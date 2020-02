Test: Solid State Logic SSL 2+, USB-Audiointerface

Wird es dem großen SSL-Namen gerecht?

Eines der NAMM 2020 Highlights war die Ankündigung, dass das Traditionsunternehmen Solid State Logic weiter in den Consumer-Bereich vordringt. Vor einigen Monaten durfte ich bereits das SiX Mischpult testen, nun folgt das neue USB-Audiointerface namens SSL 2+. Optisch lehnt sich das Interface an die berühmten Konsolen von SSL und als Käufer erhofft man sich, ein Stück Klangkuchen der Legenden abzubekommen. Tatsächlich hat sich SSL auch einige Mühe gegeben, das Interface schmackhaft zu präsentieren und die Website spart auch nicht mit Superlativen und Vergleichen mit den siegreichen Ahnen. Schauen wir einmal, was SSL dieses Mal auf dem Kasten hat.

Solid State Logic SSL 2+: Die Hardware

In der attraktiven Verpackung des Interfaces befindet sich ein etwa 800 Gramm leichtes Gerät inklusive Quickstart Guide und zwei USB-Kabel: USB-A/USB-C und USB-C/USB-C. Die Frontplatte scheint aus Aluminium zu sein, das restliche Gehäuse besteht aus Kunststoff.

Die Farbgebung der Bedienelemente ist ganz klar in Richtung SSL 4000 abgestimmt. Ein baby-blauer Monitor-Level-Regler und zwei minimalistische „Channelstrips“ mit der bekannten Auswahl 48V Phantompower, Line und HI-Z, dem rot gefärbten Gain-Regler, einer 5-stelligen LED-Peak-Anzeige und jeweils einem 4K Schalter – dazu später mehr.

Rechts daneben befinden sich drei Drehregler: der Monitor Mix, bei dem man zwischen den Eingängen und dem USB-Signal überblenden kann (inklusive Stereoschalter) und die beiden Pegelregler für die zwei Kopfhörereingänge.

Mit dem mit 3&4 beschrifteten Schalter können man ändern, welche Quelle den Kopfhörerausgang von PHONES B speist. Wenn 3&4 nicht aktiviert ist, wird PHONES B von den identischen Signalen gespeist, die auch PHONES A speisen. Dies ist wünschenswert, wenn man mit einer anderen Person aufnehmen und beide dasselbe Material hören wollen. Durch Drücken von 3&4 wird dies umgangen und die USB-Wiedergabe 3-4 (statt 1-2) wird aus dem Kopfhörerausgang PHONES B ausgegeben. Dies kann nützlich sein, wenn man eine andere Person aufnehmen und diese während der Aufnahme einen anderen Kopfhörermix hören möchte.

Haptik, Qualität und Anschlüsse

Um es gleich vorwegzunehmen: Nur die fünf kleinen Encoder sind für meinen Geschmack qualitativ hochwertig, denn sie sind mit gutem Drehwiderstand ausgestattet und stabil ausgeführt.

Der Kunststoff des Gehäuses wirkt dagegen haptisch nicht gerade hochwertig und mein Testexemplar wackelt sogar ein klein wenig. Alle Schalter auf der Oberseite bestehen ebenfalls aus Kunststoff und fühlen sich wabbelig an, haben viel Spiel und einen schlechten Druckpunkt. Dazu ist der Monitor-Level-Regler sehr leichtgängig.

Schauen wir uns die Rückseite an, hier macht das Interface einen deutlich erfreulicheren Eindruck: Die beiden Eingänge des SSL 2+ sind als Kombibuchsen (XLR/Klinke) ausgeführt. Daneben der Main-Out als Klinkenbuchse (symmetrisch) und auch als Cinch (unsymmetrisch). Dazu gibt es beim Plus-Modell zusätzlich noch ein Pärchen Stereo-Cinch-Buchsen (Output 3&4), beispielsweise um ein DJ-Pult anzuschließen.

Dann haben wir noch die beiden Kopfhörerausgänge, den Kensington Slot und ein USB-C Port. Technisch handelt es sich beim SSL aber um ein USB 2 Interface. Positiv zu bewerten sind die vollwertigen DIN MIDI In & Out Buchsen. Die Buchsen sind von guter Qualität, aber jetzt auch nicht so, dass Focusrite und Co. deswegen zittern müssten.

Solid State Logic SSL 2+ in der Praxis

Die wenigen Bedienelemente des USB-Interfaces geben keine Rätsel auf. Hier wird man schnell durchsteigen und die ersten Aufnahmen durchführen können.

Allerdings sollte sich der Interessent fragen, ob man für das ausgegebene Geld nicht ein wenig mehr Ausstattung erwarten dürfte. Wie wäre es mit einem Highpass-Filter? Einer DIM-Funktion? Digitalen Ein-/Ausgängen? Einem Ein/Aus-Schalter? Ohne einen direkten Vergleich ziehen zu wollen, hier ein paar potenzielle Mitbewerber, die zumeist über eine Softwaresuite noch weiterführende Funktionen anbieten und über eine „echte“ Stromversorgung über ein Netzteil verfügen:

Das Steinberg UR RT2 für 299,- Euro

Das Focusrite Scarlett 8i6 für 265,- Euro

Das Presonus Studio 68c für 279,- Euro

SSL 4K-Sound

Ein paar Worte zu den „4K“ Knöpfen. Hiermit soll der jeweilige Preamp klanglich den legendären Konsolen der SSL 4000 E/G Modellen ähneln (4K ist die Kurzform von 4000). Dabei werden die Höhen leicht angehoben und es wird dem Signal eine entsprechende harmonische Verzerrung hinzugefügt. Je nach Eingangssignal klingt das dann einfach nur heller oder obertonreicher. Aber hier ist das nur ein Effekt, ähnlich zur „Air“ Funktion bei den Focusrite Scarlett Audiointerfaces.

Wenn man das klangliche Resultat des SSL 2+ beispielsweise mit dem SSL 4000 Plugin von Universal Audio vergleicht, dann ist das Ergebnis leider ziemlich enttäuschend. Ein SSL 4000 macht eben nicht nur heller, sondern er fügt dem Signal einen besonderen Charakter zu.

Solid State Logic Klang

Bei den technischen Werten hat sich Solid State Logic nicht lumpen lassen:

Die Mikrofon Preamps sind laut SSL nämlich die „best sounding mic pres in town“, was wir später beim KIangtest nachvollziehen werden. Ein Rauschabstand von über 130 dB klingt schon mal vielversprechend.

Des Weiteren wurden AKM-Wandler verbaut, die in der Audioszene einen guten Ruf genießen und mit 24 Bit/192 kHz in Sachen Auflösung auf Höhe der Zeit sind.

Das Software-Paket ist im Vergleich zu den Mitbewerbern von Focusrite & Co. etwas knapper ausgefallen, aber immerhin sind Ableton Live Lite, Pro Tools in der „First“ Edition im Paket enthalten, dazu freie Loopcloud Samples, Native Instruments Hybrid Keys & Komplete Start und SSL Native Vocalstrip 2 und Drumstrip als Vollversionen. Dafür muss das Gerät auf der SSL Website registriert werden.

Als Class Compliant Gerät benötigt es für den Mac keine weitere Software, während es für Windows auf der SSL Seite einen passenden Treiber gibt.

Und nicht zuletzt möchte das wirklich gut geschriebene deutschsprachigen Benutzerhandbuch (als PDF auf der Website zum Download) erwähnen, das viele Anschlussszenarien und Beispiele zeigt, wie z. B. das SSL 2+ in Ableton eingebunden wird.

Genug der Theorie, hören wir uns das SSL 2+ an. Ich habe das Interface an einen USB-Slot meines 2019er Apple iMac mit Catalina und über den Ausgang 1&2 an meine KS Digital C88 Reference angeschlossen. Der Mic Preamp wurde mit einem Shure SM58 und einem einfachen Kondensatormikrofon von Superlux getestet (aus dem VOX AC15 C1) und DI/HI-Z mit der Mittelposition der Burstbucker Pro Pickups einer Les Paul Standard. Die Synthesizer-Aufnahmen kommen vom Korg Kronos in Stereo.

1. Aufnahme: Gibson, SM58, VOX AC15, erst ohne, dann mit 4K-Schalter

Für ein 300,- Euro Audiointerface ist die Klangqualität zufriedenstellend.

2. Aufnahme: Gibson, über DI, erst ohne, dann mit 4K-Schalter

Im Vergleich zur Aufnahme mit Mikrofon erscheint der DI-Input (HI-Z) eher lustlos und flach.

3. Aufnahme: Gibson, SM58 und Superlux Kondensator Mic am VOX AC15

Hier wurde zusätzlich noch ein Kopfhörer mit Maximalpegel angeschlossen (Philips X2). Durch die hohe Last ist die Aufnahme komprimiert und wirkt angestrengt. Obwohl an den Gain-Levels nichts verstellt wurde, beginnt das Interface bei den harten Transienten zu verzerren.

4. Korg Kronos, Stereo mit 4K über das SSL 2+

Durch den aktivierten 4K-Schalter klingt die Aufnahme eher grell und vordergründig. Dazu auch schlank und flach in der räumlichen Aufteilung.

5. Korg Kronos, Stereo über Apollo TWIN X

Zum Vergleich habe ich dieselbe Kombination des Kronos mit dem Universal Apollo TWIN X aufgenommen, das ab 899,- Euro zu haben ist. Es wurden keinerlei Plugins oder Effekte verwendet. Obwohl die Aufnahme etwas leiser ist, ist der Unterschied sehr groß. Der Apollo wirkt wesentlich gelassener, bassstärker und mit viel mehr Übersicht im Raum.

Technik-Special: USB-Bus-powered Audiointerfaces

Die Stromversorgung über den USB-Port ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, in das ich etwas Licht bringen möchte. Und bevor ich „in medias res“ gehe, ist es wichtig, Folgendes einmal ganz klar zu schreiben. Es gibt genau zwei Gründe, ein Audiointerface „USB-Bus-powered“ auszulegen:

Das Audiointerface soll bevorzugt mobil eingesetzt werden Man möchte Kosten sparen

USB-Bus-powered bedeutet, dass das angeschlossene Gerät im besten Fall 5 V und 900 mA (USB 3) oder 500 mA (USB 2) zur Verfügung gestellt bekommt. Externe Netzteile, selbst die von einfachen Effektpedalen, haben in der Regel 9 V und 1 A oder mehr in petto.

Machen wir mal eine kleine Rechnung: Wir haben am SSL 2+ einen USB 2 (!) Anschluss, d. h. 5 V bei max. 500 mA = 2,5 Watt.

Neben der anstehenden Spannung von 5 Volt ist das Entscheidende die Stromstärke (also Ampere). Und hier kann es bei 500 mA schnell eng werden. Wussten Sie, dass LEDs, wie sie im SSL 2(+) verbaut sind, pro Stück zwischen 5 und 20 mA benötigen, um zu leuchten? Es sind 13 LEDs im Gerät verbaut, wenn man die beleuchteten 4K -chalter mitzählt. Der AD/DA-Wandler braucht je nach Modell zwischen 100 und 250 mA für den Betrieb. Dann haben wir noch diverse Spannungswandler (Spannungswandlung ist verlustbehaftet) und „Rechenknechte“, die die Encoder-Werte abnehmen, etc. Wenn wir mal Mittelwerte annehmen, dann haben wir alleine für diese Funktionen einen „Verbrauch“ von etwa 300 mA.

Die verbleibenden 200 mA sind dann noch für die Kopfhörerverstärker und die 48 V Phantomspeisung übrig. Und dann sieht man schon, wo die Reise hingeht. Und bevor wird es vergessen: Das Gerät hat übrigens noch die Funktion, die schwachen Signale von Mikrofonen und Gitarren auf Line-Level zu verstärken. Kurzum: 5 V bei max. 500 mA sind wirklich recht eng bemessen.

Wenn man das Interface vorwiegend nur für die Wiedergabe von iTunes & YouTube verwendet, dann gibt es da kaum Probleme, aber wenn dann noch gleichzeitig ein Kondensatormikrofon, eine E-Gitarre über HI-Z und zwei 600 Ohm Kopfhörer befeuert werden sollen, dann geht hier schlicht und ergreifend der Ofen aus. Meist zeichnen sich deswegen USB-Bus-powered Geräte durch einen Mangel an Headroom aus. Sie wirken dynamisch eher flach und bassarm.

Wenn Sie jetzt wutentbrannt in die Tastatur hauen und dem Hoffmann mitteilen möchten, dass ihr USB-powered-Audiointerface bei Ihnen aber toll klingt, dann vergleichen (!) Sie es bitte mit einem Gerät mit „anständigem“ Netzteil und spielen dynamikreiche und „energiefressende“ Töne, wie eine laute Bassfläche oder bei harten Kickdrums. Sie werden den Unterschied hören!

Ich habe mal den ultimativen Test gemacht und mir extra ein USB-Multimeter besorgt, das zwischen das Audiointerface und den Mac angeschlossen wird. Dann musste das SSL 2+ Folgendes über sich ergehen lassen:

1x Shure SM 58, dynamisches Mikrofon

1x Elektrolux ECM 999, Kondensator-Messmikrofon

1x Philips Fidelio X2 Kopfhörer (30 Ohm)

1x AKG K312P Inear-Kopfhörer (17 Ohm)

Wiedergabe von dynamischer Musik (z. B. Yello, House etc.). Erste Beobachtung: Sowohl an den Monitoren als auch an den Kopfhörern ist die Musik laut, aber nicht sehr laut – selbst bei voll aufgedrehten Reglern.

1. Wandler (Monitorregler auf USB)

Das Ergebnis: Ohne anliegendes Signal liegt der Stromverbrauch bei 400 mA. Sobald ich die Musik starte und die Wandler arbeiten, stehen etwa 420 mA an bei 1/4 Monitor-Level. Erhöhe ich den Pegel auf 1/2 Monitor-Level oder darüber, komprimiert das Signal bereits und der SSL 2+ zieht bis zu 440 mA.

2. Mic Preamps (Monitorregler auf Input)

Sobald ich beim Kondensator-Messmikrofon die Phantomspeisung zuschalte, haben wir (trotz Gain = 0) sofort einen Sprung auf 470 mA. Dann Gain auf 5 (von 10) erhöhen: ein leichtes Klopfen auf das Mikrofon = 480-500 mA. Die Kopfhörer sind dabei auf Stufe 0 (kein Ton).

3. Mic Preamps plus Kopfhörer

Kopfhörer auf 5 von 10, Klopfen auf das Kondensatormikro = Multimeter zeigt 490 mA

4. Mic Preamps und Musik (Monitorregler zwischen USB und Input)

Kopfhörer beide auf 5, Gain der Mikros auf 5, Lautstärke auf 1/2 (Monitor-Level): Musik komprimiert, beide Kopfhörer verzerren stark. Multimeter dauerhaft auf 500 mA.

Interpretation der Ergebnisse

Das Gerät hat einen „Arbeitsspielraum“ von etwa 100 mA, der schnell aufgebraucht ist. Der Wandler „zieht“ sehr viel Strom und zwar abhängig von den Impulsen. Man kann am Multimeter deutlich sehen, dass jeder Bassimpuls etwa 20 – 30 mA zusätzlich benötigt.

Die Kopfhörerverstärker verzerren sehr früh, obwohl hier nur 17 bzw. 30 Ohm Kopfhörer im Einsatz waren. An einen Einsatz von hochohmigen Kopfhörern (bis 600 Ohm) ist nicht zu denken.

Die Mikrofon-Preamps sind recht genügsam, aber vom Einsatz von Mikrofonen, die eine 48 V Phantomspeisung benötigen, kann ich nur vehement abraten.

Übrigens scheint man sich bei SSL der Problematik auch bewusst, denn man findet auf der SSL Website den folgenden Passus:

„Many USB-powered audio interfaces use standard IC circuits in their mic amp designs. We prefer to use a different approach. Our 2-stage design uses a mixture of specially chosen discrete low-noise transistors in combination with ICs. This enables us to design mic preamps with exceptional noise performance and a superior gain range.”

Ganz wichtig: Das Thema „Strom über USB“ ist nicht ein Problem des Solid State Logic SSL 2(+). Alle USB-Bus-üowered Interfaces zeigen dieses Verhalten. Leider packen die Hersteller aber immer mehr Funktionen in die Geräte, obwohl eigentlich nicht mal für die Basisfunktionen genug Saft zur Verfügung steht.