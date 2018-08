Thunderbolt vs USB

Es war Zeit, unseren Schnittstellenreport nochmals gründlich auf den neuesten Stand zu bringen. Here we go:

Special: Die beste Audioschnittstelle, Thunderbolt oder USB?

Im Jahr 2011 berichteten wir erstmals über Thunderbolt (zum Bericht hier klicken). Doch 2014 sind Audiointerfaces für diese Schnittstelle erst so richtig beim Endverbraucher angekommen. Waren unter den Peripheriegeräten erst ein paar zaghafte Festplatten, so können sich Computermusiker und -rekordisten mittlerweile unter einer ansehnlichen Auswahl entscheiden. Nur kurz vorher ging USB in die dritte Runde und es stellt sich die Frage, ob es mal wieder Zeit für ein neues Audiointerface ist und wenn ja, welcher Schnittstelle man sein Vertrauen schenken soll.

Im 2017 Update dieses Reports war das Verhältnis USB3 Thunderbolt noch 1:10. Dieses Verhältnis hat sich bisher nur wenig verschoben. USB3.0/3.1 hat sich auch 2018 nicht wirklich durchgesetzt, Thunderbolt liegt weiter mit überragendem Abstand vorne. Ein großes Musikversandhaus listet zum Juli 2018, genau 16 USB3.x Interface, unter anderem das Presonus Studio 192 (hier klicken für den Testbericht) und das RME MADI-Interface. Dem entgegen stehen, nun 72 Interface mit Thunderbolt-Anschluss. Eine USB-Steigerungsrate von 0,45 %.

Es werden zwar auch 10 Interface mit USB-C-Anschluss gelistet, doch man darf das keinesfalls als Zeichen sehen, dass es sich dabei um ein USB3.x Interface handelt. So hat z.B. das Focusrite Clarett USB (Zum Test hier klicken) zwar einen USB-C Anschluss, ist aber ein USB2.0 Interface, genauso wie der Roland go:mixer.

Der Grund, warum USB3.0 markttechnisch immer noch kaum ein Rolle spielt, liegt fast ausschließlich an der Konkurrenz aus eigenem Haus begründet – und an Thunderbolt 3. Werfen wir also einen Blick auf USB2.0 und der Vollständigkeit halber auch einen auf FireWire. Als Referenz nehmen wir einen, in der realen Welt der Projektstudios wohl am häufigsten anzutreffenden Wert von 48 kHz bei 24 Bit für die Abtastrate an. Das wären 1.152 Mb/s, gerundet 1,2 Mb/s pro Mono-Audiospur an Datendurchsatz, den wir benötigen.

USB 2.0

USB 2.0 wird häufig mit einer Transferrate von 480 Mb/s angegeben, aber das trifft nur auf den Burst Modus zu, der nicht für langen, anhaltenden und gleichmäßigen Datendurchsatz zu gebrauchen ist. Bei anspruchsvollen, zeitkritischen Streaming-Aufgaben, liegt die Übertragungsrate laut USB2-Protokoll bei max. 192 Mb/s – in eine Richtung!

Weiterhin können laut USB-Spezifikation zwar bis zu 127 Geräte verwaltet werden, die zusammen pro Port maximal 2,5 Watt (à 100 mA) dauerhaft verbrauchen dürfen, aber effektiv können an einem USB-Host aber nur 31 Endpunkte (15 Eingänge + 15 Ausgänge) angeschlossen werden, was 15 Geräten entspricht, denn USB 2.0 ist nur auf dem Papier bidirektional (full-duplex). Das Protokoll kann tatsächlich nur entweder schreiben oder lesen. Deswegen knickt bei mehrere Zugriffen auf ein und dasselbe Gerät die Datenrate noch mal ein. In der Praxis zwischen 30 % und 50 %. Damit wären wir bei einer effektiv nutzbaren Datentransferrate von unter 100 Mb/s.

Das ist aber letzten Endes trotzdem ziemlich egal. Optimal, also bei nur einem Gerät am USB-Bus, wären also bei 192 Mb/s und 48 kHz/24 Bit Abtastrate, bis zu 160 Aufnahmespuren in Mono und bei 96 kHz/24 Bit immer noch 80 Spuren möglich. Das reicht jedoch für die allermeisten Recording-Anwendungen, darin sind sich alle Audio-Hersteller einig wie sonst selten.

So hat auch RME mit der Revision ihres Verkaufs-Hits Babyface, dem Babyface Pro (zum Test hier klicken), 2015 verkündet, dass USB 3.0 keine effektiv nutzbaren Vorteile bringt und hat das Interface mit USB 2.0 ausgestattet. Erst mit dem UFX+ habe sie sich 2016 doch noch USB3.0 zugewandt.

Hinzu kommt noch, dass USB 2 ein „dummes“ Protokoll ist. Das heißt, anders als bei FireWire und Thunderbolt, wird die Computer CPU mit dem USB-Datentransfer belastet, zusätzlich zur Datenbearbeitung. Also je stärker die CPU desto weniger belastet USB die Gesamtperformanz des Computers.

FireWire



Bei FireWire sieht das Ganze zwar etwas anders, aber doch gleich aus. FireWire 400 ist mit 400 Mb/s nur auf dem Papier langsamer als USB 2.0. Tatsächlich kann FireWire hohe Transferraten auf Dauer aufrecht erhalten und ist damit für Streaming hervorragend geeignet. Real mindestens 240 Mb/s bei FW400. Hinzu kommt, dass der Datentransfer bei FireWire bidirektional stattfinden kann (full-duplex), im Gegensatz zu USB. Außerdem wird der Datenverkehr hier über einen eigenen Kontrollerchip bewerkstelligt und belastet nicht die CPU.

Auf der Anwenderseite können bis zu 63 Geräte an einen FireWire-Bus angeschlossen werden, wobei aber nur 16 in Reihe angeschlossen werden dürfen. Bei insgesamt neun Meter Kabellänge. Die integrierte Stromversorgung für die Geräte liegt, laut Spezifikation, bei max. 48 Watt. Real liefern computerintegrierte Host-Controller aber meist nicht mehr als 12 Watt. Die Nachfolgeversion FireWire 800 brachte es auf 800 Mb/s. Geräte für FW800 bestanden hauptsächlich aus Festplatten, DV-Camcordern und eine an den Fingern abzählbare Anzahl von Audiointerfaces. RME Fireface 800 und Universal Audio Apollo (Quad) fallen einem auf Anhieb ein, danach wird es schon dünn. Die endgültige Spezifikation FireWire S3200 aus dem Jahr 2008 brachte es zwar noch auf stattliche 3,2 GB/s (3276,8 Mb/s), doch erklärte Steve Jobs die Schnittstelle noch im selben Jahr für „tot‟. Die herstellerseitige Unterstützung endete dann wohl auch de facto 2012, als Sony einige letzte Videokameras mit FireWire S3200 auf den Markt brachte.

USB 3.x

3.1 Gen1 (früher USB3.0)

Das USB Implementers Forum hat mittlerweile auch die Verwirrung um den USB2-Nachfolger komplett gemacht. Das früher mit USB3.0 betitelte Protokoll für die 5Gb/s-Transferrate, ist nun in USB 3.1 Gen1 umbenannt.

Während das nun ehemalig betitelte USB 3.1, also das Protokoll für die 10Gb/s-Superspeed-Transferrate, nun USB 3.1 Gen2 heißt.

Generell ist USB 3 näher an Thunderbolt bzw. dem PCI-Express-Protokoll, genauer gesagt 2× PCI Express 3.0, als an USB 2.0. So reduziert USB 3 z.B. auch den Daten-Overhead, also den Anteil an Korrekturdaten in einem Datenpaket von etwa 20 % (USB2.0) auf etwa 3 % und kann bis zu 900 mA Strom pro Port liefern.

Wird ein USB2.0 oder USB 3.1 Gen. 1 Gerät an einen USB 3.1 Gen2-Port angeschlossen, sorgt der Controllerchip für die Separierung von USB2 und 3.x Datenströme. Der USB 2.0 Befehlssatz wird 1:1 innerhalb von USB 3-Kontrollerchip durchgereicht. Die Kompatibilität zu USB1.1, bleibt ebenso dabei erhalten. Mit den entsprechend reduzierten Transferraten, natürlich.

3.1 Gen2

Natives USB 3.1 Gen2 ist mir bei Audiointerfaces bisher nicht bekannt. Alle mit „USB3(.0)“ bezeichneten Interface sind USB 3.1 Gen1. Seit Ende 2017 kommen aber langsam PC-Motherboards auf den Markt, die mit nativen USB 3.1 Gen2 ausgerüstet sind und PCIe-Steckkarten zum Nachrüsten mit USB 3.1 Gen2-Anschlüssen. Die allermeisten Vorkommnisse sind allerdings Thunderbolt 3-Anschlüsse, die nativ zu USB 3.1 Gen2 abwärtskompatibel sind.

Thunderbolt 3 beinhaltet bisher die folgenden Übertragungsprotokolle:

4× PCI Express 3.0

DisplayPort 1.2 (2 Streams)

HDMI 2.0

USB 3.1 Gen. 2

USB 3.1 Gen. 2 ist also eigentlich nur ein Unterbefehlssatz von Thunderbolt 3. Welche Vorteile sich daraus für den Nutzer ergeben werden, muss sich noch zeigen.

In den aktuellen Generationen von USB-Audiointerfaces scheinen inzwischen einige Hersteller nun die Roundtrip-Latenz von unter 3 ms geknackt zu haben.

Bei den ganzen USB3-Iterationen ist es die Performance anscheined auch abhängig davon, ob der USB-3x-Port ein Nativer ist, oder über einen Thunderbolt 3 Anschluss betreiben wird.

Bei einem nativen USB3x-Port wird die CPU noch mit dem Datentransfer belastet, wohingegn bei einem TB3-Anschluss der USB3-Datentransfer mit vom Thunderbolt-Kontroller übernommen wird.

So scheint zumindest der Stand der Dinge zu sein.

Im July 2017 gab es dann die bisher letzte Spezifikation mit USB 3.2 Gen 2×2, das mit 20Gbits / s arbeiten soll.

Type-C





Zu allererst: USB Type-C ist ein Steckerformat und kein Übertragungsprotokoll!

Das sind zwei völlig verschiedene Aspekte des Products.

Nach der etwas vergeigten Einführung von USB 3.0 und der Nachbesserung zur USB 3.1 Gen 2 Spezifikation auf 10 Gbit/s Datendurchsatz mit SuperSpeed+ und erstmaliger protokollseitiger Bidirektionalität, steht nun dem physikalischen, althergebrachten USB-Stecker selbst eine radikale Revision bevor.

Type-C sollte ab 2016 für den Anwender zumindest das bisherige Problem lösen, beim Anstecken von USB-Geräten nicht jedes Mal mindestens drei Versuche unternehmen zu müssen, bis die richtige Position des Steckers gefunden ist.

Das ist quantentechnisch bedingt, wie hier erklärt wird.

Aber nicht nur die Suche nach der Steckerorientierung fällt nun weg, auch die Tage von A- und B- Mini- sowie Micro-Typ-Stecker, dürften bald gezählt sein. Für Equipment mit älteren USB-Anschlüssen, sowie den bisherigen Thunderbolt-Steckern wird es Adapter geben.

Was Thunderbolt 3 betrifft, wird das Protokoll zusätzlich als „Superset“ für USB 3.1 agieren. Thunderbolt-Ports werden also generell kompatibel zu USB 3.1 Gen. 2 sein und genau so aussehen wie Type-C-Ports. Nur ein Icon wird einen TB3- von einem USB, oder HDMI-Port noch unterscheiden und dass Thunderbolt-Peripherie nicht an nativen (kostengünstigeren?) USB-C-Ports am Rechner arbeitet. Das bedeutet, man kann den USB-Type-C-Stecker nicht falsch herum einstecken, nur in die falsche Buchse. Aber das kennen Musiker ja schon vom Mischpult her.

Type-C wurde auch für mobile Geräte entwickelt, denn die Buchse ist nur noch 8,4 x 2,6 mm groß. Die Verbreitung dürfte im Gesamten recht flott voranschreiten, denn wenn Hersteller etwas lieben, dann ist es Kosteneinsparung durch weniger Bauteile und ihren Kunden das gleiche Produkt leicht abgewandelt noch mal zu verkaufen. Wo lässt uns das aber in Bezug auf die Entscheidung für ein neues Audiointerface?