Test: Arturia AudioFuse 8Pre, Audiointerface

USB-Interface fürs Tonstudio

Das neue Arturia AudioFuse 8Pre – auf diesen Test habe ich mich sehr gefreut. Und um es gleich klarzustellen: In meinem Studio haben ein Arturia MatrixBrute, ein DrumBrute und ein KeyStep ein Zuhause gefunden. Habe ich deshalb die Markenbrille auf? Ich kann zumindest versprechen: Ich werde mich dem Arturia AudioFuse 8Pre mit bestmöglicher Objektivität und Nüchternheit annehmen und das obwohl dieses Audiointerface dies einem nicht leicht macht – Markenbrille hin oder her.

AudioFuse 8Pre: Die Hardware

Arturia hat seinen Firmensitz in Montbonnot-Saint-Martin, einem Örtchen nördlich von Grenoble. Der Hersteller verdient seine Brötchen mit Audiosoftware, Synthesizern, MIDI-Controllern und Audiointerfaces. Der neueste Spross dieser Sippe ist das Arturia AudioFuse 8Pre – ein Audiointerface mit 16 Input-Kanälen und 20 Ausgängen. Das Gerät ist im 19“ Format gehalten und verfolgt das bei Arturia sehr beliebte „One-Knob-per-Function-Prinzip“. Keine tiefen Untermenüs, keine Shift-Buttons mit schwer zu merkender Sekundärfunktion. Schon beim Auspacken merkt man die professionelle Routine von Arturia. Ein attraktiv bedruckter Karton, passende Formteile, die das Gerät schützen, eine sehr gute Bedienungsanleitung auf Deutsch. Da kann man nicht motzen.

Nächste positive Überraschung: Ich bin zwar kein Freund externer Netzteile, aber Arturia hat dies bestmöglich gelöst, denn der Stecker verfügt über eine mechanische Verriegelung in Form einer Sicherungsschraube. Wie erwähnt ist das Gerät im 1 HE Rackformat, aber man kann die orangenen Rackmount-Ears auch so festschrauben, dass das Gerät auf dem Studiotisch platziert werden kann. Das gefällt mir gut, denn die meisten anderen Hersteller legen in der Regel bestenfalls Klebefüße bei.

Rein optisch ist das Gerät wirklich attraktiv. Nicht diese Nüchternheit eines Steinberg UR oder RME Interfaces. Allenfalls die Focusrite Geräte mit den roten Gehäusen können da mithalten. Auch die Front mit den LED-Anzeigen und den silbernen Potikappen des Arturia sind was fürs Auge.

Ganz links findet man die Inputs 1 & 2 (gespiegelt von den Eingängen 1 & 2 auf der Rückseite) als XLR/Klinke-Kombibuchse (ohne Verriegelung). Daneben dann die Regelung für diese Inputs, die im Gegensatz zu den restlichen 6 Kanälen eine HI-Z Schaltung („INST“) besitzen und für den direkten Betrieb z. B. einer E-Gitarre geeignet sind. Außerdem verfügen die Eingänge 1 & 2 noch über Insert-Buchsen (auf der Rückseite), z. B. für externe Effekte.

Ansonsten bieten alle 8 Kanäle jeweils einen Gain-Regler, eine Line/Mic-Umschaltung, 48 V Phantompower, eine Phasenumkehr und einen Pad-Schalter, der je nach angeschlossenem Device verschiedene Funktionen hat: Bei Line/Inst kann man mit Pad eine Eingangsverstärkung von 10 dB aktivieren. Bei einem Mikrofon kann man mit dem Taster alternativ Pad (+10 dB, LED: weiß) oder Boost (+20 dB, LED: rot) im Pegel anheben.

Jeder Input verfügt zudem über eine 7-teilige LED-Pegelanzeige mit roter Clipping-Leuchtdiode.

Rechts am AudioFuse 8Pre dann der Main Regler, eine regelbare Kopfhörerbuchse, ein Monoschalter (sehr nützlich, um seinen Mix zu überprüfen) und ein Monitorauswahlschalter, mit dem man zwischen Cue-Mix und Main umschalten kann (Speaker/Kopfhörer).

Schließlich ganz am rechten Ende noch der ON/OFF-Schalter, der Auswahltaster zwischen USB- und ADAT-Modus, der Clock- und der Sync-Auswahl. Auf diese Funktionen komme ich später noch mal zurück.

Die Rückseite ist ähnlich aufgeräumt wie die Front. Das Arturia AudioFuse 8Pre verfügt über die erwähnte verriegelbare Power-Buchse, einen USB-C Anschluss für den Computer, WordClock IN und OUT und zwei ADAT IN/OUT-Buchsen im Toslink-Format.

Die Ausgänge sind als Klinkenbuchsen ausgeführt und können sowohl symmetrisch als auch unsymmetrisch betrieben werden. Rechts daneben dann die Eingangsbuchsen 3-8 als XLR/Klinken-Kombi und schließlich die Kanäle 1 /2 samt Inserts, die auf der Frontplatte gespiegelt werden.

Die Verarbeitung ist sehr gut, einzig die Potis auf der Front haben etwas Spiel. Gemessen am Preis, den Mitbewerbern und nicht zuletzt am Funktionsumfang, gibt es nichts meckern. Good Job, Arturia.

Aber warum die Outputs nicht auch als Kombibuchsen? Ich musste wieder ganz tief in meine Kabelkiste tauchen gehen, um die passenden Klinke/XLR-Kabel zu finden. Der offensichtliche Grund ist die Reduzierung auf das 1 HE Format und da würden die Kombibuchsen einfach nicht mehr draufpassen. Kein großes Ding – schon gar nicht, wenn man sich die Mitbewerber ansieht.

Arturia AudioFuse 8Pre – im USB Modus als Audiointerface

Das Arturia AudioFuse 8Pre verfügt über einen modernen USB-C-Port. Für mich als Apple User ist das kein Problem. Allen, die hier einen klassischen USB-A-Port vermissen, sei gesagt: „Herzlich willkommen im 21. Jahrhundert“.

Arturia legt zwei passende Kabel (USB-C/USB-C und USB-A/USB-C) zur Verbindung mit dem Computer bei – also kein Grund zur Klage. Als Sampleraten werden 44,1, 48, 88,2, oder 96 kHz angeboten. Wichtig: Im USB Modus ist der Samplerate-Umschalter auf der Front ohne Funktion! Hier müssen Sie Ihren Audiotreiber – oder beim Mac das Audio-MIDI-Setup – bemühen.

Die Einbindung ins eigene Setup funktioniert schnell und unauffällig. Kaum ist der USB-Port verbunden und der Arturia AudioFuse 8Pre als Quelle ausgewählt, hört man die Musik aus den angeschlossenen Lautsprechern bzw. Kopfhörer.

Da der Arturia AudioFuse 8Pre über 16 Ausgangskanäle verfügt, werden in der USB-Betriebsart die USB-Ausgangskanäle 1-8 auf die Analogausgänge 1-8 und die USB-Ausgänge 9-16 werden auf die ADAT-Ausgänge 1-8 geroutet. Die USB-Eingangskanäle 17 und 18 können als virtueller Loopback-Eingang für den Main 1-2- oder Cue-Mix verwendet werden. Dazu können die Lautsprecher-/Kopfhörerausgänge entweder auf USB-Ausgang 1-2 oder auf den internen Cue-Mixer geleitet werden.

Arturia AudioFuse 8Pre : Der ADAT-Betriebsmodus

ADAT ist ein Standard aus dem Jahre 1982 zur Übertragung von Audiosignalen per Lichtleiter. Ursprünglich als Anschluss-Interface für digitale Bandsysteme von Alesis entworfen, sind die Toslink-Buchsen immer noch weit verbreitet.

Meine Meinung: ADAT ist ein Steinzeitformat. Wäre hier nicht eine moderne Erweiterung möglich gewesen, wie z. B. AES/EBU? Die Einschränkungen bei ADAT: Bei Verdopplung der Samplefrequenz reduziert sich die Anzahl der zu übertragenden Kanäle. Dazu max. 5 Meter Kabellänge und eine „erzwungene“ Synchronisation über Wordclock. Ich hatte hier auf ein moderneres Interface zur Erweiterung der Kanäle gehofft. Audio über Ethernet ist schon so weit verbreitet und bietet viel weniger Einschränkungen.

Wenn man das Gerät im ADAT-Modus betreibt, sollte man sich mit der sehr gut geschriebenen Anleitung vertraut machen. Die ADAT-Modi des Geräts und die verbundene Kaskadierung nehmen im Handbuch auch entsprechend viel Raum ein.

Positiv an ADAT ist, dass es ein etablierter Standard ist und viele Hersteller darauf setzen. Trotzdem bleibt es aufgrund seiner Einschränkungen auf den semiprofessionellen Bereich reduziert. Wer mehr Informationen zu diesem Thema wissen will, dem verlinke ich das deutschsprachige Handbuch des Arturia AudioFuse 8Pre.

Arturia AudioFuse 8Pre: Die Software-Ausstattung

Gleich zu Anfang der Hinweis: Das Arturia verfügt über keinen DSP – es werden also keine Onboard-Effekte angeboten. Die Software-Ausstattung besteht aus einer Reihe von Plugins für die DAW und der Verwaltungssoftware AudioFuse Control Center.

Und genau diese AudioFuse Control Center Software möchte ich beim Betrieb des Arturia AudioFuse 8Pre besonders ans Herz legen. Übersichtlich und intuitiv können Sie mit der kostenlosen Software den 8Pre konfigurieren und steuern. Wichtig ist nur, dass die Hardware rein analog funktioniert. Eine Pegelerhöhung am Main-Regler wird in der Software nicht grafisch dargestellt. Trotzdem findet man sich ohne viele Menüs und Verwirrungen schnell zurecht.

Des Weiteren kommt das Arturia AudioFuse 8Pre mit einem Softwarepaket, bestehend aus den folgenden Plugins:

1973-PRE (Klon eines 1073 Preamps)

COMP FET-76 (Kompressor auf Basis des UREI 1076)

DELAY TAPE 201 (Klon eines 201 Tape-Delay)

MINI-FILTER (Eine Reihe von Filter Patches)

TRIDA-PRE (Preamplifier und EQ)

V76-PRE (Vintage Preamplifier)

Mein Kollege und Autor Vincent hat diese Plugins in einem umfangreichen Artikel mit sehr erfreulichem Ergebnis getestet.

Ich sage: Lieber hochwertige Plugins als durchschnittliche Onboard-Effekte. Ich freue mich, dass Arturia den Mut hat, auf das marketingrelevante „DSP“ zu verzichten und lieber auf seine sehr gut klingende Plugin-Suites setzt.

Arturia AudioFuse 8Pre: Der Klang

Als AMAZONA.de Tester hatte ich schon einige vergleichbare Geräte im Studio. Und vor diesem Hintergrund ist der Klang der Preamps und des USB-Audiointerfaces mehr als respektabel. Nein, er ist sogar ausgesprochen gut. Saftig, mit strahlenden Höhen und tiefen Bässen klingt es aus meinen KS Digital C88 Reference. Das Arturia AudioFuse 8Pre hat eine mitreißende Spielfreude und kann auch mit deutlich teureren Mitbewerbern mithalten.

Gerade Mittelklasse-Monitore bis in die 1.000,- Euro Preisklasse werden durch das 8Pre richtig gewinnen. Für ein verwöhntes Ohr mag der Vorverstärker vielleicht ein wenig zu viel Gas zu geben, aber das sind nur Nuancen. Man hat keine Mühe, Transienten und Release akustisch zu differenzieren und die räumliche Darstellung ist stabil und weiträumig. Klanglich ist das Gerät eine Wucht!

Klangbeispiele zum AudioFuse 8Pre

Ich habe vier verschiedene Audiofiles mit dem Arturia AudioFuse 8Pre aufgezeichnet, alle ohne Effekte in der DAW. Der Hall und weitere Effekte kommen aus den jeweiligen Instrumenten (Korg Kronos) oder dem Gitarrencombo (VOX AC15).

Zuerst eine kleine Akkordfolge, gespielt auf einer Fender Stratocaster American Performer HSS im Humbucker-Betrieb. Die Gitarre wurde direkt in den INST-Port gestöpselt und nicht weiter verändert. Man hört die Details und den Klang des Instruments sehr sauber, rauschfrei und farbenfroh. Eine sehr gute Vorstellung.

Dann eine Tonfolge des Korg Kronos im Betrieb der ehrwürdigen Fender Rhodes im „Riders on the Storm-Style“. Tolle Oberwellen und ein durch und durch kraftvoller Klang.

Zuletzt habe ich den Kronos und eine Fender Telecaster Thinline Elite zusammen aufgenommen. Einmal über den INSTR-Port des Arturia AudioFuse 8Pre und einmal über ein Shure SM57, das den 12 Zöller des VOX AC15 aufnimmt. Das Rauschen letzterer Kombination kommt aus dem VOX, den ich für die Aufnahme sehr „heiß“ eingestellt hatte.

Beide Aufnahmen klingen ausgewogen und detailliert und der heiß angefahrene MIC-Preamp macht seine Sache auch sehr gut.

Arturia AudioFuse 8Pre: Kritikpunkte

Die leicht wackelnden Potis hatte ich erwähnt. Vielleicht hätte man noch einen weiteren Kopfhöreranschluss spendieren sollen. Ich habe die Latenz (Input) in Logic X mit etwas über 6 ms gemessen. Das ist im Vergleich zu einem reinen Thunderbolt-Audiointerface nur Durchschnitt, aber für ein USB-Interface ganz ordentlich.

Ob ADAT ein Kritikpunkt oder ein nützliches Feature ist, kommt auf den Anwendungsfall an. Ich hätte mir eine modernere Schnittstelle gewünscht. Sie sehen: Alles nicht so schlimm.