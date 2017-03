Test: Motu 16A, Audiointerface mit AVB

Hallo vssmnn,

Ich arbeite bei einem Behördennachfolgeunternehmen namens Gilb in der IT.

Solange das 16 A in einer gehärteten Umgebung eingesetzt wird spricht nichts dagegen. Der Bereich Tonstudio ist da ja noch unentdecktes Neuland AVB und die Standards dazu sind ja noch neu. Insofern würde ich die 16 A erstmal nicht ans Internet hängen und wenn dann nur via VPN und hinter Firewall und DMZ. Zumal in Umgebungen mit Macs und Mac OS X gerne mal vergessen wird, das unter der Klicki Bunti Oberfläche ein volles BSD Unix läuft und das hat so Eigenarten, die man kennen muss, sonst ist der Mac innerhalb von Minuten kompromittiert. was dann auch für die 16 A Installation gilt, da die in der DNS .local Zone hängt und laut Siggi’s Screenshots schön lässig in der APIPA Range by default auf einen DHCP Broadcast warten, aber dennoch via DNS Name im Netz zu finden sind. Und ich sehe nicht das die Konfiguration via Browser mit SSL/TLS funktioniert. Wenn so auch die Kommunikation mit der AVB Bridge läuft, wäre das ganz großes Kino. Und es wäre böse, wenn der nächste Leak aus dem heimischen Studio kommt. Hier wäre es schön, wenn MOTU sich noch mal Grundsätzlich mit Netzen beschäftigt. Solange gehört die 16 A in ein physisches und logisches separates Netz ohne Kontakt zur Aussenwelt.