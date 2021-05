Test: MOTU UltraLite mk5, USB-Audiointerface

Kompakte Extraklasse

MOTUs kompaktes Vorzeige-Interface UltraLite geht in die fünfte Runde. Vier Jahre nach dem Release des Vorgängers kommt das MOTU UltraLite mk5 nicht nur optisch überarbeitet daher, sondern auch mit einigen technischen Neuerungen. Seit das UltraLite vor 15 Jahren erstmals auf den Markt kam – damals noch FireWire only – wird es mit seinem stabilen Gehäuse, den vielfältigen Anschlussoptionen und seinem herausragenden Klang sowohl im Studio als auch Stand-Alone auf der Bühne gern genutzt. „Rundherum ein gelungenes Gerät, das auch hohe Ansprüche zufriedenstellt.“ – urteilte unser Autor „Onkel Sigi“ 2017 bei seinem Test zum Vorgängermodell mk4. Kann das MOTU UltraLite mk5 da noch einen drauf setzen?

Das MOTU UltraLite mk5 ausgepackt: Das alles ist mit dabei

In dem komfortabel großen Karton steckt – neben dem Interface selber, das gut gesichert in einem Berg von passgenauem Schaumstoff thront – auch eine rund 60-seitige gedruckte Anleitung in englischer Sprache. Was ja im Zeitalter von „Such dir halt das passende PDF-Manual im Netz“ durchaus mal eine Erwähnung wert ist. Freunde von digitalen Handbüchern finden das mk5-Manual zum Runterladen dann aber auf der Produktseite des Herstellers. Ebenfalls mit dabei sind zwei USB-Kabel (USB-C auf USB-A sowie USB-C auf USB-C). Auch das ist durchaus lobenswert, ich erinnere mich, dass ich das Fehlen von USB-C-Kabeln in der Vergangenheit schon des Öfteren kritisiert hatte. Leider ist deren Länge von einem Meter dann doch etwas knapp bemessen – nicht jeder hat seinen PC/Mac direkt neben sich auf dem Pult stehen. Das Netzteil (Marke kleiner Klotz) kommt mit gleich vier austauschbaren Steckern, sogar Australien, China, Papua-Neuguinea und Tadschikistan (Typ I) sind da abgedeckt, so dass man mit dem UltraLite mk5 getrost auch mal auf Welttournee gehen kann. Und schließlich findet sich auch noch eine Karte im DIN-A-5-Format, die mich auffordert, die benötigte Software zu installieren und mein MOTU UltraLite mk5 zu registrieren. Und mir dafür zur Belohnung die Lite-Fassung der DAW „Performer“ verspricht. Ok, Deal! Nicht mehr mit dabei ist leider das Rack Mount Kit, um das UltraLite in ein 19er Rack einzubauen – das kostet jetzt extra.

MOTU UltraLite mk5 TechSpecs

Vorab die wichtigsten Zahlen und Daten des MOTU UltraLite mk5 im Schnelldurchlauf: Das UltraLite mk5 ist ein 24 Bit / 192 kHz USB Audio Interface (USB C-Anschluss) mit 18 Eingängen (2 XLR/Kombo mit -20 dB Pad-Schaltung und +48V Phantompower, 6 Line IN, max. 8 ADAT (umschaltbar auf TOS) und ein Stereo S/PDIF) und 22 Ausgängen (10 Line OUT, max. 8 ADAT plus Stereo S/PDIF, USB und Stereo Headphone) sowie einem Onboard-DSP (32-data path mit 64-bit data processing) für individuelle Mixes. Für die passenden Wandlungen sorgt die überarbeitete ESS Sabre32 Ultra DAC Technologie mit dem Sabre ES9026PRO DAC. Die Round-Trip-Latenz (RTL) gibt der Hersteller mit 2,4 ms über USB (bei 96 kHz und einem Host-Puffer von 32 Samples) an und liegt damit meinen Testerfahrungen nach nicht verkehrt. Hier einige weitere Zahlen, dazu die Vergleichswerte des Vorgängers.

UltraLite mk4 UltraLite mk5

XLR

Impedance Load 3k ohm 2,8k ohm

Dynamic Range 112 dB 115 dB

THD+N – 104 dB – 113 dB

EIN – 128 dB – 129 dB

Line IN

Dynamic Range 110 dB 120 dB

THD+N – 102 dB – 113 dB

Max Level In + 24 dBu + 24 dBu

TRS/Guitar In

Dynamic Range 101 dB 115 dB

THD+N – 94 dB – 109 dB

Line OUT

Dynamic Range 117 dB 124 dB

THD+N – 101 dB – 113 dB

Phones

Dynamic Range 112 dB 118 dB

THD+N – 94 dB – 110 dB

Da sehen wir schon: Die fünfte Ausgabe des UltraLite hat mehr Power und rauscht weniger. Ob man das dann auch hört, checke ich natürlich gleich auch noch. Als Systemvoraussetzung gibt MOTU MacOS 10.13 (oder höher), Windows 10 und iOS 9 (oder höher) an.

Installation der Software

Das Wichtigste für die Mac-User gleich vorweg: Das UltraLite mk5 ist laut MOTU voll kompatibel zu M1 und macOS Big Sur („The new UltraLite-mk5 is fully compatible with M1-powered Macs and macOS Big Sur.“). Dass die Liste der da (noch) nicht kompatiblen MOTU-Geräte und Software noch immer lang ist, steht auf einem anderen Blatt. Dazu gehört leider auch (ebenfalls noch) die hier kostenlos mitgelieferte Software „Digital Performer Lite“; Big Sur/M1-Nutzer, die mangels anderer DAW darauf spekulieren, damit nach dem Erwerb der UltraLite mk5 gleich loslegen zu können, müssen sich also noch gedulden.

Das schlanke Softwarepaket, bestehend aus Treiberpack und CueMix 5-Software, ist schnell heruntergeladen und installiert (zwar ungefragt auf die C-Partition, aber ok, das war bei MOTU schon immer so). CueMix 5 gestartet, das UltraLite mk5 über den USB-C-Port mit meinem Test-Windows-10-PC verbunden, fertig. CueMix teilt mir dann auch gleich mit, dass ein Firmware-Update für mich bereit liegt; zwei Mausklicks später ist auch das problemlos aufgespielt. Nach der Registrierung der Hardware folgt noch der ebenso unkomplizierte Download der Performer Lite DAW inklusive UVI Workstation 3 und MOTU Instruments Lite plus dreier Samplepakete (1,7 GB Lucidsamples, ein 1,2 GB großes Loopmaster-Paket, das es aber nur gegen eine Registrierung gibt sowie 2,2 GB von Big Fish Audio). Ein rundes, umfassendes Zugabenpaket also.

Das MOTU UltraLite mk5 angeschaut: Die „Lite-Lüge“

Das mit dem „Lite“ sollte man nicht wörtlich nehmen; mit einer Größe von 22 x 17,5 4,5 cm gehört dieses Audio-Interface eher zur „Extrem-Kompaktklasse“, und auch sein Gewicht von gut 1,3 kg – an dem das massive Rundum-Stahlgehäuse einen nicht unerheblichen Anteil hat – ist von „lite“ (zum Glück) ein ganzes Stück entfernt. Allerdings ergibt der Begriff „UltraLite“ wieder Sinn, wenn man die anderen MOTU-Interfaces wie z.B. das 828 Mk III, das 16A AVB oder das 8 PRE USB kennt – allesamt 19 Zoll-Rackgeräte. Dagegen ist das UltraLite mk5 dann tatsächlich ein eleganter „Zwerg“.

MOTU hat ein wenig an der äußeren Form des UltraLite gearbeitet: Die Ecken und Kanten des Gehäuses sind weggefallen, stattdessen umgibt ein abgerundeter Ring die Front, an deren Seiten auch die Bohrungen für die speziellen, optionalen Rackohren (dem Half Rack Mounting Kit, 16,50 Euro) untergebracht sind; damit lässt sich das 9,5 Zoll Gehäuse dann auch in einem 19 Zoll-Rack unterbringen. Für Besitzer zweier UltraLite mk5 gibt es das „Half Rack Coupler Kit (29,95 $)“ zum Einbau von zwei Interfaces nebeneinander ins Rack. Durch die leicht geänderte Formgebung, die in Richtung M4 geht, wirkt das UltraLite jetzt etwas schlanker.

Neu ist auch das Display: Statt des bisherigen blauen LCD-Displays hat das UltraLite jetzt ein hochauflösendes OLED-Display bekommen, das sich mit seiner Weiß/Schwarz-Darstellung zudem eleganter in das sonstige Gehäusedesign einfügt.

Das MOTU UltraLite mk5 angeschaut: Ein- und Ausgänge

An der generellen Bestückung des UltraLite mk5 hat sich gegenüber dem Vorgänger nichts geändert; lediglich die USB-B-Buchse wurde gegen eine zeitgemäßere USB-C-Buchse getauscht. So finden wir auf der Frontseite die beiden (verriegelbaren, danke dafür) XLR-Kombobuchsen, die sowohl Mikrofone als auch Instrumente und Hi-Z-Signale (Gitarre & Co) verarbeiten; +48V und eine -20 dB Absenkung (Pad) können einzeln geschaltet werden. Die dazugehörigen Gainregler (Endlos-Push-Encoder mit weiteren Funktionen) befinden sich nicht direkt daneben; zwischen ihnen und den Buchsen wurde der Kopfhöreranschluss (6,3 mm Buchse) samt Gainregler untergebracht. Letzterer ist gleichzeitig auch für die Regelung der Main Outs zuständig; umgeschaltet wird durch einen Druck auf den Push Encoder, wobei das Display dann anzeigt, was jeweils gerade geregelt wird. Das ist jetzt – wie schon erwähnt – ein hochauflösendes OLED-Display in Weiß/Schwarz, auf dem die Pegelanzeigen, Device-Settings, Reglereinstellungen usw. gut sichtbar angezeigt werden.

Auf der Rückseite des UltraLite mk5 finden sich (unverändert) auf engstem Raum die sechs Ein- und die 10 Ausgänge (Klinke – die Eingänge akzeptieren sowohl balanced als auch unbalanced, die Outputs sind, wie beim Vorgänger auch schon, DC-coupled), der optische ADAT I/O (umschaltbar auf TOS), erfreulicherweise auch ein MIDI I/O im herkömmlichen DIN-Format, der S/PDIF I/O (RCA) und die USB-Buchse – jetzt im C-Format zur Verbindung mit dem Rechner, die auch 16 MIDI-Kanäle liefert. Die Stromanschluss für das externe 15V-Netzteil macht die Buchsenfülle komplett. Und der Powerbutton? Der ist – etwas versteckt – im Pushencoder für Kopfhörer- und Main-Out-Volume untergebracht: Längere Zeit gedrückt und das UItraLite mk5 schaltet sich ab. Was wesentlich praktikabler ist, als blind auf der Rückseite herumzufingern.

Die Zahl der möglichen Ein- und Ausgänge ist – wie gehabt – abhängig von den Samplingfrequenzen:

18 Eingänge / 22 Ausgänge (40 insgesamt) bei 1x Abtastraten (44,1 und 48 kHz)

14 Eingänge / 18 Ausgänge (32 insgesamt) bei 2x Abtastraten (88,2 und 96 kHz)

8 Eingänge / 12 Ausgänge (20 insgesamt) bei 4x Abtastraten (176,4 und 192 kHz)

Und da es früher beim mk3 (laut Foreneinträgen) immer wieder mal Probleme mit den Buchsen gegeben haben soll, die zu lose saßen und ausgetauscht werden mussten: Hier sitzt alles bombenfest, die Verarbeitungsqualität – auch des gesamten Gehäuses – ist tadellos.

Zwei Gedanken meinerseits noch zu den Ein- und Ausgängen: Zum einen würde ich mir bei einem Interface dieser Größenordnung vielleicht doch noch zwei XLR-Buchsen mehr wünschen; vor allem auf der Bühne oder im Proberaum – wo dann eventuell auch Bass und Gitarre die beiden Eingänge im Hi-Z-Modus belegen möchten – könnte es da etwas knapp werden. In dem Fall könnte dann zwar auch ein mehrkanaliger Mikrofon-PreAmp mit ADAT-Ausgang Abhilfe schaffen, der mit dem mk5 verbunden wird, aber den hat ja nun nicht jeder parat. Zum anderen: Ist die Kopfhörer-Buchse bestückt, wird es ein wenig eng um den Regler; dann muss man schon mit „spitzen Fingern“ daran werkeln. Aber gut, in beiden Fällen müsste – wollte man das ändern – das Gehäuse größer ausfallen, was wiederum zu Lasten der Kompaktheit (und auch des Preises) ginge. Wie gesagt: Nur zwei Gedanken, die nicht als Minuspunkte verstanden werden sollten und auch nichts an der Qualität des UltraLite mk5 an sich ändern.

CueMix 5: Die Schaltzentrale

Wurde die Steuersoftware des Vorgängers noch direkt im Standard-Browser geöffnet, so hat MOTU der Version fünf eine neue, eigenständige Schaltzentrale namens „CueMix 5“ spendiert. Gerüchten zufolge soll es die Browsersteuerung aber auch beim mk5 später noch zusätzlich geben – mal sehen, ob da was dran ist; immerhin wird in den Einstellungen des Interfaces im Display ja auch eine IP-Adresse angezeigt, zudem gibt es beim CueMix-Start eine Schaltfläche „IP Connect“ (die dort angezeigte IP unterscheidet sich allerdings von der im Gerätedisplay), das könnten Hinweise sein; funktioniert hat die testweise Kontaktaufnahme auf diesem Weg bisher aber noch nicht. Aber die muss man nicht vermissen: Im Gegensatz zu den sonst üblichen kleinen Interface-Panels ist CueMix 5 eine extrem umfangreiche und aufwendig gestaltete Software, die bis ins letzte Detail geht und die tatsächlich keine Wünsche offen lässt und unter Windows, Mac und iOS läuft. Das UltraLite wird beim Start der Software automatisch erkannt, inklusive Seriennummer und Firmware Version.

Auf der Startseite („Home“) habe ich alles Wichtige auf einen Blick. Hier kann ich +48V und Pad einzeln zu den beiden Mikrofonkanälen zuschalten, Main- und Phones-Volume regeln sowie per Mausklick das Input Monitoring steuern, indem ich die Signale der beiden Mic/Line/Inst – Kanäle und die der sechs Line-Ins in jedweder Kombination auf die Main Outs und/oder den Kopfhörerausgang legen kann.

Auf der Device-Seite dann die üblichen Einstellungen zu Sample Rate, Clock Source und Buffer Size. Für Podcaster und Streamer interessant ist die Festlegung der Loopback Source sowie (nur unter Windows) das Schalten von Audio Streams; so kann man das Signal vom PC mit den Live-Signalen mischen und zum Rechner zurückschicken, um sie dort aufzuzeichnen oder eben direkt live ins Netz zu streamen.

Die Seite „Input“ kümmert sich um die analogen und digitalen Eingänge, die jeweils paarweise zu einem Stereokanal verschaltet werden können. Jeden der analogen Eingänge kann ich bis +20 dB aufziehen, dazu gibt’s die Möglichkeit der Phasenumkehr und des Umschaltens des optischen Eingangs von ADAT auf TOS, zudem kann ich jeden Eingangskanal entweder Pre- oder Post FX zum USB Host schicken. FX? Richtig – jedem analogen Eingangskanal kann ich separat EQ und Kompressor zuschalten, für den Mic/Line/Ins-Channel gibt es zusätzlich noch ein Gate. Weniger gelungen finde ich, dass es da weder Presets noch die Möglichkeit gibt, die Effekte auf Knopfdruck zu resetten. Interessant bei den „Outputs“: Dort kann ich auch die analogen Ausgänge 3-10 in allen denkbaren Kombinationen auf die Main Outs schicken sowie (sofern das optische Format auf TOS steht) auch alle nur möglichen Monitor-Mixes an den optischen Ausgang senden.

Sämtliche analogen Ausgangs-Pärchen haben im CueMix 5 – genau wie der Kopfhörermix – eine eigene Seite und damit auch einen separaten Mix (also „Main 1-2 Mix“, Line 3-4 Mix“ usw.); so kann ich mir, befeuert vom Onboard DSP, bis zu sechs verschiedene Mixes bauen (1-2 bis 9-10 und Kopfhörer) und auf die einzelnen Ausgangspärchen legen. Die betreffenden Mixerseiten sind stets gleich aufgebaut und unterscheiden sich nur in der Farbgebung der Faderknobs und der Pan-Regler; so sehe ich direkt, auf welcher Seite im CueMix ich mich gerade befinde. Jeder der 18 Eingangskanäle besitzt einen großformatigen Fader samt Pegelanzeige (mit Peak-Hold und Clip-Indicator, umschaltbar auf Pre-Fader oder Post-Fader), Solo/Mute-Button (wobei sich die Solo-Buttons dann auch über einen weiteren – den „Clear-Solo-Button“ – alle auf einmal abschalten lassen, gefällt mir), Panning plus die schon erwähnten separat zuschaltbaren Effekte (EQ, Kompressor, Gate); klickt man letztere an, öffnet sich ein Extra-Effektfenster, bei dem man dann aber trotzdem noch die Regler im Kleinformat im Blick hat, sehr durchdacht. In die Abteilung „durchdacht“ fällt auch, dass – habe ich in einem der sechs Mixes irgendwo einen Solo-Button betätigt – das auch in der Seitenübersicht am linken Rand des CueMix 5 vermerkt wird. Da der Platz dann mit 18 Kanälen (plus der jeweilige Main Mix plus Reverb, also eigentlich 20 Kanalzüge) auf einer Seite doch arg eng werden würde, hat sich MOTU entschlossen, uns hier scrollen zu lassen; auf einem Monitor im Normalformat sind maximal 11 Kanalzüge auf einmal zu sehen, aber das ist ok.

Die Erstellung der einzelnen Mixes ist dafür dann auch extrem leicht zu bewerkstelligen: Einfach die gewünschten Fader aufziehen, Effekte nach Geschmack hinzugeben, fertig. So lassen sich dann auch schnell mal A-B Vergleiche basteln. Oder A-B-C-D-E-F – Vergleiche. Oder verschiedene Beschallungen für unterschiedliche Räume. Oder, oder, oder…

Eben schrieb ich kurz was von „Reverb“ – richtig, das MOTU UltraLite mk5 bietet auch einen zentralen Reverb-Effekt an. Der liefert aber (wie schon Gate/EQ/Compressor) keine fertigen Presets mit, hier muss ich mir aus Room Size, Pre-Delay, Damping, Decay und Width meinen eigenen Raum bauen. Im Reverb Mix Tab kann ich dann die einzelnen Kanäle/Signale über die Fader der Kanalzüge anteilig auf den Reverb-Effekt routen und den daraus resultierenden Stereo Output in die anderen Mixbusse einbauen. Was jetzt komplizierter klingt, als es wirklich ist. Allerdings kann das Reverb – anders als die drei anderen Effekte – nur über den Loopback-Mix und nicht direkt in die Aufnahme geschickt werden.

Ganz wichtig: Sämtliche Settings und Einstellungen lassen sich im CueMix 5 speichern und schnell wieder aufrufen; so ist man für alle Eventualitäten gut gewappnet und muss nicht jedes Mal wieder neu schrauben.

Steuerung ohne CueMix 5 und Arbeiten am mk5

Einige wenige, rudimentäre Zugriffe sind auch direkt am UltraLite mk5 möglich. Dazu gehören das Volume für Kopfhörer und Main Out sowie der Gain für die beiden Mikro/Line/Ins-Eingänge. Die beiden Encoder dafür fungieren auch gleichzeitig als Navigationstasten für die Geräteeinstellungen, die auf diesem Weg recht schnell und einfach zu erreichen sind. Sämtliche Änderungen und Einstellungen sind im OLED-Display gut sicht- und ablesbar. Wechsle ich zum Beispiel durch Druck auf den Push-Encoder zur Einstellung des Kopfhörer-Volumes, so erscheint dann auch prompt über der Pegelanzeige des Main-Channels ein Kopfhörer-Symbol auf dem Display. Aufgrund des limitierten Platzangebotes des Displays werden hier allerdings nur die Pegel für Mikrofon, Line IN, Main (wahlweise Kopfhörer) und Line OUT angezeigt, plus daneben noch die wichtigsten Angaben zu den Einstellungen; mehr geht einfach nicht. Das bedeutet, dass man zwar zwischendurch auch mal eben ohne die Software mit dem UltraLite mk5 arbeiten kann, man aber für jedes Projekt, das über simples Recording oder Abhören hinaus geht, dann doch den CueMix 5 bemühen muss. Der aber – wie schon geschrieben – auch unter iOS läuft, so dass man nicht unbedingt jedes Mal auch seinen Rechner anschmeißen muss. Was ja zum Beispiel gerade auf der Bühne oder im Proberaum von Vorteil ist.

Beim Vorgänger mk4 schaltete das Display übrigens auf eine große Pegelanzeige um, wenn man den Gain-Regler für die Mikrofoneingänge betätigte; dieses Feature ist beim mk5 weggefallen.

Und wie klingt das MOTU UltraLite mk5 denn nun?

Vorab: Ich selber nutze schon längere Zeit das MOTU M4; unter anderem, weil ich ein Fan des klaren, druckvollen MOTU-Sounds bin. Da das M4 – wie das UltraLite mk5 auch – die ESS Sabre32 DAC -Technologie nutzt, war ich natürlich im Vorfeld gespannt, ob sich die beiden klanglich ähneln und wie sich der Einsatz des neuen ES9026PRO DAC auswirkt, der für den gegenüber dem Vorgänger erweiterten Dynamikumfang sorgt. Stellen wir die beiden MOTUs also mal in einem kleinen Vergleichstest gegenüber. Die Aufnahmesituation: Ein Rode Broadcaster direkt an das MOTU M4 – ein Setting, das ich auf oft für meine Radiobeiträge und Podcasts nutze – bzw. an das UltraLite mk5, von dort aus in den Windows PC, wo das Signal mit Soundforge aufgezeichnet wurde.

Starten wir mit dem kleineren MOTU M4:

Klingt sehr präzise und klar, sauber aufgelöst, ohne zu beschönigen. Aber geht das noch besser? Hören wir mal in das MOTU UltraLite mk5 rein:

Tatsächlich hört sich das (zumindest in meinen Ohren) zum einen noch eine Spur transparenter an, zum anderen hat es aber auch ein klein wenig mehr Bauch im unteren Bereich. Dadurch klingt die Aufnahme noch etwas runder und ausgewogener; rauscharm sind sie beide.

Der Kopfhörerverstärker liefert auch bei meinem AKG K 501 mit seinen 120 Ohm noch ausreichend Druck und klingt dabei ebenfalls schön transparent und nüchtern, ohne den leisesten Anflug eines Rauschens. Und das, obwohl ich den Regler schon etwas weiter aufdrehen musste. Wer noch hochohmigere Kopfhörer am UltraLite mk5 nutzt, hat es dann eventuell mit einem kleinen Druckabfall zu tun – das ist aber nur eine Vermutung, ich konnte es mangels geeignetem Kopfhörer nicht ausprobieren.