wheel:

Um das Control Wheel dazu zu verwenden, verschiedene Parameter des Synthesizers in Echtzeit zu steuern, muss es über den entsprechenden Ausgang auf dem Patchpanel verbunden werden.

Keyboard:

Sowohl Spannung (Hz/V) als auch Triggerimpulse (S-Trig) können abgegriffen und auch durch externe Signale ersetzt werden.

Envelope Generator:

Neben dem fest verdrahteten Routings ist es leider nur möglich, eine invertierte Kopie des EG abzugreifen.

Noise Generator:

Zusätzlich zum Noise Generator in der Oszillatorsektion können Pink- und White-Noise im Patchpanel abgegriffen werden. Die Signale dienen dann als Modulationsquellen oder eigenständige Klangelemente.

Sauber – Filtertechnologie des MS 10

Die Filtersektion des Korg MS-10 ist mit einem 12dB/Oktave steilen Tiefpassfilter ausgestattet.

Diese folgt der sogenannten Sallen-Key-Topologie. Sallen-Key-Filter bestehen im Wesentlichen aus einem Operationsverstärker, der mit Widerständen und Kondensatoren beschaltet ist. Sie benötigen nur wenige Bauelemente und sind daher kostengünstig in der Herstellung und robust gegenüber Bauteiltoleranzen und äußeren Einflüssen.

Auf der Seite der Nachteile ist anzumerken, dass die Grenzfrequenz und Güte des Filters durch Toleranzen der Bauelemente und die Verstärkung des OPVs beeinflusst werden kann. Die Schaltung weist daher auch ein relativ hohes Eigenrauschen auf.

Das Filter basiert auf dem Korg 35-IC, einem proprietären Chip, der speziell für den MS-10 entwickelt wurde. Im Gegensatz zum MS-20 muss also beim Kauf nicht darauf geachtet werden, welche Filterversionen verbaut ist.

Das Eigenrauschen des Filters besteht auch ohne Eingangssignal. Ein cooler Trick ist es, dieses Rauschen als Modulationsquelle zu verwenden. Bei hohen Resonanzeinstellungen neigt das Filter zum Übersteuern, was den roughen Klangcharakter unterstützt. Das Filter kann vom LFO oder der Hüllkurve gesteuert werden, um dynamische und sich ständig verändernde Sounds zu erzeugen.

Big Brother – Vergleich zum MS 20

Neben den offensichtlichen Unterschieden wie dem fehlenden Oszillator, Filter und Hüllkurvengenerator und den dazugehörigen Patchpunkten fehlt ebenfalls die External Signal Sektion des MS-20. Nicht unterschlagen sollte man auch die fünf fehlenden Tasten auf dem Keyboard.

Wider Erwarten bietet der MS-10 dennoch einige Vorteile gegenüber dem großen Bruder. Die Pulsweitenmodulation erweitert die Möglichkeiten des Sound Designs ungemein. Das sollte nicht nur unseren geschätzten Kollegen Nick Batt freuen.

Durch das nur minimal kleinere Bedienfeld in Kombination mit der wesentlich geringeren Anzahl an Kontrollelementen entsteht mehr Platz auf dem Panel. Das ist besonders für Live-Performances ein nicht zu verachtender Vorteil.

Viele Nutzer beschreiben den MS-10 auch als direkter. Ein Patch ist oft in wenigen Sekunden erstellt und auch in der Live-Situation kann schnell gewechselt werden.

Survivor – Preis, Lieferumfang & Fazit

Der Korg MS-10 ist ein kompakter und leistungsstarker Analog-Synthesizer mit einem einzigartigen Klangcharakter. Er ist sowohl für Einsteiger als auch für Profis geeignet und bietet eine große Vielfalt an Klangmöglichkeiten. Durch die Patchbay und die anderen Extras ist der MS-10 vielseitiger als es die geringe Anzahl an Features erwarten lässt.

Videos & Klangbeispiele

