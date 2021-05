Viva la Revolution

Das Black Lion Audio Revolution 2×2 Audiointerface scheint auf den ersten Blick nun wirklich keine Revolution zu sein – für den Hersteller Black Lion Audio ist es das aber sehr wohl. Lag der Portfolioschwerpunkt bislang auf der Modifikation und der Klonung von Preamps und Kompressoren, so erweitert man seinen Produktkatalog stetig: zunächst um den sehr überzeugenden Power Conditioner, den wir neulich im Test hatten und nun um ein 2×2 Audiointerface. Ich freue mich jedes Mal, ein Produkt des Teams rund um Nate Biederman aus Chicago in der Hand zu haben, denn enttäuscht haben uns die Produkte nie – ganz im Gegenteil.

Black Lion Audio Revolution 2×2: Die Ausstattung

Es handelt sich beim Gerät um ein klassisches 2×2 Interface, wie wir es von Focusrite und Steinberg gut kennen. Das Interface arbeitet maximal mit 24 Bit, 192 kHz und verfügt über die hauseigene, hochpräzise Macro-MMC Clock, die für eine saubere AD/DA-Wandlung sorgen soll.

Links zwei frontseitig verbaute Eingänge (Klinke/XLR-Kombibuchsen) mit je einer LED als Übersteuerungsanzeige: Die Farbe wechselt von grün zu rot, wenn das Gerät zu heiß angefahren wird. Eingang 1 und 2 können jeweils als Instrumenteneingang (HI-Z) genutzt werden und mit dem entsprechenden Schalter bekommen ebenfalls beide Kanäle eine 48 V Phantomspeisung – leider aber nur beide gleichzeitig oder nicht.

Je ein ungerasterter Gain-Regler sorgt für den richtigen Pegel. Zentral dann die LED-Kette mit sechs grünen, einer gelben und einer roten LED und ein satt gelagerter Monitor-Out-Regler. Eine USB-Anzeige meldet die korrekte Verbindung zum Host und dann haben wir noch einen Direct-Regler, mit dem man die Eingänge mischen und so auch direkt abhören kann. Außerdem noch einen Kopfhöreranschluss inklusive Volume-Poti.

Der Mono-Schalter betrifft nur das Direct-Monitoring. Ist dieser Schalter deaktiviert und das Direct-Monitoring steht auf Input, liegen die Eingangssignale hart links und rechts verteilz an. Durch das Aktivieren werden sie mono in der Mitte abgebildet. Der Mono-Switch hat keinen Einfluss auf die Main-Outputs.

Die Rückseite ist ebenfalls sehr aufgeräumt und verfügt über ein Stereopaar Klinken für die Monitore, S/PDIF In und Out (als Cinch) und einen USB-C Port für die Stromversorgung und die Datenübertragung.

Wer meine Testberichte ab und an liest, der weiß, dass ich bei einer Stromversorgung über den USB-Port schon die ersten Zuckungen spüre und dann meist dann eine Schimpftirade loslasse: Denn der verfügbare Strom über USB-2 führt meist zu einer wenig dynamischen Wiedergabe, da die Verstärker einfach zu wenig Leistung bekommen, um stromziehende Impulse sauber zu verarbeiten. So zumindest meine Erfahrung.

Und tatsächlich ist auch das Revolution 2×2 „nur“ ein USB-2 Interface, was sicherlich in der Praxis einige Vorteile bietet, wie die breite Kompatibilität und die Tatsache, dass ein 2×2 Interface nun wirklich nicht so viel Strom benötigt. Wir werden später sehen, ob und wie es sich klanglich auswirkt.

Eines ist dem Black Lion Audio Revolution 2×2 aber positiv zuzuschreiben: Alle Stromverbindungen im Gerät sind durch die eingebaute PG-i Stromfilterung gefiltert ausgelegt. Dieses Feature habe ich bisher noch bei keinem anderen Audiointerface in dieser Preisklasse gesehen. Man muss dies aber insofern relativieren, da eine Filterung der geringen Versorgungsspannung natürlich weniger Auswirkungen hat als bei Geräten mit einem großen Netzteil. Aber immerhin!

Softwareseitig ist man auf Höhe der Mitbewerber: Zum Lieferumfang gehören eine Lizenz Studio One in der Artist-Version, Izotope Elements Suite including Nectar, Neutron, Ozone and RX, BrainWorx BX Digital und Lindell 6X500. Ein rundes Paket, um schnell mit dem Produzieren im Heimstudio beginnen zu können.

Das Gerät selber wird in einer schmucken Verpackung inklusive Quickstart Guide und zwei USB-Kabel geliefert: USB-C / USB-C und USB-A / USB-C

Ist das Revolution 2×2 zu teuer?

Aktuell wird das Interface für 459,- Euro angeboten. Bei Focusrite bekomme ich dafür ein Scarlett 18i20 der neuesten Generation (489,- Euro) oder ein Presonus Studio 1824c (444,- Euro). Woher also der – im Vergleich zur etablierten Konkurrenz – recht hohe Preis? Beim Studium der Unterlagen und der Website wird klar, dass der Hersteller offensichtlich sehr viel Arbeit in den Aufbau des Gerätes gesteckt hat. Es ist die Rede von Vishay, Nichicon und Wima Kondensatoren, die integrierten Schaltkreise sind laut BLA „High End“ und alle analogen Ein- und Ausgänge wurden nicht nur mit den besten Komponenten gebaut, sondern sind vollständig entkoppelt und symmetrisch – und zwar bis ins Innerste des Konverters!

Die meisten Hersteller befolgen diese Vorgehensweise nicht und dies führt zu erhöhtem Rauschen sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Wiedergabe. Tatsächlich sieht man an den Fotos, dass das Innere des Revolution 2×2 sehr sauber aufgebaut ist – deutlich aufwendiger, als man das in dieser Klasse gewohnt ist. Dieser gesamte Aufwand soll letztlich zu einer Klangqualität führen, die auf der Hersteller-Website mit „cutting edge“ etc. beschrieben wird.

Die technischen Daten sind in der Tat wirklich sehr gut: bis zu 116 dB/A Rauschabstand bei den Mikrofoneingängen, 55 dB Gain-Range und geringste Verzerrungen von weniger als 0,00098 % sind in dieser Klasse wirklich überzeugend.

Wandlerseitig werden maximal 192 kHz und 24 Bit angegeben und wie im Markt üblich, ist das Gerät USB-Class-Compliant – es kann also am Mac ohne Treiber verwendet werden. Für Windows Umgebung steht ein kostenloses Treiberpaket zur Verfügung.

Wie klingt das Black Lion Audio Revolution 2×2?

Die Einrichtung verläuft völlig problemlos und schnell. Anders als bei manchen Herstellern ist kein registrieren, Wizard-Dingens und Seele-Verkaufen angesagt. Einfach anschließen und arbeiten zumindest beim Anschluss an ein Apple Gerät. Aber auch die Treiberinstallation unter Windows ist einfach und schnell. Das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil, denn die immer häufiger übliche Registrierungswut mancher Hersteller nervt einfach nur. Ich will mich nicht für einen Treiber registrieren müssen! Danke, Black Lion Audio.

Einmal angeschlossen fällt bei den ersten Tönen die insgesamt helle und tendenziell analytische Abstimmung des Geräts auf. Wer vorher mit den günstigen Einsteigergeräten der Mitbewerber gehört hat, wird das im ersten Moment vielleicht als etwas aufdringlich empfinden.

Da es sich bei der Charakteristik des Revolution 2×2 aber um ein sehr detailreiches Klangbild handelt, gewöhnt sich das Ohr schnell und nimmt Nuancen wahr, die vorher in der einfacheren Technik hängengeblieben sind. Ich würde das Black Lion Audiointerface zwar nicht unbedingt mit besonders hell abgestimmten Studiomonitoren kombinieren, aber gerade hochauflösende Lautsprecher (z. B. mit Air Motion Transformer als Hochtöner) könnten hier richtig aufblühen.

Als Audiointerface gerne auch für Klassik und Jazz wird man das Obertonspektrum sehr schön abmischen können und auch die Beurteilung von Transienten und das Ausklingen von Saiten gelingt mit dem Revolution 2×2 mühelos. Allerdings ist diese Abstimmung auch vergleichsweise anstrengend für das Gehör. Im täglichrn Einsatz musste ich meinen Ohren immer wieder eine Pause gönnen ob des Detailreichtums.

Die für mich sehr kritische Frage der Dynamik würde ich gerne salomonisch beantworten: Im direkten Vergleich wird Ihnen nichts fehlen. Die Impulse kommen sauber und man hat nicht den Eindruck einer müden Vorstellung. Aber wenn Sie sehr bassstarke Musik oder dynamischen Pop mit mächtigen Synthieklängen produzieren und mischen möchten, dann rate ich auf jeden Fall zu einem Gerät mit eigener, potenter Stromversorgung.

Im Vergleich zu einem Universal Audio Apollo Twin X merkt man schon, dass hier noch eine Menge Potenzial schlummert. Tieftonstarke Monitore wie meine KS Digital C88 Referenz machen hier den Unterschied deutlich. Gerade in den untersten Lagen einer Bassdrum oder eines schönen langen Cello-Tons steckt eine Menge Energie, die ein USB-2 Port einfach nicht liefern kann.

Als ich dann meine B&G Little Sister direkt über Hi-Z verbunden habe (nur Bridge Pickup), da wird die gute Qualität des Preamps ebenfalls deutlich. Sehr klar und auch kraftvoll klingt die kleine semi-hollow Gitarre, wenn sie ohne zusätzliche Mikrofonverstärkung in das Audiointerface spielen darf.

Das Bild ändert sich bei Mikrofonbetrieb etwas. Direkt über HI-Z in den Channel 1 und aufgenommen über Mikrofon in Kanal 2 ist bei meinem dynamischen Shure SM58 alles soweit in Ordnung. Der Klang meiner KSD C88 wird vergleichsweise lebendig aufgenommen. Nur mit dem Sennheiser e865s Kondensatormikrofon spürt man, dass beim Zuschalten der 48 V Phantomspannung dem Black Lion etwas die Puste ausgeht. Der Klang wirkt angestrengt und weniger aufgelöst. Mein USB-Detector zeigt in diesem Modus auch permanent die 0,5 A an – das Maximum des USB-2 Anschlusses. qed