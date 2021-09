Arturia MiniFuse 1, MiniFuse 2, MiniFuse 4, USB-Audiointerfaces

Drei Interfaces mit großem Software-Paket

Der französische Hersteller Arturia weitet mit den drei USB-Audiointerfaces MiniFuse 1, MiniFuse 2 und MinFuse 4 sein Repertoire an Recording-Equipment aus. Kompakte Interfaces stehen dieses Mal auf der Liste des Unternehmens, so dass man den Bereich Singer/Songwriter, Podcaster und Streamer, Gitarristen oder ganz allgemein Einsteiger in den Fokus rückt. Wie es sich für ein Arturia Produkt gehört, bekommt man neben dem Interface auch gleich ein großes Software-Paket mit hinzu, so u. a. Arturias Analog Lab Intro, die hauseigenen Effekt-Plug-ins, Ableton Live Lite etc.

Arturia MiniFuse 1

Das kompakte MiniFuse 1 bietet einen XLR/TRS-Kombo-Eingang mit schaltbarer +48 V Phantomspeisung und zwei Line-Ausgänge sowie einen separat regelbaren Kopfhörerausgang. Über einen USB-C-Port wird das Interface mit dem Computer verbunden und bezieht hierüber auch seinen Strom.

Darüber hinaus bietet das MiniFuse 1 sechsstellige LED-Meter, einen Direct Monitor Switch sowie eine virtuellen Loopback-Funktion.

Arturia MiniFuse 2

Das nächst größere Interface hört auf den Namen MiniFuse 2 und bietet anschlussseitig eine zweite XLR-TRS-Kombo-Buchse. Auch MIDI-DIN-Ports bietet das MiniFuse 2, so dass dieses Interface für User mit MIDI-Equipment interessant erscheint. Ansonsten deckt sich die Ausstattung mit der des MiniFuse 1.

Verarbeitungstechnisch scheinen die neuen Arturia Interfaces auf hohem Niveau zu liegen, bieten sie doch Metallgehäuse und (laut Pressebildern) ordentliche Bedienelemente. Genaueres lässt sich aber erst nach einem ausgiebigem Test sagen. Um Testgeräte kümmern wir uns bereits.

Arturia MiniFuse 4

Während das MiniFuse 1 und das MiniFuse 2 schon bald im Handel erhältlich sein werden, kommt das größte Interface der Serie, das MiniFuse 4, erst im kommenden Jahr auf den Markt. Ein genaues Datum steht derzeit noch nicht fest.

Die Eingangsseite des MiniFuse 4 deckt sich mit der des MiniFuse 2. Ausgangsseitig bietet das 4er Interface aber deutlich mehr. Anstatt einem Line Ausgang wartet das MiniFuse 4 mit zwei Stereoausgängen (4x 6,3 mm Klinke) und einem zweiten, ebenfalls individuell regelbaren Kopfhörerausgang auf. MIDI-DIN (jeweils ein Ein- und Ausgang) ist auch hier mit an dabei.

Zwar wird das MiniFuse 4 auch per USB-C an den Mac/PC-Computer angeschlossen, die Stromversorgung erfolgt bei diesem Interface aber über ein externes Netzteil. Dazu bietet das MiniFuse 4 zwei USB-A-Ports, so dass es gleichzeitig als USB-Hub dient.

Bzgl. der technischen Spezifikationen hat Arturia noch nicht allzu viel verraten. Für das MiniFuse 4 sprechen die Franzosen von einem Dynamikbereich von 110 dB sowie einem Eingangsrauschen von -129 dB, mehr dazu dann auch im Test.

Verfügbarkeit und Preis des MiniFuse 4 sind wie gesagt noch nicht bekannt. MiniFuse 1 und MiniFuse 2 (beide in Schwarz und Weiß erhältlich) wird es aber in Kürze im Handel geben. Die Preise werden sich auf 99,- Euro bzw. 149,- Euro belaufen.