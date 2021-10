Marktübersicht: Die besten Audiointerfaces für Einsteiger

Nur mal so als Anregung: Aus meiner Sicht ist es fragwürdig anzunehmen, dass Einsteiger grundsätzlich nicht die Mittel hätten, sich hochwertige Gerätschaften zu anzuschaffen. Häufig kommt das Argument, dass die einfacheren Teile ja „erst einmal reichen“. Das müsste dann für Profis erst recht gelten – die haben es ja drauf…

Ein nicht unerheblicher Anteil der Kunden (und Leser) verdient sein Geld auf anderen Wegen als Musik. Es ist eine Liebhaberei.

Beispiel: Am Wochenende war ich in Ibbenbüren – gefühlt 50% der Kunden hatten angegrautes Haar. Der Typ vor mir wollte Gitarre lernen, deshalb wollte er „so ne Strat“. Hatte erst Squier & MIM in der Hand, ist aber mit einer American Pro gegangen – fühlte sich besser an. Ich wollte einen Gitarrenverstärker. Wir sprachen darüber, was ich machen will – als Einsteiger mit GuitarRig. Ich: „Metal“. Verkäufer überlegt, wie ich EINFACH zu meinem Ziel komme. Den Laden habe ich dann nicht mit einem Line6, sondern mit einem Engl verlassen. Und bin glücklich – obwohl ich dreimal mehr ausgegeben habe.

Zurück zum Thema: Als Einsteiger brauche ich ein Audio-Interface, welches extrem zuverlässig ist. Es muss schnell sein, weil ich sonst Timing-Probleme bekomme. Und ich will mich einfach über dieses schöne Stück Technik in meiner Freizeit erfreuen. Deshalb vermisse ich in der Liste (kleine) RME, UAD & Co.