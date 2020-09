Test: Universal Audio Apollo Solo, Thunderbolt-/USB-Audiointerface

Aus Arrow wird Solo

Das Universal Audio Apollo Solo ist das neue Einsteiger-Audiointerface des US-Herstellers – und es sieht auf den ersten Blick aus wie eine silberne Variante des bekannten Modells Arrow. Nur ein neuer Name und neuer Lack? Und warum? „Arrow“ klingt doch nicht so schlecht! Die Produktmanager bei Universal Audio mussten diese Frage wohl häufig beantworten. Der Grund ist im Wesentlichen die Vereinfachung der Namensgebung: Ab sofort hat ein Interface mit dem Namen „Apollo“ immer einen oder mehrere Sharc DSP Prozessor(en) eingebaut. Zugegeben, mittlerweile ist dies bei allen UA-Audiointerfaces der Fall – dennoch macht es schon Sinn, das ehemalige Arrow in die Apollo-Familie zu integrieren.

Ebenfalls neu: Das Solo gibt es in zwei Varianten – als Thunderbolt 3 Version für Mac und Windows, und als Solo USB ausschließlich für Windows Systeme. Dabei handelt es sich NICHT um die identische Hardware. Während die Thunderbolt Version des Solo bus-powered ist und kein weiteres Netzteil benötigt, ist der USB-Variante ein klassisches Steckernetzteil beigepackt und kann auch nicht über USB mit Strom versorgt werden. Als Tester, dem eine gute Stromversorgung in einem Audiointerface / Preamp wichtig ist, sehe ich das mit Freude: Offensichtlich sorgt Universal Audio dafür, dass immer genügend Power auch für die integrierte Unison Technologie vorhanden ist – dazu später mehr.

Und jetzt kommt eine ganz wichtige Information: Die USB-Variante des Apollo wird nicht an einem Mac funktionieren und das ist auch nicht geplant, denn es gibt keinen entsprechenden Treiber. Die Idee hier ist, den riesigen Markt von Windows Nutzern zu bedienen, die kein Thunderbolt Interface haben, aber trotzdem auf Universal Audio Technologie setzen möchten. Ja, das ist definitiv nachvollziehbar.

Technisch ist das Solo übrigens mit den größeren Modellen identisch – das bedeutet: Sie erhalten dieselbe Klangqualität der größeren Geschwister TWIN und X4, also der Desktop Familie. Wer also für seinen USB-Windows PC ein exzellent klingendes Interface sucht: Voilà!

Verarbeitung und Ausstattung

Zwischen dem Apollo Solo und dem nächst höherem Modell „Twin“ liegt eine Preisdifferenz von etwa 350,- Euro. Dafür bekommt man beim Twin ein zweites Paar Ausgänge (Line Out 3 und 4), einen 2-Kern Sharc Prozessor (optional sogar das Twin Quad mit 4-Kern Sharc DSP) und tatsächlich auch eine bessere Materialanmutung.

Der zentrale Encoder liegt beim Twin satter in der Hand, die Schalter klicken etwas besser und die rückseitigen Buchsen sind zusätzlich am Gehäuse verschraubt. Das heißt aber nicht, dass das Solo hier billig wirken würde.

Im Vergleich zu den neuen SSL 2+ Interfaces oder auch zu den Einstiegsserien von Focusrite und Co. kann sich das Solo wirklich sehen lassen. Ein Metallgehäuse, saubere, sehr kleine Spaltmaße und eine sehr gute Rückmeldung für die anzuwählenden Parameter: Mit dem Solo holen Sie sich für knapp 500,- Euro ein sehr wertiges Gerät ins Studio. Klar, bei Steinberg und den anderen Interfaceherstellen bekommt man für dieses Geld schon ausgewachsene Rackmount Interfaces mit viel mehr Ausstattung, aber Universal Audio war nie für die „Featureitis“ bekannt, sondern legt seinen Entwicklungsschwerpunkt auf das klangliche Erlebnis.

Die Ausstattung ist klein, aber fein. Zwei Eingänge als XLR/TRS-Kombibuchsen und zwei Ausgänge als Klinken. Die USB-Version hat dann noch den USB-C Port, den Anschluss für das Netzteil und einen Power-Schalter. Die Thunderbolt-Variante hat hier nur den TB-3 Port.

Auf der Front dann eine Klinkenbuchse für den Anschluss einer E-Gitarre – hier schaltet das Gerät sofort auf Line / Hi-Z um. Es ist auch kein dritter Eingang, sondern eine frontseitige Alternative von Kanal 1. Und rechts vorne schließlich noch der Kopfhörerausgang, dessen Qualität im Vergleich zum Arrow verbessert wurde.

Die Bedienoberfläche des Universal Audio Apollo Solo ist ebenso klar gehalten: Input schaltet zwischen den beiden Kanälen um; dann ein High Pass Filter, 48 Volt Phantomspeisung sowie eine PAD-Funktion, um die Eingangsempfindlichkeit anzupassen. Zusätzlich noch ein Phasen Invert Schalter, und mit Link können Sie die beiden Kanäle zu einem Stereoeingang zusammenschließen. Unter dem Volume-Encoder noch die Umschalter, ob man den Pegel der Preamps anpasst oder die Lautstärke der Monitore oder Kopfhörer. Außen am Encoder zeigt Ihnen ein Kranz von 18 LEDs die genaue Position des Drehreglers. Ein Druck auf den Encoder schaltet das Gerät auf Mute und den LED-Kranz auf rot.

Das kleine Display gibt Ihnen dazu ein Feedback, welche der beschriebenen Funktionen aktiviert wurden, und jeweils 5 LEDs pro Kanal ermöglichen eine ausreichend gute Beurteilung des Eingangssignals und des Pegels.

Alle Beschreibungen sind gut sichtbar auf das Gehäuse gedruckt und auch sehbehinderte Anwender werden das Gerät schnell und sicher bedienen können.

DSP und Unison

Ein Grund, warum das Gerät im Vergleich zu den verbreiteten Mitbewerbern teurer ist, ist sicher der Onboard Digital Signal Prozessor mit Namen „Sharc“ und die damit verbundene Unison Technologie. Dazu werden neun (9) vollwertige Plugins mitgeliefert, die alleine schon mehr kosten, als manch ein Mitbewerberprodukt. Dabei handelt es sich übrigens nicht um irgendwelche „Alibi-Plugins“, sondern um wirklich tolle Produkte, wie den fantastischen UA 610-B Röhrenvorverstärker, ein Marshall Plexi Classic Amplifier und sowohl ein LA-2A Kompressor, wie auch der berühmte 1176 als SE und LN Variante. Mit diesen Plugins können Sie definitiv ernsthafte, hochwertige Musikproduktionen machen. Hier der Link zur Liste der mitgelieferten Plugins.

Jetzt können Sie sagen: Plugins? Es gibt auch sehr gute kostenfreie Pakete. Stimmt, aber beispielsweise die Preamps und Gitarrenverstärker nutzen die Unison Technologie. Ich zitiere hier mal die Universal Audio Webseite:

„Unison überträgt den Klang und das Verhalten der weltweit begehrtesten Röhren- und Transistor-Designs auf die Mikrofonvorverstärker der Audio-Interfaces von UA. Durch die vollständige Emulation der klangentscheidenden Elemente wie der Impedanz, den „Sweetspots“ der Eingangsverstärkung und der Umsetzung des Schaltungsverhaltens auf Komponentenebene, überträgt Unison den Klang und das Gefühl der legendären Mikrofonvorverstärker von UA, API, Neve, SSL, Manley und anderen auf die UA-Interfaces.“

Besser kann ich es auch nicht beschreiben. Und hier handelt es sich nicht um simples „Marketingsprech“: Ein UA 610-B klingt mit aktivierter Unison Technik wirklich ein ganzes Stück besser, als ein 610 Plugin in Ihrer DAW – versprochen. Leider kann man Unison Plugins nicht einfach ohne Universal Audio Apollo Interfaces betreiben. Die Kompressoren, Effekte und EQs hingegen schon.

Wenn Sie ein Mac-User sind: Natürlich unterstützt das Apollo Solo TB auch die kostenlose, neue und wirklich sehr gute Recording Software LUNA, die ich hier getestet habe.

In Sachen Ausstattung habe ich nur einen Kritikpunkt: Alle Apollo Audiointerfaces kommen ohne Anschlusskabel, also ohne USB-3 oder Thunderbold-Kabel. Im Falle der TB-Version des Universal Audio Apollo Solo heißt das im schlimmsten Fall: Sie können das Gerät nicht verwenden, ehe Sie sich nicht ein entsprechendes Kabel besorgt haben. Ich denke, es stände dem Hersteller gut zu Gesicht, wenn er zumindest den Desktop Varianten ein entsprechendes Kabel beilegen würde.

Als kurzes Zwischenfazit: Wenn man sich vorher über den Funktionsumfang informiert hat, dann wird man sehen, dass das Apollo Solo ein sehr gut verarbeitetes, ausreichend gut ausgestattetes Audiointerface mit überragender Softwareanbindung ist. Eine 4-Mann Band live aufzunehmen – dafür ist das Gerät sicher nicht geeignet, denn dafür hat es einfach zu wenig Inputs und Routingmöglichkeiten. Für ein kleines, aber feines Studio, oder als Interface für das Summensignal aus dem Mixer in den Computer: dafür ist das Apollo Solo bestens geeignet.

Klang

Die Apollo Serie gehört mit zum „top of the line“ Studiostandard. Alle Geräte, ob Desktop oder Rackmount, genießen einen exzellenten Ruf in der Szene und es geht definitiv nicht um die Frage, OB ein Apollo gut klingt – das gilt auch für das hier getestete Solo. Man darf sich genüsslich darüber streiten, ob ein RME oder ein Apogee besser zum Song passt, aber wenn es um Flexibilität geht, dann steht Universal Audio ziemlich alleine da, denn durch die Unison-Technologie haben Sie nicht nur den sehr guten Klang der eingebauten Preamps und Wandler, sondern können den Charakter von vielen, meist berühmten Verstärkern im Song abbilden. Und das ist schon ein fast unbezahlbarer Vorteil.

OK, für viele sind auch die Preise der Plugins unbezahlbar! So kostet beispielsweise das gerade neu erschienene Plugin für den Ampex ATR-102 Mastering Taperecorder alleine schon 350,- Euro – aber im professionellen Einsatz sind diese Summen vernachlässigbar und die Optionen und der klangliche Zugewinn ist ein Vielfaches wert.

Deswegen hier auch keine Klangbeispiele des „rohen“ Apollo Solo, sondern je ein Beispiel von sieben der neun beigefügten, kostenlosen Plugins. Den Channelstrip Precision Mix Rack und den Bassverstärker Ampeg SVT-VR konnte ich nicht so testen, dass es hier für Sie ein nachvollziehbares Ergebnis gibt.

UA 610-B Tube Preamp und EQ mit akustischer Gitarre (Fender Newporter Classic)

Zuerst ohne 610, dann mit.

Marshall Plexi Classic Amplifier mit Fender Stratocaster Deluxe (1999)

E-Piano mit Teletronix LA-2A Kompressor

Zuerst ohne, dann mit aktiviertem Kompressor

E-Piano mit 1176 Kompressor

Zuerst ohne, dann mit aktiviertem Kompressor

Grand Piano mit Pultec Pro Equalizer

Erst ohne, dann mit EQ

Raw Distortion Pedal mit Fender Telecaster Thinline

Und meine Stimme über ein Sennheiser e865 mit dem Real Verb Pro Reverb

Abschließend noch – der Vollständigkeit halber: Ich hatte noch nie ein Arrow mit Kopfhörer getestet, aber der nun verbesserte Kopfhörer-Preamp im Universal Audio Apollo Solo klingt praktisch identisch mit dem meines TWIN X Quad Interfaces und somit sehr, sehr gut.