Test: Universal Audio Arrow, Thunderbolt 3 Audiointerface

Wann bekommt man als Tester schon mal ein Produkt unter die Finger, das offiziell noch nicht vorgestellt ist? Eher selten. Also war ich sehr gespannt, was da auf mich zu kommt, als die Anfrage für „irgend etwas Neues von Universal Audio“ kam. Nun ist es da, das Universal Audio Arrow. Ein neues Audiointerface der Firma mit – man höre und staune – Thunderbolt 3 Schnittstelle. Wir durften das Audiointerface vorab unter die Lupe nehmen.

Off topic

Nach der Anfrage ging alles sehr schnell, Mittwoch bekam ich die Info, das Paket sei verschickt, der Lieferservice mit den braunen Fahrzeugen kündigte die Ankunft auf Donnerstag an. Den ganzen Tag gewartet, dann erschien unter der Tracking Number der Hinweis „Verzögerung“, neuer Termin wird terminiert. Telefonische Kontaktaufnahme ist nicht erwünscht und kostenpflichtig, eine Einschränkung auf ein vernünftiges Zeitfenster sowieso nicht möglich.

Also auch den Freitag abgewartet, ohne dass ich neue Infos erhalten hätte und prompt erschien der Fahrer gegen 16:00 in der kurzen Zeit, als ich außer Haus war. Abholung am nächsten Tag im Paketshop. Super, 2 Tage Verzug und der Artikel soll Dienstag zur offiziellen Vorstellung fertig sein, vielen Dank U…S, so richtet man den langen Zeit zuverlässigsten Transportdienstleister systematisch zugrunde. Die Fahrer, die für die Firmenpolitik am aller wenigsten können, tun mir aufrichtig leid.

Erster Überblick

Aber nun ist es ja da, das kleine Schätzchen. Das auffälligste Feature ist natürlich die Anbindung über Thunderbolt 3. Das bedeutet zunächst mal, dass die Spannungsversorgung auch über diese Schnittstelle läuft, ein externes Netzteil ist also nicht nötig und auch nicht vorhanden. Ebenso ist keine alternative Rechneranbindung vorgesehen. Das Audiointerface ist übrigens nicht abwärts kompatibel, es muss also zwingend an einem Rechner mit Thunderbolt 3 betrieben werden. Als Betriebssystem kommt sowohl OSX wie auch Windows infrage.

An Eingängen finden sich auf der Rückseite zwei Kombibuchsen für Mic- und Line-Signale. Kanal 1 besitzt noch einen Instrumenteneingang, der links auf der Vorderseite platziert ist. Ausgangsseitig dienen zwei symmetrische Klinkenbuchsen zum Anschluss der Abhörmonitore, als weiterer Ausgang ist auf der Vorderseite ein Anschluss für den Kopfhörer zu finden.

Das Gehäuse ist recht kompakt, 175x120x50 mm misst es in B/T/H. Das Gewicht liegt bei 670 Gramm. Das Material würde ich geschätzt als Aludruckguss identifizieren wollen. Für die Rutschfestigkeit sorgt ein Moosgummi-Pad, das die komplette Unterseite einnimmt.

Die Bedienung des Universal Audio Arrow erfolgt über einen Endlosregler mit LED-Kranz und Push-Funktion, der mit zwei Tastern für Preamp und Monitor den Ein- bzw. Ausgängen zugeordnet wird.

Sechs weitere Taster stehen im Eingangsbereich für die Funktionen Kanalanwahl, Low Cut, Phantomspeisung, PAD, Phasendreher und Link zur Verfügung. Die jeweiligen Anzeigen sind im darüberliegenden Display abzulesen, das auch 5-zeilige Anzeigen für In- und Outputs enthält.

Die Bedienung entspricht exakt dem bekannten Apollo Twin MK1 des Herstellers, womit mir als User dieses Interfaces keinerlei Eingewöhnungsphase entsteht. Hier der Link zum Test des lieben Kollegen Onkel Siggi und hier zu dem von mir erstellten Vergleichstest dreier Thunderbolt Interfaces.

Vergleich Apollo Twin vs. Arrow

Überhaupt sind die Ähnlichkeiten zum Apollo Twin nicht von der Hand zu weisen. Die analoge Eingangssektion ist identisch, es dürften auch dieselben Preamps verwendet werden. Diese erlauben eine Wandlung bis 192 kHz/24 Bit, der Gain-Bereich reicht von 10 bis 65 dB. Der ADAT-Eingang des Apollo fehlt dem Universal Audio Arrow allerdings. Auch bei den Outputs muss man mit einem Ausgangspaar weniger auskommen.

Dafür wird das Arrow ohne Netzteil betrieben und eignet sich mit einem passenden Laptop perfekt zum hochwertigen mobilen Recording. Dem kommen auch die handlichen Maße und das geschlossene Gehäuse entgegen, das Apollo ist hier mit diversen Lüftungsschlitzen ausgestattet.

Natürlich bietet auch das Universal Audio Arrow die DSP-Technik der Apollo Serie. Ein SHARC DSP ist hier verbaut, ob umfangreichere Bestückungen geplant sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Anhand des Gehäuses schätze ich aber, dass es da Hitzeprobleme geben könnte. Wer auf die größere Rechenleistung im Interface angewiesen ist, die hauseigenen Plug-ins laufen ja nur auf den eigenen DSPs, kann beim Apollo Twin in der MKII Version inzwischen 1, 2 oder 4 DSPs ordern. Für die Erhöhung der Rechenleistung bleibt beim Arrow entweder die Anschaffung einer UA Satellite DSP Farm mit 4 oder 8 SHARCS oder die Kaskadierung mit einem Apollo Interface.

Zubehör

In der schicken Kartonage findet sich neben dem Interface alleinig ein Pappkärtchen mit den Anweisungen zur Registrierung.

Beim Download wird die Steuersoftware Console und die komplette Palette der UAD Plug-ins geladen. Mit dabei ist das Realtime Analog Classic Bundle, das aus Teletronix LA-2A Compressor, UA 1176N und 1176SE, Pultec Pro EQ und EQP-1A EQ, diese fünf in der abgespeckten Legacy Version, UA 610B Tube Preamp & EQ, RealVerb Pro und Precision MixRack Collection besteht. Für die Saitenfraktion sind der Softube Bass Amp Room 8×10, der Marshall Plexi Classic Guitar Amp und das Raw Distortion Guitar Pedal beigefügt. Der ehemals enthaltene AmpRoom HalfStack von Softube wurde inzwischen durch den Marshall ersetzt. Für Bestandskunden ist der britische Amp nun zusätzlich freizuschalten. Alle weiteren Plug-ins sind als 14-tägige Demoversionen voll lauffähig und können bei Bedarf einzeln aktiviert werden.

Die Software-Ausstattung bietet einen gesunden Querschnitt durch die Bereiche, damit lässt sich schon ganz gut arbeiten.

Leider hat auch dieses Mal kein Thunderbolt 3 Kabel den Weg in den Karton gefunden. Das ist einerseits verständlich, die Kabel sind recht teuer und da hat jeder Kunde andere Ansprüche an Länge und Qualität. Schade ist es aber schon, dass hier nochmals investiert werden muss, um das Interface nutzen zu können. Hierzu noch ein Tipp: Thunderbolt 3 hat einen maximalen Datendurchsatz von 40 Gbit/s, das setzt ab einer Länge von mehr als 0,5 Meter ein aktives Kabel voraus, die deutlich teurer sind. Wer mit den 50 cm auskommt, kann ein günstigeres passives Kabel wählen. Ein längeres passives Kabel dürfte ein 2×4 Interface auch nicht an den Rand der Leistungsfähigkeit treiben. Auch die reduzierte Stromversorgung dürfte da keine Probleme machen, das Netzteil des Apollo Twin arbeitet mit 38 VA, mehr dürfte das Arrow keinesfalls benötigen.