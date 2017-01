Test: Apogee Element 46, Thunderbolt Audio Interface

Die Firma Apogee scheint dem Apple-Prinzip der Reduktion zu folgen und dafür immer mehr Geld zu verlangen. Besonders problematisch empfinde ich die Abhängigkeiten von Hard- und Software und die Beschränkung auf wenige DAWs (empfohlene Anwendungen: Logic Pro, Pro Tools, Ableton Live, GarageBand, MainStage, Final Cut, Digital Performer, Studio One, Cubase, und Nuendo). In dieser Preisklasse finden sich eine Vielzahl von klanglich ebenso guten und besseren Geräten mit größerem Funktionsumfang und flexibler Anbindung an Mac & PC. Außerdem erwarte ich bei diesem ambitionierten Preis ein 3m Thunderbolt Kabel.