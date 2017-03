Test: Motu UltraLite mk4, Audiointerface

Hallo, ich hatte den Vorgänger ( ein Motu Ultralight)

mal in Gebrauch.

Mich hatten zwei Dinge gestört.

Zum einen die digitalen (endlos-)Poties,

die kein echtes Gefühl vermittelt haben.

Und zweitens die Control-Software, durch die ich gar nicht durchgestiegen bin.

Weil auch kaum was zu verstellen ging, in dem Fenster.

Oder besser: Gar nix.

Danach hatte ich ein Focusrite Interface (8i6) bestellt.

In dessen Mixcontrol Software ging einiges zu verstellen.

Zum Besipiel beim Signal-Routing.

Und die Poties waren analog, mit Anfang und Ende.

Das Interface hab ich immer noch.

Dem Dino würde ich deswegen was von Focusrite ans Herz legen.

Bzw. nicht unbedingt was von

„Mark of the Unicorn“

Einfach mal testen.

Gruß – Coin