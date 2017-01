Test: Audio Technica ATH-M50x, Studiokopfhörer

Zum Modelljahr 2014 wurde bei Audio Technica die Studiokopfhörer-Linie ATH-M grundlegend renoviert. Die Modelle ATH-M20, ATH-M30 und ATH-M40fs wurden nun auch optisch zusammengefasst und an das Spitzenmodell ATH-M50 angepasst.

Dieser Kopfhörer, im Produktnamen ergänzt zum Audio Technica ATH-M50x, liegt mir nun zum Test vor.

Daten

Soviel vorne weg: Klanglich hat Audio Technica am seit Jahren bewährten und hoch gelobten Kopfhörer nichts verändert. So liegt der Frequenzbereich weiterhin bei 15 Hz – 20 kHz, die Empfindlichkeit bei 99 dB und die maximale Eingangsleistung bei 1600 mW/1 kHz. Auch die Impedanz wurde bei 38 Ohm belassen, somit kann der Hörer auch an Mobilgeräten betrieben werden.

Der Wandler mit 45 mm wird von einem Neodym-Magneten angetrieben, die Schwingspule besteht nun aus kupferummanteltem Aluminiumdraht. Geblieben ist auch das Gewicht. 285 Gramm bringt der Hörer ohne Kabel auf die Waage. Damit ist er kein Leichtgewicht. Wie sich das auf den Tragekomfort auswirkt, wird der Test zeigen.