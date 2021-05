Test: Pro Tools Carbon, Audiointerface mit DSP

Das erste Mal DSP ohne HDX

Pro Tools und die DSP – gerade Musikproduzenten der jüngeren Riegen ist häufig überhaupt nicht bewusst, dass diese Kombination, damals noch in Kooperation mit Digidesign, bereits seit den 1990er-Jahren Bestand hat. Damals wie heute sorgte die Auslagerung von Berechnungsprozessen für eine größere Stabilität des Produktionsablaufs sowie schnellere Ergebnisse. Wir wissen alle, heutzutage kann man sein Post-Produktionsstudio in der Laptop-Tasche mit sich führen, trotzdem stehen gerade dem kreativen Nutzer häufig noch Stolpersteine im Weg, die ausgeräumt werden wollen.

Overdubs machen in einer bereits gehörig bearbeiteten Session? Die zwei größten Feinde des Schöpfers im Produktionskontext machen sich selbst auf dem neuesten System noch bemerkbar – Latenz und CPU-Auslastung sorgen häufig für Frustration und eine Unterbrechung des Workflows aufgrund von Rendering oder Session-Sprüngen. Natürlich sind Hilfsmittel wie externe DSPs bereits aus anderem Hause hinreichend bekannt, jedoch konzentrierten sich diese bislang immer auf herstellereigene Plug-ins. Avid hebt sich hier gehörig von der Masse ab, indem das Unternehmen seine Texas Instruments DSP-Prozessoren anscheinend für sämtliche Hersteller öffnet, die Kompatibilität gewährleisten können oder wollen.

Im Sinne eines All-in-one-System präsentiert sich das Pro Tools Carbon Interface als hybride Komplettlösung für den kreativen Profi. Eine 1-Jahres-Lizenz von Pro Tools Standard sowie insgesamt 115 Plug-ins verschiedener Hersteller, 70 davon DSP kompatibel, legt Avid oben drauf. Hier finden sich unter anderem die Namen Plugin Alliance, McDSP, Native Instruments, Arturia und viele mehr im Programm. Insgesamt wohl bereits über 250 verschiedene an der Zahl. Avid verspricht dem Nutzer – lagert man all die Plug-ins auf die DSP aus – Latenzen von unter einer Millisekunde, sodass selbst im späten Mixdown-Status noch die Möglichkeit für ein Overdubbing besteht.

Eine weitere Besonderheit: Als Pro Tools Carbon Nutzer lässt sich Pro Tools selbst nach Ablauf des Jahresabonnements noch weiter nutzen – natürlich ohne weitere Updates. Setzen wir uns heute also mit der wohl günstigsten und komplettesten Hardware-Lösung aus dem Hause Avid auseinander!

Pro Tools Carbon – Inbetriebnahme, Gehäuse, AVB

Eine Höheneinheit nimmt das schlanke Gerät im Rack ein, dafür ist es jedoch rund doppelt so lang (oder tief) wie mein Antelope Orion. Oben und unten sowie seitlich befinden sich hier pfiffig aussehende Ein- und Auslässe für den Luftstrom. Ja, es soll auch ein Lüfter verbaut sein, diesen hörte ich innerhalb des einmonatigen Testzeitraumes jedoch kein einziges Mal, auch bei starker DSP-Auslastung. Die Verbindung zum Rechner erfolgt per Ethernet-Kabel – AVB lautet hier das Stichwort.

Neben dem zukunftsträchtigen Prinzip der Netzwerkverbindung kommt hier dem Nutzer vor allen Dingen zu Gute, dass er sich wohl kaum um den Kauf eines Adapters kümmern muss, ganz egal, ob Windows oder Mac … Könnte man denken, leider ist Windows aber noch nicht bei AVB angekommen – der Standard wird schlichtweg noch nicht unterstützt.

Deswegen kann das Pro Tools Carbon Interface bislang ausschließlich mit Apple Computern mit OS 10.15.6 oder höher betrieben werden. Hat man auf solch einem Gerät eine Pro Tools Version ab 2020.11 installiert, erfolgt die Einrichtung des Interfaces beinahe schon ungehörig einfach. Kurz in der Netzwerkgeräte Übersicht im Audio-MIDI-Setup, die Verbindung genehmigt, hier geht es lediglich um eine Berechtigung seitens Apples Sicherheitseinstellungen, schwupps, wird das Interface von Pro Tools erkannt und kann beim Start der Software per Klick auf die Taste „N“ beim Startvorgang aktiviert werden. Das war es, Software-seitig befindet sich bereits alles Nötige innerhalb des Programms und wird bei Nutzung des passenden Interfaces aktiviert.

Die Installation von weiteren Treiber- oder DSP/Mixer-Software ähnlich Antelopes Orion Studio, Saffire MixControl, RMEs Total Mix FX etc. bleibt gänzlich aus – eben weil sämtliche Parameter einer extern steuerbaren DSP, seien es Effekte, Mix- und Monitorroutings oder weitere Goodies, sich nun komplett latenzfrei innerhalb der DAW selber fahren lassen.

Für einen nicht-HDX oder MTRX User ist das gelinde gesagt großes Kino. Recordings zu fahren, die bis zum Kopfhörermix komplett an der Quelle, sprich in derselben Session gemanagt werden, stellen eine unfassbare Beschleunigung des Workflows dar.

Innerhalb des Interfaces laufen sämtliche Prozesse in 32 Bit Floating-Point ab! Der Produzent zur Sängerin: „Möchtest du vielleicht ein bisschen Hall auf deiner Stimme haben, damit du dich auch wohler fühlst?“ „Ne, gib mir am besten gleich die komplette Vocalchain!“ Auch das ist jetzt kein Problem mehr, nutzt man von der DSP unterstützte Plug-ins.

Erstmalige Neuerung: Im Gegensatz zu den anderen DSP-Hardware-Zöglingen aus dem Hause Avid unterstützt Pro Tools Carbon nun erstmals auch die Nutzung der DSP-Power in der Pro Tools Standard-Version – es bleibt abzuwarten, ob Matrix und Co. hier noch nachziehen werden.

Ein faszinierender Gedankengang für Projektstudio-Betreiber: Pro Tools Standard oder Ultimate Nutzer müssen an das Interface einfach nur ihren Laptop „dranstecken“, danach können sie sofort in der gewohnten Umgebung mit der Arbeit losgehen. Hier muss nichts geroutet werden, „kein gar nichts“: ProTools erkennt das Carbon immer anstandslos, Kopfhörerwege und sämtliche Optionen werden sofort übersichtlich im I/O-Setup kenntlich gemacht. Man kann sich also in eine bestehende Studio-Infrastruktur einfach „einklinken“.

Ein- und Ausgänge am Pro Tools Carbon Interface

Dass es sich hier um eine musikalisch-orientierte Komplettlösung handeln soll, macht sich vor allen Dingen durch die vier vorhandenen und unabhängig voneinander beschickbaren Kopfhörerausgänge bemerkbar. Auch was die generelle Ausgangssituation anbelangt, kommt der Outboard-Nutzer auf seine Kosten. Neben dem Monitorweg finden sich acht analoge Ausgänge via DB25-Anschluss, bei Nutzung in 44,1 oder 48 kHz bekommt man zusätzlich 16 Ausgänge via zwei ADAT-Lichtleiterbuchsen.

Da ADAT begrenzte Übertragungskapazitäten hat, reduziert sich die Anzahl der verfügbaren Kanäle pro Sockel bei Verdopplung der Samplerate um die Hälfte. Bei der Nutzung in 44,1 oder 48 kHz erhält der Nutzer somit ganze 34 Kanäle, welche die Möglichkeit für einen analogen Breakout bieten. Zehn davon dienen jedoch den insgesamt fünf getrennt regel- und beschickbaren Monitorwegen.

Dass DAW und Hardware aus demselben Haus stammen, macht das System vor allen Dingen eines: extrem flexibel. So lassen sich beispielsweise im Hardware-Reiter von Pro Tools per Knopfdruck zwei Hardware-Ausgangspärchen bei Bedarf zu zwei weiteren alternativen Monitorausgängen machen.

Die Eingangssituation gestaltet sich auf ähnliche Weise üppig. Acht analoge Vorverstärker mit variabler Eingangsspannung befinden sich auf der Rückseite der Rack-Unit, bei Betrieb in 44,1 oder 48 kHz bekommt man 16 zusätzliche Eingänge via ADAT.

Parallel lassen sich über eine zweite Tascam-Buchse acht weitere Line-Quellen anschließen. Auf der Front findet sich nebst zwei Instrumenten-Eingängen ein eingebautes Talkback-Mikrofon, welches sich hier bequem nutzen und muten lässt. Insgesamt erhält man so 25 Eingänge bei Betrieb in niedriger Samplerate bis 48 kHz. Die analogen Vorverstärker lassen sich über Kombibuchsen mit TRS oder XLR füttern, per Knopfdruck lassen sie sich auf Line- oder Mikrofonpegel (auf Wunsch mit Phantomspeisung) betreiben. Die Eingänge 5-8 können auf Wunsch auch Instrumenteneingänge (Hi-Z) sein und lassen sich variabel in der Impedanz einstellen – hierzu später mehr.

Es finden sich zudem zwei Ethernet-Ports am Interface, wobei einer lediglich den am Host-Rechner verloren gegangenen spiegelt, sodass man hier weitere Ethernet-konnektive Hardware, z. B. eine Avid S1 oder Artist Control, anschließen kann.

Ein Anschlussduo für Wordclock befindet sich hier ebenfalls noch sowie ein Eingang für einen Fußschalter zur Steuerung des eingebauten Talkback-Mikrofons.

Mir persönlich fehlt eine S/PDIF-Schnittstelle oder ähnliche Konnektivität auf der digitalen Ebene wie etwa AES/EBU (das wird mit Sicherheit vielen Anwendern fehlen) oder MADI.

Ein kurzer Blick auf die Frontplatte

Da eine dedizierte Steuersoftware hier wie erwähnt wegfällt, müssen ein paar mehr Schalter auf die Hardware an sich, um Dinge wie den Pegel oder einen Channel-Link der einzelnen Eingänge, des Monitorwegs und sämtlicher weiterer Parameter steuern zu können. Hier verbaut Avid neben dem Ein-/Ausschalter insgesamt 15 verschiedene Schalter, die fast alle mit Multicolor-LEDs und Beschriftung versehen sind.

Auch um das Metering wurde sich gekümmert. Für die acht umschaltbaren, physischen Inputs finden sich gut ablesbare, 9-segmentige LED-Meter. Steuerspannung, Phantomspeisung, Phase drehen, Kopfhörerlautstärken, Monitor-Dim und -Mute erfolgen hier per Knopfdruck.

Beeindruckend sind die Optionen, auf denen basierend sich die Impedanzen der Vorverstärker justieren lassen. Vom dynamischen Mikro bis zum Bändchenmikrofon sollte hier alles problemlos betrieben werden können.

Praxis: Klang und Nutzbarkeit des Pro Tools Carbon Interfaces

Die Inbetriebnahme des Interfaces erfolgte, wie oben beschrieben, in Windeseile. Einmal die Hardware-Verbindung hergestellt und im Netzwerk-Setup die Berechtigungen hergestellt, schaltet die Pro Tools Software die Carbon-spezifischen und von der Standardoberfläche leicht abweichenden Funktionen frei. Per Klick auf das nun pro Kanal sichtbare Blitz-Symbol lassen sich Spuren mit kompatiblem Plug-ins nun komplett auf die DSP auslagern.

Vor allen Dingen Nutzer der Plugin Alliance kommen hier bislang wohl auf ihre Kosten. Und registriert man sein Interface, gibt es gleich 115 Plug-ins verschiedener Hersteller oben drauf.

Im Stresstest der DSP bleiben bei mir als Nutzer etwas gemischte Gefühle zurück. Bei der Nutzung in 96 kHz schafft die DSP insgesamt 24 Mal den SSL Channelstrip bx_console SSL4000 (sowohl E, als auch G), ebenfalls nach 24 Instanzen des Avid-eigenen Revibe II Plug-ins sind die Kapazitäten der DSP erschöpft. Der ressourcenarme „Smack“-Kompressor lässt sich ganze 48 Mal in die DSP laden.

Natürlich, für ein ordentliches Bandrecording lässt sich mit diesen Ressourcen bereits ein luxuriöser, Playback-ähnlicher Kopfhörer- und Regiemix erstellen, jedoch glaube ich nicht, dass das bei der Arbeit in einer höheren Samplerate eine „einmal hin und du hast für immer keine Probleme mehr“-Lösung darstellen wird. Es handelt sich hier ganz klar um eine Tracking- und Recording-orientierte Lösung.

Ebenfalls sollte man sich vor Augen halten, dass, befindet sich eine Spur im DSP-Modus, sich auf diese keine Plug-ins mehr laden lassen, die nicht DSP-kompatibel sind. Vom Recording- bis zum vollendeten Produktions- und Mixdown-Status könnte ich persönlich so nur sehr wenige Sessions ohne das übliche Rendern und Freezen von Spuren nach Hause fahren.

Wie dem auch sei, die Art, wie das ganze funktioniert, ist über jeden Zweifel erhaben. Und arbeitet man ohnehin in niedrigeren Settings, lässt sich aus der DSP mit Sicherheit auch noch einiges mehr herausholen. Falls man per Track „comitten“ (sprich: rendern) muss oder möchte, so erfolgt der Prozess mit DSP-Plug-ins bei mir im Schnitt mit dem 50-fachen Tempo der Abspielgeschwindigkeit – also blitzschnell. Noch gestaltet sich die nicht-native Plug-in-Umgebung recht spartanisch, was die Herstellerauswahl anbelangt, das kann sich aber auch noch ändern.

Im Gegenzug zu den etwas gemischten Gefühlen, was die Möglichkeiten des ansonsten perfekt funktionierenden Systems anbelangt, überzeugt das Pro Tools Carbon Interface klanglich so sehr, wie mich das letzte Mal vielleicht die aktuellen Produkte von Digigrid überzeugten. Der Monitorweg ist analytisch korrekt, die Kopfhörerwege sind gelinde gesagt absolut genial. Was hier an Druck anliegt – der wahrscheinlich auch für sehr hochohmige Modelle ausreichen sollte – wappnet den Nutzer sowohl für audiophile Masteringsessions als auch für taube Schlagzeuger. Zwar habe ich gerade kein Ribbon hier – sämtliche anderen Mikrofone aus meinem kleinen Regal funktionierten aber absolut tadellos über die Vari-Z-Mikrofoneingänge, hier lässt sich wirklich alles zum Laufen bringen, was man hat.

Ich möchte mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, möchte aber behaupten, dass es sich hier um eines der bestklingenden Interfaces handelt, die sich gerade auf dem Markt befinden. Der Dynamikumfang der analogen Eingänge (rund 123 dB) und der Mikrofonvorverstärker (ganze 129 dB) stützen diese Aussage. Und der WOW-Effekt, was den Sound der Eingänge anbelangt, setzt sich selbst bis zu den Instrumenteneingängen auf der Front fort.

Ein Faktor, der sich mir in dieser mehr als nur gehobenen Preisklasse nicht ganz erschließt ist, warum man hier auf digitale Anbindungen abseits von ADAT verzichtet hat. Die Halbierung der verfügbaren Eingänge bei Samplerate-Verdopplung zwingt den Nutzer bei Sessions, in denen viele Eingänge gefragt sind, in einer niedrigen Samplerate aufzunehmen. Warum nutzt Avid nicht, wenn das Unternehmen jetzt schon den super flexiblen und offenen AVB-Weg geht, diesen auch für eine mögliche Erweiterung seiner Hardware? Und was ist eigentlich mit Dante? Wäre ja auch eine (offenere) Option. Via ADAT paart man seine Pro Tools Carbon ja so oder so mit Hardware von Drittanbietern.

Etwas schade ist ebenfalls, dass sich die verbauten DSP-Chips nicht für die Auslagerung von Instrumenten-Plug-ins nutzen lassen, hier zeigt Universal Audios LUNA DAW den Mitstreitern, wo es lang geht – in einer E-Mail wies uns ein Experte aus dem Hause Avid allerdings darauf hin, dass hier das letzte Wort noch nicht gesprochen sei … Wir sind gespannt, was folgen wird.