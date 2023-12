Test: TC Helicon Perform-VK Vocal Prozessor, Vokal Effektgerät

Harmoniegesang für Bühne und Studio

Während noch vor 20 Jahren Effektgeräte im 19“-Format auf der Bühne und im Tonstudio ein gewohnter Anblick waren, sind diese heutzutage im Studio eher in Form von Plug-ins und auf der Bühne als Preset im Digitalpult anzutreffen. Doch es gibt noch einige Effektgeräte in Form von Spezialisten für Gesang. Eines davon ist der TC Helicon Perform-VK Vocal Prozessor.

ANZEIGE

TC Helicon

TC Helicon steht seit dem Jahr 2000 für hochwertige Gesangseffekte. Produkte wie VoiceLive und VoiceTone brachten erstmals Gesangseffekte in eine Pedalform, so dass Sänger wie Gitarristen ihre eigenen Gesangseffekte mit dem Fuß schalten konnten. Im Jahr 2015 wurde TC Helicon von der Music Group, jetzt Music Tribe, übernommen, zu der auch die Marken Behringer, Bugera, Midas, Klark Teknik und Turbosound gehören.

Überblick TC Helicon Perform-VK

Der TC Helicon Perform-VK ist schon seit über sechs Jahren im Handel erhältlich. Die Bezeichnung als Vocal Processor ist eigentlich eine Untertreibung, denn der TPerform-VK ist weit mehr als ein reines Effektgerät. Der Perform-VK enthält ein USB-Audiointerface mit vier Eingängen und acht Ausgängen. Doch dazu später mehr.

Befestigung am Mikrofonstativ

Der TC Helicon Perform-VK kann direkt an einem Mikrofonstativ befestigt werden. Hierfür bringt man die Stange zwischen die beiden Klammerelemente und kippt anschließend das Gerät in seine Position, so dass die Stange in die Klammern gedrückt wird. Zumindest in der Theorie, denn keines meiner Standardstative passte. Der Rohrdurchmesser war einfach immer zu groß, egal an welcher Stelle des Stativs ich es ausprobiert habe. Da die Halterung aus Kunststoff besteht, unflexibel ist und fest mit dem Gehäuse des Geräts verbunden, habe ich einen Versuch mit mehr Kraftaufwand lieber unterlassen.

Sowohl die Bedienungsanleitung als auch alle Videos von TC Helicon, die bei YouTube zu finden sind, schweigen sich über diesen Montageschritt und Hinweise zum benötigten Stativ aus. So bleibt die Halterung leider (für mich) nutzlos.

Bedienelemente und Anschlüsse des Voice Prozessors

Wie auch die anderen Effektgeräte der Perform-Serie bleibt das TC Helicon Perform-VK ein Display schuldig. Alle 14 Bedienelemente gruppieren sich als beleuchtete Soft-Buttons um einen großen schwarzen Encoder in der Mitte. Vorne entdecke ich einen Miniklinkenanschluss für einen Kopfhörer.

Die übrigen Anschlüsse sind auf der Rückseite untergebracht. Dazu gehören:

Mic In (XLR)

Instrument In (Klinke)

Out L/R (Klinke)

Aux In (Miniklinke)

Pedalanschluss (TRS für Switch 3/Switch 6 Pedal)

Kensington Lock

MIDI In (DIN 5-polig)

USB-Anschluss (USB B Mini)

Anschluss für das externe Netzteil

Etwas unglücklich ist im Jahr 2023 ein USB-B-Mini Anschluss. Beim Perform-VK ist das vermutlich seinem Erscheinungsjahr zuzuschreiben (2017), obwohl für eine USB A-Buchse durchaus genügend Platz auf der Rückseite gewesen wäre. Die für USB-B-Mini Buchsen passenden Kabel hat man nicht mal eben überall herumliegen wie USB-A-Kabel oder USB-C-Kabel. Nun gut, immerhin legt der Hersteller ein passendes Kabel bei, für das man sich tunlichst Ersatz besorgen sollte, denn dieses Anschlussformat ist definitiv schon länger ein Auslaufmodell.

Stromversorgung

Eine Stromversorgung über USB Bus Power ist nicht vorgesehen und das Kabel des externen Netzteils ist recht kurz geraten. Musiker, die etwas größer sind und das Gerät deshalb auch höher am Stativ montieren möchten, oder Keyboarder, die das Perform-VK auf ein Keyboard legen wollen und im Stehen spielen, bekommen mit dem kurzen Kabel ein Problem.

ANZEIGE

Konzept des TC Helicon Perform-VK

Alles ist auf eine möglichst einfache Handhabung hin getrimmt. Ein Schalter – eine Funktion.

Tone aktiviert zum Beispiel einen EQ, Kompressor, De-esser und ein Gate. Etwas einzustellen gibt es hier nicht, die entsprechenden Effekte werden automatisch konfiguriert.

Anti-Feedback unterdrückt automatisch Rückkopplungen und mit Pitch Correction sollen auch ungeübte Sänger auf den Pfad der guten Intonation gebracht werden. Bei dieser Gelegenheit zeigt Pitch Guide die Intonation an: korrekt, zu tief, zu hoch. Dazu nutzt TC Helicon Perform-VK die LEDs des LED-Rings rund um den Encoder.

Das One Touch-Konzept setzt sich auch beim Einpegeln fort, denn dies kann auf Wunsch vollautomatisch geschehen. Doch auch eine manuelle Einstellung des Mikrofon-Gains ist möglich. Für Kondensatormikrofone freuen wir uns über +48V Phantomspeisung.

Der Talk-Button schaltet für Durchsagen und das Ansprechen des Publikums die Effekte stumm. Tap dient dem „Eintappen“ des Song-Tempos für den Echo-Effekt (außer Slap Preset).

Welche Effekte bietet der TC Helicon Perform-VK?

Das TC Helicon Perform-VK Effektgerät besitzt drei Effekte. Vier weitere Effekte lassen sich bei Bedarf auf das Gerät „beamen“. Damit stehen insgesamt sieben Effekte zur Auswahl. Die drei internen Effekte sind:

Harmony zur Erzeugung von Choreffekten mit bis zu acht Stimmen

Reverb mit den Algorithmen Room, Club und Hall plus einem „Beamed Preset Style“

Echo mit 1/4 und 1/8 Noten Wiederholungen, Slap und einem „Beamed Preset Style“

Die vier weiteren Effekte sind:

HardTune (Pitch Correction)

Transducer (Megaphone, Radio, Overdrive etc.)

uMod (Chorus, Flanger, Rotary Speaker etc.)

Double

Auf der rechten Seite des TC Helicon Perform-VK Vocal Processor befinden sich drei Buttons für das Aufrufen der Presets. Auch hier bedient man sich dem beschriebenen Konzept von „Ein Schalter – eine Funktion“ und es gibt für jedes Preset einen eigenen Schalter. Drei Presets muten nun sehr spartanisch an und das sind sie auch. Möchte man ein ganzes Set mit nur drei Presets spielen, ist eine ordentliche Planung im Vorfeld notwendig. Aber wir können ja „beamen“.

Beam me up, Scotty!

Das integrierte Mikrofon des TC Helicon Perform-VK erledigt vielfältige Aufgaben. Eine davon ist das „Beamen“ von Effekten und Einstellungen von der Perform-VK App zum Effektgerät. Die Perform-VK App besitzt fertige Einstellungen für hunderte Hit Songs, die auf das Gerät übertragen werden können.

Nun besitzt das TC Helicon Perform-VK nicht etwa Bluetooth. Das wäre vermutlich zu einfach. Stattdessen wird über den Lautsprecher des Smartphones die digitale Information als Audiosignal übertragen. Wer erinnert sich noch an die fürchterlichen Geräusche, die früher ein Modem oder Akustikkoppler von sich gegeben hat, um die digitalen Signale des Computers über die Telefonleitung zu übertragen? Richtig gelesen: Das TC Helicon Perform-VK bedient sich einer Technik aus der Frühzeit der Datenübertragung, die exakt genauso funktioniert wie ein Akustikkoppler: Der Lautsprecher des Smartphones ist der Sender, das kleine Mikrofon im Effektgerät der Empfänger. Das ist also das, was man bei TC-Helicon unter Beamen versteht.

Nun gut, wenn es denn funktioniert. Leider konnte ich lediglich krächzende Geräusche über den Lautsprecher meines iPhones jagen. Egal in welcher Lautstärke diese abgespielt wurden, das TC Helicon Perform-VK Effektgerät verweigerte die Zusammenarbeit. Beim Test habe ich weder eine Bestätigung erhalten, ob es funktioniert hat (Preset-Taste soll blau blinken), noch eine Fehlermeldung in irgendeiner Form. Die App gibt genau vor, was zu tun ist. Das habe ich auch exakt so befolgt. Leider ohne Erfolg. Die Bedienungsanleitung ist leider auch wenig hilfreich, ebenso die offizielle Video-Anleitung auf YouTube. Das letzte Update der App im iOS App Store war für über drei Jahren. Es ist also nicht zu erwarten, dass hier noch ein Update kommt. Für ein Gerät, das nach wie vor verkauft wird, leider ein Armutszeugnis.

Ähnlich sieht es übrigens beim Bruder Perform-V aus. Auch dessen App zum Beamen der Presets wurde seit drei Jahren nicht mehr aktualisiert und im App Store beschweren sich mehrere Kunden über die nicht funktionierende Beam-Funktion. Das Perform-V ist immerhin auf Platz 6 der Thomann Verkaufscharts für Vocalisten und verkauft sich damit bestimmt nicht schlecht.

Das integrierte Mikrofon kann ansonsten noch für die Akkordanalyse genutzt werden oder bei Nutzung eines Kopfhörers auch zum Testen der Presets. Das funktioniert auch eher mittelmäßig.

VoiceSupport 2 Software

Es bleibt uns noch das Verwalten von Presets über die VoiceSupport 2 Software, die man von der Internetseite herunterladen kann. Mit dieser Software können wir zumindest ein Firmware Update aufspielen, unsere Presets sichern oder die weiteren Effekte aufspielen. Auch das Zuweisen von Presets zu den drei Preset Buttons ist mit der Software möglich. Leider fehlt hier die tolle Song-Bibliothek der Smartphone App. Schade.

TC Helicon: USB-Support

Wie eingangs erwähnt, besitzt das TC Helicon Perform-VK Effektgerät ein integriertes USB-Interface. Mit diesem ist es möglich, das Gerät in eine DAW einzubinden. Die Belegung sieht folgendermaßen aus:

USB IN

Kanal 1: Backing Track L

Kanal 2: Backing Track R

Kanal 3: Eingang für das zu bearbeitende Signal

Kanal 4: Eingang für ein Akkordsignal für die Akkordanalyse

Die Signale auf Kanal 1 und 2 werden direkt an die analogen Audioausgänge des Perform-VK weitergeleitet, um zum Beispiel zu einem Playback zu singen, das mit dem Computer abgespielt wird.

Möchten wir ein bereits aufgenommenes Signal aus der DAW bearbeiten, senden wir dieses auf USB Kanal 3 an das Effektgerät. Auf Kanal 4 könnten wir zum Beispiel das Signal einer Akustikgitarre oder eines Keyboards für die Akkordanalyse senden. Nach diesen Akkorden richtet sich dann der Harmony-Effekt. Alternativ kann dafür auch der MIDI-Eingang genutzt werden.

USB OUT

Kanal 1: linkes Effektsignal plus Keyboard/Aux In – entspricht dem Signal des analogen Main Out

Kanal 2: rechtes Effektsignal plus Keyboard/Aux In – entspricht dem Signal des analogen Main Out

Kanal 3: trockenes Mikrofonsignal

Kanal 4: unbenutzt

Kanal 5: trockenes Signal von den INST IN L/Aux L Eingängen

Kanal 6: trockenes Signal von den INST IN R/Aux R EIngängen

Kanal 7: Harmony Vocals L

Kanal 8: Harmony Vocals R

Aufgrund der USB-Schnittstelle lässt sich das Perform-VK Effektgerät also auch als kleines Audiointerface nutzen und die trockenen Signale und Effektsignale können in der DAW aufgezeichnet werden. Niedrigste Latenzen dürfen aber nicht erwartet werden: Bei 32 Samples beträgt die Roundtrip-Latenz in Logic Pro 7,6 Millisekunden.

MIDI-Einbindung des TC Helicon Perform-VK

Das Perform-VK besitzt einen MIDI-Eingang, der nicht nur dazu genutzt werden kann, um Akkorde für den Harmony-Effekt vorzugeben, sondern auch, um das Gerät über MIDI-CC-Befehle zu steuern. Im Handbuch sind alle benötigten Controller abgedruckt.

Etwas seltsam ist, dass das Perform-VK zwar als MIDI-Gerät am Rechner angemeldet wird, aber die am MIDI-IN anliegenden Signale nicht an den Computer weitergeleitet werden. Zwar signalisiert das Perform-VK, dass es MIDI-Signale empfängt (Note-Befehle, Controller etc.), aber diese landen nicht am Computer. Ich konnte zwar den MIDI-Treiber in Logic Pro und Ableton Live auswählen (Eingang und Ausgang) und auch im Audio-MIDI-Setup von MacOS wurde automatisch das Perform-VK als MIDI-Gerät installiert, aber keines der genannten Programme wollte MIDI-Daten empfangen. Auch ein zum Testen genutzter MIDI-Monitor bestätigte, dass keine MIDI-Daten am Perform-VK USB-MIDI Treiber eingehen.

Wie klingt der TC Helicon Perform VK?

Der Klang des TC Helicon Perform-VK Vocal Processor ist gut. TC Helicon Vocalisten gehörten schon immer zu den besten ihrer Gattung und auch der kleine Perform-VK Vocal Processor macht hier keine Ausnahme. Die Qualität der übrigen Effekte ist in Ordnung. Hier darf mein keine Spezialisten erwarten, wie wir sie in Form von Plugins in jeder DAW vorfinden. Es sind vielmehr praxistaugliche Effekt-Presets, die immerhin deutlich besser klingen als das, was man an vielen kleinen Mischpulten mit FX-Sektion vorfindet.

Tone und Anti-Feedback sind nette Zugaben, die ich persönlich eher ausgeschaltet lassen würde, weil mir die Kontrolle über die genauen Einstellungen fehlt. Insbesondere der De-esser ist sehr empfindlich und unterdrückt s-Laute für meinen Geschmack zu stark. Der Kompressor geht eher gutmütig zu Werke. Der EQ dünnt meine Stimme deutlich aus, indem er tiefe Signalanteile herausfiltert. Auch das passt zu meiner Stimme weniger. Die Pitch Correction kann unerfahrenen Sängern helfen, arbeitet aber selbstverständlich nicht komplett unauffällig.

Wer live auf ein Mischpult verzichten muss oder möchte, wird diese zusätzlichen Features jedoch begrüßen.

Hörbeispiele

Interessiert hat mich vor allem die Akkorderkennung über ein Audiosignal. Ich habe dazu ein kleines DAW-Projekt angelegt mit einem Vocal Track und einer Synth-Spur (Pad Sound) mit Akkorden. Letztere habe ich nun nicht über MIDI, sondern über den USB-Kanal 4 ausgespielt. Die Vocals gingen über USB-Kanal 3 an das Perform-VK Effektgerät. Das bearbeitete Signal wurde dann über USB wieder in der DAW aufgezeichnet.