Test: Arturia FX Collection 3, Effekt-Plug-ins Bundle

26 Audioeffekte in einem Bundle

Die Arturia FX Collection 3 ist da und die jüngste Iteration des Software-Bundles umfasst ganze 26 Effekte, bestehend aus:

5 Modulationsdeffekte: Chorus JUN-6, Phaser Bi-Tron, Flanger BL-20, Chorus DIMENSION-D, Efx FRAGMENTS

4 Bus-Effekte: Bus Force, Comp Diode-609, EQ Sitral-609, Tape MELLO-FI

3 Filter: Filter Mini, Filter M12, Filter SEM

4 Preamps: Pre 1973, Pre TridA, Pre V76, Dist OPAMP-21

3 Delays: Delay Tape-201, Delay Brigade, Delay Eternity

4 Kompressoren: Comp VCA-65, Comp Tube-STA, Comp FET-76, Dist TUBE-CULTURE

3 Reverbs: Rev Plate-140, Rev Intensity, Rev Spring-636

Arturia selbst verspricht, dass das Bundle keine Lückenfüller enthält, sondern es sich bei allen 26 Effekten um Plug-ins handelt, die man auch tagtäglich im Studioalltag im Einsatz haben möchte.

Da wir im letzten Jahr ausführlich die FX Collection 2 getestet haben, möchte ich in diesem Testbericht nur auf die Neuerungen der Arturia FX Collection 3 eingehen.

Klangeispiele zur Arturia FX Collection 3

Die in diesem Test verwendeten Klangbeispiele stammen bis auf die E-Gitarre aus der Arturia V Collection 9. Beide Produkte ergänzen sich miteinander und auch die Bedienung wurde Arturia übergreifend vereinheitlicht und modernisiert. Wer also bereits im Besitz eines Arturia Produktes ist, wird sich schnell zurechtfinden.

Unbearbeitet klingen die fünf Instrumente, auf denen wir nachfolgend die neuen Effekte aus der Arturia FX Collection 3 anwenden, wie folgt:

Installation des Effekt Plug-in Bundles

Nachdem man sich einen eigenen Arturia Account angelegt hat und über eine Seriennummer und einen Unlock-Code die Software registriert hat, kann man sich alle zum Bundle gehörenden Plug-ins über das Arturia Software Center herunterladen. Aber schauen wir uns die neu hinzugekommenen Effekt-Plug-ins an.

Arturia Dist OPAMP-21

„Smells like teen spirit“, denn „Dist OPAMP-21“ hat seine Ursprünge in den 80ern und basiert auf dem Gitarrenpedal The SansAmp, das auch von Kurt Cobain persönlich für seine Gitarrenriffs genutzt wurde. Aber auch auf Aufnahmen von Bands wie Arctic Monkeys und The Black Keys ist das Original zu hören. Mehr Biss, Wärme und Distortion lassen sich mit der Neuauflage Gitarrenriffs, Drums, Vocals, Basslines und allen weiteren Instrumentenspruen verpassen.

Die Bedienung ist intutitiv und selbsterklärend. Oben befindet sich der Preset-Browser, der in All Presets, Distortion, EQ, FX-Chain und Template (Default) unterteilt ist. Mit den Reglern Drive, Presence, High kann man die Intensität jeweils einstellen, Output regelt den Lautstärke-Gain und Dry/Wet das Ausgangs- mit dem bearbeiteten Signal. Mit den Buttons unter Mode und Character kann man die Klangcharakteristik einstellen und betätigt man einen Knopf, erscheint unten links am Plug-in eine Zeile, die beschreibt, wie sich die Einstellungen auf den Klang ausüben. Wie schon oben geschrieben, sehr intuitiv und selbsterklärend.

Was mir bei den Presets gefällt ist, dass sie sehr musikalisch gewählt sind, teilweise hört man nur einen subtilen Unterschied. Aber genau darum geht es ja auch beim Mischen, Instrumenten ein bisschen mehr Präsenz oder Wärme zu verleihen und da finde ich die Preset-Auswahl einen guten Startpunkt.

Arturia Dist TUBE-CULTURE

Das Distortion Plug-in „Dist TUBE-CULTURE“ ist eine Neuauflage des 1998 von der UK basierenden Firma Thermionic Culture entwickelten Distortion-Racks „The Culture Vulture“. Während das Herzstücks des Originals beheizte Vakuumventile waren, reicht für die Neuauflage heutzutage eine performante CPU. Neu gegenüber der Hardware ist , dass „Dist TUBE-CULTURE“ nun eine eingebaute Lautstärkekompensation enthält, einen Post-Drive-EQ sowie eine erweiterte Stereo-Verarbeitung. Damit kann man dem eigenen Audiomaterial analoge Wärme verleihen oder voll aufgedreht auch vollständig verzerren. Das Original ist auf vielen legendären Gittarren- und Vocal-Aufnahmen zu hören, eignet sich aber auch als Effekt für eine Gruppenspur, um zum Beispiel verschiedene Instrumentenspuren klanglich mehr miteinander zu verschmelzen.

Der Preset-Browser enthält die Unterteilung in Distortion, Dynamics, EQ, FX Chain, Other und Template (Default). Auch hier ist das User-Interface dank der beschrifteten Regler selbsterklärend, zusätzlich zeigt das Display in der Mitte an, wie sich durch die Veränderungen der Einstellungen der Frequenzverlauf verändert.

Arturia Efx FRAGMENTS

Doch die Arturia FX Collection 3 hat nicht nur Emulationen und Weiterentwicklungen bekannter Klassiker im Gepäck, sondern auch das eigenentwickelte FX-Plug-in „Efx FRAGMENTS„. Wie der Name vermuten lässt, lassen sich hiermit Instrumente und Vocals fragmental bearbeiten. Grund dafür ist, dass Efx FRAGEMENTS auf granularer Synthese basiert und kombiniert mit Glitch-, Stutter- und experimentellen Texturen unbegrenzte kreative Möglichkeiten bietet. Für mich persönlich ist „Efx FRAGMENTS“ das Highlight der FX Collection 3 und wäre für mich ein Grund, vom Vorgänger upzugraden. Denn aus jeder noch so langweiligen Klangquelle kann man mit Hilfe von Efx FRAGMENTS völlig absurde, ungehörte Klangteppiche und Welten entwickeln. Aus einem Pianosound werden im Handumdrehen atmosphärische Flächen oder aus Vocals, ein Streicher-ähnliches Instrument oder aus einem langweiligen Drum-Loop entsteht ein rhythmisch neuer oder aus einer einfachen Melodie eine komplex gespielte Arpeggio-Sequenz.

In der Advanced-Ansicht wird die Komplexität des FX-Plug-ins deutlich, aber auch hier hilft der Preset-Browser erst mal, einen Überblick über die Klangbearbeitungsmöglichkeiten zu bekommen. Delay, Distortion, Filter, Modulation, Other, Pitch, Reverb und Template (Default) sind eine gute Basis für eigenes Sounddesign. Im Test habe ich mich dabei ertappt, mich in den Klängen zu verlieren, weil es einfach sehr viel Spaß gemacht hat, mit den Reglern zu spielen und zu hören, wie drastisch sich die Sounds dadurch verändern lassen. Arturia selbst bietet für Efx FRAGMENTS ein umfassendes Walkthrough-Tutorial, das alle Funktionen im Detail erklärt:

Kommen wir zu den Klangbeispielen:

Arturia Tape MELLO-FI

„Tape MELLO-FI“ basiert auf dem 1963 vorgestellten „The Mellotron“, das als erstes Keyboard unter jeder Taste einen Tonband Abspielmechanismus verbaut hatte. Während „Mellotron V“ ja schon sehr lange Bestandteil des Arturia V Collection ist, kann man mit „Tape MELLO-FI“ den Tape-Effekt nun auch für alle anderen Instrumentngruppen verwenden. Interessant finde ich das Plug-in zum Beispiel, um statisch klingenden Instrumenten mehr Bewegung und Leben einzuhauchen oder aber auch für Lo-Fi-Produkten oder Produktionen mit Retro-Touch. Auch hier ist das User-Interface wieder so simpel und intuitiv gehalten, so dass es keine Erklärung braucht.

Neben dem (Default) Template enthält der Preset-Browser hier nur die Kategorie Other, in der sich insgesamt 24 Presets befinden.

Systemanforderungen für die FX Collection 3

Die Arturia FX Collections 3 unterstützt die folgenden Formate:

AAX native 64 Bit

AU 64 Bit

VST2 64 Bit

VST3 64 Bit

NKS

Je nachdem, wie viele Instanzen ihr an Effekten verwendet, kann das schon auf die CPU schlagen. Arturia gibt die Mindestanforderungen an euren Rechner wie folgt an: