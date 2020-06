Test: RME Babyface Pro FS, USB 2.0 Audio-MIDI-Interface

Baby, you're the best!

Das RME Babyface Pro FS ist ein portables 14 x 14 bzw. 12 x 12 USB 2.0 192 kHz Audio-MIDI-Interface und stellt das Update zum 2016 erschienen Vorgänger, der damals schon überzeugen konnte, dar. Ob es das Kleinkindgesicht vier Jahre später auch wieder schafft, spüren wir im Test nach.

Zuerst einmal die Liste der Neuerungen gegenüber dem Vorgänger von 2016, wie sie auf der RME Website zu finden sind (Auszug):

Der +19 / +4 dBu-Schalter auf der Unterseite bietet einen direkten Weg zur Reduzierung des Ausgangspegels, verbessert so den SNR für empfindliche Aktivmonitore, vermeidet Verzerrungen / Überlastungen und hilft den TotalMix FX-Fader bei 0 dB statt bei hohen Dämpfungen zu halten

Volles SteadyClock FS wie im ADI-2 Pro FS für niedrigsten Jitter und höchste Jitterimmunität.

Die Ausgangsleistung der 3,5 mm TRS Kopfhörerausgänge steigt von 70 mW auf 90 mW. Der THD-Wert der beiden Kopfhörerausgänge verbessert sich um bis zu 10 dB und verwendet jetzt die gleichen Operationsverstärker wie der ADI-2 Pro

Die Ausgangsimpedanz von 3,5 mm TRS wurde von 2 Ohm auf 0,1 Ohm gesenkt.

Die Mikrofoneingänge SNR wurden von 112,2 dB auf 113,7 dB verbessert, die TRS Line-Eingänge SNR von 114 dB auf 116,3 dB (120 dBA). Die THD der Line-Eingänge wurden um 8 dB verbessert.

6 Samples weniger Latenz auf der AD-Seite durch den neuen ADC (5 Samples AD, 7 Samples DA. Es geht nicht schneller….).

Alle oben genannten Verbesserungen wurden erreicht, ohne den Stromverbrauch des Interfaces zu erhöhen.

K-Slot für den Diebstahlschutz

Allerdings schweigt sich RME auf der Website, im Vergleich zum ADI-2 Pro FS R, darüber aus, ob ein anderer DAC als der im 2016er Babyface verwendete AKM 4413EQ zum Einsatz kommt. Ein Hinweis auf einen anderen Chip könnte sein, dass der 4413 nur ein 24 Bit DAC ist, sich das Babyface Pro FS aber im PC-Modus (Treiber) als 32 Bit Gerät an MacOS anmeldet. Das könnte aber auch nur in der Anbindung an den XILINX FPGA begründet sein

Zumindest wurde laut Internet der AKM 5388 ADC durch den AKM 5574 ersetzt, der eine analog zu digital Wandlung in 32 Bit erlaubt.

Die Vorteile einer 32 Bit Digitalisierung liegt nicht im besseren Klang, sondern darin, dass die Aufnahme digital nicht mehr übersteuert oder zu leise werden kann. Sicher haben die analogen Ein- und Ausgangsstufen ihre Grenzen, wie viel elektrische Spannung (= Lautstärke) sie vertragen oder ausgeben können, aber dann hat man eben nur das analoge Rauschen bzw. Verzerren und nicht noch das digitale obendrauf.

Auspacken

Die stabile Transportbox aus Kunststoff enthält das Babyface Pro FS, das mit einer Größe von 108 x 35 x 181 mm ein halbes DIN A4 Blatt beansprucht, zumindest solange man keine Kabel anschließt. Das Interface ist mit einem Gewicht von 680 g ordentlich schwer, der Grund liegt vor allem im Vollaluminumgehäuse. Ein je 1,5 m langes USB-B/A-Kabel sowie ein USB-B/C-Kabel liegen auch bei. Dazu gibt es noch ein gedrucktes zweisprachiges Handbuch.

Ein passendes 9 bis 14 V, 1 A Netzteil wird jedoch nicht mitgeliefert, dieses benötigt man aber spätestens sowohl zum Umschalten zwischen Treiber- und USB-klassenkompatiblen-Modus, also auch für den Betrieb an iPhone oder iPad und sollte also dringend mit eingeplant werden. Bekommt das Pro seinen Strom per USB vom Desktop/Laptop, funktioniert das Umschalten nämlich leider nicht. Auch aus klanglicher Sicht lohnt sich ein Netzteil, aber dazu kommen wir später noch.

Anschlüsse

Das RME Babyface Pro ist ein USB 2.0 192 kHz Audiointerface mit 12×12 „echten“ Ein- und Ausgangskanälen. Die verbleibenden 2×2 Kanäle sind die Reverb-Send und Return-Kanäle im Treiber-Modus.

Das Babyface bietet vier analoge Ausgänge, von denen die zwei Hauptausgänge im symmetrischen XLR-Format und zwei als Kopfhörerausgang in großer und kleiner Stereoklinke ausgeführt sind. Die analogen Eingänge unterteilen sich in zwei symmetrische XLR-Buchsen und zwei unsymmetrische Line-/Instrumenteneingänge. Die XLR-Ausgänge sind im Übrigen gleichstromgekoppelt und reichen laut Handbuch hinunter bis 0 Hz! Das untere Frequenzende der unsymmetrischen Ausgänge reicht je nach Sampling-Rate bis 5 Hz, 3 Hz oder 2 Hz (bei 192 kHz) hinunter.

Der ADAT Ein- und Ausgang unterstützt Sampleraten bis S/MUX4 (2 Kanäle bei 192 kHz) wie auch optisches S/PDIF bis 192 kHz. Die 1 x 1 MIDI-Schnittstelle wird über eine 6-polige Mini-DIN-Buchse realisiert, an die mit dem beigelegten MIDI-Adapter dann MIDI-DIN-Geräte angeschlossen werden können.

Einen Kritikpunkt stellt hier meiner Meinung nach die Anordnung der Anschlüsse dar. Waren beim originalen Babyface von 2008 alle Schnittstellen in einer Kabelpeitsche versammelt, die platzsparend und elegant auf der Rückseite des Gerätes ausgeführt wurde, so sind die Anschlüsse nun auf drei Seiten des Gerätes verteilt, was mitunter sehr problematisch bei der Aufstellung sein kann, denn es benötigt nun eine ganze Menge mehr Platz drum herum und sieht dabei aus wie ein Oktopus.

Das Interface unterstützt zwar keine DSD, aber immerhin AC-3 und DTS.

Analoge Eingänge (Mix) 1 & 2

Rauschabstand (SNR): 113,7 dB RMS unbewertet, 117 dBA Regelbereich Gain: -11 dB bis +65 dB THD+N: < -108 dB, < 0,00035 % Analoge Eingänge 3 & 4 (unsymmetrisch)

Rauschabstand (SNR): 116 dB RMS unbewertet, 120 dBA Maximaler Eingangspegel @+4 dBu, Gain 0 dB: +13 dBu Analoge Ausgänge 1 & 2 Rauschabstand (DR): 115 dB unbewertet, 118 dBA Übersprechdämpfung: > 110 dB Ausgangspegel bei 0 dBFS: symmetrisch +19 / +13 dBu, unsymmetrisch +13 / +7 dBu. Max. 9,6 V Analoge Ausgänge 3 & 4 (unsymmetrisch)

Rauschabstand (SNR): 114,8 dB RMS unbewertet, 118 dBA Rauschabstand: -101,8 dBu

Inbetriebnahme

Das RME Babyface Pro FS kann zwar im Class-Compliant-Modus unter OSX verwendet werden, aber laut Handbuch nicht unter Windows. Dort benötigt es die entsprechenden Treiber von der RME-Homepage. Warum das im Gegensatz zum ADI-2 Pro FS R so ist, bleibt offen. Laut Handbuch ist das BabyfacePro FS auch Multi-Client-fähig.

Unter MacOS (10.14.6) wird zum Firmware-Update auch ein Treiber benötigt. Im PC-Modus direkt am Mac geriet das Babyface Pro auch ein ums andere Mal ins Stottern, sofern es nicht direkt am Rechner angeschlossen wurde.

Negativ fällt auch auf: wenn ich das Interface im PC-Modus von der Thunderbolt 3/ USB-C Buchse am Mac abstecke, reißt es reproduzierbar sämtliche anderen USB-Verbindungen in den Abgrund und es hilft nur ein Ab- und Anstecken der anderen Geräte. Auch mag es das Babyface Pro FS gar nicht, über einen USB-Hub laufen zu müssen, selbst bei eigener Stromversorgung. Das ist aber eher nur in Testszenarien interessant. Davon abgesehen liefen TotalMix und DIGIcheck absolut stabil.

Wird das Babyface Pro FS im PC-Modus benutzt, meldet es sich im Übrigen als ein 14×14 32 Bit-Interface an. Im CC-Modus hingegen als 12×12 24 Bit Interface. Die fehlenden zwei Kanäle sind die Reverb Send-/Return-Kanäle.

Auch gehen im PC-Modus die Latenzen zwischen 30 % und 50 % nach unten. Im PC-Modus funktioniert der Encoder am Gerät auch als Lautstärkeregler für die gesamte System-Audioausgabe, im CC-Modus nur für das Interface.

Mit dem Treiber wird auch die TotalMix-Software installiert, die ein umfassendes Signal-Routing ohne DAW und das Benutzen der internen Effekte Reverb, Echo und 3-bandiger parametrischer EQ ermöglicht – sprich, ohne TotalMix keine Effekte. Die Software ist auch mit MacOS Catalina (15.5) kompatibel.

iPad, Class Compliant-Modus

Solange keine USB-Verbindung besteht, lässt ich das Interface zwischen „PC“ (Treiber-Modus) und „CC“-Modus durch gleichzeitiges Drücken der DIM- und SELECT-Taster umschalten.

Die Kontroll-App für iOS kostet allerdings noch mal 3,99 Euro. Damit lassen sich dann auch alle Funktionen der Total FX Software auf dem iPad nutzen, inklusive Reverb und Delay. Da die Kleinteiligkeit von TotalMix aber auf dem iPad-Screen nicht besser wird, hält sich der Spaß mit der App in Grenzen. Da sich Eingangspegel und Phantomspeisung auch am Gerät einstellen lassen und es auf iOS mittlerweile keinen Mangel an hervorragenden AUv3-Effekten gibt, kann man hier auf die TotalMix-App gut verzichten. Allerdings muss das Pro seine eigene Stromversorgung per Netzteil haben, sonst läuft mit iOS gar nichts. Mit Stromversorgung läuft das Babyface Pro am iPad einwandfrei.

Die Bedienung des Babyface Pro FS, Standalone-Modus

Die Lautstärken lassen sich direkt am Gerät einstellen. Über den IN-Taster und den Encoder können die Eingangslautstärke der Kanäle 1&2 (Mic/Line), 3&4 (Line/Instrument) sowie dem optischen Eingang separat eingestellt werden. Das Gleiche gilt für die Ausgänge 1&2, Kopfhörer (3/4, 5/6) und optisch.

Auch die Sample-Frequenzen, die ADAT-SMUX-Modi und die Clock-Quelle lassen sich im Standalone-Modus einstellen. Die Sample-Raten werden dabei über die vier 10-LED-Ketten angezeigt. Also 44,1 kHz ist 0 4 4 1, 192kHz als 1 9 2 0 usw.

Die Phantomspeisung kann über für die Eingänge 1 und 2 getrennt per SELECT + SET aktiviert werden und zwischen S/PDIF und ADAT lässt sich mit OUT + SET + SELECT umschalten. Sämtliche internen Effekte des Interfaces können nur über die TotalMix-Software angesprochen werden und sind im Standalone- und im CC-Modus am Desktop nicht verfügbar.

Latenzen und Frequenzen

Latenzen (nach Ableton 10.1.9)

48k

64 Samples

PC-Modus Ein: 2,06 ms / Aus: 2,19 ms / Loop: 4,25 ms

CC-Modus Ein: 4,58 ms / Aus: 3,35 ms / Loop: 7,94 ms

128 Samples

PC-Modus Ein: 3,40 ms / Aus: 3,52 ms / Loop: 6,92 ms

CC-Modus Ein: 5,92 ms / Aus: 4,69 ms / Loop: 10,6 ms

256 Samples

PC-Modus Ein: 6,06 ms / Aus: 6,19 ms / Loop: 12,2 ms

CC-Modus Ein: 8,58 ms / Aus: 7,35 ms / Loop: 15.9 ms

96k

64 Samples

PC-Modus Ein: 1,35 ms / Aus: 1,41 ms / Loop: 2,79 ms

CC-Modus Ein: 3,92 ms / Aus: 2,68 ms / Loop: 6,59 ms

128 Samples

PC-Modus Ein: 2,02 ms / Aus: 2,07 ms / Loop: 4,09 ms

CC-Modus Ein: 4,58 ms / Aus: 3,34 ms / Loop: 7,93 ms

256 Samples

PC-Modus Ein: 3,35 ms / Aus: 3,41 ms / Loop: 6,79 ms

CC-Modus Ein: 5,92 ms / Aus: 4,68 ms / Loop: 10,6 ms

192k

64 Samples

PC-Modus Ein: 1,01 ms / Aus: 1,02 ms / Loop: 2,02 ms

CC-Modus Ein: 3,58 ms / Aus: 2,34 ms / Loop: 5,92 ms

128 Samples

PC-Modus Ein: 1,34 ms / Aus: 1,35 ms / Loop: 2,69 ms

CC-Modus Ein: 3,92 ms / Aus: 2,67 ms / Loop: 6,59 ms

256 Samples

PC-Modus Ein: 2,01 ms / Aus: 2,02 ms / Loop: 4,02 ms

CC-Modus Ein: 4,58 ms / Aus: 3,34 ms / Loop: 7,92 ms

Frequenzen

Die Linearität des Frequenzganges zeigt keine Auffälligkeiten.

Die Phasenlage des Babyface an den unsymmetrischen Ein- und Ausgängen 3 und 4 in Mono gemessen.

Der Signalrauschalbstand und die Übersteuerungsfestigkeit sind hervorragend. it dem gleichen Netzteil wie das ADI-2 Pro FS R gemessen, gibt hier zwar keinen 50 Hz Hügel, aber merkwürdige Ausschläge bei 100 Hz.

Die harmonisch verzerrenden Höhen kennen wir vom ADI-2 Pro FS R, aber anders und nicht so ausgeprägt.

Die harmonischen Verzerrungen ergeben ein sehr ausgeglichenes Bild und halten sich sehr in Grenzen.

Klang

Mittlerweile zeichnet sich für mich eine Tendenz bei Interfaces ab. Auf der einen Seite die Interfaces, die dem Sound eine eigene Ästhetik hinzufügen, die so kaum im Original enthalten ist. Dazu gehören z. B. das Cranesong Solaris, das Antelope Amari und auch das RME ADI-2 Pro FS R.

Dangerous Music Convert-2, Prism Sound Atlas und die Universal Audio ApolloX-Serie machen zwar auch etwas mit Sound, aber im Gegensatz zu den obigen sehr unaufdringlich und natürlich. All diese Interface drehen auf die ein oder andere Weise an der Raum- und Höhendarstellung und/ oder dem Gesamtzusammenhalt. Solaris und ADI-2 als Gegenpositionen von zu wenig und zu viel Stereobreite und Amari und Atlas, die das musikalische Zusammenspiel aufdröseln – allerdings macht das der Atlas nur, wenn der Mix schlecht ist, nicht generell.

Die letzte Gruppe sind die Interfaces, die, wie ich mittlerweile der Ansicht bin, den Sound im besten Sinne „unverblümt“, „natürlich und „neutral“, aber dennoch enorm musikalisch darstellen. Dazu gehören z. B. der SPL Mercury, Mytek (Brooklyn und Stereo192) und Lake People, die ich inzwischen als die „musikalischeren“ Interfaces empfinde und auch ganz klar meiner Hörpräferenz entgegenkommen und die besseren Ausgangsposition für Mixing und Mastering sind.

Das RME Babyface Pro FS reiht sich nun in die Riege der letzteren Interfaces so nahtlos ein, dass es sogar in der Liga von SPL und Mytek mitspielen darf, direkt aus dem Karton heraus. Eine Leistung, die dem ADI-2 Pro FS R verwehrt bleibt.

Ja, ihr habt richtig gelesen: Das Babyface Pro FS klingt insgesamt besser als das ADI-2 Pro FS R mit seiner erschlagenden Imposanz (Klassik- und Jazzliebhaber werden das lieben). Das war der einstimmige und diskussionslose Konsensbeschluss des direkten A/B-Vergleichs. Ich könnte fast alle Klangbeschreibungen des SPL Mercury nahezu unverändert für das Babyface Pro FS übernehmen. Was Offenheit und Durchhörbarkeit des Klangs angeht, kann auch das überproduzierten Stück „We‘re in this together“ von Nine Inch Nails dem Babyface Pro FS nichts anhaben.

Lediglich die Höhen sind beim RME etwas spitz und können mit der Seidigkeit eines UA Apollo x6 nicht mithalten und nerven daher auch schneller. Im Klang/Preis-Gesamtsummenspiel ist dies aber eher marginal zu beurteilen und persönlich empfinde ich dies besser fürs Mixen und Mastern. Das mahnt einen zur Vorsicht und zum genauen Beobachten des Höhenbereichs.

Was die Stromversorgung angeht, so reagiert auch das Babyface Pro auf den Unterschied zwischen Netzteil- und Akkubetrieb. Aber im Gegensatz zum ADI-2 Pro FS R, das mit Akku erst überhaupt zu seiner wahren Hochform aufläuft, (siehe Test zum ADI-2), ist das Akku-Upgrade beim Babyface weitaus weniger drastisch. Sicher, alles wird noch ein wenig definierter und offener, aber das spielt sich vielleicht im gefühlten Bereich von 20 % ab.

Während also das Babyface schon mit einem „normalen“ Netzteil in einer dreimal teureren Liga mitspielen darf, bleibt das ADI-2 mit dem mitgelieferten Netzteil klanglich hinter seiner Preisklasse zurück. Was beim ADI-2 Pro zwingend ist, ist beim Babyface Pro FS eine Option.

Aber ein schwächeres Netzteil als 12 V sollte beim Babyface Pro FS wohl nicht verwendet werden. Bei Verwendung z. B. des ansonsten sehr guten, aber schwächeren iFi-Audio 9 V, 1.1 A Netzteil für 50,- Euro hört man z. B. bei Mutual Core von Björk den Bassbereich noch verzerren, wenn der Drum-n-Bass-Einschlag kommt. Es ist immer lustig mit anzusehen, wie viele Interfaces, ganz besonders wenn sie nur über eine USB-Stromversorgung verfügen, bei schnellen Dynamikübergängen einfach wegbrechen. Dementsprechend leidet auch die Dynamikstabilität des Babyface Pro, wenn es nur Strom über USB bekommt.

Nur über USB zieht das Interface bis zu 700 mA. Moderne Rechner mit USB 3 Ports sollten damit keine Probleme haben, aber dennoch kann das Kleinkind bis zu 5,4 Watt aus der Leitung nuckeln, was jede USB-Leitung vor ein Herausforderung stellt. Doch im Vergleich zu anderen Interfaces packt das Babyface Pro das erstaunlich gut, aber das letzte Stück mitreißende Energie fehlt dann halt doch für die analoge Ausgangsstufe. Im Gesamten ist das Babyface aber unempfindlicher bei der Stromversorgung als das ADI-2 Pro FS R.

Auch am Kopfhörer weiß das Babyface Pro FS durchaus zu überzeugen und bietet genug Dampf (Beyerdynamic DT-880 Pro 250 Ohm).