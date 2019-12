Test: MOTU M2, M4, USB-Audiointerfaces

Kann MOTU auch Low Budget?

Mit dem M2 und dem M4 stößt MOTU in den unteren Preisbereich vor, der auch von illustren Mitbewerbern bestens bedient wird. Wo können die beiden Interfaces da punkten und wie können sie sich platzieren?

Ich möchte vorausschicken, dass ich seit der ersten Version des MOTU 828, das ich sehr lange benutzt habe, eine Affinität zu der Firma habe. Grund: Das Uralt-Interface ließ sich ewig nutzen, da MOTU die Treiber Updates lange anpasst. Aktuell läuft das Ding immer noch an meinem Macbook mit OS X 10.12.6., d. h. es wird seit mindestens 15 Jahren unterstützt. Das ist alles andere als selbstverständlich. Aber gehen wir mal völlig unvoreingenommen an die Geräte heran.

M2 und M4 im Überblick

Das M2 ist ein schlichtes 2 In / 2 Out Interface. Die Eingänge sind an der Vorderseite als Kombibuchsen ausgeführt und vertragen so neben Mikrofonen auch Line- und Instrumenten-Signale. Pro Kanal steht ein Gain-Poti, Phantomspeisung und ein Knopf für Direct-Monitoring zur Verfügung.

Ausgangsseitig gibt es ein großes Poti für die Lautstärke, mit einem kleinen Drehregler wird die Kopfhörerlautstärke separat angepasst. Die zugehörige Buchse sitzt ebenfalls gut erreichbar auf der Vorderseite.

Blickfang ist das farbige LC-Display, das Ein- und Ausgangspegel anzeigt. Auch das Anschalten der Monitorfunktion wird hier parallel zum hintergrundbeleuchteten Taster nochmals illuminiert.

Auf der Rückseite befinden sich die Ausgänge als symmetrische Klinken- und unsymmetrische Cinch-Buchen. Sie können auch gleichzeitig betrieben werden, eine getrennte Lautstärkeregelung ist allerdings nicht vorgesehen.

Die Verbindung zum Rechner erfolgt über eine USB-C-Buchse, ein entsprechendes ca. 1 m langes Kabel ist Teil des Lieferumfangs. Dieses endet in einem USB-A-Stecker, also bitte nicht täuschen lassen! Das M2 ist kein USB-C-Interface, sondern arbeitet mit USB 2. Mehr ist bei dem Funktionsumfang aber auch nicht nötig.

Auch ein MIDI-Pärchen und ein Power-sSchalter sind mit an Bord, dafür gibt es einen Sonderapplaus. Ein Netzteil braucht das Motu nicht, es wird über USB mit Strom versorgt. Auch die Möglichkeit eines standalone Betriebs ist gegeben, dafür wird dann einfach ein handelsübliches Standard-Netzteil verwendet.

Etwas umfangreicher ist das M4 ausgestattet, denn es ist als 4×4 Interface konzipiert d.h. zusätzlich bietet es ein Line-Eingangspaar, die Buchsen dafür liegen auf der Rückseite. Auch ausgangsseitig ist ein weiterer Stereoausgang vorhanden, der als Line-Ausgang aber keine Lautstärkeregelung am Gerät besitzt. Wie auch beim M2 sind die Ausgänge doppelt als Klinke und Cinch vorhanden.

Ein weiteres Feature des M4 ist der Input-Monitor-Mix. Über das Poti lässt sich die Lautstärke vom Playback aus der DAW und den Eingängen anpassen. Das Direct-Monitoring lässt sich für Kanal 1-2 und 3-4 zuschalten.

Das MOTU M4 verwendet dasselbe LC-Display mit einer Auflösung von 160 x 120 Pixeln. Da nun doppelt so viele Pegel angezeigt werden, sind die Farbbalken einfach halb so breit, so passt das wieder.

Beide Interfaces sind in einem schwarzen, sehr stabilen Metallgehäuse untergebracht. Für Rutschfestigkeit sorgen Gummifüße, die verschraubt angebracht sind und somit auch nicht verlorengehen können. Die Potis laufen sauber mit dem nötigen Widerstand, die Knöpfe sind aus Aluminium gefertigt und durch eine Riffelung sehr griffig. Die Taster für 48 V und MON sind hintergrundbeleuchtet, das Display hell und optimal ablesbar.

Während das M2 mit 190 x 118 x 45 mm durchaus als kompakt zu bezeichnen ist, schafft es das M4 bei erweiterter Ausstattung gerade mal in der Breite um 20 mm zuzulegen, ohne dass der Bedienkomfort geschmälert wird.

M2 und M4 – das Bonusmaterial der Interfaces

Nach einer Registrierung sind die Audiointerfaces mit einem umfangreichen Software-Paket kombiniert. Mit dabei sind die Lite-Versionen von MOTUs eigener DAW Performer und Ableton Live 10 mit diversen Instrumenten und Plugins. Hinzu kommt noch ein Sample-Pack mit über 6 GB Loops von MOTU, Big Fish Audio, Lucidsamples und Loopmasters. Das ist doch eine nette Zugabe, da lässt sich gleich loslegen.

USB-Interfaces: M2 und M4 – die technischen Werte

Die M-Interfaces können mit 24 Bit und bis zu 192 kHz aufzeichnen. Als Betriebsysteme werden sowohl macOS ab 10.11 als auch Windows 7, 8 und 10 in der x64 Version unterstützt. Auch class-compliant für iOS-Geräte ist gegeben.

Für Windows wird ein Treiber benötigt, die Apple Geräte laufen grundsätzlich ohne Treiberinstallation. Allerdings ist ein Mac-Treiber optional verfügbar, der die Latenz senkt und die Loopback-Funktion freigibt.

Als Wandler bedient sich MOTU der ESS Sabre32 Ultra-DAC Technologie, die sich schon in den hochwertigen AVB-Interfaces des Herstellers bewährt haben. Die XLR-Eingänge liefern eine Verstärkung von 60 dB und erreichen einen Dynamikumfang von 115 dB sowie einen Maximalpegel von +10 dBu. Für die Klinkeneingänge sind für diese Punkte 114 dB, 57 dB und +16 dBu angegeben, die Line-Eingänge des M4 erreichen ebenfalls einen Dynamikumfang von 115 dB und einen max. Level-In von +18 dBu.

Die Ausgänge erreichen eine Dynamik von 120 dB bzw. 119 dB beim Cinch-Out und einen maximalen Level-Out von -16 dBu.

Das sind alles ganz anständige Werte. Nun können die Interfaces im Praxistest zeigen, was sie daraus an Performance hervorzaubern.

M2 und M4 in der Tonstudiopraxis

Für den Test nutze ich mein Macbook Pro mit macOS 10.12.6. und starte mit dem kleineren M2. Es wird sofort erkannt und kann in Logic benutzt werden.

Mein erster Punkt ist ein Test der Ausgänge. Die spielen sowohl auf die Speaker als auch mit dem Kopfhörer sauber auf. Auf den lege ich erst einmal das Hauptaugenmerk.

Der Kopfhörerausgang spielt ordentlich laut, mein Abhör-Kopfhörer Audio Technica ATH M50x kommt bei Maximalpegel schon ans Zerren. Alle meine anderen Kopfhörer geben etwas leiser aus, da passt es perfekt. Auch bei den Monitorausgängen gibt es keine Klagen. Zum Vergleich nehme ich mein UA Apollo Twin heran, mit dem ich auf dem Hauptrechner arbeite. Da geben sich beide Interfaces in der Lautstärke nichts. Das Universal Audio ist in den Höhen etwas differenzierter und in den Bässen straffer, wir sind hier aber auch in einer anderen Preiskategorie. Also nichts zu meckern am MOTU, soweit alles in Ordnung.

Da ich gerade schon am Vergleichen bin, kommen jetzt die Mikrofoneingänge dran. Das M2 bietet den bekannten MOTU Sound, recht ausgeglichen mit einem Schuss zusätzlichen Druck in den Mitten. Hier lösen die Universal Audio Preamps in den Höhen etwas besser auf, klingen dafür aber im unteren Bereich ein wenig dünner. Hier gibt es kein besser oder schlechter, das MOTU liefert den druckvolleren Sound, das UA ist neutraler.

Nun möchte ich die erzielbare Latenz überprüfen. Dazu stelle ich Logic auf 44,1 kHz mit einer 24 Bit Aufnahme. Als Puffergröße wähle ich praktikable 64 Samples. Damit kann ich eine Latenz von 7,1 ms Roundtrip und 2,8 ms am Ausgang erreichen. Das sind schon ganz gute Werte. Noch besser wird es, als ich den speziellen MOTU Treiber installiere. Dieser steht nach einem Neustart zur Verfügung. Nun haben sich die Werte auf starke 4,0 ms Roundtrip und 2,0 ms Ausgang reduziert. Damit lässt sich doch auch ohne Direct-Monitoring arbeiten. Diese Option ist aber natürlich auch vorhanden und so können empfindlichere Naturen die Eingänge ganz ohne Latenz abhören.

Schön ist, dass alle Einstellungen direkt am Interface vorgenommen werden können, es gibt keine Bediensoftware dafür. Das ist gerade am Laptop, wo der Bildschirmplatz ja eher etwas beengt ist, sehr praktisch und intuitiv.

Nächster Punkt, Gitarre einspielen. Auch hier keine Probleme, das Signal klingt rund und sauber. Mit Guitar Rig macht das richtig Spaß.

Für den weiteren Verlauf wechsle ich nun auf das M4. Hier habe ich zwei zusätzliche Line-Eingänge auf der Rückseite. Da kommt nun mein kleines Yamaha QY70 dran. Der könnte zwar etwas mehr Pegel liefern, trotzdem arbeitet der Miniklinkenausgang gut mit den MOTU Eingängen zusammen. Praktisch ist nun am größeren Interface die zusätzliche Input/Playback-Regelung, so muss das nicht in der DAW gemacht werden und liefert somit einen weiteren Bedienvorteil.

Da lässt sich doch gleich noch die implementierte MIDI-Schnittstelle testen. Funktioniert, die MIDI-Verbindung wird mit einem kleinen grünen Punkt im Display angezeigt und ist so zu kontrollieren. Wenn auch wohl inzwischen die meisten MIDI-Anschlüsse über USB laufen, schön, dass MOTU die beiden bekannten Buchsen nicht wegrationalisiert hat.

Kommen wir noch zur Loopback-Funktion. Hier kann direkt ein Audiostream aufgezeichnet werden, wenn das MOTU Interface in den Systemeinstellungen als Gerät angemeldet ist. Die Eingänge sind in Logic einfach als 3-4 beim M2, bzw. 5-6 beim M4 bezeichnet. Nun kann z. B. ohne Umwege der Ton eines YouTube-Videos in der DAW aufgezeichnet werden. Etwaige Kommentare lassen sich dabei gleichzeitig mit aufnehmen. Diese Funktion steht allerdings erst nach Laden des MOTU Treibers zur Verfügung.

Das war’s nun für die beiden schwarzen Kisten. Die eingangs gestellte Frage nach der Platzierung am Markt beantwortet nun das Fazit.