Test: RME Fireface UCX II, Audiointerface

Bester Klang im kompakten Format

Ich habe die Ehre, das brandneue RME Fireface UCX II Audiointerface zu testen. Die Ehre? Ich bereite mich besser auf einige böse Kommentare vor, denn, verehrter Leser, ich muss hier auch Kritik üben. Nicht viel, aber dennoch … schlimm? Ich weiß, der Hersteller hat in den einschlägigen Kreisen einen fast religiösen Ruf und da wird jede noch so kleine Kritik auch mal als Blasphemie aufgenommen. Aber ich habe da eine dicke Haut – gehen wir es also an.

Der Hersteller RME Audio

Auch wenn meine Einleitung etwas provokativ ist: So einen Ruf muss man sich erst einmal erarbeiten. Und dafür sorgen die Damen und Herren rund um Geschäftsführer Matthias Carstens mit exzellenten Produkten, die sowohl technisch als auch haptisch und vor allem klanglich zum Besten gehören, was der Markt so anbietet. Das Unternehmen ist im bayerischen Haimhausen (nördlich von München) beheimatet und bietet ein Studio-Lineup von Wandlern, Interfaces, Preamps und weiteren Produkten rund um Professional Audio.

Die Ausstattung des RME Fireface UCX II

Neu ist nun das RME Fireface UCX II, eine Weiterentwicklung der bekannten UCX-Version. Es kommt im selben Halb-19-Zoll-Format (9,5“) daher, es bietet aber viel mehr Möglichkeiten des direkten Eingriffs im Vergleich zum Vorgänger.

Der zugegebenermaßen sehr kleine Bildschirm wird über den Dreh-/Drück-Regler rechts vorne bedient und zeigt die ausgewählte Funktion für zwei Sekunden, bis es wieder zum Standard-Screen, also der Mixer-Ansicht, zurückkehrt. Diese ist zwar physikalisch mit der jeweiligen Darstellung der Pegel etc. korrekt, wirkt aber durch die Skalierungslinien sehr unübersichtlich. Am Gerät selber kann man Mic/Gain-Pegel darstellen, die USB-Aufnahmefunktion bedienen, die Channels konfigurieren und die Einstellungen des Geräts ändern. Dabei wechselt man den Screen, wenn oben rechts das kleine Poti gezeigt wird, und man arbeitet in der aktuellen Ansicht, wenn Sie die Auf/Ab Pfeile sehen.

Wie bei vielen Geräten, die über eine eigenständige Bedienung über den internen Screen verfügen, kommt da nicht wirklich der „Bedien-Flow“ auf. So ist das Gerät zwar grundsätzlich – auch durch die unten beschriebene USB-Recording-Funktion – eigenständig zu verwenden. Da es aber nur mit beigefügtem externem Netzteil funktioniert, muss man sich fragen, ob nicht eine App Bedienung sinnvoller gewesen wäre. Die größeren Bildschirme von Smartphones und Tablets bieten hier doch viel mehr Komfort und außerdem wäre eine minimale Latenz bei der Datenübertragung per Bluetooth durchaus hinnehmbar gewesen.

Im blau abgesetzten Bereich findet sich noch ein sehr (!) brauchbarer Kopfhörerausgang und links daneben die Mic/Line XLR Kombibuchsen und zwei Instrumenteneingänge (Klinke).

Rückseitig hat man – RME üblich – sehr viele Ein- und Ausgänge platzieren können. Neben sechs symmetrischen Line-Outputs und vier (ebenfalls symmetrischen) Inputs finden sich diverse Buchsen für USB-to-Host, USB DURec, ADAT Out/In (optisch), MIDI In/Out, Word Clock (Coax) und für dieses Format sehr ungewöhnlich: ein 9-poliger Anschluss für AES/EBU und S/PDIF. Aber keine Angst: RME hat dafür eine passende Kabelpeitsche mit XLR- und Cinch-Buchsen beigefügt.

Links unten finden wir schließlich noch die Buchse für das externe Netzteil (12 Watt).

Alle diese Komponenten sind von außerordentlich hoher Qualität und hier merkt man auch den extremen Anspruch, den man bei RME an sich selbst stellt. So sind zum Beispiel die XLR-Buchsen auf der Front verriegelbar. Genauso wie der Anschluss für das Netzteil, das nach einem Dreh bombenfest sitzt. Die gesamte Verarbeitung ist ohne jeden Makel, was durch das vergleichsweise hohe Gewicht von 910 Gramm unterstützt wird.

Im Inneren geht es beim RME Fireface UCX II genauso hochwertig und professionell weiter: Ganze 40 Kanäle kann das UCX II verarbeiten – allerdings muss man dafür schon die gesamte Bandbreite der ADAT- und AES/EBU-Schnittstellen nutzen, um auf diese Summe zu kommen.

Die bekannt hochwertigen Wandler verarbeiten bis zu 24 Bit/192 kHz mit der Unterstützung von SteadyClock FS mit bester Jitter-Unterdrückung. Alle Ausgänge sind DC-gekoppelt, was das Senden von CV- oder Gate-Informationen unterstützt – beispielsweise für modulare Synthesizer.

Die Aufnahme auf USB ist mit maximal 2 Terrabyte bei allen 40 Kanälen gleichzeitig spezifiziert. Dazu wird ein entsprechender Speicherstick an die rückseitige DURec (Direct USB Recording) Buchse angeschlossen. Optional ermöglicht dieser Port auch die Verwendung der RME-eigenen USB Fernbedienung ARC USB.

Der eingebaute DSP entlastet den angeschlossenen MAC/PC komplett und übernimmt die gesamten Recording-Funktionen genauso wie die internen Delay- und Reverb-Effekte.

Das RME Fireface UCX II in der Praxis

Das Gerät meldet sich – weil class-compliant – ordnungsgemäß an meinem Mac an, aber für die vollständige Kompatibilität der beigefügten Software wird der USB-Treiber von RME benötigt. Dieser lässt sich leicht installieren und bietet einen optimierten Datentransfer, der die 40 Ein- und Ausgänge mit voller Bandbreite überträgt – trotz USB 2. Übrigens kann man auf der RME Homepage sehr umfangreiche deutsche Handbücher (für Mac oder PC) herunterladen!

Wie, ein neues Audiointerface von RME,und es wird kein USB-3, USB-C oder Thunderbolt angeboten? Ich habe da viel recherchiert und gelesen, aber es läuft wohl letztlich darauf hinaus, dass man bei dieser Art von „quasimobilem“ Interface keine Notwendigkeit einer schnelleren Schnittstelle sieht.

Mit dem RME-Treiber kann das gesamte Featureset des Fireface UCX II ohne Einschränkung genutzt werden. Ich hätte zwar trotzdem lieber ein „moderneres“ Interface gesehen, aber immerhin konnte ich während des gesamten Tests nicht klagen: Alles lief zuverlässig und schnell. Man darf aber erwähnen, dass RME beispielsweise mit dem UFX+ durchaus schon Thunderbolt im Einsatz hat. Warum nicht beim neuen UCX II?

Die Bedienung über das kleine Display ist, wie eingangs erwähnt, schon etwas fummelig. Durch die hohe Kanalanzahl und das eingebaute Routing verliert man da schon mal den Überblick und wenn dann partout kein Ton aus dem Ausgang kommt, dann ist der Griff zum Software-Mixer „Totalmix“ angeraten. Dieser ist übersichtlich und ermöglicht ein komfortables Bedienen des RME Fireface UCX II am Mac oder PC über Maus und Tastatur … und sogar über MIDI. Submixes, sechs verschiedene Layouts, Routingmatrix, Aufnahmefunktionen und der Einsatz der internen Effekte können hier schnell und übersichtlich konfiguriert und bedient werden.

Ein weiteres Tool, das durch den RME eigenen USB-Treiber unterstützt wird, ist DigiCheck RME, das umfangreiche Messungen und Analysen ermöglicht. Achtung bei der Nutzung unter Apple MacOS: Hier muss die Loopback-Funktion von RME Total Mix genutzt werden, um Analysedaten des Ein- oder Ausgangs zu erhalten. (Hier im Video erklärt.)

Natürlich kann das RME mit jeder handelsüblich DAW eingesetzt werden und mein Logic Pro 10.6.3 zeigt eine erfreulich niedrige Latenz von nur 7,6 ms Roundtrip bei 128 Samples an (44,1 kHz Abtastrate). Mein Universal Audio Apollo TWIN X Quad kommt hier „nur“ auf 9,0 ms. Dieses ist aber dafür bei 96 kHz marginal schneller. Ein Kopf an Kopf Rennen.

Ansonsten gestaltet sich das Arbeiten mit dem RME Fireface UCX II sehr angenehm und unauffällig. Kein Rauschen, keine Artefakte oder andere Nebengeräusche stören das Arbeiten. So soll es sein!

Der Klang – das RME Fireface UCX II im Vergleich

Als sehr guten Gegenspieler habe ich das erwähnte Apollo Twin X Quad im Einsatz, das mit aktuell 1.599,- Euro in der „Heritage“ Variante zu haben ist. Dieses verfügt über ein recht großes Set sehr hochwertiger Plug-ins, die über die vier internen DSPs des Universal Audio Geräts befeuert werden. Das hier getestete RME Fireface UCX II ist derzeit für 1.299,- Euro erhältlich. Der Vergleich zu Universal Audio liegt auch deswegen nahe, weil hier die beiden meist beachteten Marken in der High-End-Studioszene gegeneinander antreten.

Klar, der Ansatz der beiden Geräte ist völlig unterschiedlich und wo das UA Apollo mit seinen DSPs und Desktop-Funktionen punktet, bietet das RME ganze 40 Kanäle und Fieldrecording-Optionen (wenn 220 Volt vorhanden).

Und um es gleich vorab zu sagen: Einen echten Klang-Sieger kann ich hier nicht küren. Wo das Apollo mit seinen Wandlern ruhiger und mit mehr Übersicht in komplexen Passagen vorne liegt, da setzt das RME seine anspringende Dynamik und die wirklich außerordentliche räumliche Abbildung dagegen. Ist das Apollo einen Hauch dunkler und langzeittauglicher, so höre ich beim RME mehr Details. Wollte ich Transienten und Sustain beurteilen, dann wäre sicher das RME mein Favorit. Nach einem langen Tag im Homestudio scheint mir aber das Apollo TWIN X mehr Entspannung für die Ohren zu bieten.

Auch die Preamps schenken sich nicht viel – ähnlich wie bei der Beurteilung der Wandler, scheinen Dynamik und Transparenz die Tugenden des RME zu bleiben. Die Preamps des Apollo bieten dafür mehr Grundton und Tiefe. Das sind aber nur Nuancen. Denn eine direkt am RME angeschlossene Stratocaster klingt selbst über den Instrumenten-Eingang schon singend mit strahlenden Obertönen, während eine Gibson Les Paul ein schönes Fundament ausgibt.

Eine klare Frage des Geschmacks – in beiden Fällen auf allerhöchstem Niveau.