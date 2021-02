Focusrite FAST Plugins mit KI-Unterstützung: Compressor, Equaliser, Revealer

3 KI-Plugins für die schnelle Bearbeitung

Für seine „The Collective“-Reihe hat Focusrite zusammen mit Sonible drei neue Plugins entwickelt. Alle drei nutzen die Vorteile künstlicher Intelligenz und sollen so vor allem Ein- und Aufsteigern einen schnellen Einsatz ermöglichen. Jeweils ein Kompressor, Equalizer und Ducker sind Bestandteil des 3er-FAST-Packs.

Die Firma Sonible ist dabei kein Unbekannter: Bereits mehrere Plugins mit KI-Unterstützung hat das Unternehmen auf den Markt gebracht, so u. a. den Smart Reverb oder den Balancer, der ebenfalls in Kooperation mit Focusrite entwickelt wurde. Während unseres Smart Reverb Tests fiel sofort die einfache und intuitive Bedienung positiv auf. Diese soll sich auch in den drei neuen Plugins wiederfinden, was auch der Namenszusatz FAST verdeutlicht.

FAST Compressor, Equaliser und Reveal

Wie auf den GUIs der drei FAST-Plugins zu erkennen ist, lässt sich zunächst festlegen, um welches Ausgangsmaterial es geht, danach entscheidet man sich für einen von drei grundsätzlichen Arbeitsmodi (beides links im Bild). Die Plugins analysieren daraufhin das Material und machen Vorschläge für mögliche Bearbeitungsschritte. Diese können im Nachgang vom User angepasst und abgestimmt werden.

Im folgenden Video erfahrt ihr weiteres zur Arbeitsweise:

Erhältlich sind die drei FAST-Plugins ausschließlich über die Focusrite Collective Plattform. Hierbei handelt es sich um eine ständig wachsende Online-Plattform, die Plugins und Tools für Audioschaffende anbietet. Pro Plugin verlangt Focusrite 4,99 Euro monatlich (plus MwSt). Auf Wunsch könnt ihr die Plugins mit Hilfe einer kostenfreien Demo-Version zunächst testen.

Die Systemvoraussetzungen für die Plugins sehen wie folgt aus: Windows ab Version 7, OSX ab Version 10.8. Erhältlich sind die Plugins in den klassischen Formaten AU, VST, VST3 und AAX.