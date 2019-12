Test: Focusrite Scarlett 18i20, 18i8, 18i6 3rd Gen, USB-Audiointerface

Der Platzhirsch in der dritten Generation

In meinem Test geht es diesmal um einen echten Bestseller: den Focusrite Scarlett 18i20. Focusrite ist der Name beim Thema USB-Audiointerfaces für Homerecording und den semiprofessionellen Einsatz – ich denke, das wird kaum jemand bezweifeln. Laut eigener Aussage ist das Scarlett 2i2 das meistverkaufte Audiointerface überhaupt und gemäß einer Studie der Edison Group hatte Focusrite 2018 nach eigenen Angaben einen weltweiten Marktanteil von über 50 % bei den Consumer-Audiointerfaces. Das ist schon eine Hausnummer.

Der Goldesel im Stall ist sicherlich die beliebte Scarlett Serie, die aktuell in der dritten Generation hergestellt wird. Neu sind im Vergleich zu den Vorgängern die neuen Mikrofon-Preamps, die optimierte Latenz und der USB-C Anschluss, der ausdrücklich keine Unterstützung für Thunderbolt bietet.

Im Wesentlichen unterscheiden sich die einzelnen Modelle der Scarlett Serie nur durch die Anzahl der Ein- und Ausgänge und den Bedienelementen. Bei unserem getesteten Topmodell 18i20 hat man dem Gerät eine echte Peak-Anzeige mit 5 LEDs spendiert. Die kleineren Modelle müssen mit einem grün/roten Ring an den Potis auskommen. Schauen wir uns das Gerät mal an und bei der klanglichen Bewertung möchte ich einen Vergleich zum Arturia AudioFuse 8Pre ziehen, das seit Neustem auf dem abgesteckten Privatgrund von Focusrite wildert.

Focusrite Scarlett 18i20: Die Hardware

Schick schaut es aus, aber das ist ja nichts Neues: Die Scarletts sind für ihr rotes Gehäuse bekannt und so sind sie im Studio auf einen Blick zu erkennen. Leider ist das komplett rote Gehäuse in der dritten Generation zumindest beim 18i20 Geschichte und es ist nur ein roter „Zierrand“ übrig geblieben. Aber was soll’s – das sieht auch gut aus. Das etwas über 3 kg schwere Gerät ist in einem bedruckten Karton mit passenden Formteilen verpackt, so dass der Transport sicher vonstatten geht. Das Gerät ist im 19″-Rack-Format (1 HE), es werden auch die passenden Rackmount-Ears mitgeliefert.

Ansonsten befindet sich in der Packung noch ein USB-A auf USB-C Kabel. Ein richtiges Benutzerhandbuch fehlt, aber auf der beigefügten Kurzanleitung befindet sich ein großen Bild, das einem klarmacht: „Jetzt nicht rummaulen – schließe das Gerät erst mal an und du wirst schon sehen.“

Vor dem Anschluss will ich aber noch die hochwertige Verarbeitung loben. Für aktuell 519,- Euro bekommt man ein sehr professionell gefertigtes Gerät mit stabilen Schaltern, Potis und Buchsen. Sogar ein internes Netzteil hat man spendiert – inklusive ON/OFF-Schalter auf der Vorderseite. Das ist definitiv ein dickes Plus!

Auf der Front findet man links zwei Klinken/XLR-Kombibuchsen (ohne Verriegelung) für Line-Signale, Instrumente und Mikrofone. Daneben die Schalter für Phantomspannung, wobei hier leider nur die Kanäle 1 – 4 und 5 – 8 als Gruppen mit 48 Volt versorgt werden können. Dies sieht man häufig bei Audiointerfaces in dieser Klasse, was leider die Flexibilität etwas einschränkt. Dann kommen die acht Gain-Regler, bei denen die ersten beiden zusätzlich eine Mic/Instrument-Umschaltung haben. Alle acht Kanäle gemeinsam haben einen Pad-Schalter, der den Eingang um 10 dB dämpft und eine Funktion mit dem Namen „Air“ – dazu kommen wir aber später.

Rechts folgen dann die erwähnte Pegelanzeige und dann die Monitorsektion mit Pegelregler, Talkback-Schalter, Alt-, DIM- und Mute-Schalter. Und schließlich zwei (!) regelbare Kopfhörerausgänge und der Netzschalter.

Die Rückseite zeigt sich auch sehr strukturiert: Kaltgeräteanschluss, S/PDIF In und Out, ein Wordclock-Out im BNC-Format und je zwei optical Ein- und Ausgangsbuchsen für die Erweiterung durch das ADAT-Protokoll. Dann noch die USB-C Buchse für die Verbindung zum Mac/PC und – ebenfalls sehr gut: MIDI In und Out im klassischen DIN-Format.

Und geht die Reise der Augen weiter nach rechts, dann finden wir schließlich noch 10 Ausgänge im 6,3 mm Klinken- und die Eingänge 3 – 8 im XLR-Standardformat.

Und bis auf die zugegebenermaßen kleine Einschränkung bei der 48 Volt Phantomspannung zeigt sich an der Hardware, warum Focusrite zu Recht so einen hohen Marktanteil hat. S/PDIF, Wordclock, MIDI und ADAT: Hier findet sich alles und eigentlich sogar mehr, als man im Home- und Semipro-Bereich erwarten kann. Also: Bestnoten im Bereich Hardware – das geht ja schon mal gut los.

Eine ebenso freudig gehobene Augenbraue bekomme ich bei der Verbindung des Scarlett 18i20 mit meinem iMac. Im Rahmen der Autostart-Funktion werde ich nun durch ein deutschsprachiges Tutorial geleitet, bei dem ich einige Angaben zum bevorzugten Einsatzgebiet machen muss und den Treiber bzw. die Control-Software herunterladen und installieren kann. Ich bekomme hilfreiche Videos gezeigt und sogar die detaillierte Einbindung in Logic X wird demonstriert. Abgeschlossen wird das Ganze mit dem Link zur Download-Seite, auf der mir die kostenfreien Software-Pakete und Plugins zur Verfügung stehen. Ich bin wirklich beeindruckt. Selbst wenig versierte Kunden sollten damit zurechtkommen.

Das Software-Paket ist nicht minder eindrucksvoll: Avid Pro Tools als First Edition und Ableton Live Lite, die Focusrite Red Plugin Suite und das Plugin Collective. Dazu drei Monate Splice Sound Subscription und XLN Audio Addictive Keys. Auch in diesem Kapitel kann ich nur bewundernd nicken: Focusrite hat hier ein überzeugendes Paket geschnürt.

Focusrite Scarlett 18i20: In der Praxis

Also dann, ran an das Teil: Monitore verbinden, Kopfhörer einstöpseln, Gitarre direkt an den Channel 1 anschließen, das Mikrofon vor der Gitarrencombo an Kanal 2 und einen Synthesizer an Kanäle 3 & 4 und dann die Control-Software starten. Durch die tolle Einführung dudelt auch gleich iTunes-Musik aus meinen Lautsprechern. Es scheinen also standardmäßig die Ein- und Ausgänge direkt zugewiesen zu sein. Meinem Digitalmixer musste ich erst beibringen, woher und wohin die Musik aus dem Mac soll.

Die Control-Software hinterlässt bei mir, sagen wir, gemischte Gefühle. So richtig intuitiv ist das irgendwie nicht. Warum sind die Inputs senkrecht angeordnet? Und was sollen die Dropdown-Menüs? Warum fährt rechts immer wieder ein Menü raus?

OK, ich habe es verstanden: RTFM („Lies das vermaledeite Handbuch“) ist angesagt. Leider hat es Focusrite nicht geschafft, die Software ähnlich anwenderfreundlich zu gestalten, wie die Hardware es vermuten lässt. Man kommt nach einer Eingewöhnungsphase damit schon zurecht, aber in Zeiten von 27“ Monitoren wäre es eigentlich Standard, die Kanäle in virtuellen Channelstrips anzuordnen und so einen besseren Überblick zu vermitteln. Man kann sich zwar über „Custom“ (was in einem Dropdown-Menü unter der Channel-Bezeichnung zu finden ist) seinen individuellen Mixer „bauen“, aber ich empfinde das als umständlich. Hier ein Bild der Control-Software „Console“ von Universal Audio Apollo Interfaces:

Grundsätzlich läuft die Control-Software bei Focusrite aber auch stabil und performant. Noch mal: Das ist alles nicht schlecht, aber gerade als Autor bei AMAZONA.de bekomme ich die verschiedensten Oberflächen vor die Nase und hier fällt die Focusrite Lösung im direkten Vergleich ab (auch gerade, wenn man zuletzt mit Arturia AudioFuse 8Pre und den Apollo X Geräten gearbeitet hat).

Immerhin: Die Focusrite Control-Software gibt es auch für Tablet und Smartphone, so dass eine Bedienung über mobile Devices möglich ist. Natürlich finden sich in der Software alle gewünschten Optionen und etwas später gehen das Monitoring, das Routing und das Einpegeln dann schon gut von der Hand. Wichtig – und das ist bei dem Preis auch wirklich nicht zu erwarten: Die Scarletts haben keinen DSP-Prozessor. Alle angebotenen Plugins und Software-Erweiterungen müssen von der CPU in der DAW gestemmt werden und werden die Systemlatenz beeinflussen.

Ein kleines Zwischenspiel: Die Latenz

Logic X hat mir für das Focusrite Scarlett 18i20 folgende Latenzwerte ausgespuckt:

64 Samples: 4,6 ms – Ausgang, 9,5 ms Roundtrip

128 Samples: 6,0 ms – Ausgang, 12,4 ms Roundtrip

256 Samples: 8,9 ms – Ausgang, 18,3 ms Roundtrip

Verglichen z. B. mit einem deutlich teureren Universal Audio Apollo X4 sieht das erstmal gar nicht schlecht aus:

64 Samples: 2,0 ms Ausgang, 10,4 ms Roundtrip

128 Samples: 3,5 ms Ausgang, 13,3 ms Roundtrip

256 Samples: 6,4 ms Ausgang, 19,1 ms Roundtrip

Aber bevor jetzt frenetischer Jubel für das Focusrite ausbricht, muss man sich erst mal genauer mit dem Thema befassen. Die Latenz ist – einfach ausgedrückt – die Zeit, die das Signal benötigt, um vom Eingang zum Ausgang des Gerätes zu „wandern“. Allerdings durchläuft das Signal beim Apollo auch die digitalen Signalprozessoren und beim Focusrite nicht. Des Weiteren übernehmen die DSPs ja auch die gesamte Rechenarbeit für die eingesetzten Plugins in den Universal Audios und so sind die Apollo Werte auch gültig, wenn schon Plugins in Einsatz sind.

Beim Focusrite muss diese Aufgabe der Hauptprozessor im Mac/PC übernehmen und so wird sich die System-Performance mit jedem zusätzlichen Plugin verschlechtern. Aber auch hier: Wenn Sie innerhalb der DAW arbeiten, spielt das keine Rolle, denn moderne Programme wie Ableton und Logic X gleichen die Latenzen aus. Wenn man aber live in der DAW aufnimmt, dann werden Latenzen plötzlich zu einem sehr wichtigen Faktor in der Aufnahmekette.

Focusrite Scarlett 18i20 – Der Klang

Neulich habe ich in einem Forum gelesen, dass die Hersteller Motu und auch Focusrite nicht so berühmt für ihren guten Klang seien. Nun, solche Aussagen sind immer zu relativieren. Man muss sich bewusst sein, dass das Scarlett 18i20 eigentlich wie ein VW Polo ist, den man schon für 13.000 Euro kaufen kann, aber in der voll ausgestatteten GTI-Version fast 35.000 Euro kostet. Trotzdem bleibt es ein Polo. Und wenn man sieht, dass das Scarlett 2i2 (für 165,- Euro) über dieselbe Technik verfügt wie das 18i20 (519,- Euro), dann muss man auch die klanglichen Leistungen entsprechend einordnen.

Und in dieser Hinsicht kann man wirklich nicht klagen. Das Interface klingt sowohl über die D/A-Wandler (die übrigens bis zu 24 Bit / 192 kHz unterstützen), als auch über die Mic- und Line-Preamps sehr ordentlich. Sehr neutral und ausgewogen – ein verlässlicher Partner, mit dem man Aufnahmen im Homestudio sicher sehr gut beurteilen kann.

Im Vergleich zu teureren Kandidaten wie dem Arturia AudioFuse 8Pre merkt man natürlich schon ziemlich deutliche Unterschiede – das Arturia wurde allerdings gleich für die 700,- Euro Preisklasse designt und ist eben kein aufgebohrter Polo, der seine Gene mit dem Einstiegsmodell teilen muss. Im direkten Vergleich sind die Unterschiede in Sachen Auflösung, Feindynamik und Raumabbildung schon deutlich nachvollziehbar.

Wer hier schon wieder HiFi-Voodoo vermutet, dem sei als Anhörtipp der Klassiker „Spanish Harlem“ in der Interpretation von Rebecca Pidgeon empfohlen.

Diese Aufnahme ist dermaßen überzogen gut, dass man meint, der Toningenieur wollte allen High-End-Labels zeigen, was in Sachen Tontechnik und Klangqualität heutzutage geht. Die komprimierte iTunes-Version ist natürlich nur ein Kompromiss, aber auch hier kann man die Unterschiede zwischen Arturia und Focusrite Scarlett 18i20 deutlich hören.

Focusrite Scarlett 18i20: Die Air-Funktion

Focusrite beschreibt die Funktion folgendermaßen: „AIR kann jedem Kanal individuell zugeschaltet werden und sorgt für eine subtile Änderung im Frequenzgang des Vorverstärkers, die dem Klangverhalten unserer klassischen, Übertrager-basierten ISA-Mikrofonvorverstärker nachempfunden ist. Bei der Aufnahme mit hochwertigen Mikrofonen werden Sie eine verbesserte Transparenz und Definition im wichtigen Mitten- und Höhenbereich bemerken, der besonders für Stimmen und akustische Instrumente wertvoll ist.“

Kurzum: Die oben erwähnte „Air“-Funktion ist ein kleiner Booster für Mitten und Höhen und platziert den Kanal dadurch präsenter im Mix. Leider ist die Funktion nicht einstellbar – man muss also ausprobieren, ob sie im Falle eines Falles aktiviert werden sollte. Erfahrene Benutzer würden hier einen EQ bevorzugen, aber für Einsteiger ist das sicherlich eine gute Sache.

Im Folgenden nun vier Klangbeispiele, alle mit einer Fender Telecaster Thinline Elite am Bridge-Pickup gemacht.

Beispiel 1: Gitarre direkt am Instrumenteneingang ohne jegliche Effekte. Akkorde zuerst ohne Air-Funktion und dann mit aktiviertem Air:

Beispiel 2: Anschluss wie bei Beispiel 1. Ein bekanntes Intro, ohne jegliche Effekte dynamisch gespielt über den Instrumenteneingang:

Beispiel 3: Eben solches Intro über Mic, einem Shure SM58, das einen VOX AC15 mit etwas Gain und ein wenig Reverb abnimmt:

Beispiel 4: Akkorde wieder über den Instrumenteneingang, diesmal mit Red Compressor, EQ, Optimizer und dem Logic ChromaVerb:

Focusrite Scarlett 18i20 – Die Mitbewerber

Nein, das zuvor angekündigte Arturia AudioFuse 8Pre ist kein Mitbewerber. Es ist ein Klasse höher angesiedelt – sowohl klanglich als auch im Preis und so wäre ein direkter Vergleich unfair. Aber es gibt in dieser Klasse einige potente Mitbewerber:

Mit den Focusrites haben wir eher das Steinberg UR816C für 649,- Euro im selben Gehege, das aber über interne DSPs verfügt, aber dafür weniger Kanäle anbietet. Dann das Presonus 1824C für 479,- Euro und das Motu 8 Pre USB für 589,- Euro.

Sowohl Steinberg, Presonus als auch Motu sind beides sehr gute Geräte, die aber nicht den Funktionsumfang und das Software-Paket des Focusrite anbieten können.