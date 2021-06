Arturia FX Collection 2: Plug-in Bundle mit 22 Effekt-, Dynamik-, Preamp-Plug-ins

Filter, Preamps, Bus Effekte, Kompressoren & Co.

In den letzten Jahren hat die französische Firma Arturia mehr und mehr Plug-ins auf den Markt gebracht. Oft unter dem Motto „3 Plug-ins für Modulation, Dynamik & Co.“ bündelt das Unternehmen diese seit XX in der Arturia FX Collection. Version 2 dieses Bundles wurde nun vorgestellt. Was ist neu? Welche Plug-ins enthält die Arturia FX Collection 2?

Arturia FX Collection 2

Die zweite Runde der FX Collection enthält insgesamt 22 Plug-ins aus den Bereichen Modulationseffekt, Bus Effekt, Kompressoren, Delays, Reverbs, Preamps und Filter.

Die Kategorie „Bus Effekt“ wird von Arturia neu bedient und umfasst die drei Plug-ins Bus Force, Comp DIODE-609 und EQ Sitral-295.

Die Ähnlichkeit zu den originalen Vorbildern ist bei diesen drei kaum zu leugnen. Praktisch sind sie alle drei, bieten sie doch in Form des Bus Force eine 4er-Kombination aus Filter, EQ, Kompressor und Sättigung. Der Comp DIODE-609 basiert auf dem Neve 33609 Dioden-Kompressor und Limiter und der Equalizer Sitral 295 ist eine Anlehnung an die Siemens Sitral Module.

Nicht gänzlich neu, aber nun auch Bestandteil des FX Collection 2 sind die vier Modulationseffekte Chorus Dimension-D, Phaser Bi-tron, Flanger BL-20 und die Roland Juno Chorus Nachbildung JUN-6.

Hinzu gesellen sich die folgenden bereits länger separat erhältlichen Plug-ins:

Comp VCA-65

Comp TUBE-STA

Comp FET-76

Delay TAPE-201

Delay MEMORY-BRIGADE

Delay ETERNITY

Rev PLATE-140

Rev INTENSITY

Rev SPRING-636

Pre 1973

Pre TridA

Pre V76

Filter MINI

Filter M12

Filter SEM

Bei diesen 22 Plug-ins sollte für jeden etwas dabei sein. Letztlich lässt sich damit schon fast der komplette Mixing-Prozess bewerkstelligen. Da geht dann auch der aktuelle Einführungspreis in Höhe von 299,- Euro vollkommen ok. Später soll der Preis auf 399,- Euro ansteigen. Interessierte können aktuell also 100,- Euro sparen.

Auch beim Workflow und der Handhabung der Plug-ins hat Arturia nachgebessert und u. a. einen neuen Preset Browser entwickelt. Dieser ist zu dem der V-Collection identisch. Jedes Plug-ins bietet nun In-App-Tutorials über die Tipps zu Einstellungen und Parameter gegeben werden.

Darüber hinaus gibt es insgesamt 200 neue Presets und die komplette FX Collection 2 ist nun NKS-ready und lässt sich mit den entsprechenden Produkte aus dem Hause Native Instruments, so u. a. den Komplete Kontrol Keyboards oder den Maschine Produkten einsetzen.

Als Systemvoraussetzungen gibt Arturia Windows 8.1 (oder neuer) bzw. macOS 10.13 an. 8 GB Festplattenspeicher muss man für die FX Collection 2 freimachen, der Prozessor sollte mindestens mit 2 GHz getaktet sein. Alles kein Hexenwerk für einigermaßen aktuelle Rechner.

Die Plug-ins lassen sich in den Formaten VST 2.4, VST 3, AAX und Audio Unit (alles 64 Bit) einsetzen.