Test: Antelope Amari, USB-Audiointerface, ADDAC-Wandler

Referenz-Wandler und Audiointerface

Antelope Audio stellen mit dem Amari ihr neues USB3.1 Gen1 „Reference-Grade“ 24 Bit, 384 kHz Audiointerface in Mastering-Qualität vor. „Amári“, ein Eigenname, nicht zu verwechseln mit dem japanischen Begriff „amari“ der „nicht viel“ bedeutet. Stattdessen kommt der Name aus der Yoruba-Sprache und bedeutet „Stärke“. Dabei versprechen uns Antelope ein Klangerlebnis, das selbst anspruchsvollste Audioliebhaber zufriedenstellen soll. Ob wir nun tatsächlich zufriedengestellt wurden, haben wir im Test festgehalten.

Auspacken des Antelope Audio Amari

In dem mit PU-Schaum ausgekleideten Karton befindet sich das Amari Interface mit einer Größe von 31 x 9 x 23 cm und einem Gewicht von 3 kg, was recht leicht anmutet. Das Gerät wurde nicht im 19-Zoll-Format konstruiert, woraus man schließen könnte, es wäre wohl für den Tischbetrieb bzw für das audiophile HiFi-Rack konzipiert. Warum dann aber keine IR-Fernbedienung vorgesehen wurde, ist dann allerdings eine andere Frage. Das Amari ist eines der wenigen Interfaces mit einem echten USB3.1 Gen1 / 5.0 GBPS Anschluss.

Daneben gibt es noch ein ca. 2 Meter langes USB 3.1 Gen1-Kabel und ein Staubtuch. Für die Stromzufuhr liegt ein Standard 18 Volt, 2 Ampere Schaltnetzteil aus tschechischer Produktion bei, was bei einem 3000,- Euro Interface für hochgezogene Augenbrauen sorgt. Ich hatte leider kein entsprechen starkes besseres Netzteil da, doch hier sollten sich die Interessenten dringend überlegen, beim Kauf ein entsprechend hochwertiges HiFi-Netzteil gleich mit einzuplanen.

Es kann sich nur positiv auf den Klang auswirken, wie auf dem Bild weiter unten zu sehen ist. Wer 3.000,- Euro für ein Interface übrig hat, kann auch 300,- Euro in ein besseres Netzteil investieren. Saubererer Strom ist sowieso niemals eine Fehlinvestition.

Das Gerät wird im Betrieb auch recht warm. Zwar nur gut handwarm, aber dass es über keinerlei Lüftungsschlitze oder besondere Wärmeableitung verfügt, sollte man ihm genügend Möglichkeiten der Luftzirkulation drumherum gönnen.

Anschlüsse des Amari DA-Wandlers

Analoge Eingänge

Das Amari bietet als Interface analoge unsymmetrische Cinch- (RCA) und symmetrische XLR/Klinken-Kombo-Eingänge, die eine maximale Eingangslautstärke von +24 dBu an den XLR und +8,2 dBu an den Cinch-Anschlüssen vertragen. Im AD-Pfad kommen zwei AK5778-Wandler mit einem Dynamikumfang von 128 dB und einem Rauschabstand von 124 dB zum Einsatz und es kann bis 384 kHz bei 24 Bit A/D gewandelt werden.

Ausgänge

Die analogen symmetrischen XLR-Ausgänge liefern eine maximale Ausgangslautstärke von +24 dBu. Diese kann über ein digital gesteuertes Trimming in 1 dB-Schritten zwischen +12 und +24 dBu eingestellt werden kann.

Hinzu kommen noch zwei getrennt regelbare und zuweisbare Klinken-XLR-Komboausgänge für die Kopfhörer. Daran können zwei unsymmetrische oder ein symmetrischer Kopfhörer an Ausgang 1 (auf max. +20 dBu beschränkt) angeschlossen werden. Es kann sogar die Ausgangsimpedanz für jeden Kopfhörer einzeln zwischen -4,6 und 85,3 Ohm in 17 Schritten angepasst werden.

Der D/A-Pfad besteht aus acht CS43198 Wandlern mit einem Dynamikumfang von 138 dB. Die Wiedergabe erfolgt mit maximal 24 Bit bei 384 kHz PCM oder nativem DSD over PCM (DoP) bis DSD 128.

An digitalen Schnittstellen stehen jeweils ein AES/EBU und ein elektrischer S/PDIF bis 192 kHz und ein optischer S/PDIF (TOSLINK) bis 96 kHz zur Verfügung. Zur Synchronisation zu anderen digitalen Geräten gibt es einen Wordclock- und einen 10 MHz Atomic-Clock-Eingang. Einen Wordclock-Ausgang gibt es leider nicht.

Liegt keine externe Wordclock vor, kann das Amari auch über den internen „Ofen“ synchronisiert werden. Die Oven-Technologie ist ein temperaturkontrollierter Oszillator (Quartz) der in einem isolierten Gehäuse immer auf konstanter Temperatur im Bezug auf die Außenwelt gehalten wird, um thermisch bedingte Schwankungen zu unterbinden. Das Amari wird aber während des Betriebs trotzdem nie mehr als handwarm, was sehr positiv zu vermerken ist.

Zuletzt gibt es noch einen echten USB3-Port mit 5 GBPS mit bidirektionaler Full-Duplex-Anbindung an den Computer. Die USB-Anbindung ist nicht USB-klassenkompatibel und benötigt einen Treiber, der von der Antelope Homepage herunterzuladen ist. Über ein USB 2.0-Kabel angeschlossen meldet sich das Amari als sauber als 480 MBPS USB 2-Gerät an.

Inbetriebnahme des Interfaces Amari

Offensichtlich möchte einem Antelope Audio die Registrierung des Amari nahelegen. Also bei Antelope ein kostenloses Konto angelegt, worauf es dann dort doch wieder heißt, das Amari bedarf derzeit keine Registrierung – im Gegensatz zum restlichen Produktkatalog von Antelope. Somit kann ich dem Prozedere, das Kollege Thilo Goldschmitz in seinem Test zum Discrete 4 angekreidet hat, nichts weiter Erhellendes hinzufügen.

Nach diversen Neustarts während der Installation des Antelope Unified-Treibers und des Antelope Launchers ist es endlich soweit.

Während des Tests offenbarte sich eine Eigenheit des USB-Treibers, der es überhaupt nicht mochte, wenn der Mac mini (2018) vor dem Amari kaltgestartet wurde. War das der Fall, half kein An- und Abstecken des USB-Kabels, noch ein Trennen des Amaris vom Stromnetz, um die USB-Verbindung herzustellen. Nur ein Reboot des Mac konnte hier Abhilfe schaffen. Wurde das Amari aber vor dem Mac kaltgestartet, lief die USB-Verbndung zum Mac durchweg stabil und reibungslos.

Das Amari läuft direkt am Mac auch stabiler als über einen 5 GBPS USB-Hub. Aber immerhin klingt das Amari über USB genau so, wie über die digitalen Audioausgänge, was bei den allermeisten preiswerteren Interfaces nicht der Fall ist. In der Regel klingen die Interfaces über AES/EBU, S/PDIF oder TOSLINK besser!

Nach der Installation öffnet sich der Software-Launcher, über den die Hardware, Firmware-Updates und eventuelle Software-Zusätze verwaltet werden können. Der Launcher ist minimal und stört weiter nicht und ist zum Arbeiten mit dem Amari auch nicht notwendig.

Die Fernsteuerungs-Software ist hingegen ein Paradebeispiel dafür, wie Software nicht programmiert werden sollte! Unwichtige Anzeigen sind riesengroß und platzverschwenderisch aufgebauscht und wichtige Anzeigen und Menüs zum Aufklappen sind so klein, dass sie sogar Native Instruments in den Schatten stellen.

Statt professioneller Bildschirmergonomie gibt es disfunktionale Vintage-Bitmap-Reminisenzen. Softwaredesign aus dem letzten Jahrtausend und ergonomisch nicht durchdacht.

Bedienung des Antelope Audio Amari

Zum Glück kann das Amari völlig autark am Gerät bedient werden und man muss sich nach der Installation so gut wie gar nicht mehr mit der Software abgeben. Leider erklärt das englischsprachige PDF-Handbuch nur die Bedienung anhand der Software. Wir zeigen deshalb die Funktionalität am Gerät selbst.

Die Bedienung am Gerät ist denkbar einfach. Zunächst einmal sind unten im Display die Signalziele aufgereiht, als da wären der Monitor (Hauptausgang), die beiden Kopfhörerausgänge, AES/ EBU, S/PDIF (elektrisch) und Toslink (optisch). Jedem dieser Ziele kann nun eine der Quellen Analog, USB, AES/ EBU , S/PDIF oder Toslink zugeordnet werden. Das war’s.

In der Kopfzeile lässt sich noch die Wordclock-Quelle aus denselben Optionen auswählen wie bereits genannt, plus dem internen Oven und natürlich dem Wordclock-Eingang.

Im MENU werden diverse Einstellungen vorgenommen, die z. B. die Wahl der analogen Cinch- oder XLR-Eingänge, die Ausgangsimpedanz der Kopfhörer und die fünf Presets umfassen.

Persönlich finde ich es etwas umständlich, jeden Preset-Wechsel noch mal extra bestätigen zu müssen, schließlich sind Presets zum schnellen Wechsel da, aber was soll‘s.

Mit einem Drehen oder Drücken (was keine Verstellung der Lautstärke zur Folge hat) auf einen der Regler am Amari wird die Anzeige der Monitorlautstärke für den Hauptausgang und die beiden Kopfhörer erreicht.

Hier lässt sich auch die Ausgangslautstärke zwischen +12 und +24 dBu in 1 dBU-Schritten einstellen, denn manche Endverstärker oder Aktivboxen mögen zu hohe oder zu niedrige Pegel nicht. Sehr schön!

Ansonsten befinden sich am Gerät noch ein sehr praktischer Mono-Schalter sowie zur Stummschaltung und zum Dimmen der Lautstärke. Ausgeschaltet wird das Amari über den Power-Option am Touch-Display und so wird es auch wieder eingeschaltet.

Latenzen & Frequenzen zum Amari

Selbst unter Volllast mit einem 0 dBFS Testsignal bricht das Amari nicht ein und liefert kaum harmonische Verzerrungen. Allerdings sieht man auch ganz deutlich die 50 Hz Einstreuungen des Schaltnetzteils.

(Ableton Live 10)

44 kHz, 64 Samples Pufffer: Eingang: 8,39 ms Ausgang: 8,05 ms

44 kHz, 256 Samples Pufffer: Eingang: 3,86 ms Ausgang: 3,59 ms

96 kHz, 64 Samples Pufffer: Eingang: 2,99 ms Ausgang: 2,72 ms

96 kHz, 256 Samples Pufffer: Eingang: 4,99 ms Ausgang: 4,72 ms

192 kHz, 64 Samples Pufffer: Eingang: 2,86 ms Ausgang: 2,59 ms

192 kHz, 256 Samples Pufffer: Eingang: 3,86 ms Ausgang: 3,59 ms

Dabei ist es absolut unerheblich, ob das Interface über USB 2.0 oder USB 3.1 Gen1 betrieben wird. Die Werte bleiben gleich.

Wie man an den Bilder unschwer erkennen kann, zeigen die Standardtests offensichtlich eine große Ingenieurleistung. Absolut linearer Frequenzgang und lineare Phasenlage und einen absolut fantastischen THD+N Wert – bis auf die Einstreuungen des mitgelieferten Netzteils – und praktisch kein sonstigen harmonischen Verzerrungen (Hammerstein). Ich habe die Test mehrfach wiederholt, weil ich die Ergebnisse selbst nicht glauben wollte.

Auch bei der AD/DA-Wandlung im Looptest gibt das Amari das aus was es aufnimmt bzw. umgekehrt. Die Abweichungen in den Bildern sind lediglich Messfluktuationen im Averaging-Zeitfenster (besonders unter 70 Hz beim Test mit weißem Rauschen). Das Amari ist wandlungs-technisch effektiv unsichtbar!

Klang

Auch hier traf man sich wieder zu dritt für eine Hörsession mit dem Amari im Standalone-Modus, wie sie schon beim Brooklyn DAC+ und dem SPL Director stattgefunden hatte. Zum Einsatz kam diverses CD-Material. Das Ergebnis in der Kurzversion: Der Klang bei 44 kHz ist überragend, aber dennoch noch nicht das ultimative Ende.

Das Amari ist auch hier ein Interface mit vielen „Aber“. Zunächst einmal ist das Amari das „unsichtbarste“ Interface, das ich bisher gehört habe. Kein anderes Interface war bisher so nahe an dem Gefühl, dass sich nichts mehr zwischen der Musik und den Hörern befindet, so durchlässig ist der Klang! Aber das Amari ist auch eindeutig auf der analytischen Seite zu Hause und besonders bei Akustikaufnahmen fehlt es beim audiophilen Hören mitunter doch an Musikalität und und Lebendigkeit, wenn man sich ansieht, was z.B. der Brooklyn DAC+ oder Dangerous Music Convert-2 bieten kann.

Der Klang des Amari seine Eingenheiten. Das Amari ist zwar über das ganze Spektrum überaus linear exakt, doch das resultiert auch in strengen Mitten und noch strengeren d. h. hervortretenden Höhen. Diese sind zwar oftmals sehr scharf, aber niemals harsch und bei weitem nicht so aufdringlich und unnatürlich wie beim Crane Song Solaris Quantum.

Wie gesagt enthüllt das Amari alles. Wenn die Höhen unausgeglichen sind, hört man das sofort. Wenn der Bass matscht, hört man das sofort, wenn die Mitten schlecht sitzen, dann hört man das sofort, genau so wie die Panoramapositionen, wenn es sie gibt.

Tiefenstaffellung und Phantombühne



Das sind zwei Paar Schuhe. Bei ersterem zeigt das Amari der Konkurrenz deutlich, wo es langgeht. Bei NIN „We‘re in this togeher now“ kann man sich durch jede Instrumenteneben in diesem Soundkonvolut durchhören und ihm folgen, es wird alles offenbart.

Auch bei „Making of Cyborg“ vom 1995 Anime Soundtrack von „Ghost in the Shell“ hört man erst, wie lange die Hallfahne der initialen Schellen eigentlich geht! Nämlich bis kurz vor den ersten Gesangseinsatz. Die allermeisten Interface machen hier auf halber Strecke schlapp. Hier zahlen sich die linearen Höhen des Amari aus.

Bei der Räumlichkeit ist es hingegen ein wenig komplexer. Das Amari scheint die Räumlichkeitsinformationen besonders aus dem Mitten und Höhen zu beziehen. Das merkt man ganz besonders bei Stimmen und Chören. So hatten wir z. B. bei Leonard Cohen „The Future“ (Natural Born Killers, Soundtrack) das tasächliche Gefühl, im selben Raum mit dem Hintergundchor zu stehen und bei Alison Krauss‘ „Down To The River To Pray“ (O Brother, Where Art Thou, Soundtrack) war dieses Gefühl noch intensiver.

Jedoch scheint das Amari generell künstliche Räume den natürlichen zu bevorzugen bzw. besser zu verarbeiten, denn hier ist die Phantombühnenschwelle deutlich niedriger. Bei diversen akustischen Jazzaufnahmen und Singer/Songwriter-Material, die weniger in hellhalligen und eher in akustisch trockenen, optimierten Tonstudios oder Aufnahmekabinen erstellt wurden, konnte das Amari dagegen weniger auftrumpfen und erinnert mehr an den 2D-haften Sound von Focusrite.

Entsprechend klebte der Sound hier auch etwas an den Boxen und wirkte damit bemühter. Auch z.B. Tori Amos (I can‘t see New York, Winter, Rattlesnakes) musste hier Einbußen erfahren. Das hatten wir schon lebendiger gehört. Hier zieht der Mytek Brooklyn oder ein auch älterer Lake People F45/ F46 musikalisch unverhohlen und leichten Fußes vorbei.

Bei elektronisch erzeugtem oder sonstigem elektrisch abgegriffenem Material, wenn es gut aufbereitet war, erreicht das Amari dagegen durchgehend lebendigere Ergebnisse.

Impulstreue

Bei der Impulstreue und den Transienten sieht es wiederum anders aus. Hier liefert das Amari wohl die exaktesten Ergebnisse, die ich bisher gehört habe. Der R-Test von „Making of Cyborg“ wurde noch nie zuvor so präzise ausbuchstabiert wie hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Silbentrennung bzw. -verschlucken wurde perfekt dargestellt.

Bei dem Implus-Teststück „Fragment“ von Emptyset, das quasi nur aus Impulsen und Transienten komponiert ist, war es zum ersten mal so, dass ich mir dachte „ JA! So klingt das Stück wirklich“. Bei allen anderen Interfaces hatte ich bisher immer das Gefühl, als fehlte da noch was an Dynamikbewegung. Nun, das Amari lieferte es schließlich. Die ganzen spektralen Impulsspielereien, die hier ablaufen, wurden selbst von einem Convert-2 oder Brooklyn nicht so sauber reproduziert. Was das Amari hier abliefert, ist absolut „Referenz Grade“ – ich möchte „Fragment“ nur noch auf dem Amari hören und das täglich!

DSD

Zum ersten Mal führte ich auch einen Test mit DSD-Material durch, weil ich endlich einen brauchbaren, einfachen und preiswerten DSD-Player für MacOS gefunden habe, der mich nicht mit nutzlosen Online-Features zumüllt wie andere Player: der Bit-akkurate (soweit das bei einem nicht-fehlerkorrigierenden Protokoll überhaupt möglich ist) Colibri von Gabor Hargitai aus dem Mac App-Store.

Als Teststücke kamen folgende kostenlos erhältlichen akustischen Aufnahmen vom norwegischen 2L-Label zum Einsatz:

Vivaldi – Cantata RV 679, Aria (Katalog-Nr. 2L 0-56)

Arnesen – „MAGNIFICAT 4“. „Et misericordia“ (Katalog-Nr. 2L-106)

Finzi – „Come Away, Death“ (Katalog-Nr. 2L-064)

Bei 44 kHz unterscheiden sich die Interface noch sehr stark. Das scheint sich mit Anstieg der Sampling-Raten aber zu nivellieren oder vielleicht liegt es am DSD-Format, das dann vielleicht doch audiophiler und exakter ist als PCM-Formate. Oder die neueren Konverter sind tatsächlich mehr auf hohe Auflösungen optimiert als die alten. „CD-Qualität“ ist wohl ein Auslaufmodell.

Auf jeden Fall wurde der Unterschied zwischen dem Amari und meinem Mytek Stereo192 bei DSD 128-Aufnahmen (192 kHz) deutlich geringer, um nicht zu sagen nahezu ununterscheidbar. Der Amari punktete lediglich noch mit mehr natürlicher Räumlichkeit und machte den „Raum“ noch etwas erfahrbarer, verortete sozusagen die Aufnahmeposition der Mikrofone und integrierte die Vivaldi-Sängerin noch etwas „tiefer“ in den Raum. Da bei diesen Aufnahmen offensichtlich auch mehr heller Raumhall im Spiel war, kann das Amari hier natürlich brillieren.

Aber das, was an „Musik im Gesamten“ geboten wurde, hätte ich im Blindtest zwischen den beiden Geräten bei DSD128-Aufnahmen niemals unterscheiden können. Zumindest bei 44 kHz muss das Amari die Phantombühne aber noch dem Dangerous Music Convert-2 (das aber kein DoP beherrscht) überlassen.

Gesamtbild – „Audiophil“ vs. „Studio“

Im Gesamten macht das Amari bei 44 kHz aber ein dennoch durchwachsenes Bild. Der Brillanz in den Einzeldisziplinen wird durch seine analytische Charakteristik ein Bein derart gestellt, dass aus „Klangerreignissen“ nicht automatisch „Musik“ wird. Ein Beispiel dafür, dass mehr auch mal zu viel sein kann. Damit bleibt der Mytek Brooklyn DAC+ klanglich der bessere (beste) Allrounder.

Die ursprüngliche Zusatzbezeichnung „Mastering Grade“ (wurde inzwischen in „Reference Grade“ umgemünzt) ist hier wörtlich zu nehmen, denn zum Musikkonsum taugt das Amari nur bedingt, da es alles schonungslos analysiert. Wenn eine Aufnahme schlecht gemischt / gemastert wurde, dann hört man das sofort und erzeugt dann auch schnell die falsche Art von Gänsehaut. Entsprechend ist es mit dem Amari aber auch deutlich schwerer, falsche Entscheidungen beim Mixen und Mastern zu treffen als mit anderen Interfaces.

Die geringere Emotionalität ist beim Mastern eventuell auch eher von Vorteil, da man hier vorwiegend einen (wenn auch geliebten) Job zu erledigen hat, um einen Mix falls notwendig einen ausgewogeneren Schliff zu verpassen und an das Zielformat (Album, Compilation, Streaming, Film etc.) anzupassen. Wenn man das mehrere Stunden täglich macht, ist es mitunter nicht unbedingt vorteilhaft, ständig emotional angesprochen zu werden, wenn man auf Fehler- und Entscheidungssuche ist.

Dabei geht das Amari aber immer noch deutlich enthusiastischer zu Werke als der SPL Director, der an Musikalität gar nichts zu bieten hat und nur analytisch und langweilig klingt. Hätte ich die Wahl zwischen den beiden, ich würde ohne jedes Überlegen das Amari wählen.